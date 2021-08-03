Сегодня под посольством Беларуси в Киеве пройдет акция памяти Шишова
Белорусский дом в Украине (БДУ) просит прийти сегодня под посольство Беларуси в Киеве на акцию в память о Виталии Шишове.
Об этом говорится в Телеграм-канале БДУ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 3 августа в 19.00, мы просим собраться у посольства РБ в Киеве (Коцюбинского, 3) на акцию памяти Виталия Шишова, нашего дорогого друга и товарища", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".
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на попередников свалить не получиться, Вован.
Вчерашняя кинокомедия "Чаус вернулся" с гонками по проспектам Киева и противостоянием сотрудников НАБУ и СБУ под зданием последней, имела очень простое объяснение: СБУ Баканова крупно облажалась.
😮Во-первых, на операцию отправили "дуболомов". Как уже не раз бывало, опытные и разумные оперативники СБУ поняли, чем воняет это дело и резко "слегли с насморком". На операцию отправили борзых и ретивых.
И не слишком умных.
🤦🏼Во-вторых, план был такой. Сотрудники ГУР (а именно они прятали Чауса) должны были оставить его в условленном месте, в трусах и с пакетом на голове, чтобы судью забрали сотрудники СБУ. И ГУРовцы свою часть выполнили. А вот СБУшники - банально опоздали на место, поскольку накануне не отказали себе в удовольствии погулять в ресторане.
😨Просидев какое то время сам, Чаус банально испугался, снял с головы пакет и побрел к ближайшему селу. Где и был задержан полицией. Полиция, естественно увидела, что Чаус в розыске и сообщила о находке соотвествующему органу. То есть НАБУ.
🤬Тем временем, СБУшники приехали на место, Чауса не нашли и начали устраивать телефонные ссоры с ГУРовцами. И так, пока кто-то не заглянул смартфон и не узнал из прессы, что Чаус нашелся и он в полиции.
😁Дальше - наблюдала вся страна.
🗣️Естественно, Баканов и его временный союзник Ермак вчера убеждали Зеленского, что скандал вызван самоуправством директора НАБУ Сытника и будут требовать его увольнения. Однако не все так просто.
🤔Характерно, что в защиту Сытника сразу же выступил известный аферист, называющий себя антикорупционером - Виталий Шабунин. Сытник до сих пор не уволен именно из-за того что на его защиту выступил Запад, в т ч руками "шабунистов" - антикорупционеров-грантоедов. Дело в том, что лиц связаных с организацией Шабунина и прочими грантовыми конторами полно в самой фракции "Слуга народа". Молчать они не будут.
🤭Но еще опаснее то, что на ситуацию точно отреагирует президент Молдавии Майя Санду. О ситуации уже знают на Западе. История с похищением судьи с территории другого государства сотрудниками спецслужб, сейчас заиграет яркими красками.
🙅🏻♂️И тут уже возникает иной вопрос - состоится ли встреча Зеленского с Байденом?
🤷🏻♂️Вывод простой. Когда во главе СБУ ставят продюсера не самого интелектуального юмористического шоу - не нужно удивляться, что случается клоунада. С грустным финалом.
Sharp`s Forwarded from Печерский холм
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.