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Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев

Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев

Проект Bellingcat возьмется за расследование смерти в Киеве главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью "Эхо Москвы",

"Даже без предварительной информации я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", - сказал он.

Грозев сообщил, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, они интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.

"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - подчеркнул Грозев.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Читайте: Расследованием смерти Шишова будет руководить прокуратура Киева: производство открыто по статье "Умышленное убийство"

Автор: 

смерть (9212) убийство (6476) Bellingcat (139) Христо Грозев (55) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+15
https://newsua.one/news-world/turecka-policiya-zatrimala-rosiiski-52183.html Турецька поліція затримала мокшанських туристів за підозрою в підпалах лісів

Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев - Цензор.НЕТ 4382
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03.08.2021 14:47
+14
https://twitter.com/uspenovka19632 Отец Солдата ретвитнул(а)

https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun


https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun

Iaroslav Drobotun

@yadrobotun


Показово публічна страта в Києві чергового білоруського дисидента - плювок в обличчя нашої гнилої системи держбезпеки. ФСБ/КДБ працює в Україні, як у себе вдома. Попередження білорусам від Таргана: я тебе і в Україні повішу! І так, https://twitter.com/hashtag/Riffmaster?src=hashtag_click #Riffmaster підірвав Шеремета. Так
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
?
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03.08.2021 15:06
+10
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXG_mFLJ1ajr23Sl8efVRNz6o5qR5Y1wWO-ZzAJxsgmQG1wt58xteb6mgExUXaDJ_fDIWdTKxH_UPPhOQENbbumC3uIOU5Xvvfd4rJ6o-dKvisX9pHvniIv1Gln1W1gypI&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·

Прямо в Киеве, прямо в столице, повесить беларуского активиста, прямого врага Лукашенко - это небывалый вызов нашей правоохранительной системе и стране в целом. Дерзко, жестоко, безжалостно. Но чем в первую очередь занимается КГБ-ФСБ: они создают имидж Украины, которая «не в состоянии гарантировать безопасность для политических иммигрантов». Но это и правда, к сожалению.

Лично для меня теперь версия убийство Павла Шеремета агентами КГБ Беларуси не является смешной, ведь двумя соседними северными государствами управляют мстительные, закомплексованные люди с серьёзными проблемами психологического характера.

Параллельно с задачей по работе с имиджем Украины производится и работа с имиджем ЕС в глазах жителей «союзного государства». Очень чётко прослеживается методичка, которая красной нитью проходит через всю пропаганду рф и Беларуси: «У Европы в частности и Запада в целом двойные стандарты! Они вроде как за то, чтобы спасать беженцев, но вы же посмотрите: они не хотят принимать мигрантов со стороны Беларуси￼￼￼!»

Традиционно кремлёвский нарратив отработал и «испанец» Шарий. Извините, но я посмотрел его видео впервые за полтора-два года. Видео вроде о Латыниной, но если вы внимательно будете смотреть, то основной месседж - ситуация с беженцами по линии Беларусь - Евросоюз￼. Шарик отработал)
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03.08.2021 16:00
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
А кино про вагнера????
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03.08.2021 14:42 Ответить
В конце августа
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03.08.2021 14:43 Ответить
Вот ты животное рашистское брехливое и подлое,не поддающееся дрессировке ,наверное черепаха
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03.08.2021 16:08 Ответить
Кацап иди по известному сексуальному маршруту.
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03.08.2021 20:38 Ответить
Обуительный, ты постоянно ходишь этим маршрутом
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04.08.2021 07:32 Ответить
хоть би мвф не злякали...може кіно, після тих 2 лярдів із хвостиком?
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03.08.2021 14:49 Ответить
https://www.facebook.com/demalnik75/posts/4417600258271959

Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв - Цензор.НЕТ 4521
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03.08.2021 14:51 Ответить
это Хламидия выбила - все испугаись ее шантажа то))
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03.08.2021 14:54 Ответить
опшим, спочатку гроші, а стулья в кінозалі займатимуть потім...
інакше,понятно кому на руку(на шляпу) гратиме той грозєв...і, проти кого, тоже
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03.08.2021 15:01 Ответить
МВФ ділить 670 лярдів між всіма країнами світу, як допомогу у пост ковідний період. Україні дісталося 2,7 лярдів допомоги. Це не ті гроші, які МВФ зазвичай дає за реформи владі
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03.08.2021 14:58 Ответить
*650 лярдів треба
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03.08.2021 14:59 Ответить
гадаєш, кіно не завадить?... - не з нашим щастям
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03.08.2021 15:03 Ответить
Згадався Єсенін чомусь:" нам осталась одна забава, пальці в рот да веселий свист.."
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03.08.2021 15:07 Ответить
Ні-ні, ніяких грошей від мвф! Нехай залякають - зебілам ще восени потрібно порадіти що "аби не Порошенко" і відчути ейфорію підвищення цін в опалювальний сезон оцінити бо "покращення" вже наступило)
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03.08.2021 18:55 Ответить
фартовий...
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03.08.2021 20:13 Ответить
ДУРНІ РОЗМОВИ, ВСІ РЕСУРСИ, ПОЛІЦЯ ЗНАЄ ПРО СЛІЖКУ, ЗВЕРТАЙТЕСЬ В ПОЛІЦІЮ ВОНИ ДАРОМ РОЗКАЖУТЬ, ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ УБИТОМУ.
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03.08.2021 17:40 Ответить
"Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова"
Ну як же без вас ...
______________________________________
Bellingcat...

Даю підказку.
Бачите, тільки Антоненка відпустили ізнов білоруса вбили. Соупадєніє? Я б на місці нового міністра МВС не порушував би традицій Ахкакого міністра. Щітаю підозрювані вже єсть. А то чуть шо, зразу Боцман
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03.08.2021 14:43 Ответить
Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? https://citaty.info/man/dzhonatan-svift Джонатан Свифт

https://twitter.com/tZEinform/status/1422495878544232492?s=20 @tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1422522903938146314 55 мин
"Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова" Ну как же без вас ...
https://censor.net/ru/user/460584
https://censor.net/ru/comments/locate/3280598/01921436-3681-7030-b52d-04a2716a3115
"Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова"
Ну як же без вас ...Копипастус Вульгарис - маленький паразит, занимающийся преимущественно порчей интеллектуальной собственности и присвоением литературной ничейности (или даже чейности) с последующим злоупотреблением ею для достижения вышеозначенной цели.
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03.08.2021 15:50 Ответить
Ребята -НАПРАВЛЯЙТЕ!!!!! Работайте !!!!! Надо привлекайте людей- ну сколько в Украине - Кивы могут говорить такую хрень и становится депутатами!!!!
Неужели спец. службы не могут прикрыть наиболее ярких . Работайте!!!!!! Пожалуйста!!
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03.08.2021 14:44 Ответить
а краще, попереджуйте....не допускай приїзду всих цих потенційних жертв...
а то в світі україну тільки й знають за ці вбивства
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03.08.2021 14:51 Ответить
Неужели спец. службы не могут прикрыть наиболее ярких . Работайте!!!!!! Пожалуйста!!\\\\\\\\\

товарищ майор, у вас погоны просят полковника))
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03.08.2021 14:55 Ответить
Ківу нам не марсіани підкинули в депутати,а"мудрий" нарід вибрав.Тут ніякий Bellingcat не допоможе
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03.08.2021 15:19 Ответить
При одном упоминании Грозева, у зебилов полыхают днища. Шо ж такое?
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03.08.2021 14:45 Ответить
Поки що на цьому форумі палає лише в тебе та ще в декількох агресивних петелюбів.
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03.08.2021 14:50 Ответить
а вот еще одно животное необучаемое,точно хрюсский
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03.08.2021 16:11 Ответить
Шо ж такое? А ты купи билет в кино на уже анонсированную дату и сиди как поц жди сеанса вагнергейт. Тут не только у зебилов полыхает, нормальные люди за такие гнилые отмазки уже в морду дают.
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03.08.2021 15:07 Ответить
https://newsua.one/news-world/turecka-policiya-zatrimala-rosiiski-52183.html Турецька поліція затримала мокшанських туристів за підозрою в підпалах лісів

Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев - Цензор.НЕТ 4382
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03.08.2021 14:47 Ответить
Мокша працює, щоб гарантовано зробити із влади Білорусі пугало, щоб однозначно відрізати шлях від Європи.
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03.08.2021 17:35 Ответить
а там кто то собирался в Европу? все кто собирался - уже выехали, лично
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03.08.2021 21:22 Ответить
Грозев хоч щось до пуття довів?
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03.08.2021 14:48 Ответить
Грозев це як український ******
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03.08.2021 15:02 Ответить
"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - подчеркнул Грозев.

Что в переводе с болгарского означает - "Ждем кто больше забашляет"
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03.08.2021 14:49 Ответить
российско-беларуский нацист Сергей Коротких был связан и с Шереметом и с Шишовым. Далеко ходить не надо
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03.08.2021 14:49 Ответить
кому ходить не надо, а кому =

Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв - Цензор.НЕТ 3695
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03.08.2021 14:57 Ответить
Какие ваши доказательства или это просто выперд пригожинский? Однозначно выперд ...
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03.08.2021 16:36 Ответить
Я не "ответить" , я спросить . Коротких - это который Боцман ?
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03.08.2021 16:47 Ответить
_Блаблакат всё никак не определится к умным им или к красивым, то анонсирует материал по вагнеровцам, то отменяет, то снова анонсирует, то... ну вы поняли.
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03.08.2021 14:59 Ответить
Понятно, что так убили и Шеремета.
Кто теперь ответит за брошенных в тюрьму Патриотов?
Рюкзачный Хачик точно рванет в Италию...
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03.08.2021 15:00 Ответить
Він вже там, публікував фото з келихом вина із приводу "Голодних ігор" на Чауса
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03.08.2021 15:04 Ответить
Зелегейт не за горами.
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03.08.2021 15:03 Ответить
слава Богу, є надія на розлідування, якщо беллінгкет займеться; на зелену мусорню надій жодних
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03.08.2021 15:05 Ответить
Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв - Цензор.НЕТ 4521
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03.08.2021 17:38 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632 Отец Солдата ретвитнул(а)

https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun


https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun

Iaroslav Drobotun

@yadrobotun


Показово публічна страта в Києві чергового білоруського дисидента - плювок в обличчя нашої гнилої системи держбезпеки. ФСБ/КДБ працює в Україні, як у себе вдома. Попередження білорусам від Таргана: я тебе і в Україні повішу! І так, https://twitter.com/hashtag/Riffmaster?src=hashtag_click #Riffmaster підірвав Шеремета. Так
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
?
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03.08.2021 15:06 Ответить
Обещать, не значит жениться...ты уже фильму нам сваял.
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03.08.2021 15:27 Ответить
Все это КГБ беларусии рук дело! Как и по Шеремету тоже! СБУ саботаж Бакановский. а МВД аваковское и Монстырского могут только левые дела шить.... А настоящие заказчик сидит в Минске усатый таракан Лука.
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03.08.2021 15:43 Ответить
Зебила проверьте в первую очередь
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03.08.2021 15:55 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXG_mFLJ1ajr23Sl8efVRNz6o5qR5Y1wWO-ZzAJxsgmQG1wt58xteb6mgExUXaDJ_fDIWdTKxH_UPPhOQENbbumC3uIOU5Xvvfd4rJ6o-dKvisX9pHvniIv1Gln1W1gypI&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·

Прямо в Киеве, прямо в столице, повесить беларуского активиста, прямого врага Лукашенко - это небывалый вызов нашей правоохранительной системе и стране в целом. Дерзко, жестоко, безжалостно. Но чем в первую очередь занимается КГБ-ФСБ: они создают имидж Украины, которая «не в состоянии гарантировать безопасность для политических иммигрантов». Но это и правда, к сожалению.

Лично для меня теперь версия убийство Павла Шеремета агентами КГБ Беларуси не является смешной, ведь двумя соседними северными государствами управляют мстительные, закомплексованные люди с серьёзными проблемами психологического характера.

Параллельно с задачей по работе с имиджем Украины производится и работа с имиджем ЕС в глазах жителей «союзного государства». Очень чётко прослеживается методичка, которая красной нитью проходит через всю пропаганду рф и Беларуси: «У Европы в частности и Запада в целом двойные стандарты! Они вроде как за то, чтобы спасать беженцев, но вы же посмотрите: они не хотят принимать мигрантов со стороны Беларуси￼￼￼!»

Традиционно кремлёвский нарратив отработал и «испанец» Шарий. Извините, но я посмотрел его видео впервые за полтора-два года. Видео вроде о Латыниной, но если вы внимательно будете смотреть, то основной месседж - ситуация с беженцами по линии Беларусь - Евросоюз￼. Шарик отработал)
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03.08.2021 16:00 Ответить
Они уже Шмарклю за фильм про Вагнергейт выдоили
,тот откупился,тяперича на Бацьке навариться хотят.
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03.08.2021 16:12 Ответить
Вот ты подонок пригожинский ,будешь работать на врачей и аптеки всю оставшуюся....
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03.08.2021 16:40 Ответить
чаво77
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04.08.2021 14:47 Ответить
Грозев говорит о возможной причастности ФСБ россии к убийству Шишкова.

"Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", - сказал он.

Грозев сообщил, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, они интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.
"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - подчеркнул Грозев."

Источник: https://censor.net/ru/n3280598
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03.08.2021 16:28 Ответить
Ну, если СБУ и полиции нет, то хотя бы так....
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03.08.2021 16:29 Ответить
и это не первый случай работы нагло-демонстративной КГБ Лукашенка и путинских спецслужб прямо в Киеве. будут еще. немощное прогнившее коррумпированое СБУ и МВД у нас только крышует.
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03.08.2021 16:53 Ответить
Україна для іноземних спецслужб це прохідний двір. Тут можуть працювати початківці які набираються елементарного досвіду.
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03.08.2021 17:02 Ответить
А на что направит силы 27 тысячное СБУ? На крышевание контрабанды? На кошмарение бизнеса? Может часть средств на содержание СБУ перенаправить Bellingcat и Грозеву,так как они собираются делать работу вместо 27 тысячной СБУ-этой полуармии бездельников,паразитов,контабандистов,вымогателей,коррупционеров?.Самое лучшее средство -это ликвидировать СБУ как организацию полностью выродившейся,бесполезной и вредной,а ловлю шпионов перепоручить военным.
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03.08.2021 17:10 Ответить
Режим Лукашенки вийшов на тропу війни і обов'язок наших ССО зробити відповідну акцію. Британці після Скрипалів дуже змінили своє ставлення до РФ, чого і нам бажаю.
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03.08.2021 17:13 Ответить
Тільки не "тягніть кота за хвіст" як по "вагнерівцям".
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03.08.2021 17:40 Ответить
Bellingcat скомпрометировал себя громкими обещаниями по делу "вагнеровцев".
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03.08.2021 18:45 Ответить
При прокремлівському Зе клоуні як і в часи Януковоща кдбістська мразота хозяйнує в Україні
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03.08.2021 18:47 Ответить
Так тут і так все зрозуміло - білоруські спецслужби.
Але зеленський і далі буде телефонувати Лукашенко про перебіг розслідування )
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03.08.2021 19:12 Ответить
Ну якщо Bellingcat, то обов'язково вийде на Порошенка. Без варіянтів.
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03.08.2021 20:55 Ответить
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581

У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.

Бог береже того, хто сам себе береже.

Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
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03.08.2021 23:35 Ответить
кгб сделало выводы после стольких провалов. Поэтому, к сожалению, никто никогда не узнает как было совершено это убийство.
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04.08.2021 07:58 Ответить
Клоун с шоблой накидывают Христо, чтобы тот поменьше про вагнеровцев вспоминал
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05.08.2021 10:11 Ответить
 
 