СБУ заборонила в’їзд в Україну соратнику Шишова Батуліну. ДОКУМЕНТ

Родіон Батулін - громадянин Білорусі, заступник голови Білоруського дому в Україні. За даними СБУ, він може становити загрозу національній безпеці країни.

Про це журналістам повідомив прес-секретар СБУ Артем Дяхтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Заборона винесена 23 липня 2021 року на основі аргументованих даних, що дана особа може становити загрозу національній безпеці України", - сказав він.

За словами речника СБУ, Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. Під час цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові сутички з правоохоронцями.

"Білоруський дім в Україні" у своєму телеграмі зазначає, що Батулін виїхав на територію Євросоюзу 14 липня для вирішення питань з документами. 3 першою інформацією про виявлення тіла Шишова, він виїхав назад до Києва. Однак, діставшись українського кордону, був поінформований, що з моменту виїзду є нев'їзним".

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.