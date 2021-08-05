Українка Терлюга виборола срібло з карате на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Українська каратистка Анжеліка Терлюга (вагова категорія до 55 кг) виборола срібну медаль на Олімпіаді в Токіо-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українка поступилася Івет Горановій з Болгарії в фіналі турніру - рахунок 1: 5. Таким чином Терлюга стала срібним призером Олімпіади.

Раніше в півфіналі Терлюга перемогла китаянку Вень Цзи-Юнь. Рахунок був рівним - 4: 4, однак судді віддали перемогу Терлюзі.

Тепер в скарбничці збірної України одна золота медаль, три срібних і дев'ять бронзових.

Раніше Терлюга з першого місця вийшла до півфіналу, і цим вже гарантувала собі медаль. Українка не програла жодного разу в чотирьох поєдинках.

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