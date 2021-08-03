Сьогодні під посольством Білорусі в Києві пройде акція пам'яті Шишова

Білоруський Дім в Україні (БДУ) просить прийти сьогодні під посольство Білорусі в Києві на акцію в пам'ять про Віталія Шишова.

Про це йдеться в Телеграм-каналі БДУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 3 серпня о 19.00, ми просимо зібратися біля посольства РБ у Києві (Коцюбинського, 3) на акцію пам'яті Віталія Шишова, нашого дорогого друга і товариша", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Будинку в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишов був знайдений повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".