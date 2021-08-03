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"Лукашенко вбиває власних громадян": у Європарламенті відреагували на смерть Шишова

У Європейському парламенті відреагували на смерть глави Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова.

Як інформує Цензор.НЕТ, депутат Європарламенту Віола фон Крамон у Twitter заявила, що "Лукашенко вбиває власних громадян".

"Ще один кошмар. Ніхто не може відчувати себе в безпеці, Лукашенко вбиває власних громадян. Цього разу - в Україні", - йдеться в повідомленні.

Євродепутат Петрас Аустревічус зазначив: "Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський Дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка".

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Будинку в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишов був знайдений повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні під посольством Білорусі в Києві пройде акція пам'яті Шишова

Білорусь (7923) Європарламент (1041) Лукашенко Олександр (2653) смерть (6740) Віола фон Крамон (28) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+20
Выразили глубокую озабоченность
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03.08.2021 11:45
+16
Ос і відповідь хто вбив Шеремета!!!!!! Тут СБУ повинна працювати на повну катушку а не займатися контрабандою чи хто і скільки продав горіхів , черниці чи меду!!!!!!!!
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03.08.2021 11:52
+12
Вот же "повезло" Украине с соседями! Один карлик-фашист, другой колхозник-диктатор
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03.08.2021 11:55
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Выразили глубокую озабоченность
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03.08.2021 11:45 Відповісти
он же своих граждан крисами називает
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03.08.2021 11:54 Відповісти
А что им в данном случае делать? Это Украина-проходной двор должна жестко реагировать.
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03.08.2021 13:57 Відповісти
вот вам и прынцыпы вот вам и презумпция..... хто б ещё посодействовал ***** втянуть в вой-
ну с Украиной Белорусь
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03.08.2021 11:45 Відповісти
кароче парочка фюрер-дуче нарисовалась окончательно.....
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03.08.2021 11:46 Відповісти
По традиции, еще кто-то узкоглазый должен подключиться.
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03.08.2021 12:15 Відповісти
у них стратегия "мудрая абизяна" - сидит на дереве и кидает орехи то в тех то в єтих....
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03.08.2021 12:19 Відповісти
А корейский френч на что?
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03.08.2021 12:24 Відповісти
да мало у них слишком.... хибашо себя разбомбить.... тут масштаб нужен
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03.08.2021 12:25 Відповісти
Шо ты несеш? При чем здесь Украина. Государство Белорусь давно воюет со здравым смыслом и собственным народом.
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03.08.2021 11:57 Відповісти
купи моск.... в Белоруси совместные "учения" у нас убивают гражданина Белоруси хоть
бы и с какимто представительством... кому этот хлопчиг нужен что он решал что от него
зависело? "государсто" Белорусь на сегодня это аппарат ведомый бацькой а он в свою
очередь загнан кремлядями в глухой угол..... если Украина здесь "нипричём" я не знаю
что тебе говорить.........
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03.08.2021 12:11 Відповісти
Походу ты "моск" точно купил.. на алиекспресе. А кому мешали и что решали десятки повешенных и утопленных после протестов? И они даже никому не помогали в отличии от этого парня. Очередной ябатька с кашей в голове
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03.08.2021 12:21 Відповісти
дядя ты точно берега попутал- убийство некого Шишова произошло у нас а то что ты
пишешь это там было.... панымаишь??? разницу панымаишь???
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03.08.2021 12:27 Відповісти
в украине нет защиты..
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03.08.2021 11:45 Відповісти
У немцев и британцев путлер убивает то же !
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03.08.2021 12:13 Відповісти
Он боится своих граждан и как может ликвидирует их.. любыми способами. Убийца!
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03.08.2021 11:45 Відповісти
а что Осел - сопли жует, или уже позвонил агрофюреру?
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03.08.2021 11:45 Відповісти
Осел,занимаеться шариками к параду,концертом с зайцами в трусах,и орет Крым мой не отдам,всё что касаеться по делу оно включает (или не включает) дурака и тупо молчит,игнорит,в том числе дело Чауса
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03.08.2021 11:55 Відповісти
И Шеремет его работа…
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03.08.2021 11:46 Відповісти
а твоя работа в ольгино.... тяжело добираться или общагу дали?
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03.08.2021 11:47 Відповісти
кто там еще рассказывает: не нужно лукашенку обижать. чтобы не упал в объятия х..лу?!
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03.08.2021 11:46 Відповісти
Ос і відповідь хто вбив Шеремета!!!!!! Тут СБУ повинна працювати на повну катушку а не займатися контрабандою чи хто і скільки продав горіхів , черниці чи меду!!!!!!!!
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03.08.2021 11:52 Відповісти
Та і границю закрити з бульбонією та парашею!!!!!!!
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03.08.2021 11:54 Відповісти
Давно же пора кордони перекрити.
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03.08.2021 15:55 Відповісти
Не має Україна спецслужб. Все охвіси та контори...
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03.08.2021 11:52 Відповісти
"Лукашенко вбиває власних громадян": у Європарламенті відреагували на смерть Шишова - Цензор.НЕТ 2892
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03.08.2021 11:55 Відповісти
Вот же "повезло" Украине с соседями! Один карлик-фашист, другой колхозник-диктатор
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03.08.2021 11:55 Відповісти
цензор фильтруйте плз базар!!! это что весь европарламент "заявил"? вот так вот весь встал
и заявил? поименно называте там пару недорогих сами знаете кого пёрнули, это гебня его
убила ***** ищет способ как минимум оставить там свои войска после "учений"
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03.08.2021 12:04 Відповісти
оставить свои войска в Белоруси!!! всё же шыто белыми нитками!!!
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03.08.2021 12:05 Відповісти
"В Европейском парламенте отреагировали...."Источник: https://censor.net/ru/n3280553
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03.08.2021 15:57 Відповісти
Захлебнулись от возмущения , переполненные гневом политики , засунули руку в карман и торжественно показали дулю виновным !
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03.08.2021 12:09 Відповісти
На жаль,таке трапляється не лише в Україні.Але мене турбує саме Україна.ДЕ наші спецслужби?Чому в країні,де йде війна,таке безхребетне ставлення до безпеки?Чому тут шляються ,як в себе вдома,ворожі спецслужби?
Невже ця смерть молодого чоловіка не стане ляпасом кожному офіцеру СБУ?Де ваша честь,офіцери?
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03.08.2021 12:10 Відповісти
в них діла.......
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03.08.2021 12:17 Відповісти
Луку чмирити легко і є за що.
Але якщо це ще один злочин пуйла, який ДУЖЕ зацікавлений в тому, щоб лукашенко залишався некукопожатим?
Це все одно не завадить любити російський газ?
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03.08.2021 12:17 Відповісти
Косоворотка має срочно підставити плече лукашенко і зняти з нього різні підозри і все перекласти на АТОшників і правосєків. Коли буде брифінг? Готові вже жертви?
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03.08.2021 12:20 Відповісти
Ну це вже явно лубянський вкид...
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03.08.2021 12:22 Відповісти
Та ні лукашевець під швецьким прапорцем. Якраз це показове вбивство і залякування всіх - що дістанемо з під землі і вб'ємо.
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03.08.2021 12:25 Відповісти
Це правда, дістав. І цим показав свої наміри, що буде мститися, мститися і вбивати. Після цього літаки більше не буде перехоплювати, а буде травити і вішати і списувати на якісь боргові розбірки. Вже навіть готові є напрацювання, які передадуть по дружбі Косоворотці.
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03.08.2021 12:32 Відповісти
Нємцов, Політковська, Лістьєв де загинули?
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03.08.2021 12:39 Відповісти
НІ.
Це Політковську вбили в день народження пуйла, а Нємцова вбили взимку.
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03.08.2021 12:45 Відповісти
Може. З цього звихнутого упиря станеться ...
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03.08.2021 12:53 Відповісти
Рязанських Бутіних вже всіх вислали із США?
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03.08.2021 12:59 Відповісти
Отож ...
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03.08.2021 13:05 Відповісти
В кндр можно расстрелять из зенитки кого угодно, там тоталитарная власть достигла максимума совершенства. В современной ********** и лукарасеи пока ещё нет, поэтому всё из-под тишка.
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03.08.2021 12:42 Відповісти
і що новий міністр мвс мусорів скаже на це - знов Ріфф з дівчатами винні - культивуючи перевагу арійської раси
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03.08.2021 12:24 Відповісти
В Европейском парламенте следует заметить, что Путин убивает собственных граждан и с него берет пример Лукашенко и тоже убивает собственных граждан. Кроме, как заметить, Европейскому парламенту следует рекомендовать вводить новые санкции против России и Белоруссии. Нельзя так это оставлять.
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03.08.2021 12:24 Відповісти
Для дискредитації Луки саме так і треба, топорно.
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03.08.2021 12:37 Відповісти
Я не стверджую категорично, що він не причетний.
Але не виключаю, що це справа рук хутіна та його агентури.
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03.08.2021 12:43 Відповісти
"предположить" можете, але це може не відповідати дійсності.
До Бузини, вбитого в Києві, йому стало відомо раніше, ніж українським ЗМІ.
І він назвав це політичною розправою на своєму зомбі-шоу "сцарь общается с народом" через кілька хвилин після вбивства Бузини.
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03.08.2021 12:57 Відповісти
Не путін особисто, а його підпуйловники.
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03.08.2021 13:02 Відповісти
Щоб роздувати істерику на весь світ про бєспрєдєл в Україні.

"Константин Долгов: киевские власти не могут обуздать волну террора"

https://www.vesti.ru/article/1752612
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03.08.2021 13:08 Відповісти
Зарубіжні Вєсті.РУ ?
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03.08.2021 13:35 Відповісти
Пишуть такими ж словами, як вєщає цапо-чиновник?
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03.08.2021 13:42 Відповісти
непочатый
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03.08.2021 17:31 Відповісти
Набутылочник лишнехромосомный, ты шо то раскизделся сверх меры
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03.08.2021 13:43 Відповісти
И тут нагадило?Сейчас будет чисто😂🌷×××
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03.08.2021 14:22 Відповісти
ФСБ на радость дебилам утилизирует свою бесполезную агентуру на территории Украины и имеет от этого хоть какую пользу.
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03.08.2021 12:29 Відповісти
Якщо припустити,що це правда,все одно це не знімає відповідальність з наших спецслужб.Тут що,прохідний двір,для ФСБшних розбірок?
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03.08.2021 12:39 Відповісти
К каждой шавке охрану не приставишь.
Тут вопросы к миграционной службе, которая выдает разрешение на въезд разной швали.
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03.08.2021 13:04 Відповісти
Сначала несут цветы своим карателям, затем на могилы своих близких.
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03.08.2021 12:38 Відповісти
https://prm.ua/tse-ne-samohubstvo-bellingcat-provedut-rozsliduvannia-smerti-vitaliia-shyshova/ Це не самогубство: Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова

Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
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03.08.2021 13:44 Відповісти
Зєля мовчить?
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03.08.2021 13:47 Відповісти
Он вспоминает крымские рапаны...
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03.08.2021 15:08 Відповісти
Спасибо Зебилу - мы не можем чувствовать себя безопасно в собственной стране.
Коллаборанты и сепары практически безнаказанны.
Иностранные разведки - как дома.
А Кловун мечтает посмотреть в глаза *****!!!
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03.08.2021 14:25 Відповісти
Пристрелите эту козлину усатую, Лукашенка, кто нибудь.
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03.08.2021 14:25 Відповісти
Если не остановить эту усатую сволочь, она ни перед какими преступлениями не остановится.
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03.08.2021 14:33 Відповісти
Ну ти бач,як своєчасно,що ж це за спецлужби,тільки став забуватись Протасевич і от,а чи не провокація?кому вигідно?І одразу розпочалось :Лукашенко диктатор,скиглення про санкції.А не пожаліли ж людину....
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03.08.2021 15:40 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZVIoYbEqbHFXgChn1aF2FPz-apDWYzafuomUI-Y-xqYoLlEIcbsB6e4sVLU8ttcne8bPmUCJ5IZZ9E1Vth62KYBr930rZKXhuYp3XC-U7WqSQceHLHDkV8qrT24nZau1y0&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4252739911430445&id=100000834337338&__cft__[0]=AZVIoYbEqbHFXgChn1aF2FPz-apDWYzafuomUI-Y-xqYoLlEIcbsB6e4sVLU8ttcne8bPmUCJ5IZZ9E1Vth62KYBr930rZKXhuYp3XC-U7WqSQceHLHDkV8qrT24nZau1y0&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Україна стала прохідним двором для лукашенківських та путінських спецслужб.

Один зі співзасновників «Білоруского дому Весна» Віталій Шишов знайдений мертвим в Києві. Пішов на пробіжку і не повернувся.

І поки Зеленський знищує законність в країні викрадаючи та зустрічаючись з Чаусом, посеред Києва орудують вбивці та агенти ворожих режимів.

До речі, Лукашенко особисто кілька місяців назад оголосив Шишова особистим ворогом.

Після всіх цих подій можна з впевненістю сказати: правової держави в Україні фактично немає. Вони знищена, розтоптана, сплюндрована.

І відповідальність особисто Зеленського та його прислужників...
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03.08.2021 16:04 Відповісти
Не тільки Зелений винуватий. Винуваті всі: і Порошенко і минула Верховна Рада і всі громадяни України. Чому в 2014 році всі не вийшли на майдан з вимогою розірвати з *********** дипломатичні відносини або ввести по крайній мірі такий візовий режим, щоб про кожний свій крок по українській землі москаль попереджав заздалегідь?
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03.08.2021 16:50 Відповісти
Все кто вьезжает в Украину попадают в компьютерную базу . Контроль есть . Никому это не нужно .
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03.08.2021 19:11 Відповісти
Ну і що з того? Козломорді "наштампують" лівих паспортів скільки захочуть. А якщо б був хоча б візовий режим, то потрібно заповнювати анкету де вказувати все: і місце роботи і проживання за останні роки і місце народження і співбесіда і т.д. І тоді хоча б частину можна перевірити чи інформація правдива чи ні.
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04.08.2021 00:43 Відповісти
А где было плятское СБУ , деньги , как обычно с комерсов сшибало , им не до таких мелочей
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03.08.2021 17:38 Відповісти
 
 