СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова Батулину. ДОКУМЕНТ
Родион Батулин - гражданин Беларуси, замглавы Белорусского дома в Украине. По данным СБУ, он может представлять угрозу национальной безопасности страны.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дяхтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - сказал он.
По словам представителя СБУ, Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. Во время этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения со правоохранителями.
"Белорусский дом в Украине" в своем Телеграмме отмечает, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами. С первой информацией об обнаружении тела Шишова, он уехал обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы 4 августа, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.
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А хто займався прикриттям і легалізацією боцмана?
Правильно:
Кузьменко зняли браслет,а білорусу Бутуліну з банди Малюти заборонили повертатись в Україну.
У Бутуліна і Короткіх борода як в Антоненко
Тому що серед противників бацьки чимало і радикального елементу; які і в Україні поводять себе таким чином, щоб краще ними і не см... (ну, наприклад, Боцман).
Христо Грозев заявил про внедрение сотрудников ФСБ в ряды белоруской оппозиции в Киеве.
Удивил кота сосиской.
Блд, да в Киеве сотрудники ФСБ внедрены в ближайшие ряды окружения президента Зеленского.
Про что он свой фильм о вагнеровцах никак не родит.
Так что не новость.
https://graty.me/news/zamestitelyu-glavy-belarusskogo-doma-v-ukraine-zapretili-vezd-v-ukrainu/
Вот. Пробуй ещё раз.
Батулин заезжал через погранпункт «Устилуг» в Волынской области на границе с Польшей. В решении погранслужбы, которое выложили в телеграм-канале, указана причина запрета - решение «уполномоченного госоргана» о запрете въезда в Украину. В сообщении БДУ говорится, что речь идет о решении СБУ.
В СБУ «Ґратам» подтвердили, что запрет на въезд инициировала спецслужба 23 июля этого года. В СБУ есть «аргументированные данные», что Батулин может представлять угрозу нацбезопасности Украины.
«Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки праворадикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», - сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Какие конкретные акции имеются в виду, в пресс-службе не уточнили.
«В интернете полно фактов об их деятельности», - сказал Дехтяренко.
Родион Батулин вместе с Шишовым соосновал организацию «Беларусский дом в Украине» для помощи согражданам, бегущим от режима Лукашенко. Из открытых источников известно, что Батулин - боец ММА, доброволец батальона «Азов». Участвовал в нападении на машину Петра Порошенко 25 июля 2019 года. Его организовал доброволец «Азова» и член праворадикальной партии «Национальный корпус» Никита Макеев - россиянин, получивший гражданство Украины. Заявленная цель акции - наказать бывшего верховного главнокомандующего за то, что он не давал украинское гражданство иностранным добровольцам. На фото нападения журналист «Радіо Свобода» Артем Фурманюк https://www.radiosvoboda.org/a/30088704.html опознал , в том числе, и Батулина. Он был в футболке «Реконкиста» - клуба праворадикалов, где проводят бои ММА. Владелец клуба - Сергей Коротких - ультраправый деятель из Беларуси, который приехал в Украину в 2014 году и участвовал в войне на Донбассе в составе полка «Азов».
Кроме того Батулин https://t.me/GonorKyiv/417 участвовал в нападении на участников киевской группы «Гонор», в которую вошли бывшие «Азовцы». А в телеграм-канале интернет-магазина одежды Батулин позирует в футболке с принтом, посвященным российскому неонацисту Максиму «Тесаку» Марцинкевичу. Его товарищем также был Сергей Коротких.
Беларусская «Радио Свобода» https://www.svaboda.org/a/31045230.html сообщала , что «Беларусский дом в Украине», зарегистрированный в Минюсте в конце 2020 года, связана с Коротких. Издание «Заборона» https://zaborona.com/institut-naczionalnoyi-politiki-viklav-dosye-de-zvinuvachuye-sergiya-korotkih-u-roboti-na-speczsluzhbi-rf/ сообщала , что Коротких учился в школе беларусского КГБ, воевал в Чечне, принимал участие в неонацистских организациях в Беларуси и РФ.
(Саме цікаве, що це "прокурореня" через рік було піймане на хабарі і вже, здається, не працює в прокуратурі Піймане було законними методами! А Білого вже нема і не один десяток його товаришів потрапили під "негласний нагляд" поліцаїв)
Кгбшные конторы по отлову и контролю беглых белорусов, замкнутые на Малюту...
https://mobile.twitter.com/dneprlena
ШаЛєна Місія@dneprlena
інтєрєсна дєвкі пляшуць(с)
Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива...
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года.
Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких (Боцманом)
https://www.svaboda.org/a/31045230.html
Межвидовая война?
Але і про батуліна в мережі є фотки з прінтом кацапського неонациста.
https://mobile.twitter.com/chernobaiev Ігор https://mobile.twitter.com/chernobaiev @chernobaiev https://mobile.twitter.com/chernobaiev/status/1422595270110552065 21 ч
У 1990-х Коротких навчався в білоруській школі КДБ, потім займав керівні посади в ультраправих організаціях "Російська національна єдність" (РНЄ) та "Націонал-соціалістичне товариство" (НСО), причетних до расових злочинів у Мінську та Москві.
https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1422622104067977226 20 ч
нагадаю, що нацжОни, штаб "азов", приймальня Білецького дислокуються на території АТЕК, номінальним власником якого є Андрій Нагребельний, людина тісно пов'язана з "Пересвітом", засновником і ідейним натхненником є Андрій Старовойт, гуру фрі-файту і хрещений татко тітушні.
Думаю, если запретили ему въезд, значит были на то основания. Вполне возможно, что чувак гебнявый. Тем более, если там такие у них даже такие, как Протасевич сливаются.....
Потрібно розбиратись в кожному конкретному випадку.
https://mobile.twitter.com/zabugina
https://mobile.twitter.com/zabugina
https://mobile.twitter.com/zabugina
https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1422593978239705089 21 ч
Руководитель ОО«Бел. дом в Украине Виталий Шишов.
Другой учредитель Радион Батулин создал «Бел.альтернативу»
Р.Батулин-гражданин Латвии, профбоец смешанных единоборств, соратник Боцмана
Все бледи засветились здесь https://www.radiosvoboda.org/a/30088704.html
Це ж той зальотний чмошник, друг Боцмана-Малюти, який плигав на машину Порошенко.
https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence
Помните нападение псов Малюты на автомобиль Пороха?
На фотке лысый в футболке - Родион Батулин, кент Малюты.
С этим Батулиным покойный Шишов основал Белорусский дом в Украине
Фото с Батулиным:
https://pbs.twimg.com/media/E74ZtzCWUAEOYQp?format=jpg&name=small
Напад на авто Порошенка відбувся 25 липня 2019 року, і більшого "криміналу" на цього парубка наскрести поки не змогли, позування в футболці не рахую, в фотошопі за 5 хвилин можна його і в російсуку "трьохгірку" нарядити... а "заборону на вїзд до України" винесли майже через 2 роки - 23 липня 2021... шо ж так довго думали?!
І навіть не запросили його на допит по справі скоеного злочину по Шишову, в СБУ нікого не цікавить шо цей хлоп може якісь гіпотези робочі надати?!
Думаю,Малюта порєшає з Баканичем це питання.
І без ньго агентури вистачає.
а это дело рук СБУ-филиала ФСБ