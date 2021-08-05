Білоруські силовики затримали фотографа видання "Новы час" Дмитрієва

Вранці 5 серпня силовики прийшли з обшуком до фотографа білоруської газети "Новы час" Дмитра Дмитрієва, після чого затримали його.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новы час".

Зазначається, що до Дмитрієва прийшли з обшуками приблизно о 6:40 ранку. Він встиг зробити коротке повідомлення: "До мене прийшли".

Пізніше його дружина розповіла, що Дмитрієва відвезли, імовірно, в Слідчий комітет. Вона не знає, що саме інкримінують чоловікові.

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За повідомленням Белсат, до 2012 року Дмитрієв працював у міліції, а потім звільнився і почав працювати фотографом. У 2020 році його неодноразово затримували під час роботи фотокореспондентом на акціях протесту в Мінську.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.

Більшість демократичних країн світу, зокрема Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.