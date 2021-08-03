Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев
Проект Bellingcat возьмется за расследование смерти в Киеве главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью "Эхо Москвы",
"Даже без предварительной информации я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", - сказал он.
Грозев сообщил, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, они интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.
"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - подчеркнул Грозев.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
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інакше,понятно кому на руку(на шляпу) гратиме той грозєв...і, проти кого, тоже
Ну як же без вас ...
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Bellingcat...
Даю підказку.
Бачите, тільки Антоненка відпустили ізнов білоруса вбили. Соупадєніє? Я б на місці нового міністра МВС не порушував би традицій Ахкакого міністра. Щітаю підозрювані вже єсть. А то чуть шо, зразу Боцман
https://twitter.com/tZEinform/status/1422495878544232492?s=20 @tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1422522903938146314 55 мин
"Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова" Ну как же без вас ...
https://censor.net/ru/user/460584
https://censor.net/ru/comments/locate/3280598/01921436-3681-7030-b52d-04a2716a3115
"Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова"
Ну як же без вас ...Копипастус Вульгарис - маленький паразит, занимающийся преимущественно порчей интеллектуальной собственности и присвоением литературной ничейности (или даже чейности) с последующим злоупотреблением ею для достижения вышеозначенной цели.
Неужели спец. службы не могут прикрыть наиболее ярких . Работайте!!!!!! Пожалуйста!!
а то в світі україну тільки й знають за ці вбивства
товарищ майор, у вас погоны просят полковника))
Что в переводе с болгарского означает - "Ждем кто больше забашляет"
Кто теперь ответит за брошенных в тюрьму Патриотов?
Рюкзачный Хачик точно рванет в Италию...
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Iaroslav Drobotun
@yadrobotun
Показово публічна страта в Києві чергового білоруського дисидента - плювок в обличчя нашої гнилої системи держбезпеки. ФСБ/КДБ працює в Україні, як у себе вдома. Попередження білорусам від Таргана: я тебе і в Україні повішу! І так, https://twitter.com/hashtag/Riffmaster?src=hashtag_click #Riffmaster підірвав Шеремета. Так
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
?
https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·
Прямо в Киеве, прямо в столице, повесить беларуского активиста, прямого врага Лукашенко - это небывалый вызов нашей правоохранительной системе и стране в целом. Дерзко, жестоко, безжалостно. Но чем в первую очередь занимается КГБ-ФСБ: они создают имидж Украины, которая «не в состоянии гарантировать безопасность для политических иммигрантов». Но это и правда, к сожалению.
Лично для меня теперь версия убийство Павла Шеремета агентами КГБ Беларуси не является смешной, ведь двумя соседними северными государствами управляют мстительные, закомплексованные люди с серьёзными проблемами психологического характера.
Параллельно с задачей по работе с имиджем Украины производится и работа с имиджем ЕС в глазах жителей «союзного государства». Очень чётко прослеживается методичка, которая красной нитью проходит через всю пропаганду рф и Беларуси: «У Европы в частности и Запада в целом двойные стандарты! Они вроде как за то, чтобы спасать беженцев, но вы же посмотрите: они не хотят принимать мигрантов со стороны Беларуси￼￼￼!»
Традиционно кремлёвский нарратив отработал и «испанец» Шарий. Извините, но я посмотрел его видео впервые за полтора-два года. Видео вроде о Латыниной, но если вы внимательно будете смотреть, то основной месседж - ситуация с беженцами по линии Беларусь - Евросоюз￼. Шарик отработал)
,тот откупился,тяперича на Бацьке навариться хотят.
"Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", - сказал он.
Грозев сообщил, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, они интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.
"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - подчеркнул Грозев."
Источник: https://censor.net/ru/n3280598
Але зеленський і далі буде телефонувати Лукашенко про перебіг розслідування )
У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.
Бог береже того, хто сам себе береже.
Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?