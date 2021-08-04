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Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану

Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану

Девушка Шишова Божена Желудь - одна из основательниц "Белорусского Дома в Украине".

Об этом друг активиста Юрий Щучко сообщил в эфире "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Был звонок из Министерства внутренних дел, будет встреча с министром внутренних дел Украины. Я буду обсуждать этот вопрос лично с ним, чтобы предоставили охрану Божене, это девушка Виталия, тоже моя близкая подруга и одна из основательниц нашего движения "Белорусский дом в Украине". Также будем поднимать вопрос об общей безопасности активных белорусов здесь, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - сказал Щучко.

Смотрите: Акция памяти главы "Белорусского дома в Украине" Шишова проходит в Киеве возле посольства Беларуси. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он подтвердил, что Шишко мог заниматься выявлением агентов белорусского КГБ, работающих под прикрытием в среде белорусской диаспоры.

"Эту деятельность он вел довольно скрыто, мы знали поверхностные результаты его работы, конкретно я не могу сказать, что он кого-то именно вычислил, но в нашем видео, расследование проводил Виталий, а Божена и я, еще ребята, которые помогали, мы вычислили "титушек", оплаченных определенным лицом, которое мы не смогли далее найти", - сказал Щучко.

Читайте: Тихановская о смерти Шишова: Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Автор: 

Беларусь (7888) МВД (9316) охрана (700) Монастырский Денис (335) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+12
А друзья Шишова уверены, что не люди Монастырского вешали ее парня?

ЗЕ ведь с Лукой друзья и партнеры. А Монастырский и Баканов люди ЗЕ.
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04.08.2021 02:15
+12
"Штирлиц встретил врага свинцом. Винцо врагу понравилось".
Цей анекдот якраз про "ворожість" зекоманди до ***** і Луки.
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04.08.2021 02:23
+12
Не звери. Хуже. русские.
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04.08.2021 04:23
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А друзья Шишова уверены, что не люди Монастырского вешали ее парня?

ЗЕ ведь с Лукой друзья и партнеры. А Монастырский и Баканов люди ЗЕ.
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04.08.2021 02:15 Ответить
"Штирлиц встретил врага свинцом. Винцо врагу понравилось".
Цей анекдот якраз про "ворожість" зекоманди до ***** і Луки.
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04.08.2021 02:23 Ответить
Контрразведчик итить колотить. Выявлялщик агентуры спецслужб иногосударств. Бред. Нужно хоть какую то подготовку иметь и свою агеннтуру.
Ладно о покойниках либо,... либо.
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04.08.2021 03:13 Ответить
ой, цікава...

https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena


https://mobile.twitter.com/dneprlena

https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena

цікава компанія у новопреставленого

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmark.spirin.3%2Fposts%2F4661347820566695

Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону - Цензор.НЕТ 6638
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04.08.2021 10:42 Ответить
https://mobile.twitter.com/he6opak

https://mobile.twitter.com/he6opak he6opak https://mobile.twitter.com/he6opak @he6opak https://mobile.twitter.com/he6opak/status/1422804329291993088 1 ч

А хто займався прикриттям і легалізацією боцмана?
Правильно:

Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону - Цензор.НЕТ 8631

Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону - Цензор.НЕТ 3305
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04.08.2021 10:44 Ответить
а тут ваабщє

Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону - Цензор.НЕТ 9577
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04.08.2021 10:46 Ответить
Штирлиц,вы обосрались с профессором Клейшнером и Пастором Шлагом,оба эти барана не могли знать о сепаратных переговорах генерала SS Вольфа и кадрового разведчика ЦРУ Аллена Даллеса...
Герр Мюллер,почему вы так решили?
Потому что мое ГЕСТАПО и НКВД имеют Секретный договор о сотрудничестве мною подписанный 11 ноября 1938 года,который личноя подписал с Лаврентием Павловичем Берия...,а генерал Вольф мой агент под кличкой Штирлиц...
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04.08.2021 03:47 Ответить
Ну, это уже лишнее. В КГБ/ФСБ не звери же работают... Им девушка ни к чему.
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04.08.2021 04:01 Ответить
Не звери. Хуже. русские.
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04.08.2021 04:23 Ответить
Кроме как убивать,взрывать и травить на РАБссии ничего не умеют...
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04.08.2021 04:34 Ответить
Капустин ты болван,причем древний....первых заложников Феликс Дзержинский после объявлнения крассного террора на РАБссии 30 августа 1918 года брал именно женщин и детей...,а мантру Путлера что ...аа мы вререди себя пустим женщин и детей на Донбассе...а сами будем стоять сзади не помнишь?Не "пались" ФСБшник долбанный...,типа добрый дохтар Айболит.. вас крыс видно слышно и воняет за 1 000 км...
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04.08.2021 04:09 Ответить
Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану - Цензор.НЕТ 9087
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04.08.2021 04:23 Ответить
Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану - Цензор.НЕТ 9710
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04.08.2021 04:26 Ответить
Гораздо надежнее будет не заниматься наивными просьбами
а валить в Польшу. Там никого просить не нужно-можно спокойно жить
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04.08.2021 06:47 Ответить
Да пожалуйста, это дело лично каждого. А у вас в штатах люди не вешаются?
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04.08.2021 06:54 Ответить
Путлер начал очередную спецоперацию по дискредитации Украины,а Бульбафюрер Лукашеску просто ужобный персонаж для этого...все нити ведут к крысе Мавзолейной...
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04.08.2021 07:13 Ответить
Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану - Цензор.НЕТ 90
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04.08.2021 07:16 Ответить
Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану - Цензор.НЕТ 1890 хаккеисты убийцы
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04.08.2021 07:25 Ответить
старый терпила с качаном в башке заклинившим и ботоксный сумашедший гном клон карлик по кличке пыня на пынеходах
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04.08.2021 10:23 Ответить
Я так понимаю, эти активисты устраивали пикеты и демонстрации протеста, когда в Беларуси схватили украинца Гриба и теперь из благодарности мы их содержим и охраняем?
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04.08.2021 07:26 Ответить
пішов у дупу )(уйловський прихвостень
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04.08.2021 07:27 Ответить
Протесты в Белоруси и типа Майдан начались 9 августа прошлого года...через 5 дней годовщина Майдана....,тут важно понять одну вещь...Лукашеску попросил помощи ФСБшников РАБссии и в Минск срочно прилетал Патрушев...,а затем начались совместные действия КГБ белораши и ФСБ РАБссии по уничтожению Майдана и протестов,арестов белорусской в основном молодеежи,...Хронологию событий за этот протестный Минске год можете восстановить в памяти сами....
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04.08.2021 07:33 Ответить
Убийство Шишова тем более в Киеве очень выгодно и Путлеру и Лукашеску...по понятным причинам...
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04.08.2021 07:37 Ответить
Про таке потрібно просити не ментів, а спецслужби СБУ (до речі,працюють вони непогано), бо білоруські специ КДБ і українські менти-то є різні "вагові категорії".
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04.08.2021 10:06 Ответить
А вони точно вже хоч щось зробили окрім тих розшуків власне Шишова? Маленька їм підказочка: є такий Телеграм-канал, створений Шишовим, під назвою "Тихари на экспорт", і на ньому фізіономії тих, хто стежив за ним і взагалі за білорусами. Їх вже затримали? допитали? А що вони зробили стосовно посольства РБ на Коцюбинського, яке і є основним штабом тих тихарів і не тільки? Ок, посольство - це територія РБ, але з моменту, коли вони виходять на вулицю, з ними можна робити все, чого вимагають закони України та міжнародне право
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04.08.2021 10:15 Ответить
толку то дадут ментов а от него толку профи киллер надо завалит как при яныке завалили чучмека бизнесмена и застрелили дсо титановца...
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04.08.2021 10:21 Ответить
 
 