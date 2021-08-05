Литва вирішила побудувати чотириметровий паркан на кордоні з Білоруссю, а Лукашенко наказав "закрити кожен метр кордону" на півдні і заході
У Державній прикордонній службі Литви планують відгородитися від Білорусі парканом за два роки. Вартість огорожі коштуватиме приблизно 150 млн доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначено, що паркан буде встановлено на кордоні не скрізь. Це пояснюють фізичними перешкодами, викликаними особливостями ландшафту чи водойм.
"Бюджет такого проєкту може сягати 152 млн євро. Йдеться про встановлення фізичного бар'єру на ділянці кордону завдовжки508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю становить 670 кілометрів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, на кордоні з Білоруссю планують побудувати чотириметрову огорожу з металевої зварної стрижневої сітки, поверх якої буде натягнута концертина - використовуваний військовими колючий дріт з гострими лезами. Перед парканом буде встановлена додаткова лінія з цим колючим дротом.
Тим часом, литовські прикордонники за попередню добу завернули на білоруському кордоні 321 мігранта, які намагалися потрапити на територію Литви поза пунктами пропуску, пише "Європейська правда".
Ще 19-х осіб, які все ж нелегально перетнули кордон, затримали. З опівночі 5 серпня завернули ще 44 особи.
"Нам потрібно якось керувати ситуацією - ми не можемо просто реєструвати цих людей і згодом зіткнутися з великими проблемами з їхнім поселенням та напругою довкола цього. Тим більше, це гібридна атака проти нашої країни з різними мотивами", - зазначила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.
Водночас Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив прикордонникам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактам її порушення, особливо з півдня і заходу, пише УНІАН.
"Від сьогодні жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь це з півдня або з заходу, ступити не повинна. Як ви будете це робити - ось після цієї наради, обговоримо, - зберетеся у держсекретаря. Тут міністр МВС, міністр оборони. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури. Народ наш повинен відчувати себе спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові їх захистити. Ось це ми повинні зробити. Елементарно", - заявив Лукашенко.
"Не дай бог, вони (суміжні країни – ред.) почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали (мова про нелегальних мігрантів. – Ред.), через офіційні пропускні пункти. Це вже... ви знаєте наслідки, вони - теж. Тому нехай думають. Ми їх попередили, а вони нехай думають", - додав він.
Відповідну заяву Лукашенко зробив у зв'язку зі смертю на білорусько-литовському кордоні громадянина Іраку.
"Ну, нацисти і все, що про них казати", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, важко пораненого чоловіка було виявлено в ніч на 4 серпня в районі пункту пропуску Беняконі в Білорусі. У Білорусі стверджують, що його нібито "підкинули" з території Литви.
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