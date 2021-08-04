УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13454 відвідувача онлайн
Новини
2 825 18

Держдепартамент: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова

Держдепартамент: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова

Сполучені Штати уважно стежитимуть за розслідуванням смерті глави Білоруської Дому в Україні Віталія Шишова.

Про це заявив у вівторок представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті", - сказав він.

Також читайте: Тіхановська про смерть Шишова: Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном

За словами Прайса, Шишов був "важливим членом білоруського громадянського суспільства", який через "репресії проти журналістів, громадянського суспільства, політичної опозиції, спортсменів і простих громадян з боку режиму Лукашенка був змушений жити за межами своєї країни".

США рішуче засуджують жорстокі репресії, у тому числі "транснаціональні" з боку режиму Лукашенка, додав речник Держдепу.

Він нагадав, що останнім часом сталися "тривожні інциденти такого роду", зокрема примушення до посадки літака авіакомпанії Ryan Air та нещодавня ситуація на Олімпійських Іграх (коли білоруську спортсменку Христину Тимановську намагалися силоміць вивезти з Токіо до Білорусі. – Ред.).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми ще раз закликаємо до припинення репресій, негайного звільнення всіх політичних в'язнів, справжнього діалогу з опозицією й громадянським суспільством і вільних та справедливих виборів з міжнародними спостерігачами", - зазначив Прайс.

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Автор: 

Держдепартамент США (1613) США (22545) Прайс Нед (144) Шишов Віталій (40)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Прошли уже сутки, а обосранный клоун до сих пор набрал в рот говна и молчит по поводу убийства. Это яркое доказательство того, что зебилоиды сольют дело, чтобы не подставлять своих кремлевских кураторов.
показати весь коментар
04.08.2021 07:49
+6
Немає кому в поліції вже прозслідувати. То все казочки, що там є ніби спеціалісти.Їх вже немає, пан Рюкзаков вичистив той орган. В поліцію набиралися лояльні до влади і успішно емітували якісь процеси в показниках, які нікому крім самого міністра не потрібні. Там правильно написали - що "знову на когось повісять". Цією справою мають займатися і СБУ. Тут, як і по Шеремету може бути тільки 2 версії;
1.Вбивство скоїли агенти білоруського КДБ, або самі працівники КДБ, яких в Україні повно з метою залякати і не чіпати "батьку";
2.Вбивство скоїли агенти ФСБ, або самі працівники ФСБ, які проникли навіть на самі верхи владних кабінетів з метою дискридитувати Лукашенко, ізолювати його від світу і прискорити приєднання Білорусі до Московії і одночасно показати, що Україна, як така, що не здійснилася.
показати весь коментар
04.08.2021 08:15
+6
ой, ну у нас такие дела легко "расследуются" - берут пару-тройку непричастных, устраивают брифинг на всю страну, привлекают импортных фантастов для экспертизы, имитируют расследование, потом имитируют суд, а в это время настоящие виновники преступления, которых никто не ищет и не собирается, кстати, мочат еще кого-то...., так работает вражеская агентура в Украине, которая чувствует себя здесь как дома и даже лучше, поскольку им платят командировочные...
показати весь коментар
04.08.2021 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прикалываются
нет расследования-не за чем следить
На Антоненко еще одно дело повесят
показати весь коментар
04.08.2021 07:30 Відповісти
Чтобы , клоуну зеленомордому не повадно было , «убийцами « назначить следующих ветеранов , волонтеров , патриотов
показати весь коментар
04.08.2021 08:24 Відповісти
толку от этого ноль, как и с Шереметом
показати весь коментар
04.08.2021 07:31 Відповісти
И за приключениями Чауса, которого снова вернули в СБУ
показати весь коментар
04.08.2021 07:38 Відповісти
Прошли уже сутки, а обосранный клоун до сих пор набрал в рот говна и молчит по поводу убийства. Это яркое доказательство того, что зебилоиды сольют дело, чтобы не подставлять своих кремлевских кураторов.
показати весь коментар
04.08.2021 07:49 Відповісти
Чтобы плёночка не всплыли , где Земразина « террористов-вагнеровцев» возвращает *****
показати весь коментар
04.08.2021 08:26 Відповісти
Всплыла
показати весь коментар
04.08.2021 08:29 Відповісти
Немає кому в поліції вже прозслідувати. То все казочки, що там є ніби спеціалісти.Їх вже немає, пан Рюкзаков вичистив той орган. В поліцію набиралися лояльні до влади і успішно емітували якісь процеси в показниках, які нікому крім самого міністра не потрібні. Там правильно написали - що "знову на когось повісять". Цією справою мають займатися і СБУ. Тут, як і по Шеремету може бути тільки 2 версії;
1.Вбивство скоїли агенти білоруського КДБ, або самі працівники КДБ, яких в Україні повно з метою залякати і не чіпати "батьку";
2.Вбивство скоїли агенти ФСБ, або самі працівники ФСБ, які проникли навіть на самі верхи владних кабінетів з метою дискридитувати Лукашенко, ізолювати його від світу і прискорити приєднання Білорусі до Московії і одночасно показати, що Україна, як така, що не здійснилася.
показати весь коментар
04.08.2021 08:15 Відповісти
Вы серьёзно думаете что нынешнее выхолощенное Зеленским и Бакановым СБУ способно что то расследовать? Даже после абсолютной несостоятельности и открытого дебилизма в действиях так называемого СБУ вы ещё надеетесь что эта контора ещё на что то способна кроме как сшить белыми нитками очередное дело и назначить терпил? Кстати давно и упорно ходят слухи что все резонансные убийства которые так и не раскрыты были совершены не без участия СБУ,в том числе и убийство Шеремета.
показати весь коментар
04.08.2021 09:16 Відповісти
Якщо враховувати,що ГО "Білоруський дім в Україні"-проект всім відомого Короткіх-"Боцмана-Малюти",швидше-другий варіант.
Хоч може бути й стратою перебіжчика з БілКГБ.Хтозна.
показати весь коментар
04.08.2021 09:16 Відповісти
Заявление ГД звучит как-то по дурацкому...Для Украины.
показати весь коментар
04.08.2021 08:56 Відповісти
Я надеюсь что это такой уровень журналистики на уважаемом портале.
Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти Источник: https://censor.net/ru/n3280719
Можно ли следить не получая ежедневно отчёт украинской прокуратуры о ходе расследования? Страна находится под внешним управлением? Даже если так, не будет представитель Госдепартамента это явно озвучивать.
И, разве не удушение стало причиной смерти?
По народному это фильтруй базар.
показати весь коментар
04.08.2021 09:39 Відповісти
Так пусть ФБР берет и расследует это дело, а следить будет СБУ. Заодно и чему-то научатся.
показати весь коментар
04.08.2021 09:09 Відповісти
ой, ну у нас такие дела легко "расследуются" - берут пару-тройку непричастных, устраивают брифинг на всю страну, привлекают импортных фантастов для экспертизы, имитируют расследование, потом имитируют суд, а в это время настоящие виновники преступления, которых никто не ищет и не собирается, кстати, мочат еще кого-то...., так работает вражеская агентура в Украине, которая чувствует себя здесь как дома и даже лучше, поскольку им платят командировочные...
показати весь коментар
04.08.2021 09:11 Відповісти
Кстати СБУ с самого его создания было под завязку набито агентами других стран мягко говоря не совсем дружественных по отношению к Украине. Первые СБУшники это поголовно КГБисты ими они и остались а потом уже пришли их дети и внуки но они как и их отцы и деды в душе и по воспитанию всё те же КГБисты,махровые,убеждённые,идейные воспитанные своими родителями и преподавателями совками они первыми предали Украину в трудное для неё время. И пока существует совок никакого СБУ не будет,победите совок и тогда и СБУ появиться,настоящее,украинское,патриотичное и профессиональное способное быть наравне с лучшими в мире структурами стоящими на защите безопасности своих стран. А пока об эффективности нашего "СБУ" которым руководят какие то мутные личности без биографий и против которых несколькими годами ранее это же СБУ открывало уголовные дела за мошенничество и рейдерство в особо крупных размерах(И.Баканов 2011 год) даже речи нет.
показати весь коментар
04.08.2021 09:37 Відповісти
Первые СБУшники это поголовно КГБисты ими они и остались а потом уже пришли их дети и внуки но они как и их отцы и деды в душе и по воспитанию всё те же КГБисты,махровые,убеждённые,идейные воспитанные своими родителями.
Когда Феликс Эдмундович создавал ЧК весь основной состав набирался из Охранного Отделения. Савенова в СССР заманивали не революционные матросы, да и Максим Максимович Исаев (Штирлиц) немецкий язык (с берлинским акцентом) не на рабфаке учил.
Зорге не с колхоза в Японию поехал.
показати весь коментар
04.08.2021 09:48 Відповісти
Раз в неделю на государственном беларусском ТВ выходит программа, где ведущий рассказывает, кого из оппозиционеров надо повесить.
https://twitter.com/adagamov/status/1422653039010254851

Держдепартамент: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова - Цензор.НЕТ 7834
показати весь коментар
04.08.2021 22:39 Відповісти
 
 