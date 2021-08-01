Украинский боксер Хижняк вышел в полуфинал и уже гарантировал себе медаль на Олимпиаде
Чемпион мира по боксу в весовой категории до 75 кг украинец Александр Хижняк в 1/4 финала Олимпиады 2020 решением судей (4:1) победил доминиканца Юри Седено Мартинеса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.
Таким образом, украинский боксер гарантировал себе минимум бронзовую медаль на Играх в Токио.
Согласно запискам судей, Хижняк минимально взял первый раунд боя (трое из пяти судей отдали предпочтение украинцу), единогласно был лучше во втором раунде поединка, а в третьем только один судья увидел преимущество Мартинеса. 4:1 – в итоге в пользу Хижняка.
5 августа соперником украинца в полуфинале Игор станет серебряный призер чемпионата мира по боксу 2019 года Эумир Марсьяль из Филиппин.
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Ну тогда поздравляю ВСЕХ наших спортсменов с их победами!!!
Поздравляю всех наших спортсменов с их победами!
Ты - крайний случай.
Ты - дебил русскоговорящий.
..
В боксі медаль і за 4е місце дають?