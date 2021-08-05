Белорусские силовики задержали фотографа "Новага часу" Дмитриева

Утром 5 августа силовики пришли с обыском к фотографу белорусской газеты "Новага часу" (Нового времени) Дмитрию Дмитриеву, после чего задержали его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новы час".

Отмечается, что к Дмитриеву пришли с обысками около 6:40 утра. Он успел сделать короткое сообщение: "Ко мне пришли".

Позже его жена рассказала, что Дмитриева увезли, вероятно, в Следственный комитет. Она не знает, что именно инкриминируют мужу.

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По сообщению Белсат, до 2012 года Дмитриев работал в милиции, а потом уволился и начал работать фотографом. В 2020 году его неоднократно задерживали во время работы фотокорреспондентом на акциях протеста в Минске.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляют выступления, против оппозиции применяются репрессии.

Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.