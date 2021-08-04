Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану

Девушка Шишова Божена Желудь - одна из основательниц "Белорусского Дома в Украине".

Об этом друг активиста Юрий Щучко сообщил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Был звонок из Министерства внутренних дел, будет встреча с министром внутренних дел Украины. Я буду обсуждать этот вопрос лично с ним, чтобы предоставили охрану Божене, это девушка Виталия, тоже моя близкая подруга и одна из основательниц нашего движения "Белорусский дом в Украине". Также будем поднимать вопрос об общей безопасности активных белорусов здесь, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - сказал Щучко.

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Он подтвердил, что Шишко мог заниматься выявлением агентов белорусского КГБ, работающих под прикрытием в среде белорусской диаспоры.

"Эту деятельность он вел довольно скрыто, мы знали поверхностные результаты его работы, конкретно я не могу сказать, что он кого-то именно вычислил, но в нашем видео, расследование проводил Виталий, а Божена и я, еще ребята, которые помогали, мы вычислили "титушек", оплаченных определенным лицом, которое мы не смогли далее найти", - сказал Щучко.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.