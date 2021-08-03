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Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей, - NEXTA

Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей, - NEXTA

Найденный мертвым глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал NEXTA.

"Виталий Шишов раскрывал тихарей на акциях в Киеве. В июне он завёл Телеграм-канал для сбора информации о чекистах, работающих за пределами Беларуси", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Лукашенко убивает собственных граждан": В Европарламенте отреагировали на смерть Шишова

"Режим становится все более террористическим. Даже находясь за границей, нужно держать ухо востро. Подозрительные люди, похожие на чекистов Луки, уже отметились на акциях диаспоры Киева", — написал Шишов в первом посте в своем канале.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос".

Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей, - NEXTA 01
Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей, - NEXTA 02

Автор: 

Беларусь (7888) смерть (9212) убийство (6476) КГБ Беларуси (65) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+36
Зеленський вийми ту фігню з рота, яка заважає тобі говорити і зроби вже нарешті заяву, про безпомічність СБУ, про режим Лукашенка, про те свою імпотентність. Про Шеремета і про невинно звинувачених, які втратили частину життя у в'язниці. Ну і хоча б почни з вибачення.
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03.08.2021 13:43
+23
Кацапські спецслужби вже почуваються у нас як вдома.
Яких ще реформ вам від Найвеличнішого Нелоха не вистачає?
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03.08.2021 13:47
+15
https://prm.ua/tse-ne-samohubstvo-bellingcat-provedut-rozsliduvannia-smerti-vitaliia-shyshova/ Це не самогубство: Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
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03.08.2021 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Зеленський вийми ту фігню з рота, яка заважає тобі говорити і зроби вже нарешті заяву, про безпомічність СБУ, про режим Лукашенка, про те свою імпотентність. Про Шеремета і про невинно звинувачених, які втратили частину життя у в'язниці. Ну і хоча б почни з вибачення.
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03.08.2021 13:43 Ответить
На цьому і все ,що з себе обособлює банда бєні -песиголовця і всі його одоробали різних рангів і титулів......бєня не справляється з управлінням України-добиває те ,що ще було..
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03.08.2021 13:55 Ответить
Слєдакі почнуть фільтрувати камери стеження супермаркетів на предмет купівлі ветеранами АТО мотузків
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03.08.2021 14:55 Ответить
этим должны заниматься соответствующие органы, а не телеграмм-каналы..увы....
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03.08.2021 13:45 Ответить
а что сразу петров и боширов?
Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном, - NEXTA - Цензор.НЕТ 8167
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03.08.2021 13:52 Ответить
Какой петров и баширов .Тут под носом у наших спецслужб и под крышей рюкзакова живёт себе спокойно и ни о чём не беспокоится агент -кгбешник боцман-коротких ,причастный к убийству шеремета и не только( ещё и своих бывших сослуживцев по Азову)
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03.08.2021 15:15 Ответить
сегодня таксист киевский амера проникающим подрезал, за замечание последнего русофилу таксисту, адепту руцке мира, словоблудством "вытирающего ноги" о Грузию и Украину..
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03.08.2021 14:03 Ответить
Что это за история?
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03.08.2021 14:11 Ответить
В новостях на ЦН сегодня напечатана.
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03.08.2021 14:14 Ответить
да на лентах новостных подробности посмотри, но больше чем я указал, ничего нет....гнал на Украину и Грузию таксист в машине, амер возмутился, драка, ну и получил ножом....укр нет сайте вроде..
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03.08.2021 14:34 Ответить
Спасибо, нашел
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03.08.2021 14:59 Ответить
Ты то трутень пороха 5 лет обвинял и тебя не колыхало что этим должны заниматься органы,ты и тебе подобные срали тут про Липецк съеденного брата марадера и ДР. А тут вишь как ты заговорил.
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03.08.2021 15:02 Ответить
иди галоперидола выпей!)
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03.08.2021 15:18 Ответить
https://prm.ua/tse-ne-samohubstvo-bellingcat-provedut-rozsliduvannia-smerti-vitaliia-shyshova/ Це не самогубство: Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова
Журналісти інтернет-видання Bellingcat негайно спрямують усі ресурси на розслідування обставин смерті глави "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова, який зник напередодні у Києві та був знайдений повішеним в одному зі столичних парків неподалік від місця його проживання.
Про це в коментарі "Ехо Москви" https://echo.msk.ru/news/2881356-echo.html розповів журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Він повідомив, що у Bellingcat припускають, що смерть Шишова може бути пов'язана зі спецоперацією спецслужб Росії. Та додав, що не має сумнівів у тому, що загибель Шишова не є самогубством.
"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не було б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, яку ми (змогли отримати - прим.ред), що в Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які знаходяться в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - заявив Грозєв.
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03.08.2021 13:45 Ответить
Дуже добре, що розслідувачі Bellingcat оперативно підключаються до цієї справи, що може допомогти і у справі про вбивство Шеремета. А питання вагнергейту не на часі????? Такі великі очикування були, чи треба чекати далі зашкварів від зеленої влади????
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03.08.2021 14:42 Ответить
Ще два спортсмена вирішили не повертатися до Білорусі.
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03.08.2021 13:46 Ответить
Ссылку можешь дать?
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03.08.2021 13:47 Ответить
https://by.tribuna.com/athletics/1099770429-sejchas-tam-mozhno-poteryat-ne-tolko-svobodu-no-i-lishitsya-zhizni-kra.html Кравченко и Максимова решили не возвращаться в Беларусь
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03.08.2021 13:50 Ответить
Це навіть не СРСР, це Куба і Північна Корея.
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03.08.2021 13:55 Ответить
На Кубе нет политзаключенных...Это была веселая и смешная история....
Когда штаты и мировое сообщество подняло вопрос политзаключенных на Кубе, то Фидель поступил очень креативно...Фидель выдворил в США ВСЕХ заключенных ...в результате чего в США начался резкий всплеск уголовшины...Есть даже целый фильм по этому поводу американский, как ФБР боролось с организованной кубинской преступностью...
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03.08.2021 14:24 Ответить
Я про кубинських спортсменів, які втікли свого часу з "острову Свободи", там цілими командами тікали.
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03.08.2021 14:34 Ответить
А я помню совковый фильм как наш спортсмен сбежал на запад, а семья отказалалась...и типа целый дипломатический детектив как советский союз дал жесткий отпор западу...
Кстати о птичках когда первые кубки вызова по хоккею разрешили, то Третьяку предложили миллион долларов...А тупо растерялся и отказался...как он сам потом объяснил .."я имел квартиру от министерства обороны и оклад за воинское звание и должность...Я не понимал что такое миллиион долларов ...."
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03.08.2021 15:00 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE 1965 г. сам Кастро признал наличие в стране 20 тысяч политических заключённых

Согласно изданной в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гарварде «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0 Чёрной книге коммунизма », режимом Кастро было расстреляно 14 000 человек в возрасте от 16 до 68 лет, включая нескольких женщин, из них, по меньшей мере, одна была беременна. По утверждению американской организации «https://ru.wikipedia.org/wiki/Freedom_House Freedom House », до https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2005 года возглавлявшейся бывшим директором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЦРУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Робертом Джеймсом Вулси , 500 000 кубинцев прошли через систему концлагерей и камеры пыток режима Кастро
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03.08.2021 17:30 Ответить
Ну так в 1965...а потом он всех выдворил...Полностью вычистил все тюрьмы
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03.08.2021 17:37 Ответить
Треш, конечно. Можно понять спортсменов
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03.08.2021 14:00 Ответить
Кацапські спецслужби вже почуваються у нас як вдома.
Яких ще реформ вам від Найвеличнішого Нелоха не вистачає?
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03.08.2021 13:47 Ответить
оно то так, но что там с Семочко - писали шо из-за него две сотни поциентов склеили ласты то - и что? так шо прежде чем наезжать на нашего всенародно обласканного того кто сейчас на месте Кравчука - можно бы и посмотреть почему Порошенко брата в склеп закрыл, а не представил на анализы по "новичку"то
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03.08.2021 13:52 Ответить
Не в склєп а з'їв.
Це будя який поціновувач Г+Г знає.
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03.08.2021 14:06 Ответить
Антиколорадос не выпустил поста нового, вижу, ""ломочка" однако , да?
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03.08.2021 14:16 Ответить
Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном, - NEXTA - Цензор.НЕТ 1759
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03.08.2021 14:53 Ответить
Зелін літінант лайно на палочці.
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03.08.2021 13:50 Ответить
организаторы всех террактов - кремлёвская гэбня
только делают они это теперь - чужими руками
или с помощью продажных гнид, которых пичкают страхом , телевизором и наркотой
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03.08.2021 13:50 Ответить
Я не перестаю удивляться беспечности этого чудика! Как видим, выползают всё более и более серьезные факты, из его рода деятельности: "занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине."(с) Ну и... как с этим вяжутся пробежки ежеутренние по безлюдным местам??? Тем более, зная о слежке за собой... Тут ещё и бегство в Киев мужа этой Тимановской... Понятно, я даже не попытаюсь что-то связать, не обладая ИНФой, но... таки совпадения есть.
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03.08.2021 13:52 Ответить
но просто если реально завалили - то не думаю шо молодой бык тупо такой патриот шоп поднасрать еще какашку по уши в говне находящемуся Пукащенку.
а, да, мы же в другой ветке знаем шо это Путину выгодно - но ты сам написал - с хера ли дурак(о погибших кроме ничего - правда) придурок бегал зная шо "ведут"?
может как с Бабченко? Зеле еще не хватало этого?
странно.вато да. тупо шо бегал. собачечку хотя бы взял шоле
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03.08.2021 13:56 Ответить
Та тут всё странно. Даже как-то злит, честно говоря. Ведь вышло всё на уровень в разы выше чем вариант с Бабченко. Короче: реально непонятки. Потому, я наверное просто заткнусь в этой теме...
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03.08.2021 14:02 Ответить
не надо, можно и подумать - Илон Маск сказал шо 1 к миллиарду шо мир не искусственен, то есть например про ПМВ и ВМВ - там тоже как в лотерее совпало ну ооочень много.
так и тут - я вот даже думаю, ну, это не тока я, шо типо тут как аквариум и эмоциями "кто-то" питается. иногда у него(них) "праздники" = надо как бы больше "хавки".

логично вроде. ибо есть стомиллионов историй про "судьбу" - каждый шото такое знает по семье/знакомым. так шо че непонятки то? = "пища"(эмоции) для "кого-то" - то же с "911" и прочим, то же с тем шо в Освенциме печи шкварили так как будто их там было 500 и нонстопом все сжигали, а камеры газ не пропускали за деревянные двери - это фото есть и т.д., так шо... Илон вроде поумнее тебя, а вот я с ним еще не спорил то(сорян за подколку то )
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03.08.2021 14:11 Ответить
Ну, в такие(!) дебри я не забредал, понятно. Мне хватило полная потеря базового(!) инстинкта самосохранения. Это- нелогично. Помнишь, как Папаша Мюллер говорил: "Невозможно понять логику непрофессионала"(с). А о чем можно говорить, если логика отсутствует, напрочь. Потому- я умолкаю.
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03.08.2021 14:15 Ответить
Помнишь, как Папаша Мюллер говорил:\\\\\\

нет.не смотрел.
может мельком.
я просто за то шо да, понять сложное важно, а вот диды говорили что важное сложно - именно поэтому Рашка - батут, а Байден - вот тут.
ггг
но за то шо мир искусственен - Маск сам же говорил, так шо не дебри ни разу. и да - погугли - вполне на основании(основе) есть квантовиками высранно шо Маск как бы .... любит троллить, либо - ученые = идут вна свалку. вна свалочку то - так шо мы не знаем - говно ли мири или просто создан кем-то
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03.08.2021 14:28 Ответить
Это, что? Самодеятельность какая-то?
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03.08.2021 13:53 Ответить
А що з цього приводу скаже літінант бакланафф?
Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном, - NEXTA - Цензор.НЕТ 9810
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03.08.2021 13:54 Ответить
Сьогодні в Києві вирує кілька масових акцій з лозунгами "Хто вбив Віталія Шишова?" Журналісти й активісти оточили президентський офіс, вимагають відповіді та швидкого й ефективного розслідування. Обіцяють, що не дадуть спокою гаранту, якщо він не розкриє цього замаху на свободу в Україні в найкоротші терміни. Багато тих, хто вийшли на Банкову й у інші місця протестів, навіть не приховують, що вважають владу відповідальною за це вбивство. Якось аргументувати цю думку їм складно, але її настирливо повторюють. На всіх телевізійних та радіоканалах ідуть цілоденні марафони з цього приводу. Інтернет-видання відкрили спеціальні новинні лінії, щоб стимулювати владу негайно надати всю інформацію про дії з пошуку та встановлення зловмисників.

Що, ви цього якось сьогодні ні на вулицях, ні в ЗМІ не помітили? Так отож. Бо нічого й не відбувається. Написане вище - це мій спогад із дня вбивства білорусько-російсько-українського журналіста Павла Шеремета. Просто ім'я й прізвище умисно підмінив. Тоді також були підстави розглядати білоруський слід, але він нікого не цікавив. Бо був же свій президент Порошенко. Уся ця журнашлюхівська та активістська наволоч з того першого дня й регулярно упродовж наступних років лила бруд на Порошенка у контексті цієї справи. Звісно, не лише її. І футболочки їхні мелькали на всіх пресконференціях, і в залі ВРУ на нардепах від Самопомочі. А що ж зараз? А зараз не заплатили ні олігархи, ні Москва... От і позатикали собі морди власними какашками й чекають, коли підоспіє чергове замовлення проти Порошенка. А Бубочку вони ж ні-ні. Бо ж "да нє усохнєт рука дающєго".

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXrBV08KwhKitr9r6z_khH6a81XOfyvpYj4NdaY9pr6gbL7RC1vnHdWzJmqM29zaoSHY1Dd1ewrnHnh8Ru5OvKulKu0FbasfuW2HMe5scW2zuo_S1HR_lSxvzsElwreF-Q&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil
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03.08.2021 13:55 Ответить
шеремета убил белоруско-кацапский неофашист, коротких. Именно коротких до этого убил оператора с которым работал шеремет в Беларуси.
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03.08.2021 14:00 Ответить
Забыл добавить ,что его в своё время рюкзаков лично в Азов устроил и это при том ,что ни в какие другие добровольческие подразделения его брать не хотели хотя он прямо сам им на шею вешался и напрашивался,а потом и в нацполицию работать и не на последнюю должность и что кроме шеремета его также подозревают и в убийстве сослуживцев из Азова
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03.08.2021 17:05 Ответить
Хлопця жаль.....нас всіх також....
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03.08.2021 13:55 Ответить
Уже прошло полдня с момента убийства, а зелох - набрал в рот говна и молчит, будто убийство прошло в Беларуси, а не в Киеве
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03.08.2021 13:56 Ответить
ПыСы. "Я б В РАЗВЕДЧИКИ ПОШЕЛ - ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ?".....??????????????? (а ля Маяковский)
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03.08.2021 13:56 Ответить
А ля Маршак.
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03.08.2021 13:57 Ответить
Не-а! Маяковский. Я просто в школе хорошо учился. Проверьте.
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03.08.2021 14:00 Ответить
Да? Ну може й так.
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03.08.2021 14:01 Ответить
ПыСы. Вот так в РФии и будут "палиться" наши шпиЙоны после закрытия русских школ
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03.08.2021 14:02 Ответить
Ну розкриття агентури своєї країни перед службами іншої це завжди каралось, але таких людей ховають навіть в США, а тут він бігає самотужки ранком.
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03.08.2021 13:57 Ответить
КГБ Білорусі працює,а СБУ кришує !!!)))
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03.08.2021 13:59 Ответить
Судячи по Чаусу вона теж чомусь у ФСБ вчиться.
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03.08.2021 14:15 Ответить
На жаль на одні двійки !!!)))
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03.08.2021 14:27 Ответить
Убил Шеремета,убил Шишова,украл украинца Гриба,украл Протасевича,хотел украсть прямо с Олимпиады Цимановскую,наверняка хотел убить Светлану Тихановскую,дапбы не мешала 80 % за колхозника всех времен и народов...Это друзья мои Гаага...,а еще Лукашеску летом 2014 года отправил на Донбасс батальон спецназа Белорашки воевать за ДНР и ЛНР..."подвигов" этой Гниды достаточно для Вышака...Мразь...
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03.08.2021 14:02 Ответить
Такими вещами заниматься публично это от незнания истории спецслужб или отсутствие разума - разоблачение сети агентов заканчивается банальной ликвидацией ...
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03.08.2021 14:03 Ответить
Короче ,ты согласный,все правильно,так и надо ,это татаромордовская традиция ,все ОК . Это не вопрос ,отвечать не надо
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03.08.2021 15:15 Ответить
Спецслужба государства имеет свои цели задачи на это выделяются огромные средства - гигантский механизм такими методами никто не остановит...Кремлевских гопников кто остановил - никто доказательств их работы тьма тараканья на этом точка.
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03.08.2021 16:09 Ответить
Баканов, Сытник, Монастырский. Пора работать, а не Часа гонять
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03.08.2021 14:09 Ответить
Первый секретарь цк компартии белорусской ссср Машеров подох в случайной автомобильной катастрофе в 1980 году..виноваты Госдеп, Моссад и британская Ми-5 КГБ белоруси и РАБссии тогда водку жрали им было не до машерова...
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03.08.2021 14:14 Ответить
Целый тАвАрисч машероф ,охренеть можно ,да как же так же ...
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03.08.2021 15:17 Ответить
Повторюсь: поки СБУ захищає Чауса і тікає від НАБУ, білоруські кегебісти вільно почувають себе в Украіні!
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03.08.2021 14:15 Ответить
Белоруская журналистка Екатерина Андреева написала книгу " Белорусский Донбасс" где рассказывает о ГНИДАХ спецназа Лукабыдла воевавших на стороне ДНР...,это приговор чуваки...
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03.08.2021 14:18 Ответить
Может быть ошибаюсь, но подозреваю, что беларусский спецназ в "ДНР" никто не посылал. Наверняка обычные беларусы. Ведь известно, что явное большинство беларусов считают московию дружественной страной и любят хутина. Вот наверно кто-то из них и решил "делом" помочь хутину на донбассе. А может и какие-то бесконтрольные спецназовцы. Например, много бывших украинских спецназовцев тоже воюют за "ДНР".
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03.08.2021 14:47 Ответить
Не могу понять удивлений... казларылая ФСБ, прокацапленая КГБ... у нас без особых проблем работает с начала 90-тых. Подобных случаев у нас было за 30 лет дофига. То есть проблема не возникла вчера и даже не десятку лет назад. Плюс продажность (за частую сознательное вредительство и предательство) нас же, украинцев. Результат вполне логичный, полная импотентность наших структур, да и не только силовых. У нас все в говне, даже укрпочта. Ни одна гоструктура не функционирует должным образом. В конечном результати будем получать новые донецки и лугански. Особенно это актуально в южных и восточных областях. Еще одной проблемой станет "админреформа". Больше власти штепам и кернесам уже еще одна бомба замедленого действия. Плюс мадяры в Закарпатье, румыны в Черновицкой области... Честно, хз чем весь этот кипишь закончиться.
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03.08.2021 14:21 Ответить
73 % Сэр...обосрались...Сэр...что делать? а ничего...сами разбегутся по норам...Всему свое время Сэээр...
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03.08.2021 14:24 Ответить
Раскрывать спецслужбистов своей страны на территории иных государст, кто бы ни был президентом, смахивает на предательство.
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03.08.2021 14:24 Ответить
Полиция знала - полиции пофик.
Не удивлюсь, если здесь замешана и контора Бакланова.
Так сказать, в порядке обмена с коллегами..
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03.08.2021 14:30 Ответить
Виходить Пеньковський, Гордієвський, Шевченко, Орлов, Люшнев просто займались верифікацією.
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03.08.2021 14:37 Ответить
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581

У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.

Бог береже того, хто сам себе береже.

Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
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03.08.2021 23:11 Ответить
 
 