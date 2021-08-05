Украинец Хижняк вышел в финал боксерского турнира на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) вышел в финал олимпийского турнира в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В полуфинале украинский спортсмен победил Иумира Марсьяла с Филиппин.

После второго раунда украинец уступал. Однако в третьем раунде сумел вырвать победу - 3:2.

В финале Хижняку будет противостоять победитель второго полуфинала - бразилец Эберт Соуза или россиянин Глеб Бакши.

Финальный поединок пройдет 7 августа.

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