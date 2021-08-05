Украина готова делиться опытом борьбы с информационной агрессией, - Джапарова

Украине есть чем поделиться с точки зрения опыта пребывания в информационных войнах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Мы решили, учитывая, что 8 лет находимся на фронте не только физической войны, но и информационной, мы хотим зафиксировать за собой лидерство и экспертизу в этой теме. С рядом стран, которые стали спонсорами в Организации Объединенных Наций, мы провели мероприятия по негативным нарративам, по фактчекингу, по информационной войне, исходя из опыта, который имеет Украина. Также мы присоединились к медийной неделе, основу которой положили некоторые страны Балтии", - отметила она.

По словам Джапаровой, власти намерены позиционировать Украину как страну, которой есть чем поделиться с точки зрения опыта пребывания в информационных войнах.

"Как, с одной стороны, сохранять свободу слова, которая для нас является ценностью, и с другой стороны - обеспечивать безопасность", - добавила замглав МИД.

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