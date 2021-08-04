Друзі Шишова проситимуть Монастирського надати його дівчині охорону

Дівчина Шишова Божена Жолудь - одна із засновниць "Білоруського Дому в Україні".

Про це друг активіста Юрій Щучко повідомив в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Був дзвінок з Міністерства внутрішніх справ, буде зустріч із міністром внутрішніх справ України. Я буду обговорювати це питання особисто з ним, щоб надали охорону Божені, це дівчина Віталія, теж моя близька подруга і одна із засновниць нашого руху "Білоруський Дім в Україні". Також будемо порушувати питання про загальну безпеку активних білорусів тут, щоб вони почувалися в безпеці", - сказав Щучко.

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Він підтвердив, що Шишов міг займатися виявленням агентів білоруського КДБ, які працюють під прикриттям у середовищі білоруської діаспори.

"Цю діяльність він вів доволі приховано, ми знали поверхові результати його роботи, конкретно я не можу сказати, що він когось саме виявив, але в нашому відео, розслідування проводив Віталій, а Божена і я, ще хлопці, які допомагали, ми вирахували "тітушок", оплачених певною особою, яку ми не змогли далі знайти", - сказав Щучко.

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Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Водночас у Нацполіціі заявили, що Шишов не звертався до поліції з приводу можливого стеження.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс". Пізніше правоохоронці підтвердили, що експерти виявили на тілі повішеного травми, характерні для разового падіння.

За інформацією Telegram-каналу NEXTA, Шишов займався верифікацією співробітників КДБ Білорусі, які працюють за кордоном.

Тим часом у Європарламенті заявили, що до смерті Шишова причетний режим Лукашенка.

Bellingcat заявив про проведення свого розслідування смерті Шишова.