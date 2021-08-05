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"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России", - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал свою главную ошибку на посту главы государства.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

У Кравчука спросили, о чем он больше всего сожалеет за время, когда находился на посту президента Украины.

"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права это делать. ... Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов. Что Россия будет применять к другим государствам, своих соседей не силовой компонент, а дипломатический - договариваться с ними. Она осталась такой, какой была.

А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше мешает. Это была Россия", - подчеркнул первый президент Украины.

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Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (95393)


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Топ комментарии
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Читав. У викладі ЦК КПРС.
І не тільки читав, а ще і нав'язував іншим.

У 1970-1980 - завідувач сектору перепідготовки кадрів відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ, інспектор, помічник секретаря ЦК, перший заступник завідувача відділу, а з 1980 - завідувач відділу агітації та пропаганди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЦК КПУ .

У 1981-1991 - член ЦК КПУ.
У 1988-1990 - завідувач ідеологічного відділу, з жовтня 1989 - секретар ЦК КПУ, у 1990 - другий секретар ЦК КПУ.
У 1989-1990 - кандидат у члени Політбюро, у 1990-1991 - член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A3 Політбюро ЦК КПУ .

У 1989 відстоював ухвалення постанови Політбюро ЦК КПУ про заборону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Народного руху України , проте зазнав невдачі.
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05.08.2021 11:21
+29
Дед Лёня, Бисмарка надо было читать, умнейшего человека!!!
"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России", - Кравчук - Цензор.НЕТ 9275
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05.08.2021 11:21
+26
Кравчук свідомо нищив справжню українців, які мали стати владою.
Воно зробило ВСЕ, щоб не обрали Чорновола.
Тому не росію треба винуватити, а цього старикана.
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05.08.2021 11:22
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Цей старий пєрдун розповідав, що все знав, що Єльцин йому прямо казав, що не відпустить Україну, а тепер розповідає, що вірив фєдєрастам...
Мені це нагадує кучму дєрьма, який так само розповідав про лазаренка, якому він довіряв, а той його обманув...
Цирк комунячий...
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05.08.2021 13:10 Ответить
самая большая ошибка это наш кацапоидный мутрый нарит !
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05.08.2021 13:29 Ответить
Настроения "мудрого нарида" на всех уровнях отслеживал хитрый нарид, не надо забывать.
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05.08.2021 13:43 Ответить
Мы так говорим, словно независимая Украина появилась не по решению партийцев.
Их самих уже тошнило от того дерьма, которое они развели.
Их воротило от кондовых кабинетов и уродских "Волг" - душа просила евроофис и Лексус.
Тогда они содрали с людей последние бабки (на сберкнижках) и кинулись в "рынок".
Власть всё время была в руках коммуняк, и никакому украинскому Гавелу (В. Черноволу)
никто бы ходу не дал.
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05.08.2021 13:40 Ответить
Пердун или нет, а красно-синий флаг мы сменили на жёлто-синий именно при нём.
И именно при Кравчуке вчерашний пролетариат впервые понюхал живой доллар.
Давайте это уважать.
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05.08.2021 13:49 Ответить
У серпні 1991 року, коли навколо ВР було море народу, комуняки, аби не бути розтерзаними і лишитися при владі, ладні були будь-який прапор прийняти. Хоч Третього Райху, хоч Атлантиди. Про що їм той же кравчук і вказав.
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05.08.2021 15:28 Ответить
Як ви знаєте, комуняки вміли розганяти море, тим більше беззбройного народу.
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05.08.2021 16:27 Ответить
лопух...
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05.08.2021 14:34 Ответить
Напис нормальний.
Кадр із фільму Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода..."
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05.08.2021 15:29 Ответить
а його "знамените" Я пройду між каплями дощу і залишуся сухим. А яку партію створив - Не так !
оце і був його життєвий девіз -не так ви думаєте, не так ви робите.не так вірите, і все не так. Крутився біля Януковича. Очолював примиренчеську групу під час Майдану. А як виліз при поцу на трибуну ВР і його виступ викликав спочатку сміх, а потім відразу.
Він тільки себе бачив у політиці і більш нікого і нічого.
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05.08.2021 14:51 Ответить
Великие деяния Кравчука:
отдал все рубли в Россию, а Украине наштамповал купоны

запустил инфляцию в 10 000%
посадил страну на "кравчучки"

отдал ядерное оружие
сделал Крым автономией ("бо Росія дуже просила" - это дословно)
Гори в аду Леонид Макарович!
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05.08.2021 15:11 Ответить
це говорить лише про те, що Кравчук був хворим на голову комунякою...
вiрити мас-квєєє??? паРашi???


а я, наприклад, з 70-х, з юних рокiв знаю, що паРаша, висiрок та продовження Орди, це є найзапеклiший ворог України-Русi з 1654 року.
а можливо, що i з першого прото-кацапа андрушi боголюбскага.
та й всi, хто бiльш-менш нормально знає iсторiю це повиннi знати.
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05.08.2021 15:48 Ответить
Та не, он был , довольно таки, сам себе на уме... Невеличку ж хатинку в Альпах хворi на голову не ладнi собi злаштувати.
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06.08.2021 08:21 Ответить
...а насчет юных лет... Дык помнится еще у Яна проскальзывало, шо кацапы еще перед ордой убивали от мала- до старца и старухи - нападали на Киев, сжигали его пару раз, предварительтно разграбив. Когда пришли ордынцы, те были в ступоре нечего было грабить, нечего было жечь...
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06.08.2021 08:28 Ответить
Дожить до седых мудей и не понять того, что верить надо фактам, а не иллюзиям!
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05.08.2021 15:52 Ответить
То, что там написано, не значит, что он так думает.
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05.08.2021 16:34 Ответить
Мудрость приходит со старостью,но старость может прийти и сама -это тот случай.
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06.08.2021 09:02 Ответить
Ой, скока ахриненно умных малят понабежало!
И всё они, млять, знали, и даже бином Ньютона понимали!
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05.08.2021 16:23 Ответить
Ойц... я не пойму, вы поддерживать Макарыча и не видеть у него бревно у оцi... Или вы тоже, каазлабаду верить, как Макарыч...
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06.08.2021 08:31 Ответить
Если бы я был таким умным, как моя Сара потом...
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06.08.2021 10:34 Ответить
продажне падло
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05.08.2021 16:57 Ответить
Кравчук. Член КПСС до августа 1991 года. Говорит о том, что НЕ ЗНАЛ, что его коллеги по партии могут без раздумий применить оружие против другой страны?
Он либо предатель либо дебил.
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05.08.2021 17:17 Ответить
и то и другое, бо незнание не освобождает от ответственности, разве шо можно закосить на дурку...
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06.08.2021 08:15 Ответить
Украине твое "прозрение" уже не нужно... Это паdло по максимуму отработало на благо россии и этим достаточно навредило Украине ...и продолжает вредить даже сейчас...
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05.08.2021 17:38 Ответить
Прямо как в песне "Я ждала я верила , думала рожу . А пошла проверила с триппером хожу ." Наивный какой-то дед.
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05.08.2021 19:04 Ответить
Да врёт он просто.
Это как Горбачёв русским поёт "Запад нас обманул".
Хотя запад ему просто что-то там говорил, без договоров. Надо было мозги включать. И историю изучать.
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06.08.2021 10:16 Ответить
конечно , ща можно и дурачка включать
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06.08.2021 08:13 Ответить
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