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Українських плавчинь Федіну та Савчук на Олімпіаді оголосили представницями РФ. Оргкомітет вибачився

Українських плавчинь Федіну та Савчук на Олімпіаді оголосили представницями РФ. Оргкомітет вибачився

Оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо офіційно вибачився за оголошення українського дуету плавчинь Марти Федіної й Анастасії Савчук представницями команди Російського олімпійського комітету.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

4 серпня українська пара Марта Федіна та Анастасія Савчук вибороли бронзові нагороди у довільній програмі дуетів на змаганнях з артистичного плавання. Сходинки перед ними посіли плавчині з Китаю та представниці ОКР.

Однак диктор, який робив оголошення французькою, назва українок "учасниками від ОКР".

Прессекретар оргкомітету Маса Танака запевнив, що помилка була суто технічна.

На Олімпіаді у Токіо оголошення роблять трьома мовами: японською, англійською та французькою.

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Олімпіада (687) помилки (36) росія (64984)


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Топ коментарі
+17
Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили на Олимпиаде представительницами РФ - это для нас украинцев хуже, чем если бы обматюкали!!!
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05.08.2021 15:49
+10
Где-то скупую мужскую слезу пустил православный боксер малоросс
Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили представительницами РФ. Оргкомитет извинился - Цензор.НЕТ 1121
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05.08.2021 15:52
+8
Судя по их высказываниям все правильно их объявили.... ""Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит", - сказала Федина.
"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук."
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05.08.2021 15:49
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Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили на Олимпиаде представительницами РФ - это для нас украинцев хуже, чем если бы обматюкали!!!
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05.08.2021 15:49 Відповісти
Сакэ перепили или для них все европейцы на одно лицо?
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05.08.2021 15:49 Відповісти
Судя по их высказываниям все правильно их объявили.... ""Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит", - сказала Федина.
"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук."
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05.08.2021 15:49 Відповісти
Где-то скупую мужскую слезу пустил православный боксер малоросс
Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили представительницами РФ. Оргкомитет извинился - Цензор.НЕТ 1121
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05.08.2021 15:52 Відповісти
вата
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05.08.2021 16:45 Відповісти
рабсиянки
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05.08.2021 15:58 Відповісти
Сучки-малороски, а не українки.
Треба припиняти будь-яке державне фінансування істот, які хоча б слово на підтримку сРашки сказали. Я не хочу, щоб за мої гроші фінансували цю бидлоту.
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05.08.2021 17:20 Відповісти
И по ходу, комментатор получил за "неумышленную ошибку" "пару десятков тысяч уе. Откуда проучил, понятно.
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05.08.2021 15:53 Відповісти
Креатив у москалів на рівні таргана - якщо не вийшло вкрасти, то хоч оббрешуть. Або заплатять, щоб оббрехали. Москалі - одне слово.
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05.08.2021 16:39 Відповісти
извинились суки за техническую ошибку... почему нас записывают до разных "папуасов"? запишите китайцев до японцев - посмотрим на реакцию китайцев... или наоборот. мне кажется это неспроста - кацапская спецоперация.
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05.08.2021 16:45 Відповісти
Впевнений що це не технична помилка… Але Фєдіна нагадує мені чимсь то Вусика..
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05.08.2021 18:29 Відповісти
 
 