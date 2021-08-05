"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России", - Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал свою главную ошибку на посту главы государства.
Об этом он заявил в интервью LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
У Кравчука спросили, о чем он больше всего сожалеет за время, когда находился на посту президента Украины.
"Моя самая большая ошибка - то, что я верил России. Я не имел права это делать. ... Я думал, что она также меняется. И изменится в конце концов. Что Россия будет применять к другим государствам, своих соседей не силовой компонент, а дипломатический - договариваться с ними. Она осталась такой, какой была.
А я знал много того, из чего должен был делать выводы. Не сделал. И уже позже, когда я стал президентом, когда для меня встал вопрос строить независимую Украину, я понял, кто мне больше мешает. Это была Россия", - подчеркнул первый президент Украины.
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Мені це нагадує кучму дєрьма, який так само розповідав про лазаренка, якому він довіряв, а той його обманув...
Цирк комунячий...
Их самих уже тошнило от того дерьма, которое они развели.
Их воротило от кондовых кабинетов и уродских "Волг" - душа просила евроофис и Лексус.
Тогда они содрали с людей последние бабки (на сберкнижках) и кинулись в "рынок".
Власть всё время была в руках коммуняк, и никакому украинскому Гавелу (В. Черноволу)
никто бы ходу не дал.
И именно при Кравчуке вчерашний пролетариат впервые понюхал живой доллар.
Давайте это уважать.
Кадр із фільму Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода..."
оце і був його життєвий девіз -не так ви думаєте, не так ви робите.не так вірите, і все не так. Крутився біля Януковича. Очолював примиренчеську групу під час Майдану. А як виліз при поцу на трибуну ВР і його виступ викликав спочатку сміх, а потім відразу.
Він тільки себе бачив у політиці і більш нікого і нічого.
отдал все рубли в Россию, а Украине наштамповал купоны
запустил инфляцию в 10 000%
посадил страну на "кравчучки"
отдал ядерное оружие
сделал Крым автономией ("бо Росія дуже просила" - это дословно)
Гори в аду Леонид Макарович!
вiрити мас-квєєє??? паРашi???
а я, наприклад, з 70-х, з юних рокiв знаю, що паРаша, висiрок та продовження Орди, це є найзапеклiший ворог України-Русi з 1654 року.
а можливо, що i з першого прото-кацапа андрушi боголюбскага.
та й всi, хто бiльш-менш нормально знає iсторiю це повиннi знати.
И всё они, млять, знали, и даже бином Ньютона понимали!
Он либо предатель либо дебил.
Это как Горбачёв русским поёт "Запад нас обманул".
Хотя запад ему просто что-то там говорил, без договоров. Надо было мозги включать. И историю изучать.