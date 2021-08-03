"Лукашенко убивает собственных граждан": В Европарламенте отреагировали на смерть Шишова

В Европейском парламенте отреагировали на смерть главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Как передает Цензор.НЕТ, депутат Европарламента Виола фон Крамон в Twitter заявила, что "Лукашенко убивает собственных граждан".

"Еще один кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз - в Украине", - говорится в сообщении.

Евродепутат Петрас Аустревичюс отметил: "Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине - это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко".

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

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