УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13115 відвідувачів онлайн
Новини
6 381 21

Литва вирішила побудувати чотириметровий паркан на кордоні з Білоруссю, а Лукашенко наказав "закрити кожен метр кордону" на півдні і заході

Литва вирішила побудувати чотириметровий паркан на кордоні з Білоруссю, а Лукашенко наказав

У Державній прикордонній службі Литви планують відгородитися від Білорусі парканом за два роки. Вартість огорожі коштуватиме приблизно 150 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначено, що паркан буде встановлено на кордоні не скрізь. Це пояснюють фізичними перешкодами, викликаними особливостями ландшафту чи водойм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруська влада проводить заходи щодо дегуманізації Литви, - ЗМІ

"Бюджет такого проєкту може сягати 152 млн євро. Йдеться про встановлення фізичного бар'єру на ділянці кордону завдовжки508 кілометрів. Протяжність кордону з Білоруссю становить 670 кілометрів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією відомства, на кордоні з Білоруссю планують побудувати чотириметрову огорожу з металевої зварної стрижневої сітки, поверх якої буде натягнута концертина - використовуваний військовими колючий дріт з гострими лезами. Перед парканом буде встановлена ​​додаткова лінія з цим колючим дротом.

Тим часом, литовські прикордонники за попередню добу завернули на білоруському кордоні 321 мігранта, які намагалися потрапити на територію Литви поза пунктами пропуску, пише "Європейська правда".

Ще 19-х осіб, які все ж нелегально перетнули кордон, затримали. З опівночі 5 серпня завернули ще 44 особи.

"Нам потрібно якось керувати ситуацією - ми не можемо просто реєструвати цих людей і згодом зіткнутися з великими проблемами з їхнім поселенням та напругою довкола цього. Тим більше, це гібридна атака проти нашої країни з різними мотивами", - зазначила міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Також читайте: Серед нелегалів, які проникли в Литву з Білорусі, виявили росіян

Водночас Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив прикордонникам посилити роботу з охорони державного кордону та запобігання фактам її порушення, особливо з півдня і заходу, пише УНІАН.

"Від сьогодні жодна нога на територію Білорусі з суміжної сторони, будь це з півдня або з заходу, ступити не повинна. Як ви будете це робити - ось після цієї наради, обговоримо, - зберетеся у держсекретаря. Тут міністр МВС, міністр оборони. Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали колосальні кошти в прикордонні війська, в наші взагалі силові структури. Народ наш повинен відчувати себе спокійно, він повинен знати, що є мужики, які готові їх захистити. Ось це ми повинні зробити. Елементарно", - заявив Лукашенко.

"Не дай бог, вони (суміжні країни – ред.) почнуть реалізовувати тактику видворення людей, яких вони туди покликали (мова про нелегальних мігрантів. – Ред.), через офіційні пропускні пункти. Це вже... ви знаєте наслідки, вони - теж. Тому нехай думають. Ми їх попередили, а вони нехай думають", - додав він.

Відповідну заяву Лукашенко зробив у зв'язку зі смертю на білорусько-литовському кордоні громадянина Іраку.

"Ну, нацисти і все, що про них казати", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, важко пораненого чоловіка було виявлено в ніч на 4 серпня в районі пункту пропуску Беняконі в Білорусі. У Білорусі стверджують, що його нібито "підкинули" з території Литви.

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4754) Литва (2383) Лукашенко Олександр (2653) мігранти (1108) нелегали (383)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Розплідник кремлівської гидоти має бути як щільніше ізольован від цивілізованого світа !!!)))
показати весь коментар
05.08.2021 14:27
+11
Ким Чен Лук
показати весь коментар
05.08.2021 14:18
+9
Литовцы конечно не финны и эстонцы, долго не думали, всего то месяц и начали нелегалов обратно выдворять. За вторник вернули 180 человек, за вчера 300. И вяликий бяларуский ператрахатель понял что опять попал, арабы без денег и документов это не свядомые белорусы с цветочками для ОМОНа
показати весь коментар
05.08.2021 15:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ким Чен Лук
показати весь коментар
05.08.2021 14:18 Відповісти
Могли б гуманітарно допомогти Литві азовськими крокодилами, але клімат там не той - змерзнуть скотиняки 😂
показати весь коментар
05.08.2021 15:01 Відповісти
Лайфхак как Бацке перебрасывать нелегалов через 4х метровую стену на территорию Литвы:
Литва решила построить четырех метровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал "закрыть каждый метр границы" на юге и западе - Цензор.НЕТ 7720
показати весь коментар
05.08.2021 14:19 Відповісти
Пусть одолжат батут у роскосмаса и запускают через поребрик.
показати весь коментар
05.08.2021 14:23 Відповісти
Нас рать на луку, что он там прогавкал.
показати весь коментар
05.08.2021 14:24 Відповісти
Мудіщев про північний кордон забув !!!)))
показати весь коментар
05.08.2021 14:24 Відповісти
нет там уже ни какой границы
показати весь коментар
05.08.2021 14:46 Відповісти
Північ ,це Латвія ,Північний-захід,це Лієтува !!! Росія,це північний -схід та схід !!!)))
показати весь коментар
05.08.2021 15:06 Відповісти
ну да , что то не подумал
показати весь коментар
05.08.2021 15:09 Відповісти
Розплідник кремлівської гидоти має бути як щільніше ізольован від цивілізованого світа !!!)))
показати весь коментар
05.08.2021 14:27 Відповісти
Литва делает, а что у нас? Что-то не вижу особого рвения власти. Дырявая граница с рашкой и такая же дырявая со стороны Беларуси. Никаких виз.
показати весь коментар
05.08.2021 15:33 Відповісти
Потрібно і Україні зробити загородження по всьому суходольному периметру країни, тим більше ми в стані війни, назначити Яценюка Главпарканкордон-Україна, і дати йому грошей.
показати весь коментар
05.08.2021 18:58 Відповісти
По перше кордон має бути в душі у кожного українця!!!))))
показати весь коментар
05.08.2021 19:10 Відповісти
А где наша стена?Строили...строили....И стена не стоит и никто не сидит.
показати весь коментар
05.08.2021 14:52 Відповісти
это не нелегалы, а шпионы, судить и по пятнахе лагерей
показати весь коментар
05.08.2021 14:57 Відповісти
Ну, вот и обрёл черты новый железный занавес
показати весь коментар
05.08.2021 15:31 Відповісти
Маю досвід у будівництві парканів, Сеня )
показати весь коментар
05.08.2021 15:33 Відповісти
Литовцы конечно не финны и эстонцы, долго не думали, всего то месяц и начали нелегалов обратно выдворять. За вторник вернули 180 человек, за вчера 300. И вяликий бяларуский ператрахатель понял что опять попал, арабы без денег и документов это не свядомые белорусы с цветочками для ОМОНа
показати весь коментар
05.08.2021 15:41 Відповісти
Segodnia 361 xotel zajti,ostavili iz nix 19, drugix kulturna vyprosili obratno
показати весь коментар
05.08.2021 16:17 Відповісти
Потрібно не забор будувати, а стріляти без попередження. Тиждень-другий, і нелегали закінчаться. Хоча одне одному не перешкода.
показати весь коментар
05.08.2021 17:25 Відповісти
 
 