"Лукашенко вбиває власних громадян": у Європарламенті відреагували на смерть Шишова

У Європейському парламенті відреагували на смерть глави Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова.

Як інформує Цензор.НЕТ, депутат Європарламенту Віола фон Крамон у Twitter заявила, що "Лукашенко вбиває власних громадян".

"Ще один кошмар. Ніхто не може відчувати себе в безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - йдеться в повідомленні.

Євродепутат Петрас Аустревічус зазначив: "Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський Дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка".

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Будинку в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишов був знайдений повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

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