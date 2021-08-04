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Новини
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Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону

Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону

Дівчина Шишова Божена Жолудь - одна із засновниць "Білоруського Дому в Україні".

Про це друг активіста Юрій Щучко повідомив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Був дзвінок з Міністерства внутрішніх справ, буде зустріч із міністром внутрішніх справ України. Я буду обговорювати це питання особисто з ним, щоб надали охорону Божені, це дівчина Віталія, теж моя близька подруга і одна із засновниць нашого руху "Білоруський Дім в Україні". Також будемо порушувати питання про загальну безпеку активних білорусів тут, щоб вони почувалися в безпеці", - сказав Щучко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Акція пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Шишова відбувається в Києві біля посольства Білорусі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він підтвердив, що Шишов міг займатися виявленням агентів білоруського КДБ, які працюють під прикриттям у середовищі білоруської діаспори.

"Цю діяльність він вів доволі приховано, ми знали поверхові результати його роботи, конкретно я не можу сказати, що він когось саме виявив, але в нашому відео, розслідування проводив Віталій, а Божена і я, ще хлопці, які допомагали, ми вирахували "тітушок", оплачених певною особою, яку ми не змогли далі знайти", - сказав Щучко.

Також читайте: Тіхановська про смерть Шишова: Білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.

Автор: 

Білорусь (7925) МВС (3500) охорона (340) Монастирський Денис (392) Шишов Віталій (40)


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Топ коментарі
+12
А друзья Шишова уверены, что не люди Монастырского вешали ее парня?

ЗЕ ведь с Лукой друзья и партнеры. А Монастырский и Баканов люди ЗЕ.
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04.08.2021 02:15
+12
"Штирлиц встретил врага свинцом. Винцо врагу понравилось".
Цей анекдот якраз про "ворожість" зекоманди до ***** і Луки.
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04.08.2021 02:23
+12
Не звери. Хуже. русские.
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04.08.2021 04:23
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А друзья Шишова уверены, что не люди Монастырского вешали ее парня?

ЗЕ ведь с Лукой друзья и партнеры. А Монастырский и Баканов люди ЗЕ.
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04.08.2021 02:15 Відповісти
"Штирлиц встретил врага свинцом. Винцо врагу понравилось".
Цей анекдот якраз про "ворожість" зекоманди до ***** і Луки.
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04.08.2021 02:23 Відповісти
Контрразведчик итить колотить. Выявлялщик агентуры спецслужб иногосударств. Бред. Нужно хоть какую то подготовку иметь и свою агеннтуру.
Ладно о покойниках либо,... либо.
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04.08.2021 03:13 Відповісти
ой, цікава...

https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena


https://mobile.twitter.com/dneprlena

https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena

цікава компанія у новопреставленого

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmark.spirin.3%2Fposts%2F4661347820566695

Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону - Цензор.НЕТ 6638
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04.08.2021 10:42 Відповісти
https://mobile.twitter.com/he6opak

https://mobile.twitter.com/he6opak he6opak https://mobile.twitter.com/he6opak @he6opak https://mobile.twitter.com/he6opak/status/1422804329291993088 1 ч

А хто займався прикриттям і легалізацією боцмана?
Правильно:

Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону - Цензор.НЕТ 8631

Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону - Цензор.НЕТ 3305
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04.08.2021 10:44 Відповісти
а тут ваабщє

Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону - Цензор.НЕТ 9577
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04.08.2021 10:46 Відповісти
Штирлиц,вы обосрались с профессором Клейшнером и Пастором Шлагом,оба эти барана не могли знать о сепаратных переговорах генерала SS Вольфа и кадрового разведчика ЦРУ Аллена Даллеса...
Герр Мюллер,почему вы так решили?
Потому что мое ГЕСТАПО и НКВД имеют Секретный договор о сотрудничестве мною подписанный 11 ноября 1938 года,который личноя подписал с Лаврентием Павловичем Берия...,а генерал Вольф мой агент под кличкой Штирлиц...
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04.08.2021 03:47 Відповісти
Ну, это уже лишнее. В КГБ/ФСБ не звери же работают... Им девушка ни к чему.
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04.08.2021 04:01 Відповісти
Не звери. Хуже. русские.
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04.08.2021 04:23 Відповісти
Кроме как убивать,взрывать и травить на РАБссии ничего не умеют...
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04.08.2021 04:34 Відповісти
Капустин ты болван,причем древний....первых заложников Феликс Дзержинский после объявлнения крассного террора на РАБссии 30 августа 1918 года брал именно женщин и детей...,а мантру Путлера что ...аа мы вререди себя пустим женщин и детей на Донбассе...а сами будем стоять сзади не помнишь?Не "пались" ФСБшник долбанный...,типа добрый дохтар Айболит.. вас крыс видно слышно и воняет за 1 000 км...
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04.08.2021 04:09 Відповісти
Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану - Цензор.НЕТ 9087
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04.08.2021 04:23 Відповісти
Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану - Цензор.НЕТ 9710
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04.08.2021 04:26 Відповісти
Гораздо надежнее будет не заниматься наивными просьбами
а валить в Польшу. Там никого просить не нужно-можно спокойно жить
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04.08.2021 06:47 Відповісти
Да пожалуйста, это дело лично каждого. А у вас в штатах люди не вешаются?
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04.08.2021 06:54 Відповісти
Путлер начал очередную спецоперацию по дискредитации Украины,а Бульбафюрер Лукашеску просто ужобный персонаж для этого...все нити ведут к крысе Мавзолейной...
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04.08.2021 07:13 Відповісти
Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану - Цензор.НЕТ 90
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04.08.2021 07:16 Відповісти
Друзья Шишова будут просить Монастырского предоставить его девушке охрану - Цензор.НЕТ 1890 хаккеисты убийцы
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04.08.2021 07:25 Відповісти
старый терпила с качаном в башке заклинившим и ботоксный сумашедший гном клон карлик по кличке пыня на пынеходах
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04.08.2021 10:23 Відповісти
Я так понимаю, эти активисты устраивали пикеты и демонстрации протеста, когда в Беларуси схватили украинца Гриба и теперь из благодарности мы их содержим и охраняем?
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04.08.2021 07:26 Відповісти
пішов у дупу )(уйловський прихвостень
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04.08.2021 07:27 Відповісти
Протесты в Белоруси и типа Майдан начались 9 августа прошлого года...через 5 дней годовщина Майдана....,тут важно понять одну вещь...Лукашеску попросил помощи ФСБшников РАБссии и в Минск срочно прилетал Патрушев...,а затем начались совместные действия КГБ белораши и ФСБ РАБссии по уничтожению Майдана и протестов,арестов белорусской в основном молодеежи,...Хронологию событий за этот протестный Минске год можете восстановить в памяти сами....
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04.08.2021 07:33 Відповісти
Убийство Шишова тем более в Киеве очень выгодно и Путлеру и Лукашеску...по понятным причинам...
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04.08.2021 07:37 Відповісти
Про таке потрібно просити не ментів, а спецслужби СБУ (до речі,працюють вони непогано), бо білоруські специ КДБ і українські менти-то є різні "вагові категорії".
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04.08.2021 10:06 Відповісти
А вони точно вже хоч щось зробили окрім тих розшуків власне Шишова? Маленька їм підказочка: є такий Телеграм-канал, створений Шишовим, під назвою "Тихари на экспорт", і на ньому фізіономії тих, хто стежив за ним і взагалі за білорусами. Їх вже затримали? допитали? А що вони зробили стосовно посольства РБ на Коцюбинського, яке і є основним штабом тих тихарів і не тільки? Ок, посольство - це територія РБ, але з моменту, коли вони виходять на вулицю, з ними можна робити все, чого вимагають закони України та міжнародне право
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04.08.2021 10:15 Відповісти
толку то дадут ментов а от него толку профи киллер надо завалит как при яныке завалили чучмека бизнесмена и застрелили дсо титановца...
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04.08.2021 10:21 Відповісти
 
 