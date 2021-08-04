СБУ запретила въезд в Украину соратнику Шишова Батулину. ДОКУМЕНТ

Родион Батулин - гражданин Беларуси, замглавы Белорусского дома в Украине. По данным СБУ, он может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дяхтяренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Запрет вынесен 23 июля 2021 года на основе аргументированных данных, что данное лицо может представлять угрозу национальной безопасности Украины", - сказал он.

По словам представителя СБУ, Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. Во время этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения со правоохранителями.

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"Белорусский дом в Украине" в своем Телеграмме отмечает, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами. С первой информацией об обнаружении тела Шишова, он уехал обратно в Киев. Однако, добравшись до украинской границы 4 августа, был уведомлен, что с момента выезда является невъездным.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.