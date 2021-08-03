Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев

Проект Bellingcat возьмется за расследование смерти в Киеве главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью "Эхо Москвы",

"Даже без предварительной информации я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", - сказал он.

Грозев сообщил, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, они интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.

"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - подчеркнул Грозев.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

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