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Українець Хижняк вийшов до фіналу боксерського турніру на Олімпіаді-2020. ВIДЕО
Український боксер Олександр Хижняк (вагова категорія до 75 кг) вийшов до фіналу олімпійського турніру в Токіо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У півфіналі український спортсмен переміг Іуміра Марсьяла з Філіппін.
Після другого раунду українець поступався. Однак у третьому раунді зумів вибороти перемогу - 3:2.
У фіналі Хижняку протистоятиме переможець другого півфіналу - бразилець Еберт Соуза або росіянин Гліб Бакши.
Фінальний поєдинок Хижняк проведе 7 серпня.
Топ коментарі
+38 Віталій Павлов
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а как пела мокшанская собака)))))))) -
"Российский средневес Глеб Бакши прокомментировал победу в четвертьфинале Олимпийских игр в бою с Дарреллом Валсентом, признав, что не ожидал от соперника слишком грязного бокса. «Сразу скажу, что я недоволен многими своими действиями. Признаюсь, что не был готов к такому количеству грязных вещей со стороны соперника. Мы настраивались на другой поединок, и в итоге мне сбили план. Я понимал, что меня будут придерживать, но не так явно. Но ничего - поборолись и добыли очень важную победу. Хотя я несколько раз апеллировал к судье, и только потом он снял балл с оппонента, а мог снять и ещё. Да, я знаю регламент… Я гарантировал себе медаль Олимпиады, но я люблю металл с другим отливом. Я приехал в Токио за золотом», - приводит слова Бакши официальный сайт Федерации бокса России.."
АХАХАХАХАХАХАХАХА)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Yes !
кто что знает?