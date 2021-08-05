Литва вирішила побудувати чотириметровий паркан на кордоні з Білоруссю, а Лукашенко наказав "закрити кожен метр кордону" на півдні і заході

У Державній прикордонній службі Литви планують відгородитися від Білорусі парканом за два роки. Вартість огорожі коштуватиме приблизно 150 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначено, що паркан буде встановлено на кордоні не скрізь. Це пояснюють фізичними перешкодами, викликаними особливостями ландшафту чи водойм.

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"Бюджет такого проєкту може сягати 152 млн євро. Йдеться про встановлення фізичного бар'єру на ділянці кордону завдовжки508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю становить 670 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, на кордоні з Білоруссю планують побудувати чотириметрову огорожу з металевої зварної стрижневої сітки, поверх якої буде натягнута концертина - використовуваний військовими колючий дріт з гострими лезами. Перед парканом буде встановлена ​​додаткова лінія з цим колючим дротом.

Тим часом, литовські прикордонники за попередню добу завернули на білоруському кордоні 321 мігранта, які намагалися потрапити на територію Литви поза пунктами пропуску, пише "Європейська правда".

Ще 19-х осіб, які все ж нелегально перетнули кордон, затримали. З опівночі 5 серпня завернули ще 44 особи.

"Нам потрібно якось керувати ситуацією - ми не можемо просто реєструвати цих людей і згодом зіткнутися з великими проблемами з їхнім поселенням та напругою довкола цього. Тим більше, це гібридна атака проти нашої країни з різними мотивами", - зазначила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

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Водночас Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив прикордонникам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактам її порушення, особливо з півдня і заходу, пише УНІАН.

"Від сьогодні жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь це з півдня або з заходу, ступити не повинна. Як ви будете це робити - ось після цієї наради, обговоримо, - зберетеся у держсекретаря. Тут міністр МВС, міністр оборони. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури. Народ наш повинен відчувати себе спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові їх захистити. Ось це ми повинні зробити. Елементарно", - заявив Лукашенко.

"Не дай бог, вони (суміжні країни – ред.) почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали (мова про нелегальних мігрантів. – Ред.), через офіційні пропускні пункти. Це вже... ви знаєте наслідки, вони - теж. Тому нехай думають. Ми їх попередили, а вони нехай думають", - додав він.

Відповідну заяву Лукашенко зробив у зв'язку зі смертю на білорусько-литовському кордоні громадянина Іраку.

"Ну, нацисти і все, що про них казати", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, важко пораненого чоловіка було виявлено в ніч на 4 серпня в районі пункту пропуску Беняконі в Білорусі. У Білорусі стверджують, що його нібито "підкинули" з території Литви.