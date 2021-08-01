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Новости Олимпиада-2020
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Украинский боксер Хижняк вышел в полуфинал и уже гарантировал себе медаль на Олимпиаде

Украинский боксер Хижняк вышел в полуфинал и уже гарантировал себе медаль на Олимпиаде

Чемпион мира по боксу в весовой категории до 75 кг украинец Александр Хижняк в 1/4 финала Олимпиады 2020 решением судей (4:1) победил доминиканца Юри Седено Мартинеса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований.

Таким образом, украинский боксер гарантировал себе минимум бронзовую медаль на Играх в Токио.

Согласно запискам судей, Хижняк минимально взял первый раунд боя (трое из пяти судей отдали предпочтение украинцу), единогласно был лучше во втором раунде поединка, а в третьем только один судья увидел преимущество Мартинеса. 4:1 – в итоге в пользу Хижняка.

5 августа соперником украинца в полуфинале Игор станет серебряный призер чемпионата мира по боксу 2019 года Эумир Марсьяль из Филиппин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пловец Романчук завоевал первое серебро для Украины на Олимпиаде в Токио

бокс (597) Олимпиада (1136)


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Топ комментарии
+14
це не важливо головне щоб не натягував на себе Московського попа рясу
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01.08.2021 10:41
+10
и не вылаживал видео с героическим кацапским спецназом
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01.08.2021 10:46
+8
если у вас на рашке каждый призер будет давать интервью на своем родном языке то многоие рассеяне их не поймут- там будет осетинский-дагестанский-татарский и другие языки-
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01.08.2021 10:46
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А на каком языке он даёт интервью?
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01.08.2021 10:28 Ответить
це не важливо головне щоб не натягував на себе Московського попа рясу
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01.08.2021 10:41 Ответить
и не вылаживал видео с героическим кацапским спецназом
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01.08.2021 10:46 Ответить
Да?
Ну тогда поздравляю ВСЕХ наших спортсменов с их победами!!!
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01.08.2021 10:52 Ответить
если у вас на рашке каждый призер будет давать интервью на своем родном языке то многоие рассеяне их не поймут- там будет осетинский-дагестанский-татарский и другие языки-
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01.08.2021 10:46 Ответить
У нас в Украине для некоторых дебилов это имеет решающее значение.
Поздравляю всех наших спортсменов с их победами!
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01.08.2021 10:54 Ответить
А у вас на свинособакии по каковски вещают?
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01.08.2021 10:51 Ответить
У нас в Украине таких баранов, как ты - мало, но всё же они есть.
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01.08.2021 10:55 Ответить
Ещё и безграмотное лаптеногое, любитель *****
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01.08.2021 12:03 Ответить
Ватник, вот вас чеченцы на русском разговаривают но не значит что они вас боятся или даже уважают!
Український боксер Хижняк вийшов до півфіналу і вже гарантував собі медаль на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 5386
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01.08.2021 11:13 Ответить
У нас в Украине и на украинском дебилы разговаривают.
Ты - крайний случай.
Ты - дебил русскоговорящий.
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01.08.2021 11:22 Ответить
Нет я За Жопоблок или Слуг урода и красножопых никогда голосовать не буду потому что не дебил! И почему каждая тварь из сраней Рязаней и Мухосрансков пытается убедить меня что она с Украины? Ваш ********** в корне не прав что кацапы и украинцы один народ. От вас даже сквозь интернет воняет не стираными портянками!
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01.08.2021 11:48 Ответить
«Полтавський танк» - кращий боксер світу серед аматорів. Виступав у напівпрофесійній лізі WSB за команду "Українські Отамани". Гадаю, що з національною ідентичністю у нього все гаразд.
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01.08.2021 10:45 Ответить
Давай хлопче, нам вже золото хотілось би побачити
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01.08.2021 10:47 Ответить
Молодець, Сашко!! На тебе дивиться та має надію вся Україна та її захисники!! Захисти Неньку!
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01.08.2021 11:18 Ответить
Самый скандальный вид, где все решают не боксеры, а судьи. В каждой Олимпиаде в боксе сплошной дурдом.
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01.08.2021 11:25 Ответить
Гимнастика, фигурное катание - там вообще все на судейских баллах.
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01.08.2021 11:48 Ответить
100% плюс ещё синхроное плавание и прыжки на батутах и в воду и тд... Это не спорт это какой-то конкурс красоты!
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01.08.2021 11:52 Ответить
Есть его величество нокаут! Даже технический!
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01.08.2021 12:30 Ответить
После серебряной медали пловца Романчука Украина поднялась на 54 место в командном зачете и опережает Монголию, Индонезию и Уганду, но пока еще отстает от Венесуэлы, Колумбии и Доминиканы. Верим нашим славным козакам и козакиням - спортсменам/спортсменкам, к новым победам вперёд!
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01.08.2021 11:40 Ответить
Ще Бельгію, Португалію, Казахстан, але то таке, комусь Уганда ближче
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01.08.2021 12:15 Ответить
Пане да від нього навід через інет портянками смердить!
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01.08.2021 12:17 Ответить
Украина опережает такие недоразвитые страны как Бельгию, Португалию, Индию, Казахстан, Финляндию и Исландию! Ватник правильно новости подавай!
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01.08.2021 12:15 Ответить
Та по х... кого она там опережает. или отстает! Пока что Украина очень сильно отстает от самой себя, если брать результаты предыдущих Олимпиад! Сколько их было за рокы независимости? 7 кажется?
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01.08.2021 12:33 Ответить
Да мне как-то пох как она выступает, мне важней экономика и инфраструктура в Украине! Это только совки и фашисты ананируют на спортивные достижения! Почему США не посылает профи на олимпиаду? Могла как минимум всё золото в боксе забрать ну и в баскетболе тоже! В отличие от Лаптестана которые на студенческие игры выставили профессионалов!
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01.08.2021 12:46 Ответить
Олимпиада изначально (со времен П. де Кубертена) задумана как соревнование любителей. Не знаю, как сейчас, но был даже запрет на участие в Олимпиадах спортсменов, имеющих профессиональные достижения (чемпион мира, Европы и пр.). В СССР весь спорт был типа любительский, так что это ограничение легко обходили.
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01.08.2021 14:10 Ответить
Пономаренко,ты не прав.Во многих видах выступают и профи и любители.Джокович в теннисе-любитель?Это на вскидку,а если порыться в протоколах соревнований...Участники "Бриллиантовой лиги"-любители?А в боксе профи пробовали,получили по мордам за 3 периода и успокоились.В футболе играют профи,до 24 лет плюс 3 футболиста любого звания и возраста.
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01.08.2021 17:34 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Український боксер Хижняк вийшов до півфіналу і вже гарантував собі медаль на Олімпіаді - Цензор.НЕТ 3686

..
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01.08.2021 16:40 Ответить
Вийшов у півфінал і гарантував медаль?Це як?
В боксі медаль і за 4е місце дають?
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01.08.2021 21:14 Ответить
Проигравшим в полуфиналах обоим дают бронзу. В боксе тут такие правила.
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02.08.2021 08:59 Ответить
Мои поздравления спортсменам, их сила воли и выдержка заслуживают уважения, но и отдыхать не стоит забывать, советую отличное место казино Vegas Grand https://vegasgrandplay.com/ поделюсь инфо со всеми любителями азарта и честной игры, здесь большой выбор игр на разную тематику, отличные бонусы и турниры с реальным выигрышем денег.
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11.08.2021 19:21 Ответить
 
 