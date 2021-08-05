Українець Хижняк вийшов до фіналу боксерського турніру на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Український боксер Олександр Хижняк (вагова категорія до 75 кг) вийшов до фіналу олімпійського турніру в Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У півфіналі український спортсмен переміг Іуміра Марсьяла з Філіппін.

Після другого раунду українець поступався. Однак у третьому раунді зумів вибороти перемогу - 3:2.

У фіналі Хижняку протистоятиме переможець другого півфіналу - бразилець Еберт Соуза або росіянин Гліб Бакши.

Фінальний поєдинок Хижняк проведе 7 серпня.

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