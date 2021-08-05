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Украина готова делиться опытом борьбы с информационной агрессией, - Джапарова

Украина готова делиться опытом борьбы с информационной агрессией, - Джапарова

Украине есть чем поделиться с точки зрения опыта пребывания в информационных войнах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире телеканала "ДОМ" заявила первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

"Мы решили, учитывая, что 8 лет находимся на фронте не только физической войны, но и информационной, мы хотим зафиксировать за собой лидерство и экспертизу в этой теме. С рядом стран, которые стали спонсорами в Организации Объединенных Наций, мы провели мероприятия по негативным нарративам, по фактчекингу, по информационной войне, исходя из опыта, который имеет Украина. Также мы присоединились к медийной неделе, основу которой положили некоторые страны Балтии", - отметила она.

По словам Джапаровой, власти намерены позиционировать Украину как страну, которой есть чем поделиться с точки зрения опыта пребывания в информационных войнах.

"Как, с одной стороны, сохранять свободу слова, которая для нас является ценностью, и с другой стороны - обеспечивать безопасность", - добавила замглав МИД.

Также читайте: Украина в связи с оккупацией Крыма ввела санкции против более 5,5 тыс. юридических и физических лиц, - Джапарова

Автор: 

информационная война (679) россия (95393) Джапарова Эмине (174)


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Топ комментарии
+9
Чим ділитися? Протидія нульова.
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05.08.2021 09:17
+7
Еще одна неадекватка
Все информационное пространство захвачено кацапской агентурой
Сотни якобы журналистов и тысячи тролей работают на ФСБ.
Противодействие нулевое
Она поделится.
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05.08.2021 09:23
+6
Канал "НАШ" каждый божий день распространяет черную украинофобию, раcсказывают о гражданской войне, и братушках кацапах.. чем вы там делиться собрались, придурки безмозглые!!?
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05.08.2021 09:20
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Чим ділитися? Протидія нульова.
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05.08.2021 09:17 Ответить
Да ну! Украина - одна из стран постсовка, в которой, к сожалению, побеждает телевизор и олигрхические каналы указывают за кого голосовать, прививаться или нет и успокаивают - работайте и не рыпайтесь - за пределами Украины ничего хорошего нет... во всяком случае с 2019 года все именно так и выглядит - страна победившего здравый смысл телевизора
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05.08.2021 09:20 Ответить
Канал "НАШ" каждый божий день распространяет черную украинофобию, раcсказывают о гражданской войне, и братушках кацапах.. чем вы там делиться собрались, придурки безмозглые!!?
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05.08.2021 09:20 Ответить
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05.08.2021 10:40 Ответить
Еще одна неадекватка
Все информационное пространство захвачено кацапской агентурой
Сотни якобы журналистов и тысячи тролей работают на ФСБ.
Противодействие нулевое
Она поделится.
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05.08.2021 09:23 Ответить
Скорей опытом применения информационной агрессии против своего народа.
Все больше больше кацапских «приемов» попадает в сми от имени «власти»
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05.08.2021 09:24 Ответить
так-так:якщо нічого не робить або робить навпаки-саме пройде-бабло давай!
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05.08.2021 09:26 Ответить
Хочете щоб над Україною посміялися - обов'язково розкажіть як у країні, де йде війна, замняти тему війни і використовувати методи пропаганди ворога у своєму зомбоящику, як допустити в ефір телеканали з ворожою пропагандою, які називають війну з кацапстаном громадянським конфліктом. Також поділіться досвідом пропутінського Зєлєбєні як знищити мізки своїм громадянам серіалами та насмішками і виграти вибори шахрайським методом.
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05.08.2021 09:31 Ответить
Кто на ком противодействует, если "наш", "1+1" и иже с ними полностью захватили эфир. Последствия уже очевидны. Оно им надо(им - это те, с кем они готовы делиться опытом)?
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05.08.2021 09:39 Ответить
звичайно,Україні є чим поділитись,це, суцільні програши у інформаційному полі...
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05.08.2021 10:10 Ответить
Після виборів 2019 року, нам нічим ділитися в плані боротьби з інформаційною агресією. Мокшансько- олігархічний агресор переміг.
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05.08.2021 10:32 Ответить
Пробитим дном поділитися? Зєвлада/реформи = фейк.
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05.08.2021 11:02 Ответить
 
 