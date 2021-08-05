"Моя найбільша помилка - те, що я вірив Росії", - Кравчук

Перший президент України Леонід Кравчук назвав свою головну помилку на посаді глави держави.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

У Кравчука запитали, про що він найбільше шкодує за час, коли перебував на посаді президента України.

"Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії. Я не мав права це робити... Я думав, що вона також змінюється. І зміниться врешті-решт. Що Росія застосовуватиме до інших держав, своїх сусідів не силовий компонент, а дипломатичний – домовлятиметься з ними. Вона ж залишилася такою, якою була.

А я знав багато того, з чого повинен був робити висновки. Не зробив. І вже пізніше, коли я став президентом, коли для мене постало питання будувати незалежну Україну, я зрозумів, хто мені найбільше заважає. Це була Росія", - наголосив перший президент України.

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