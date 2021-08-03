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Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв

Проєкт Bellingcat візьметься за розслідування смерті в Києві голови "Білоруського Дому в Україні" Віталія Шишова.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив в інтерв'ю "Ехо Москви".

"Навіть без попередньої інформації я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас буде повна картина. Зараз ми можемо припустити, що це спецоперація, це факт", - сказав він.

Грозєв повідомив, що в Києві були присутні співробітники ФСБ Росії, вони інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які перебувають в Україні.

"Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - наголосив Грозєв.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Водночас у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Лукашенко вбиває Україну? Нахабне вбивство білоруського опозиціонера в центрі Києва. ВIДЕО

смерть (6740) вбивство (3080) Bellingcat (128) Христо Грозєв (61) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+15
https://newsua.one/news-world/turecka-policiya-zatrimala-rosiiski-52183.html Турецька поліція затримала мокшанських туристів за підозрою в підпалах лісів

Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев - Цензор.НЕТ 4382
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03.08.2021 14:47
+14
https://twitter.com/uspenovka19632 Отец Солдата ретвитнул(а)

https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun


https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun

Iaroslav Drobotun

@yadrobotun


Показово публічна страта в Києві чергового білоруського дисидента - плювок в обличчя нашої гнилої системи держбезпеки. ФСБ/КДБ працює в Україні, як у себе вдома. Попередження білорусам від Таргана: я тебе і в Україні повішу! І так, https://twitter.com/hashtag/Riffmaster?src=hashtag_click #Riffmaster підірвав Шеремета. Так
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
?
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03.08.2021 15:06
+10
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXG_mFLJ1ajr23Sl8efVRNz6o5qR5Y1wWO-ZzAJxsgmQG1wt58xteb6mgExUXaDJ_fDIWdTKxH_UPPhOQENbbumC3uIOU5Xvvfd4rJ6o-dKvisX9pHvniIv1Gln1W1gypI&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·

Прямо в Киеве, прямо в столице, повесить беларуского активиста, прямого врага Лукашенко - это небывалый вызов нашей правоохранительной системе и стране в целом. Дерзко, жестоко, безжалостно. Но чем в первую очередь занимается КГБ-ФСБ: они создают имидж Украины, которая «не в состоянии гарантировать безопасность для политических иммигрантов». Но это и правда, к сожалению.

Лично для меня теперь версия убийство Павла Шеремета агентами КГБ Беларуси не является смешной, ведь двумя соседними северными государствами управляют мстительные, закомплексованные люди с серьёзными проблемами психологического характера.

Параллельно с задачей по работе с имиджем Украины производится и работа с имиджем ЕС в глазах жителей «союзного государства». Очень чётко прослеживается методичка, которая красной нитью проходит через всю пропаганду рф и Беларуси: «У Европы в частности и Запада в целом двойные стандарты! Они вроде как за то, чтобы спасать беженцев, но вы же посмотрите: они не хотят принимать мигрантов со стороны Беларуси￼￼￼!»

Традиционно кремлёвский нарратив отработал и «испанец» Шарий. Извините, но я посмотрел его видео впервые за полтора-два года. Видео вроде о Латыниной, но если вы внимательно будете смотреть, то основной месседж - ситуация с беженцами по линии Беларусь - Евросоюз￼. Шарик отработал)
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03.08.2021 16:00
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А кино про вагнера????
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03.08.2021 14:42 Відповісти
В конце августа
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03.08.2021 14:43 Відповісти
Вот ты животное рашистское брехливое и подлое,не поддающееся дрессировке ,наверное черепаха
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03.08.2021 16:08 Відповісти
Кацап иди по известному сексуальному маршруту.
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03.08.2021 20:38 Відповісти
Обуительный, ты постоянно ходишь этим маршрутом
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04.08.2021 07:32 Відповісти
хоть би мвф не злякали...може кіно, після тих 2 лярдів із хвостиком?
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03.08.2021 14:49 Відповісти
https://www.facebook.com/demalnik75/posts/4417600258271959

Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв - Цензор.НЕТ 4521
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03.08.2021 14:51 Відповісти
это Хламидия выбила - все испугаись ее шантажа то))
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03.08.2021 14:54 Відповісти
опшим, спочатку гроші, а стулья в кінозалі займатимуть потім...
інакше,понятно кому на руку(на шляпу) гратиме той грозєв...і, проти кого, тоже
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03.08.2021 15:01 Відповісти
МВФ ділить 670 лярдів між всіма країнами світу, як допомогу у пост ковідний період. Україні дісталося 2,7 лярдів допомоги. Це не ті гроші, які МВФ зазвичай дає за реформи владі
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03.08.2021 14:58 Відповісти
*650 лярдів треба
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03.08.2021 14:59 Відповісти
гадаєш, кіно не завадить?... - не з нашим щастям
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03.08.2021 15:03 Відповісти
Згадався Єсенін чомусь:" нам осталась одна забава, пальці в рот да веселий свист.."
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03.08.2021 15:07 Відповісти
Ні-ні, ніяких грошей від мвф! Нехай залякають - зебілам ще восени потрібно порадіти що "аби не Порошенко" і відчути ейфорію підвищення цін в опалювальний сезон оцінити бо "покращення" вже наступило)
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03.08.2021 18:55 Відповісти
фартовий...
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03.08.2021 20:13 Відповісти
ДУРНІ РОЗМОВИ, ВСІ РЕСУРСИ, ПОЛІЦЯ ЗНАЄ ПРО СЛІЖКУ, ЗВЕРТАЙТЕСЬ В ПОЛІЦІЮ ВОНИ ДАРОМ РОЗКАЖУТЬ, ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ УБИТОМУ.
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03.08.2021 17:40 Відповісти
"Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова"
Ну як же без вас ...
______________________________________
Bellingcat...

Даю підказку.
Бачите, тільки Антоненка відпустили ізнов білоруса вбили. Соупадєніє? Я б на місці нового міністра МВС не порушував би традицій Ахкакого міністра. Щітаю підозрювані вже єсть. А то чуть шо, зразу Боцман
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03.08.2021 14:43 Відповісти
Превосходные слова! Любопытно, где вы их украли? https://citaty.info/man/dzhonatan-svift Джонатан Свифт

https://twitter.com/tZEinform/status/1422495878544232492?s=20 @tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1422522903938146314 55 мин
"Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова" Ну как же без вас ...
https://censor.net/ru/user/460584
https://censor.net/ru/comments/locate/3280598/01921436-3681-7030-b52d-04a2716a3115
"Bellingcat проведуть розслідування смерті Віталія Шишова"
Ну як же без вас ...Копипастус Вульгарис - маленький паразит, занимающийся преимущественно порчей интеллектуальной собственности и присвоением литературной ничейности (или даже чейности) с последующим злоупотреблением ею для достижения вышеозначенной цели.
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03.08.2021 15:50 Відповісти
Ребята -НАПРАВЛЯЙТЕ!!!!! Работайте !!!!! Надо привлекайте людей- ну сколько в Украине - Кивы могут говорить такую хрень и становится депутатами!!!!
Неужели спец. службы не могут прикрыть наиболее ярких . Работайте!!!!!! Пожалуйста!!
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03.08.2021 14:44 Відповісти
а краще, попереджуйте....не допускай приїзду всих цих потенційних жертв...
а то в світі україну тільки й знають за ці вбивства
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03.08.2021 14:51 Відповісти
Неужели спец. службы не могут прикрыть наиболее ярких . Работайте!!!!!! Пожалуйста!!\\\\\\\\\

товарищ майор, у вас погоны просят полковника))
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03.08.2021 14:55 Відповісти
Ківу нам не марсіани підкинули в депутати,а"мудрий" нарід вибрав.Тут ніякий Bellingcat не допоможе
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03.08.2021 15:19 Відповісти
При одном упоминании Грозева, у зебилов полыхают днища. Шо ж такое?
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03.08.2021 14:45 Відповісти
Поки що на цьому форумі палає лише в тебе та ще в декількох агресивних петелюбів.
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03.08.2021 14:50 Відповісти
а вот еще одно животное необучаемое,точно хрюсский
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03.08.2021 16:11 Відповісти
Шо ж такое? А ты купи билет в кино на уже анонсированную дату и сиди как поц жди сеанса вагнергейт. Тут не только у зебилов полыхает, нормальные люди за такие гнилые отмазки уже в морду дают.
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03.08.2021 15:07 Відповісти
https://newsua.one/news-world/turecka-policiya-zatrimala-rosiiski-52183.html Турецька поліція затримала мокшанських туристів за підозрою в підпалах лісів

Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти Шишова, - Грозев - Цензор.НЕТ 4382
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03.08.2021 14:47 Відповісти
Мокша працює, щоб гарантовано зробити із влади Білорусі пугало, щоб однозначно відрізати шлях від Європи.
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03.08.2021 17:35 Відповісти
а там кто то собирался в Европу? все кто собирался - уже выехали, лично
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03.08.2021 21:22 Відповісти
Грозев хоч щось до пуття довів?
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03.08.2021 14:48 Відповісти
Грозев це як український ******
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03.08.2021 15:02 Відповісти
"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - подчеркнул Грозев.

Что в переводе с болгарского означает - "Ждем кто больше забашляет"
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03.08.2021 14:49 Відповісти
российско-беларуский нацист Сергей Коротких был связан и с Шереметом и с Шишовым. Далеко ходить не надо
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03.08.2021 14:49 Відповісти
кому ходить не надо, а кому =

Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв - Цензор.НЕТ 3695
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03.08.2021 14:57 Відповісти
Какие ваши доказательства или это просто выперд пригожинский? Однозначно выперд ...
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03.08.2021 16:36 Відповісти
Я не "ответить" , я спросить . Коротких - это который Боцман ?
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03.08.2021 16:47 Відповісти
_Блаблакат всё никак не определится к умным им или к красивым, то анонсирует материал по вагнеровцам, то отменяет, то снова анонсирует, то... ну вы поняли.
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03.08.2021 14:59 Відповісти
Понятно, что так убили и Шеремета.
Кто теперь ответит за брошенных в тюрьму Патриотов?
Рюкзачный Хачик точно рванет в Италию...
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03.08.2021 15:00 Відповісти
Він вже там, публікував фото з келихом вина із приводу "Голодних ігор" на Чауса
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03.08.2021 15:04 Відповісти
Зелегейт не за горами.
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03.08.2021 15:03 Відповісти
слава Богу, є надія на розлідування, якщо беллінгкет займеться; на зелену мусорню надій жодних
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03.08.2021 15:05 Відповісти
Bellingcat скерує всі ресурси на розслідування смерті Шишова, - Грозєв - Цензор.НЕТ 4521
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03.08.2021 17:38 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632 Отец Солдата ретвитнул(а)

https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun


https://twitter.com/yadrobotun
https://twitter.com/yadrobotun

Iaroslav Drobotun

@yadrobotun


Показово публічна страта в Києві чергового білоруського дисидента - плювок в обличчя нашої гнилої системи держбезпеки. ФСБ/КДБ працює в Україні, як у себе вдома. Попередження білорусам від Таргана: я тебе і в Україні повішу! І так, https://twitter.com/hashtag/Riffmaster?src=hashtag_click #Riffmaster підірвав Шеремета. Так
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
?
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03.08.2021 15:06 Відповісти
Обещать, не значит жениться...ты уже фильму нам сваял.
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03.08.2021 15:27 Відповісти
Все это КГБ беларусии рук дело! Как и по Шеремету тоже! СБУ саботаж Бакановский. а МВД аваковское и Монстырского могут только левые дела шить.... А настоящие заказчик сидит в Минске усатый таракан Лука.
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03.08.2021 15:43 Відповісти
Зебила проверьте в первую очередь
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03.08.2021 15:55 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXG_mFLJ1ajr23Sl8efVRNz6o5qR5Y1wWO-ZzAJxsgmQG1wt58xteb6mgExUXaDJ_fDIWdTKxH_UPPhOQENbbumC3uIOU5Xvvfd4rJ6o-dKvisX9pHvniIv1Gln1W1gypI&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 2 ч. ·

Прямо в Киеве, прямо в столице, повесить беларуского активиста, прямого врага Лукашенко - это небывалый вызов нашей правоохранительной системе и стране в целом. Дерзко, жестоко, безжалостно. Но чем в первую очередь занимается КГБ-ФСБ: они создают имидж Украины, которая «не в состоянии гарантировать безопасность для политических иммигрантов». Но это и правда, к сожалению.

Лично для меня теперь версия убийство Павла Шеремета агентами КГБ Беларуси не является смешной, ведь двумя соседними северными государствами управляют мстительные, закомплексованные люди с серьёзными проблемами психологического характера.

Параллельно с задачей по работе с имиджем Украины производится и работа с имиджем ЕС в глазах жителей «союзного государства». Очень чётко прослеживается методичка, которая красной нитью проходит через всю пропаганду рф и Беларуси: «У Европы в частности и Запада в целом двойные стандарты! Они вроде как за то, чтобы спасать беженцев, но вы же посмотрите: они не хотят принимать мигрантов со стороны Беларуси￼￼￼!»

Традиционно кремлёвский нарратив отработал и «испанец» Шарий. Извините, но я посмотрел его видео впервые за полтора-два года. Видео вроде о Латыниной, но если вы внимательно будете смотреть, то основной месседж - ситуация с беженцами по линии Беларусь - Евросоюз￼. Шарик отработал)
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03.08.2021 16:00 Відповісти
Они уже Шмарклю за фильм про Вагнергейт выдоили
,тот откупился,тяперича на Бацьке навариться хотят.
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03.08.2021 16:12 Відповісти
Вот ты подонок пригожинский ,будешь работать на врачей и аптеки всю оставшуюся....
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03.08.2021 16:40 Відповісти
чаво77
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04.08.2021 14:47 Відповісти
Грозев говорит о возможной причастности ФСБ россии к убийству Шишкова.

"Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", - сказал он.

Грозев сообщил, что в Киеве присутствовали сотрудники ФСБ России, они интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине.
"Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это значит, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - подчеркнул Грозев."

Источник: https://censor.net/ru/n3280598
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03.08.2021 16:28 Відповісти
Ну, если СБУ и полиции нет, то хотя бы так....
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03.08.2021 16:29 Відповісти
и это не первый случай работы нагло-демонстративной КГБ Лукашенка и путинских спецслужб прямо в Киеве. будут еще. немощное прогнившее коррумпированое СБУ и МВД у нас только крышует.
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03.08.2021 16:53 Відповісти
Україна для іноземних спецслужб це прохідний двір. Тут можуть працювати початківці які набираються елементарного досвіду.
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03.08.2021 17:02 Відповісти
А на что направит силы 27 тысячное СБУ? На крышевание контрабанды? На кошмарение бизнеса? Может часть средств на содержание СБУ перенаправить Bellingcat и Грозеву,так как они собираются делать работу вместо 27 тысячной СБУ-этой полуармии бездельников,паразитов,контабандистов,вымогателей,коррупционеров?.Самое лучшее средство -это ликвидировать СБУ как организацию полностью выродившейся,бесполезной и вредной,а ловлю шпионов перепоручить военным.
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03.08.2021 17:10 Відповісти
Режим Лукашенки вийшов на тропу війни і обов'язок наших ССО зробити відповідну акцію. Британці після Скрипалів дуже змінили своє ставлення до РФ, чого і нам бажаю.
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03.08.2021 17:13 Відповісти
Тільки не "тягніть кота за хвіст" як по "вагнерівцям".
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03.08.2021 17:40 Відповісти
Bellingcat скомпрометировал себя громкими обещаниями по делу "вагнеровцев".
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03.08.2021 18:45 Відповісти
При прокремлівському Зе клоуні як і в часи Януковоща кдбістська мразота хозяйнує в Україні
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03.08.2021 18:47 Відповісти
Так тут і так все зрозуміло - білоруські спецслужби.
Але зеленський і далі буде телефонувати Лукашенко про перебіг розслідування )
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03.08.2021 19:12 Відповісти
Ну якщо Bellingcat, то обов'язково вийде на Порошенка. Без варіянтів.
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03.08.2021 20:55 Відповісти
>>> "У червні він завів телеграм-канал ... " ( Telegram-канал ) Джерело: https://censor.net/ua/n3280581

У червні він завів Telegram-канал, а на початку серпня (менше ніж за 2 місяці після того) його вбили.

Бог береже того, хто сам себе береже.

Чим треба думати, щоб знаючи про небезпеку (бути вбитим) від банди убивць, яка захопила владу в Росії і в Біларусі, користуватись системою Telegram (Телеграм), яка розроблена в Росії і повністю контролюється Росією?
Досить хоча б трішки подумати, щоб зрозуміти, що ця система цілком може давати владі Росії повний доступ до будь-якої інформації про її користувачів, в т.ч. не тільки контент, але і точки входу та інші дані про час і місце перебування користувачів.
Чи, може, хтось вірить заявам розробників цієї системи з Росії, про те, що вона, начебто, безпечна? А яким ще заявам з Росії вірять такі люди? Думати своєю головою не пробували?
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03.08.2021 23:35 Відповісти
кгб сделало выводы после стольких провалов. Поэтому, к сожалению, никто никогда не узнает как было совершено это убийство.
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04.08.2021 07:58 Відповісти
Клоун с шоблой накидывают Христо, чтобы тот поменьше про вагнеровцев вспоминал
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05.08.2021 10:11 Відповісти
 
 