РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12196 посетителей онлайн
Новости
2 825 18

Госдепартамент: США будут следить за расследованием смерти Шишова

Госдепартамент: США будут следить за расследованием смерти Шишова

Соединенные Штаты будут внимательно следить за расследованием смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

Об этом заявил во вторник представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели господина Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану

По словам Прайса, Шишов был "важным членом белорусского гражданского общества", который из-за "репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко был вынужден жить за пределами своей страны".

США решительно осуждают жестокие репрессии, в том числе "транснациональные" со стороны режима Лукашенко, добавил представитель Госдепа.

Он напомнил, что в последнее время произошли "тревожные инциденты такого рода", в частности принуждение к посадке самолета авиакомпании Ryan Air и недавняя ситуация на Олимпийских Играх (когда белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались силой вывезти из Токио в Беларусь. - Ред).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская о смерти Шишова: Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей

"Мы еще раз призываем к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных, настоящему диалогу с оппозицией и гражданским обществом и свободным и справедливым выборам с международными наблюдателями", - отметил Прайс.

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) США (26439) Прайс Нед (109) Шишов Виталий (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Прошли уже сутки, а обосранный клоун до сих пор набрал в рот говна и молчит по поводу убийства. Это яркое доказательство того, что зебилоиды сольют дело, чтобы не подставлять своих кремлевских кураторов.
показать весь комментарий
04.08.2021 07:49
+6
Немає кому в поліції вже прозслідувати. То все казочки, що там є ніби спеціалісти.Їх вже немає, пан Рюкзаков вичистив той орган. В поліцію набиралися лояльні до влади і успішно емітували якісь процеси в показниках, які нікому крім самого міністра не потрібні. Там правильно написали - що "знову на когось повісять". Цією справою мають займатися і СБУ. Тут, як і по Шеремету може бути тільки 2 версії;
1.Вбивство скоїли агенти білоруського КДБ, або самі працівники КДБ, яких в Україні повно з метою залякати і не чіпати "батьку";
2.Вбивство скоїли агенти ФСБ, або самі працівники ФСБ, які проникли навіть на самі верхи владних кабінетів з метою дискридитувати Лукашенко, ізолювати його від світу і прискорити приєднання Білорусі до Московії і одночасно показати, що Україна, як така, що не здійснилася.
показать весь комментарий
04.08.2021 08:15
+6
ой, ну у нас такие дела легко "расследуются" - берут пару-тройку непричастных, устраивают брифинг на всю страну, привлекают импортных фантастов для экспертизы, имитируют расследование, потом имитируют суд, а в это время настоящие виновники преступления, которых никто не ищет и не собирается, кстати, мочат еще кого-то...., так работает вражеская агентура в Украине, которая чувствует себя здесь как дома и даже лучше, поскольку им платят командировочные...
показать весь комментарий
04.08.2021 09:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
прикалываются
нет расследования-не за чем следить
На Антоненко еще одно дело повесят
показать весь комментарий
04.08.2021 07:30 Ответить
Чтобы , клоуну зеленомордому не повадно было , «убийцами « назначить следующих ветеранов , волонтеров , патриотов
показать весь комментарий
04.08.2021 08:24 Ответить
толку от этого ноль, как и с Шереметом
показать весь комментарий
04.08.2021 07:31 Ответить
И за приключениями Чауса, которого снова вернули в СБУ
показать весь комментарий
04.08.2021 07:38 Ответить
Прошли уже сутки, а обосранный клоун до сих пор набрал в рот говна и молчит по поводу убийства. Это яркое доказательство того, что зебилоиды сольют дело, чтобы не подставлять своих кремлевских кураторов.
показать весь комментарий
04.08.2021 07:49 Ответить
Чтобы плёночка не всплыли , где Земразина « террористов-вагнеровцев» возвращает *****
показать весь комментарий
04.08.2021 08:26 Ответить
Всплыла
показать весь комментарий
04.08.2021 08:29 Ответить
Немає кому в поліції вже прозслідувати. То все казочки, що там є ніби спеціалісти.Їх вже немає, пан Рюкзаков вичистив той орган. В поліцію набиралися лояльні до влади і успішно емітували якісь процеси в показниках, які нікому крім самого міністра не потрібні. Там правильно написали - що "знову на когось повісять". Цією справою мають займатися і СБУ. Тут, як і по Шеремету може бути тільки 2 версії;
1.Вбивство скоїли агенти білоруського КДБ, або самі працівники КДБ, яких в Україні повно з метою залякати і не чіпати "батьку";
2.Вбивство скоїли агенти ФСБ, або самі працівники ФСБ, які проникли навіть на самі верхи владних кабінетів з метою дискридитувати Лукашенко, ізолювати його від світу і прискорити приєднання Білорусі до Московії і одночасно показати, що Україна, як така, що не здійснилася.
показать весь комментарий
04.08.2021 08:15 Ответить
Вы серьёзно думаете что нынешнее выхолощенное Зеленским и Бакановым СБУ способно что то расследовать? Даже после абсолютной несостоятельности и открытого дебилизма в действиях так называемого СБУ вы ещё надеетесь что эта контора ещё на что то способна кроме как сшить белыми нитками очередное дело и назначить терпил? Кстати давно и упорно ходят слухи что все резонансные убийства которые так и не раскрыты были совершены не без участия СБУ,в том числе и убийство Шеремета.
показать весь комментарий
04.08.2021 09:16 Ответить
Якщо враховувати,що ГО "Білоруський дім в Україні"-проект всім відомого Короткіх-"Боцмана-Малюти",швидше-другий варіант.
Хоч може бути й стратою перебіжчика з БілКГБ.Хтозна.
показать весь комментарий
04.08.2021 09:16 Ответить
Заявление ГД звучит как-то по дурацкому...Для Украины.
показать весь комментарий
04.08.2021 08:56 Ответить
Я надеюсь что это такой уровень журналистики на уважаемом портале.
Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти Источник: https://censor.net/ru/n3280719
Можно ли следить не получая ежедневно отчёт украинской прокуратуры о ходе расследования? Страна находится под внешним управлением? Даже если так, не будет представитель Госдепартамента это явно озвучивать.
И, разве не удушение стало причиной смерти?
По народному это фильтруй базар.
показать весь комментарий
04.08.2021 09:39 Ответить
Так пусть ФБР берет и расследует это дело, а следить будет СБУ. Заодно и чему-то научатся.
показать весь комментарий
04.08.2021 09:09 Ответить
ой, ну у нас такие дела легко "расследуются" - берут пару-тройку непричастных, устраивают брифинг на всю страну, привлекают импортных фантастов для экспертизы, имитируют расследование, потом имитируют суд, а в это время настоящие виновники преступления, которых никто не ищет и не собирается, кстати, мочат еще кого-то...., так работает вражеская агентура в Украине, которая чувствует себя здесь как дома и даже лучше, поскольку им платят командировочные...
показать весь комментарий
04.08.2021 09:11 Ответить
Кстати СБУ с самого его создания было под завязку набито агентами других стран мягко говоря не совсем дружественных по отношению к Украине. Первые СБУшники это поголовно КГБисты ими они и остались а потом уже пришли их дети и внуки но они как и их отцы и деды в душе и по воспитанию всё те же КГБисты,махровые,убеждённые,идейные воспитанные своими родителями и преподавателями совками они первыми предали Украину в трудное для неё время. И пока существует совок никакого СБУ не будет,победите совок и тогда и СБУ появиться,настоящее,украинское,патриотичное и профессиональное способное быть наравне с лучшими в мире структурами стоящими на защите безопасности своих стран. А пока об эффективности нашего "СБУ" которым руководят какие то мутные личности без биографий и против которых несколькими годами ранее это же СБУ открывало уголовные дела за мошенничество и рейдерство в особо крупных размерах(И.Баканов 2011 год) даже речи нет.
показать весь комментарий
04.08.2021 09:37 Ответить
Первые СБУшники это поголовно КГБисты ими они и остались а потом уже пришли их дети и внуки но они как и их отцы и деды в душе и по воспитанию всё те же КГБисты,махровые,убеждённые,идейные воспитанные своими родителями.
Когда Феликс Эдмундович создавал ЧК весь основной состав набирался из Охранного Отделения. Савенова в СССР заманивали не революционные матросы, да и Максим Максимович Исаев (Штирлиц) немецкий язык (с берлинским акцентом) не на рабфаке учил.
Зорге не с колхоза в Японию поехал.
показать весь комментарий
04.08.2021 09:48 Ответить
Раз в неделю на государственном беларусском ТВ выходит программа, где ведущий рассказывает, кого из оппозиционеров надо повесить.
https://twitter.com/adagamov/status/1422653039010254851

Держдепартамент: США стежитимуть за розслідуванням смерті Шишова - Цензор.НЕТ 7834
показать весь комментарий
04.08.2021 22:39 Ответить
 
 