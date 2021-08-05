Українських плавчинь Федіну та Савчук на Олімпіаді оголосили представницями РФ. Оргкомітет вибачився
Оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо офіційно вибачився за оголошення українського дуету плавчинь Марти Федіної й Анастасії Савчук представницями команди Російського олімпійського комітету.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
4 серпня українська пара Марта Федіна та Анастасія Савчук вибороли бронзові нагороди у довільній програмі дуетів на змаганнях з артистичного плавання. Сходинки перед ними посіли плавчині з Китаю та представниці ОКР.
Однак диктор, який робив оголошення французькою, назва українок "учасниками від ОКР".
Прессекретар оргкомітету Маса Танака запевнив, що помилка була суто технічна.
На Олімпіаді у Токіо оголошення роблять трьома мовами: японською, англійською та французькою.
Топ коментарі
+17 Рома Маестро
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+10 Стівен Стрибай
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+8 Red_Sky_On
показати весь коментар05.08.2021 15:49
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"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук."
Треба припиняти будь-яке державне фінансування істот, які хоча б слово на підтримку сРашки сказали. Я не хочу, щоб за мої гроші фінансували цю бидлоту.