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Сегодня под посольством Беларуси в Киеве пройдет акция памяти Шишова

Сегодня под посольством Беларуси в Киеве пройдет акция памяти Шишова

Белорусский дом в Украине (БДУ) просит прийти сегодня под посольство Беларуси в Киеве на акцию в память о Виталии Шишове.

Об этом говорится в Телеграм-канале БДУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 3 августа в 19.00, мы просим собраться у посольства РБ в Киеве (Коцюбинского, 3) на акцию памяти Виталия Шишова, нашего дорогого друга и товарища", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За Шишовим велась слежка: об этом сообщали полиции, - Белорусский дом в Украине

Сегодня под посольством Беларуси в Киеве пройдет акция памяти Шишова 01

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

Автор: 

Беларусь (7887) Киев (25475) память (1491) посольство (1079) смерть (9212) убийство (6476) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+7
Вічна пам'ять! У Зеленського вже буде "свій " Шеремет...
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03.08.2021 10:57
+5
Со всякими акциями ( после очередного позора) у нас хорошо получается...В любой нормальной стране лейтенанта Баканова попросили на выход....Надо было охранять человека ,а не за Чаусом гоняться.
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03.08.2021 11:13
+3
Когда страной правит человек более 4 лет он превращается в диктатора...
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03.08.2021 10:56
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Когда страной правит человек более 4 лет он превращается в диктатора...
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03.08.2021 10:56 Ответить
Вічна пам'ять! У Зеленського вже буде "свій " Шеремет...
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03.08.2021 10:57 Ответить
Був би у Киіві прийшов б на акцію…
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03.08.2021 10:59 Ответить
Не забагато новин про Білорусь? Зациклило як скабєєву про Україну.
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03.08.2021 11:00 Ответить
Ти мабуть заблукав. Іспанські новини на інших ресурсах.
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03.08.2021 11:11 Ответить
Тебе забув спитати які новини читати, ти чого в інтернет зайшов, газету районну коментуй.
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03.08.2021 11:18 Ответить
Зайшов допомогти заблукавшому іспанцю і послати на іспанські ресурси де нема набридливих новин про Білорусь)
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03.08.2021 11:32 Ответить
проводите. вам убийцы из окон белоруского пасольства факи тыкать будут.вывести всех паскуд из посольства.под прес,и всех на 20 лет в тюрьму
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03.08.2021 11:05 Ответить
Боцман на акции будет?
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03.08.2021 11:07 Ответить
Со всякими акциями ( после очередного позора) у нас хорошо получается...В любой нормальной стране лейтенанта Баканова попросили на выход....Надо было охранять человека ,а не за Чаусом гоняться.
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03.08.2021 11:13 Ответить
Только военный переворот спасёт эту страну. И Пиночет у руля лет на 15.
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03.08.2021 11:17 Ответить
Хорошо хоть у Рифмастера алиби...
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03.08.2021 11:17 Ответить
Теперь у зе-баната есть собственный Шеремет.

на попередников свалить не получиться, Вован.
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03.08.2021 11:38 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3650847.html Деградация спецслужб при тупорылых клоунах у власти - продолжается...

Вчерашняя кинокомедия "Чаус вернулся" с гонками по проспектам Киева и противостоянием сотрудников НАБУ и СБУ под зданием последней, имела очень простое объяснение: СБУ Баканова крупно облажалась.

😮Во-первых, на операцию отправили "дуболомов". Как уже не раз бывало, опытные и разумные оперативники СБУ поняли, чем воняет это дело и резко "слегли с насморком". На операцию отправили борзых и ретивых.
И не слишком умных.

🤦🏼Во-вторых, план был такой. Сотрудники ГУР (а именно они прятали Чауса) должны были оставить его в условленном месте, в трусах и с пакетом на голове, чтобы судью забрали сотрудники СБУ. И ГУРовцы свою часть выполнили. А вот СБУшники - банально опоздали на место, поскольку накануне не отказали себе в удовольствии погулять в ресторане.

😨Просидев какое то время сам, Чаус банально испугался, снял с головы пакет и побрел к ближайшему селу. Где и был задержан полицией. Полиция, естественно увидела, что Чаус в розыске и сообщила о находке соотвествующему органу. То есть НАБУ.

🤬Тем временем, СБУшники приехали на место, Чауса не нашли и начали устраивать телефонные ссоры с ГУРовцами. И так, пока кто-то не заглянул смартфон и не узнал из прессы, что Чаус нашелся и он в полиции.

😁Дальше - наблюдала вся страна.

🗣️Естественно, Баканов и его временный союзник Ермак вчера убеждали Зеленского, что скандал вызван самоуправством директора НАБУ Сытника и будут требовать его увольнения. Однако не все так просто.

🤔Характерно, что в защиту Сытника сразу же выступил известный аферист, называющий себя антикорупционером - Виталий Шабунин. Сытник до сих пор не уволен именно из-за того что на его защиту выступил Запад, в т ч руками "шабунистов" - антикорупционеров-грантоедов. Дело в том, что лиц связаных с организацией Шабунина и прочими грантовыми конторами полно в самой фракции "Слуга народа". Молчать они не будут.

🤭Но еще опаснее то, что на ситуацию точно отреагирует президент Молдавии Майя Санду. О ситуации уже знают на Западе. История с похищением судьи с территории другого государства сотрудниками спецслужб, сейчас заиграет яркими красками.

🙅🏻‍♂️И тут уже возникает иной вопрос - состоится ли встреча Зеленского с Байденом?

🤷🏻‍♂️Вывод простой. Когда во главе СБУ ставят продюсера не самого интелектуального юмористического шоу - не нужно удивляться, что случается клоунада. С грустным финалом.
Sharp`s Forwarded from Печерский холм
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03.08.2021 12:41 Ответить
https://prm.ua/tse-ne-samohubstvo-bellingcat-provedut-rozsliduvannia-smerti-vitaliia-shyshova/ Це не самогубство: Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
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03.08.2021 13:46 Ответить
 
 