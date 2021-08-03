"Лукашенко убивает собственных граждан": В Европарламенте отреагировали на смерть Шишова
В Европейском парламенте отреагировали на смерть главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.
Как передает Цензор.НЕТ, депутат Европарламента Виола фон Крамон в Twitter заявила, что "Лукашенко убивает собственных граждан".
"Еще один кошмар. Никто не может чувствовать себя в безопасности, Лукашенко убивает собственных граждан. На этот раз - в Украине", - говорится в сообщении.
Евродепутат Петрас Аустревичюс отметил: "Убийство гражданина Беларуси Виталия Шишова, руководителя ОО "Белорусский дом" в Украине - это еще один акт международного терроризма со стороны режима Лукашенко".
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну с Украиной Белорусь
бы и с какимто представительством... кому этот хлопчиг нужен что он решал что от него
зависело? "государсто" Белорусь на сегодня это аппарат ведомый бацькой а он в свою
очередь загнан кремлядями в глухой угол..... если Украина здесь "нипричём" я не знаю
что тебе говорить.........
пишешь это там было.... панымаишь??? разницу панымаишь???
и заявил? поименно называте там пару недорогих сами знаете кого пёрнули, это гебня его
убила ***** ищет способ как минимум оставить там свои войска после "учений"
Невже ця смерть молодого чоловіка не стане ляпасом кожному офіцеру СБУ?Де ваша честь,офіцери?
Але якщо це ще один злочин пуйла, який ДУЖЕ зацікавлений в тому, щоб лукашенко залишався некукопожатим?
Це все одно не завадить любити російський газ?
Це Політковську вбили в день народження пуйла, а Нємцова вбили взимку.
мвсмусорів скаже на це - знов Ріфф з дівчатами винні - культивуючи перевагу арійської раси
Але не виключаю, що це справа рук хутіна та його агентури.
До Бузини, вбитого в Києві, йому стало відомо раніше, ніж українським ЗМІ.
І він назвав це політичною розправою на своєму зомбі-шоу "сцарь общается с народом" через кілька хвилин після вбивства Бузини.
"Константин Долгов: киевские власти не могут обуздать волну террора"
https://www.vesti.ru/article/1752612
Тут вопросы к миграционной службе, которая выдает разрешение на въезд разной швали.
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
Коллаборанты и сепары практически безнаказанны.
Иностранные разведки - как дома.
А Кловун мечтает посмотреть в глаза *****!!!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4252739911430445&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVIoYbEqbHFXgChn1aF2FPz-apDWYzafuomUI-Y-xqYoLlEIcbsB6e4sVLU8ttcne8bPmUCJ5IZZ9E1Vth62KYBr930rZKXhuYp3XC-U7WqSQceHLHDkV8qrT24nZau1y0&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·
Україна стала прохідним двором для лукашенківських та путінських спецслужб.
Один зі співзасновників «Білоруского дому Весна» Віталій Шишов знайдений мертвим в Києві. Пішов на пробіжку і не повернувся.
І поки Зеленський знищує законність в країні викрадаючи та зустрічаючись з Чаусом, посеред Києва орудують вбивці та агенти ворожих режимів.
До речі, Лукашенко особисто кілька місяців назад оголосив Шишова особистим ворогом.
Після всіх цих подій можна з впевненістю сказати: правової держави в Україні фактично немає. Вони знищена, розтоптана, сплюндрована.
І відповідальність особисто Зеленського та його прислужників...