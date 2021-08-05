Украинка Терлюга завоевала серебро по карате на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Украинская каратистка Анжелика Терлюга (весовая категория до 55 кг) завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинка уступила Ивет Горановой из Болгарии в финале турнира - счет 1:5. Таким образом Терлюга стала серебряным призером Олимпиады.

Ранее в полуфинале Терлюга победила китаянку Вэнь Цзы-Юнь. Счет был равным - 4:4, однако судьи отдали победу Терлюге.

Теперь в копилке сборной Украины одна золотая медаль, три серебряных и девять бронзовых.

Напомним, Терлюга с первого места вышла в полуфинал, чем уже гарантировала себе медаль. Украинка не проиграла ни разу в четырех поединках.

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