Українських плавчинь Федіну та Савчук на Олімпіаді оголосили представницями РФ. Оргкомітет вибачився

Оргкомітет Олімпійських ігор у Токіо офіційно вибачився за оголошення українського дуету плавчинь Марти Федіної й Анастасії Савчук представницями команди Російського олімпійського комітету.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

4 серпня українська пара Марта Федіна та Анастасія Савчук вибороли бронзові нагороди у довільній програмі дуетів на змаганнях з артистичного плавання. Сходинки перед ними посіли плавчині з Китаю та представниці ОКР.

Однак диктор, який робив оголошення французькою, назва українок "учасниками від ОКР".

Прессекретар оргкомітету Маса Танака запевнив, що помилка була суто технічна.

На Олімпіаді у Токіо оголошення роблять трьома мовами: японською, англійською та французькою.

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