Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

Проєкт Bellingcat візьметься за розслідування смерті в Києві голови "Білоруського Дому в Україні" Віталія Шишова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив в інтерв'ю "Ехо Москви".

"Навіть без попередньої інформації я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас буде повна картина. Зараз ми можемо припустити, що це спецоперація, це факт", - сказав він.

Грозєв повідомив, що в Києві були присутні співробітники ФСБ Росії, вони інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які перебувають в Україні.

"Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - наголосив Грозєв.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Водночас у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

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