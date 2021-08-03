Сегодня под посольством Беларуси в Киеве пройдет акция памяти Шишова

Белорусский дом в Украине (БДУ) просит прийти сегодня под посольство Беларуси в Киеве на акцию в память о Виталии Шишове.

Об этом говорится в Телеграм-канале БДУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 3 августа в 19.00, мы просим собраться у посольства РБ в Киеве (Коцюбинского, 3) на акцию памяти Виталия Шишова, нашего дорогого друга и товарища", - говорится в сообщении.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".