Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей, - NEXTA

Найденный мертвым глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал NEXTA.

"Виталий Шишов раскрывал тихарей на акциях в Киеве. В июне он завёл Телеграм-канал для сбора информации о чекистах, работающих за пределами Беларуси", - говорится в сообщении.

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"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки, уже отметились на акциях диаспоры Киева", — написал Шишов в первом посте в своем канале.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".



