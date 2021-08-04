Госдепартамент: США будут следить за расследованием смерти Шишова

Соединенные Штаты будут внимательно следить за расследованием смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Об этом заявил во вторник представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели господина Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти", - сказал он.

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По словам Прайса, Шишов был "важным членом белорусского гражданского общества", который из-за "репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко был вынужден жить за пределами своей страны".

США решительно осуждают жестокие репрессии, в том числе "транснациональные" со стороны режима Лукашенко, добавил представитель Госдепа.

Он напомнил, что в последнее время произошли "тревожные инциденты такого рода", в частности принуждение к посадке самолета авиакомпании Ryan Air и недавняя ситуация на Олимпийских Играх (когда белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались силой вывезти из Токио в Беларусь. - Ред).

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"Мы еще раз призываем к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных, настоящему диалогу с оппозицией и гражданским обществом и свободным и справедливым выборам с международными наблюдателями", - отметил Прайс.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.