Госдепартамент: США будут следить за расследованием смерти Шишова
Соединенные Штаты будут внимательно следить за расследованием смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.
Об этом заявил во вторник представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели господина Виталия Шишова. Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти", - сказал он.
По словам Прайса, Шишов был "важным членом белорусского гражданского общества", который из-за "репрессий против журналистов, гражданского общества, политической оппозиции, спортсменов и простых граждан со стороны режима Лукашенко был вынужден жить за пределами своей страны".
США решительно осуждают жестокие репрессии, в том числе "транснациональные" со стороны режима Лукашенко, добавил представитель Госдепа.
Он напомнил, что в последнее время произошли "тревожные инциденты такого рода", в частности принуждение к посадке самолета авиакомпании Ryan Air и недавняя ситуация на Олимпийских Играх (когда белорусскую спортсменку Кристину Тимановскую пытались силой вывезти из Токио в Беларусь. - Ред).
"Мы еще раз призываем к прекращению репрессий, немедленному освобождению всех политических заключенных, настоящему диалогу с оппозицией и гражданским обществом и свободным и справедливым выборам с международными наблюдателями", - отметил Прайс.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.
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нет расследования-не за чем следить
На Антоненко еще одно дело повесят
1.Вбивство скоїли агенти білоруського КДБ, або самі працівники КДБ, яких в Україні повно з метою залякати і не чіпати "батьку";
2.Вбивство скоїли агенти ФСБ, або самі працівники ФСБ, які проникли навіть на самі верхи владних кабінетів з метою дискридитувати Лукашенко, ізолювати його від світу і прискорити приєднання Білорусі до Московії і одночасно показати, що Україна, як така, що не здійснилася.
Хоч може бути й стратою перебіжчика з БілКГБ.Хтозна.
Мы будем продолжать внимательно следить за расследованием украинской властью причины его смерти Источник: https://censor.net/ru/n3280719
Можно ли следить не получая ежедневно отчёт украинской прокуратуры о ходе расследования? Страна находится под внешним управлением? Даже если так, не будет представитель Госдепартамента это явно озвучивать.
И, разве не удушение стало причиной смерти?
По народному это фильтруй базар.
Когда Феликс Эдмундович создавал ЧК весь основной состав набирался из Охранного Отделения. Савенова в СССР заманивали не революционные матросы, да и Максим Максимович Исаев (Штирлиц) немецкий язык (с берлинским акцентом) не на рабфаке учил.
Зорге не с колхоза в Японию поехал.
https://twitter.com/adagamov/status/1422653039010254851