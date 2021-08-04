Держдепартамент: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова
Сполучені Штати уважно стежитимуть за розслідуванням смерті глави Білоруської Дому в Україні Віталія Шишова.
Про це заявив у вівторок представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми глибоко засмучені повідомленнями про трагічну загибель пана Віталія Шишова. Ми продовжуватимемо уважно стежити за розслідуванням українською владою причини його смерті", - сказав він.
За словами Прайса, Шишов був "важливим членом білоруського громадянського суспільства", який через "репресії проти журналістів, громадянського суспільства, політичної опозиції, спортсменів і простих громадян з боку режиму Лукашенка був змушений жити за межами своєї країни".
США рішуче засуджують жорстокі репресії, у тому числі "транснаціональні" з боку режиму Лукашенка, додав речник Держдепу.
Він нагадав, що останнім часом сталися "тривожні інциденти такого роду", зокрема примушення до посадки літака авіакомпанії Ryan Air та нещодавня ситуація на Олімпійських Іграх (коли білоруську спортсменку Христину Тимановську намагалися силоміць вивезти з Токіо до Білорусі. – Ред.).
"Ми ще раз закликаємо до припинення репресій, негайного звільнення всіх політичних в'язнів, справжнього діалогу з опозицією й громадянським суспільством і вільних та справедливих виборів з міжнародними спостерігачами", - зазначив Прайс.
Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.
3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.
Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.
В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.
За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.
Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.
Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.
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нет расследования-не за чем следить
На Антоненко еще одно дело повесят
1.Вбивство скоїли агенти білоруського КДБ, або самі працівники КДБ, яких в Україні повно з метою залякати і не чіпати "батьку";
2.Вбивство скоїли агенти ФСБ, або самі працівники ФСБ, які проникли навіть на самі верхи владних кабінетів з метою дискридитувати Лукашенко, ізолювати його від світу і прискорити приєднання Білорусі до Московії і одночасно показати, що Україна, як така, що не здійснилася.
Хоч може бути й стратою перебіжчика з БілКГБ.Хтозна.
Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти Источник: https://censor.net/ru/n3280719
Можно ли следить не получая ежедневно отчёт украинской прокуратуры о ходе расследования? Страна находится под внешним управлением? Даже если так, не будет представитель Госдепартамента это явно озвучивать.
И, разве не удушение стало причиной смерти?
По народному это фильтруй базар.
Когда Феликс Эдмундович создавал ЧК весь основной состав набирался из Охранного Отделения. Савенова в СССР заманивали не революционные матросы, да и Максим Максимович Исаев (Штирлиц) немецкий язык (с берлинским акцентом) не на рабфаке учил.
Зорге не с колхоза в Японию поехал.
https://twitter.com/adagamov/status/1422653039010254851