Держдепартамент: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова

Сполучені Штати уважно стежитимуть за розслідуванням смерті глави Білоруської Дому в Україні Віталія Шишова.

Про це заявив у вівторок представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті", - сказав він.

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За словами Прайса, Шишов був "важливим членом білоруського громадянського суспільства", який через "репресії проти журналістів, громадянського суспільства, політичної опозиції, спортсменів і простих громадян з боку режиму Лукашенка був змушений жити за межами своєї країни".

США рішуче засуджують жорстокі репресії, у тому числі "транснаціональні" з боку режиму Лукашенка, додав речник Держдепу.

Він нагадав, що останнім часом сталися "тривожні інциденти такого роду", зокрема примушення до посадки літака авіакомпанії Ryan Air та нещодавня ситуація на Олімпійських Іграх (коли білоруську спортсменку Христину Тимановську намагалися силоміць вивезти з Токіо до Білорусі. – Ред.).

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"Ми ще раз закликаємо до припинення репресій, негайного звільнення всіх політичних в'язнів, справжнього діалогу з опозицією й громадянським суспільством і вільних та справедливих виборів з міжнародними спостерігачами", - зазначив Прайс.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.