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Українка Терлюга виборола срібло з карате на Олімпіаді-2020. ВIДЕО
Українська каратистка Анжеліка Терлюга (вагова категорія до 55 кг) виборола срібну медаль на Олімпіаді в Токіо-2020.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Українка поступилася Івет Горановій з Болгарії в фіналі турніру - рахунок 1: 5. Таким чином Терлюга стала срібним призером Олімпіади.
Раніше в півфіналі Терлюга перемогла китаянку Вень Цзи-Юнь. Рахунок був рівним - 4: 4, однак судді віддали перемогу Терлюзі.
Тепер в скарбничці збірної України одна золота медаль, три срібних і дев'ять бронзових.
Раніше Терлюга з першого місця вийшла до півфіналу, і цим вже гарантувала собі медаль. Українка не програла жодного разу в чотирьох поєдинках.
Топ коментарі
+43 Рома Маестро
показати весь коментар05.08.2021 14:55
+38 Oleksandr Boiko
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+35 Nataliya Mischenko
показати весь коментар05.08.2021 14:59
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Якого ще "конфликта"?
Еще бы одну золотую и в целом достойно бы выступили.
Ми двічі брали по 23 медалі, до того ж в Атланті це були 9 золотих медалей. Якщо не буде хоча б ще 2 золотих у Токіо, то буде тотальна ганьба.
Приятньіх вьіходньіх.
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