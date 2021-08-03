Сьогодні під посольством Білорусі в Києві пройде акція пам'яті Шишова
Білоруський Дім в Україні (БДУ) просить прийти сьогодні під посольство Білорусі в Києві на акцію в пам'ять про Віталія Шишова.
Про це йдеться в Телеграм-каналі БДУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 3 серпня о 19.00, ми просимо зібратися біля посольства РБ у Києві (Коцюбинського, 3) на акцію пам'яті Віталія Шишова, нашого дорогого друга і товариша", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Будинку в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишов був знайдений повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".
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на попередников свалить не получиться, Вован.
Вчерашняя кинокомедия "Чаус вернулся" с гонками по проспектам Киева и противостоянием сотрудников НАБУ и СБУ под зданием последней, имела очень простое объяснение: СБУ Баканова крупно облажалась.
😮Во-первых, на операцию отправили "дуболомов". Как уже не раз бывало, опытные и разумные оперативники СБУ поняли, чем воняет это дело и резко "слегли с насморком". На операцию отправили борзых и ретивых.
И не слишком умных.
🤦🏼Во-вторых, план был такой. Сотрудники ГУР (а именно они прятали Чауса) должны были оставить его в условленном месте, в трусах и с пакетом на голове, чтобы судью забрали сотрудники СБУ. И ГУРовцы свою часть выполнили. А вот СБУшники - банально опоздали на место, поскольку накануне не отказали себе в удовольствии погулять в ресторане.
😨Просидев какое то время сам, Чаус банально испугался, снял с головы пакет и побрел к ближайшему селу. Где и был задержан полицией. Полиция, естественно увидела, что Чаус в розыске и сообщила о находке соотвествующему органу. То есть НАБУ.
🤬Тем временем, СБУшники приехали на место, Чауса не нашли и начали устраивать телефонные ссоры с ГУРовцами. И так, пока кто-то не заглянул смартфон и не узнал из прессы, что Чаус нашелся и он в полиции.
😁Дальше - наблюдала вся страна.
🗣️Естественно, Баканов и его временный союзник Ермак вчера убеждали Зеленского, что скандал вызван самоуправством директора НАБУ Сытника и будут требовать его увольнения. Однако не все так просто.
🤔Характерно, что в защиту Сытника сразу же выступил известный аферист, называющий себя антикорупционером - Виталий Шабунин. Сытник до сих пор не уволен именно из-за того что на его защиту выступил Запад, в т ч руками "шабунистов" - антикорупционеров-грантоедов. Дело в том, что лиц связаных с организацией Шабунина и прочими грантовыми конторами полно в самой фракции "Слуга народа". Молчать они не будут.
🤭Но еще опаснее то, что на ситуацию точно отреагирует президент Молдавии Майя Санду. О ситуации уже знают на Западе. История с похищением судьи с территории другого государства сотрудниками спецслужб, сейчас заиграет яркими красками.
🙅🏻♂️И тут уже возникает иной вопрос - состоится ли встреча Зеленского с Байденом?
🤷🏻♂️Вывод простой. Когда во главе СБУ ставят продюсера не самого интелектуального юмористического шоу - не нужно удивляться, что случается клоунада. С грустным финалом.
Sharp`s Forwarded from Печерский холм
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.