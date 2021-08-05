"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России", - Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал свою главную ошибку на посту главы государства.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

У Кравчука спросили, о чем он больше всего сожалеет за время, когда находился на посту президента Украины.

"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права это делать. ... Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов. Что Россия будет применять к другим государствам, своих соседей не силовой компонент, а дипломатический - договариваться с ними. Она осталась такой, какой была.

А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше мешает. Это была Россия", - подчеркнул первый президент Украины.

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