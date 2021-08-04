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СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова Батулину. ДОКУМЕНТ

СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова Батулину. ДОКУМЕНТ

Родион Батулин - гражданин Беларуси, замглавы Белорусского дома в Украине. По данным СБУ, он может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дяхтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - сказал он.

По словам представителя СБУ, Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. Во время этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения со правоохранителями.

Читайте: СБУ и МВД обеспечат дополнительную защиту белорусам, которым может угрожать опасность, - Зеленский

"Белорусский дом в Украине" в своем Телеграмме отмечает, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами. С первой информацией об обнаружении тела Шишова, он уехал обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы 4 августа, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным.

СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова Батулину 01

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Автор: 

Беларусь (7888) СБУ (19867) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+25
Зе-власть подыгрывает режиму Бацки? Я правильно понял?
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04.08.2021 16:57
+13
Да нахрен они тут сдались! Пусть воюют у себя, а не цветы ментам раздают. Тем более, что этот тип мутный, как окно в сарае.
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04.08.2021 17:05
+12
для того и грохнули шишова,шоб кого нить гэбнявого завести?
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04.08.2021 16:57
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Правила форума Совет форумчан
для того и грохнули шишова,шоб кого нить гэбнявого завести?
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04.08.2021 16:57 Ответить
СБУ заборонила в’їзд в Україну соратнику Шишова Батуліну - Цензор.НЕТ 2295
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04.08.2021 17:12 Ответить
https://mobile.twitter.com/he6opak

https://mobile.twitter.com/he6opak he6opak https://mobile.twitter.com/he6opak @he6opak

А хто займався прикриттям і легалізацією боцмана?
Правильно:

СБУ заборонила в’їзд в Україну соратнику Шишова Батуліну - Цензор.НЕТ 7851
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04.08.2021 17:14 Ответить
СБУ заборонила в’їзд в Україну соратнику Шишова Батуліну - Цензор.НЕТ 9702
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04.08.2021 17:14 Ответить
Знову пресують патріотів!
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04.08.2021 17:39 Ответить
https://mobile.twitter.com/KVQuarantine Розбійник який плохо чує https://mobile.twitter.com/KVQuarantine @KVQuarantine https://mobile.twitter.com/KVQuarantine/status/1422923658792742917 45 мин

Кузьменко зняли браслет,а білорусу Бутуліну з банди Малюти заборонили повертатись в Україну.
У Бутуліна і Короткіх борода як в Антоненко
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04.08.2021 18:02 Ответить
а як щодо зросту?
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05.08.2021 01:10 Ответить
Боцмана пропихивали Азовцы, а легализовывал Аваков. А все начиналось с убицства Сашка Билого и Шеремета
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04.08.2021 17:59 Ответить
Стало быть протеже нацдружин и Боцмана- Аваков давно копал против Пороха.
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04.08.2021 18:14 Ответить
Зе-власть подыгрывает режиму Бацки? Я правильно понял?
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04.08.2021 16:57 Ответить
Саме так.
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04.08.2021 17:08 Ответить
напевне, що неправильно.
Тому що серед противників бацьки чимало і радикального елементу; які і в Україні поводять себе таким чином, щоб краще ними і не см... (ну, наприклад, Боцман).
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04.08.2021 17:10 Ответить
Боцман уж вряд ли является противником батьки если его подозревают в убийстве шеремета и учился в кгб белоруси
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04.08.2021 17:14 Ответить
Так в этом сам Бубочка признался в известном интервью.
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04.08.2021 17:22 Ответить
https://mobile.twitter.com/Helg40498291 Oleg Helgiv @Helg40498291

Христо Грозев заявил про внедрение сотрудников ФСБ в ряды белоруской оппозиции в Киеве.
Удивил кота сосиской.
Блд, да в Киеве сотрудники ФСБ внедрены в ближайшие ряды окружения президента Зеленского.
Про что он свой фильм о вагнеровцах никак не родит.
Так что не новость.
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04.08.2021 17:48 Ответить
Да-да... ИНФА, правда, очень скудная. Я тут нарвался, на УКРНЕТе, что это за чудик. Надо сказать- очень даже интересный персонаж. Я и не подозревал что такие возможны. Вот, рекомендую, к ознакомлению:
https://graty.me/news/zamestitelyu-glavy-belarusskogo-doma-v-ukraine-zapretili-vezd-v-ukrainu/
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04.08.2021 16:58 Ответить
УП пише, що Батулін - соратник російського неонациста- фсбшника боцмана, якого кришував аваков.
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04.08.2021 17:03 Ответить
Так ознакомьтесь с материалом, который я выложил. Там много чего интересного. Даже очень много.
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04.08.2021 17:05 Ответить
Не відкривається ! Пише що небезпечно для відкриття в компі!
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04.08.2021 17:15 Ответить
У меня отменно открывается! Щас ещё раз скопирую ссыляк и выложу.
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04.08.2021 17:16 Ответить
https://graty.me/news/zamestitelyu-glavy-belarusskogo-doma-v-ukraine-zapretili-vezd-v-ukrainu/
Вот. Пробуй ещё раз.
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04.08.2021 17:16 Ответить
"Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение"
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04.08.2021 17:18 Ответить
Мне более нечего сказать. Могу скопировать текст и выложить.
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04.08.2021 17:19 Ответить
Батулин, согласно сообщению, выехал «на территорию Евросоюза» 14 июля 2021 года «для решения вопросов с документами». 3 августа, когда стало известно о https://graty.me/news/policziya-nashla-mertvym-glavu-belarusskogo-doma-v-ukraine/ смерти Виталия Шишова, главы «Беларусского дома в Украине» , Батулин «в спешном порядке выехал первым автобусом» в Киев. Но на украинской границе ему сообщили, что он не въездной.
Батулин заезжал через погранпункт «Устилуг» в Волынской области на границе с Польшей. В решении погранслужбы, которое выложили в телеграм-канале, указана причина запрета - решение «уполномоченного госоргана» о запрете въезда в Украину. В сообщении БДУ говорится, что речь идет о решении СБУ.
В СБУ «Ґратам» подтвердили, что запрет на въезд инициировала спецслужба 23 июля этого года. В СБУ есть «аргументированные данные», что Батулин может представлять угрозу нацбезопасности Украины.
«Родион Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки праворадикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», - сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Какие конкретные акции имеются в виду, в пресс-службе не уточнили.
«В интернете полно фактов об их деятельности», - сказал Дехтяренко.

Родион Батулин вместе с Шишовым соосновал организацию «Беларусский дом в Украине» для помощи согражданам, бегущим от режима Лукашенко. Из открытых источников известно, что Батулин - боец ММА, доброволец батальона «Азов». Участвовал в нападении на машину Петра Порошенко 25 июля 2019 года. Его организовал доброволец «Азова» и член праворадикальной партии «Национальный корпус» Никита Макеев - россиянин, получивший гражданство Украины. Заявленная цель акции - наказать бывшего верховного главнокомандующего за то, что он не давал украинское гражданство иностранным добровольцам. На фото нападения журналист «Радіо Свобода» Артем Фурманюк https://www.radiosvoboda.org/a/30088704.html опознал , в том числе, и Батулина. Он был в футболке «Реконкиста» - клуба праворадикалов, где проводят бои ММА. Владелец клуба - Сергей Коротких - ультраправый деятель из Беларуси, который приехал в Украину в 2014 году и участвовал в войне на Донбассе в составе полка «Азов».
Кроме того Батулин https://t.me/GonorKyiv/417 участвовал в нападении на участников киевской группы «Гонор», в которую вошли бывшие «Азовцы». А в телеграм-канале интернет-магазина одежды Батулин позирует в футболке с принтом, посвященным российскому неонацисту Максиму «Тесаку» Марцинкевичу. Его товарищем также был Сергей Коротких.
Беларусская «Радио Свобода» https://www.svaboda.org/a/31045230.html сообщала , что «Беларусский дом в Украине», зарегистрированный в Минюсте в конце 2020 года, связана с Коротких. Издание «Заборона» https://zaborona.com/institut-naczionalnoyi-politiki-viklav-dosye-de-zvinuvachuye-sergiya-korotkih-u-roboti-na-speczsluzhbi-rf/ сообщала , что Коротких учился в школе беларусского КГБ, воевал в Чечне, принимал участие в неонацистских организациях в Беларуси и РФ.
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04.08.2021 17:21 Ответить
Не довіряю я тобі. Бо паскуда ти кацапська на підтанцьовках бидло-ботом від СБУ-ФСБ та бульбяного КГБ.
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04.08.2021 17:27 Ответить
Я плевал, тупой провокатор, на твоё недоверие. Слюной плевал.
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04.08.2021 17:30 Ответить
та да...шото гавнецом от тебя несет...я за тобой набдюдаю.
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05.08.2021 10:29 Ответить
Ну от і відповідь... І на біса нам таке "чудо в пір"ї"? У нас своїх "навіжених" що, замість виступать, захищаючи свої погляди законними методами, влаштовують скандали та провокації , не вистачає? Згадай Сашка Білого! Він , з автоматом в руках, потягав за галстук "прокурореня" і дав привід "аваківцям" для травлі патріотів, що ставали на захист України!
(Саме цікаве, що це "прокурореня" через рік було піймане на хабарі і вже, здається, не працює в прокуратурі Піймане було законними методами! А Білого вже нема і не один десяток його товаришів потрапили під "негласний нагляд" поліцаїв)
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04.08.2021 17:46 Ответить
https://mobile.twitter.com/f68Cxhj68OZsLkm Анна https://mobile.twitter.com/f68Cxhj68OZsLkm @f68Cxhj68OZsLkm https://mobile.twitter.com/f68Cxhj68OZsLkm/status/1422471153684262938 3 авг.
Кгбшные конторы по отлову и контролю беглых белорусов, замкнутые на Малюту...
https://mobile.twitter.com/dneprlena
ШаЛєна Місія@dneprlena
інтєрєсна дєвкі пляшуць(с)
Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива...
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года.
Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких (Боцманом)
https://www.svaboda.org/a/31045230.html
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04.08.2021 17:21 Ответить
Так и в УП сплошные ГРУшники задействованы.
Межвидовая война?
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04.08.2021 17:14 Ответить
Про УП згоден.
Але і про батуліна в мережі є фотки з прінтом кацапського неонациста.
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04.08.2021 17:23 Ответить
Ось тепер я зрозумів що зєлєнський взяв під особистий контроль вбивство Шишова.
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04.08.2021 16:58 Ответить
Батулін - дружбан кацапського неонациста коротких-боцмана, так що ні фсьо так адназначна.
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04.08.2021 17:05 Ответить
Це чергове підтвердження що ФСБУ працює на КДБ таракана та на ФСБ х...йла!
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04.08.2021 17:04 Ответить
А друг батуліна - боцман на кого працює?
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04.08.2021 17:05 Ответить
Боцман- ещё тот нехороший . Фрукт. А про Батулина есть пруфы ?
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04.08.2021 17:10 Ответить
Вище вже дали пруф, читайте.
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04.08.2021 17:22 Ответить
Спс, уже увидел .
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04.08.2021 17:37 Ответить
https://mobile.twitter.com/chernobaiev

https://mobile.twitter.com/chernobaiev Ігор https://mobile.twitter.com/chernobaiev @chernobaiev https://mobile.twitter.com/chernobaiev/status/1422595270110552065 21 ч

У 1990-х Коротких навчався в білоруській школі КДБ, потім займав керівні посади в ультраправих організаціях "Російська національна єдність" (РНЄ) та "Націонал-соціалістичне товариство" (НСО), причетних до расових злочинів у Мінську та Москві.

СБУ заборонила в’їзд в Україну соратнику Шишова Батуліну - Цензор.НЕТ 245
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04.08.2021 17:23 Ответить
https://mobile.twitter.com/dneprlena

https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1422622104067977226 20 ч

нагадаю, що нацжОни, штаб "азов", приймальня Білецького дислокуються на території АТЕК, номінальним власником якого є Андрій Нагребельний, людина тісно пов'язана з "Пересвітом", засновником і ідейним натхненником є Андрій Старовойт, гуру фрі-файту і хрещений татко тітушні.
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04.08.2021 17:24 Ответить
СБУ заборонила в’їзд в Україну соратнику Шишова Батуліну - Цензор.НЕТ 9217
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04.08.2021 17:25 Ответить
Да нахрен они тут сдались! Пусть воюют у себя, а не цветы ментам раздают. Тем более, что этот тип мутный, как окно в сарае.
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04.08.2021 17:05 Ответить
Вот это: "мутный, как окно в сарае."(с) прошу разрешения на приватизацию. Мне понравилось.
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04.08.2021 17:26 Ответить
Ага, это они в чужой, свободной Украине "воевать" готовы. А у себя дома- ни-ни.
Думаю, если запретили ему въезд, значит были на то основания. Вполне возможно, что чувак гебнявый. Тем более, если там такие у них даже такие, как Протасевич сливаются.....
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04.08.2021 17:37 Ответить
Зато третий раз недорэпер баста припрётся со своим представлением. Встречайте,ватники.
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04.08.2021 17:06 Ответить
Зато, зато.. Конь в пальто. Про Киркорова тоже вопили- в итоге ему въезд таки закрыли.
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04.08.2021 17:38 Ответить
Басте вход закроют,тогда тявкнешь.
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04.08.2021 18:57 Ответить
А ты чего ж не тявкал, когда Киркорову закрыли?
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05.08.2021 01:56 Ответить
Почему ты тявкнул? Что,басте въезд запретили? Ты плохой пёсик.
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05.08.2021 06:25 Ответить
тобто на території країн Евросоюзу він небезпеки нікому не представляє, а в Україні небезпечний? Знову Зеленський всрався?
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04.08.2021 17:07 Ответить
може бути і таке. Міг вчинити неоднозначні акції і проти України; а проти країн ЄС - ні.
Потрібно розбиратись в кожному конкретному випадку.
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04.08.2021 17:13 Ответить
https://mobile.twitter.com/zabugina
https://mobile.twitter.com/zabugina
https://mobile.twitter.com/zabugina


https://mobile.twitter.com/zabugina

https://mobile.twitter.com/zabugina zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina @zabugina https://mobile.twitter.com/zabugina/status/1422593978239705089 21 ч

Руководитель ОО«Бел. дом в Украине Виталий Шишов.
Другой учредитель Радион Батулин создал «Бел.альтернативу»
Р.Батулин-гражданин Латвии, профбоец ​​смешанных единоборств, соратник Боцмана
Все бледи засветились здесь https://www.radiosvoboda.org/a/30088704.html

СБУ заборонила в’їзд в Україну соратнику Шишова Батуліну - Цензор.НЕТ 3979
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04.08.2021 17:17 Ответить
https://twitter.com/GrishaSilence
Це ж той зальотний чмошник, друг Боцмана-Малюти, який плигав на машину Порошенко.

https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence

Помните нападение псов Малюты на автомобиль Пороха?

На фотке лысый в футболке - Родион Батулин, кент Малюты.
С этим Батулиным покойный Шишов основал Белорусский дом в Украине

Фото с Батулиным:
https://pbs.twimg.com/media/E74ZtzCWUAEOYQp?format=jpg&name=small
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04.08.2021 17:19 Ответить
кгбісти з фсбешниками намагаються спамити коменти про своїх покидьків
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04.08.2021 17:21 Ответить
Вы что думаете наша власть боится только Семёнченко, а Батулина она бояться не будет ? И семёнчено и Батулин личные враги Лукашенко, а значит и шмаркли.
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04.08.2021 17:22 Ответить
Больше не нюхай эту дурь.
СБУ заборонила в’їзд в Україну соратнику Шишова Батуліну - Цензор.НЕТ 7440
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04.08.2021 17:26 Ответить
+ 53 да там куда не плюнь попадеш в гэбиста!...От народ
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04.08.2021 17:32 Ответить
Гебнявый "патриот". Правильно сделали, что закрыли. Наконец-то начали наводить порядок и в этом направлении. Давно пора было.
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04.08.2021 17:40 Ответить
для Європи навіть шарій та фірташ не являли небезпеку, ігіловці, кадирівці, чепигі та інші мордорське сміття. Чи потрібно орієнтуватися на кволу Європу в питаннях нацбезпеки? Явно ні,це на закид що ЕС прийма а ми нi
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04.08.2021 17:43 Ответить
Дивні справи...
Напад на авто Порошенка відбувся 25 липня 2019 року, і більшого "криміналу" на цього парубка наскрести поки не змогли, позування в футболці не рахую, в фотошопі за 5 хвилин можна його і в російсуку "трьохгірку" нарядити... а "заборону на вїзд до України" винесли майже через 2 роки - 23 липня 2021... шо ж так довго думали?!

І навіть не запросили його на допит по справі скоеного злочину по Шишову, в СБУ нікого не цікавить шо цей хлоп може якісь гіпотези робочі надати?!
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04.08.2021 17:45 Ответить
Дивно.Нациста-провокатора,каґебєшника,-та й не пустили...
Думаю,Малюта порєшає з Баканичем це питання.
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04.08.2021 17:57 Ответить
Нехай щастить.
І без ньго агентури вистачає.
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04.08.2021 18:05 Ответить
Зеля тут не знает, что с украинцами, многомиллионными эксмайдановцами, делать, и ещё "плюс один" ей с лейтенантом баклановым, понятно, ни к чему.. к тому же недодиктаторы стараются помогать друг дружке..
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04.08.2021 18:14 Ответить
валят повешенье Шишова на Тараканье КГБ-
а это дело рук СБУ-филиала ФСБ
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04.08.2021 18:17 Ответить
мутний тіпок, але чому вони не їдуть на бялорашку бацьку скидати, а тут під радикалів косять?
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04.08.2021 18:44 Ответить
Павучки в банці вовтузяться.....
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04.08.2021 19:49 Ответить
СБУ под руководством сценариста ЗеКлоуна и ермака-Козыря,- вот настоящая угроза Украине.
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05.08.2021 04:43 Ответить
СБУ превратилось а филиал ФСБ.
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05.08.2021 04:44 Ответить
 
 