Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану
Девушка Шишова Божена Желудь - одна из основательниц "Белорусского Дома в Украине".
Об этом друг активиста Юрий Щучко сообщил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Был звонок из Министерства внутренних дел, будет встреча с министром внутренних дел Украины. Я буду обсуждать этот вопрос лично с ним, чтобы предоставили охрану Божене, это девушка Виталия, тоже моя близкая подруга и одна из основательниц нашего движения "Белорусский дом в Украине". Также будем поднимать вопрос об общей безопасности активных белорусов здесь, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - сказал Щучко.
Он подтвердил, что Шишко мог заниматься выявлением агентов белорусского КГБ, работающих под прикрытием в среде белорусской диаспоры.
"Эту деятельность он вел довольно скрыто, мы знали поверхностные результаты его работы, конкретно я не могу сказать, что он кого-то именно вычислил, но в нашем видео, расследование проводил Виталий, а Божена и я, еще ребята, которые помогали, мы вычислили "титушек", оплаченных определенным лицом, которое мы не смогли далее найти", - сказал Щучко.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
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ЗЕ ведь с Лукой друзья и партнеры. А Монастырский и Баканов люди ЗЕ.
Цей анекдот якраз про "ворожість" зекоманди до ***** і Луки.
Ладно о покойниках либо,... либо.
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https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena
цікава компанія у новопреставленого
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А хто займався прикриттям і легалізацією боцмана?
Правильно:
Герр Мюллер,почему вы так решили?
Потому что мое ГЕСТАПО и НКВД имеют Секретный договор о сотрудничестве мною подписанный 11 ноября 1938 года,который личноя подписал с Лаврентием Павловичем Берия...,а генерал Вольф мой агент под кличкой Штирлиц...
а валить в Польшу. Там никого просить не нужно-можно спокойно жить