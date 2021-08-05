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Новости Видео Олимпиада-2020
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Украинец Хижняк вышел в финал боксерского турнира на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) вышел в финал олимпийского турнира в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В полуфинале украинский спортсмен победил Иумира Марсьяла с Филиппин.

После второго раунда украинец уступал. Однако в третьем раунде сумел вырвать победу - 3:2.

В финале Хижняку будет противостоять победитель второго полуфинала -  бразилец Эберт Соуза или россиянин Глеб Бакши.

Финальный поединок пройдет 7 августа.

Также читайте: Украинский боксер Хижняк вышел в полуфинал и уже гарантировал себе медаль на Олимпиаде

Автор: 

бокс (598) Олимпиада (1136) Хижняк Александр (8)


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Топ комментарии
+38
Вітаю Олександра! Чекаю на золото 🥇! Слава Україні 🇺🇦!
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05.08.2021 09:36
+24
Лучше кацапу навалять , ну чтобы по феншую.
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05.08.2021 09:37
+23
хотя нет))) вонючий предатель из Крыма Бакши продул бразильцу))))
а как пела мокшанская собака)))))))) -
"Российский средневес Глеб Бакши прокомментировал победу в четвертьфинале Олимпийских игр в бою с Дарреллом Валсентом, признав, что не ожидал от соперника слишком грязного бокса. «Сразу скажу, что я недоволен многими своими действиями. Признаюсь, что не был готов к такому количеству грязных вещей со стороны соперника. Мы настраивались на другой поединок, и в итоге мне сбили план. Я понимал, что меня будут придерживать, но не так явно. Но ничего - поборолись и добыли очень важную победу. Хотя я несколько раз апеллировал к судье, и только потом он снял балл с оппонента, а мог снять и ещё. Да, я знаю регламент… Я гарантировал себе медаль Олимпиады, но я люблю металл с другим отливом. Я приехал в Токио за золотом», - приводит слова Бакши официальный сайт Федерации бокса России.."



АХАХАХАХАХАХАХАХА)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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05.08.2021 09:52
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Вітаю Олександра! Чекаю на золото 🥇! Слава Україні 🇺🇦!
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05.08.2021 09:36 Ответить
Лучше кацапу навалять , ну чтобы по феншую.
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05.08.2021 09:37 Ответить
Возможно в финале...предателю из Крыма!!!
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05.08.2021 09:42 Ответить
хотя нет))) вонючий предатель из Крыма Бакши продул бразильцу))))
а как пела мокшанская собака)))))))) -
"Российский средневес Глеб Бакши прокомментировал победу в четвертьфинале Олимпийских игр в бою с Дарреллом Валсентом, признав, что не ожидал от соперника слишком грязного бокса. «Сразу скажу, что я недоволен многими своими действиями. Признаюсь, что не был готов к такому количеству грязных вещей со стороны соперника. Мы настраивались на другой поединок, и в итоге мне сбили план. Я понимал, что меня будут придерживать, но не так явно. Но ничего - поборолись и добыли очень важную победу. Хотя я несколько раз апеллировал к судье, и только потом он снял балл с оппонента, а мог снять и ещё. Да, я знаю регламент… Я гарантировал себе медаль Олимпиады, но я люблю металл с другим отливом. Я приехал в Токио за золотом», - приводит слова Бакши официальный сайт Федерации бокса России.."



АХАХАХАХАХАХАХАХА)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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05.08.2021 09:52 Ответить
Рабів до раю не пускають.
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05.08.2021 10:21 Ответить
Навалили по «бразильской системе»
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05.08.2021 10:25 Ответить
бакши глебушкО стало **********...теперя токмо так.))
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05.08.2021 14:13 Ответить
Українець Хижняк вийшов до фіналу боксерського турніру на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5281

Українець Хижняк вийшов до фіналу боксерського турніру на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 7865
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05.08.2021 14:18 Ответить
Продув ???
Yes !
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05.08.2021 20:51 Ответить
Будем болеть за то, чтобы в финал вышел Глеб Бакши о там зачётно отгреб от Хижняка, под салют рвущихся от досады кацапских пердаков.
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05.08.2021 09:42 Ответить
уже не будем) русо-собако продуло бразильянину)))
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05.08.2021 09:54 Ответить
русофобия зашкаливает)))
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05.08.2021 10:22 Ответить
Слился. Выбрал меньшее зло😄. А то нквд замучило на подвале после пролёта с Хижняком)
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05.08.2021 10:29 Ответить
Бразилець не дозволив нам знущатися над сєпаром, тоді буде в фіналі відгрібати сам.
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05.08.2021 09:52 Ответить
а он не ватан как усик и ломаченко?
кто что знает?
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05.08.2021 10:00 Ответить
Если с усиком ещё не корешивался,то есть шанс ,что нет...
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05.08.2021 10:22 Ответить
Навпаки, на змаганнях навіть в Росії і Казахстані він, коли мав слово як переможець, то завжди промовляв виключно українською.
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05.08.2021 12:05 Ответить
Полтава руліт!
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05.08.2021 10:02 Ответить
Дай Полтаве Бог,чтоб к тому же и не сепарастом оказался,как у нас.А то тоже Одесса и Одесская обл рулила за Ломаченко пока война не началась и не оказалось,что они не просто так в обнимку с усиком шастают(
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05.08.2021 10:27 Ответить
Если бы не рефери ,не делавший замечаний филлипинцу за навязывание возни в клинче нашему боксеру, то победа Хыжняка была бы с большим перевесом. Но Хыжняк , вопреки судейству продавил свое право на золото Олимпиады!
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05.08.2021 10:03 Ответить
побеждать всяким филиппинцам действующих чемпионов мира нужно с явным преиуществом, а не вознёй на ринге и постоянными клинчами.....
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05.08.2021 10:09 Ответить
Первый раунд филлипинцу отдали
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05.08.2021 10:20 Ответить
Этот филиппинец самый сложный соперник для Хыжняка на турнире, помимо необъективного судейства. Но не рискнули засудить Хыжняка, чтобы не опозориться .
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05.08.2021 10:27 Ответить
Самый сложный его ждет впереди. Бразилец очень крут.
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05.08.2021 10:41 Ответить
Бразилець попередні зустрічі виграв 3:2, 3:2, 4:1, так що крутизна трішки перебільшена.
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05.08.2021 11:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/490308 - после вылета вашего ватного предателя из полуфинала соревнований, конечно будете болеть за бразильца теперь)))
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05.08.2021 11:33 Ответить
Обидно за украинский бокс, которого почти не стало. Хотя долго держались на совковой школе.
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05.08.2021 11:42 Ответить
Иди похныкай за своего ватана Глебушку,мокша.
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05.08.2021 12:36 Ответить
В Лондоне 2 золота, серебро, 2 бронзы только в боксе. Ломаченко, Усик, Гвоздик, Беринчик.. В Рио ни одной. В Токио ситуацию может подправить Хижняк, единичный талант, как обычно теперь происходит в Украине в любом виде спорта. Про украинский бокс это горькая правда.
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05.08.2021 12:42 Ответить
Конвеер боксеров,насколько мне известено,налажен только в США,Британии и Мексике.В остальных странах это такие же единичные таланты.Когда мокшань начинает заливать про савецкую школу бокса это вообще какой-то анекдот.Не помню во времена совка ни одного боксера уровня Тайсона или Мухамеда Али.
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05.08.2021 13:02 Ответить
Надеюсь вы правы. Все покажут будущие олимпиады.
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05.08.2021 13:10 Ответить
Кубу забыли.... они всегда хорошо выступают на олимпиаде...
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05.08.2021 14:48 Ответить
Поздравляю Хижняка с победой! .. Но жаль, я бокса не увидел, был обмен ударами, но это не бокс.
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05.08.2021 13:54 Ответить
Молодець!
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05.08.2021 10:33 Ответить
А Порошенко в якій дисципліні виступав? За вашою логікою найуспішнішим був Єльцин з Бушем, коли лаптей годували ножками Буша.
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05.08.2021 13:34 Ответить
в голове у тебя каша сравнялась Зебот
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05.08.2021 13:35 Ответить
молоток!!! серебро почти в кармане главное провести финал достойно
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05.08.2021 12:33 Ответить
Срібло майже в кишені це як, коли він вже в фіналі?
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05.08.2021 13:35 Ответить
так а что в финалах разыгрывается? золото и серебро.....
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05.08.2021 15:40 Ответить
Молодец!
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05.08.2021 15:42 Ответить
 
 