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Украинец Хижняк вышел в финал боксерского турнира на Олимпиаде-2020. ВИДЕО
Украинский боксер Александр Хижняк (весовая категория до 75 кг) вышел в финал олимпийского турнира в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В полуфинале украинский спортсмен победил Иумира Марсьяла с Филиппин.
После второго раунда украинец уступал. Однако в третьем раунде сумел вырвать победу - 3:2.
В финале Хижняку будет противостоять победитель второго полуфинала - бразилец Эберт Соуза или россиянин Глеб Бакши.
Финальный поединок пройдет 7 августа.
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а как пела мокшанская собака)))))))) -
"Российский средневес Глеб Бакши прокомментировал победу в четвертьфинале Олимпийских игр в бою с Дарреллом Валсентом, признав, что не ожидал от соперника слишком грязного бокса. «Сразу скажу, что я недоволен многими своими действиями. Признаюсь, что не был готов к такому количеству грязных вещей со стороны соперника. Мы настраивались на другой поединок, и в итоге мне сбили план. Я понимал, что меня будут придерживать, но не так явно. Но ничего - поборолись и добыли очень важную победу. Хотя я несколько раз апеллировал к судье, и только потом он снял балл с оппонента, а мог снять и ещё. Да, я знаю регламент… Я гарантировал себе медаль Олимпиады, но я люблю металл с другим отливом. Я приехал в Токио за золотом», - приводит слова Бакши официальный сайт Федерации бокса России.."
АХАХАХАХАХАХАХАХА)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Yes !
кто что знает?