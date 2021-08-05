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Новости Олимпиада-2020
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Украинка Терлюга завоевала серебро по карате на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Украинская каратистка Анжелика Терлюга (весовая категория до 55 кг) завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинка уступила Ивет Горановой из Болгарии в финале турнира - счет 1:5. Таким образом Терлюга стала серебряным призером Олимпиады.

Ранее в полуфинале Терлюга победила китаянку Вэнь Цзы-Юнь. Счет был равным - 4:4, однако судьи отдали победу Терлюге.

Теперь в копилке сборной Украины одна золотая медаль, три серебряных и девять бронзовых.

Напомним, Терлюга с первого места вышла в полуфинал, чем уже гарантировала себе медаль. Украинка не проиграла ни разу в четырех поединках.

Смотрите: Украинец Хижняк вышел в финал боксерского турнира на Олимпиаде-2020. ВИДЕО

Автор: 

карате (24) Олимпиада (1136)


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Топ комментарии
+43
Гарна дівчина!!!! Козачка!!!!!!!!!!!
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05.08.2021 14:55
+38
Браво!
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05.08.2021 14:54
+35
Какие в Украине уникальные женщины: красавицы, умницы, амазонки!
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05.08.2021 14:59
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Браво!
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05.08.2021 14:54 Ответить
Українка Терлюга виборола срібло з карате на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 5241
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05.08.2021 23:51 Ответить
Гарна дівчина!!!! Козачка!!!!!!!!!!!
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05.08.2021 14:55 Ответить
Ліка ще й така красуня - я аж мову з рота вивалив 😍😍😍

Українка Терлюга виборола срібло з карате на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 2224
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06.08.2021 05:51 Ответить
Вона - заручена.
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06.08.2021 06:39 Ответить
Молодец девченка. В период конфликта особенно радуют медали в боевых видах спорта
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05.08.2021 14:58 Ответить
"В период конфликта особенно радуют медали"

Якого ще "конфликта"?
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05.08.2021 20:36 Ответить
мозг включи, если новости не читаешь
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05.08.2021 21:02 Ответить
Какие в Украине уникальные женщины: красавицы, умницы, амазонки!
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05.08.2021 14:59 Ответить
Давай, манюня, навешай им там! Ты им уже навешала, но впереди возможно золото.
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05.08.2021 15:05 Ответить
Чистый позитив !
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05.08.2021 15:14 Ответить
серебро
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05.08.2021 15:16 Ответить
Вот бы так Анжелика кацапку на ринге отмудохала
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05.08.2021 15:16 Ответить
Увы. Украинка встретится с Ивет Горановой из Болгарии.
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05.08.2021 15:17 Ответить
Жаль ....проиграла... Но серебро это тоже супер!!! Анжелика молодец!!!
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05.08.2021 15:18 Ответить
Горанова для Терлюги не дуже зручна суперниця. Терлюга їй вже програвала, до того ж в суху, але у цьому році таки перемогла Горанову, втім, перемога була непереконливою . За рахунку 0:0 судді віддали перемогу Терлюзі. У фіналі ОІ може так й не пощастити, тож вигравати треба чисто.
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05.08.2021 15:18 Ответить
Усе, вже програла 5:1, втім, це було доволі прогнозовано.
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05.08.2021 15:24 Ответить
Красунька ти наша,браво,цьом-цьом-цьом!
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05.08.2021 15:18 Ответить
Анжеліка молодець дай Бог тобі усього доброго!Слава Україні!
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05.08.2021 15:19 Ответить
Героям слава!!
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05.08.2021 15:24 Ответить
Умнічка-розумнічка.
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05.08.2021 15:27 Ответить
Слежу за ходом олимпиады. Успехи украинских спорсменов радуют. Молодцы! Так держать!
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05.08.2021 15:40 Ответить
На прошлой олимпиаде в Рио-медалей было меньше,а золотых-2 штуки,так что-идём на своём уровне.
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05.08.2021 15:50 Ответить
Всё познается в сравнении. На нашем фоне вы "найкращие". У нас вообще ни одной медали! Никогда такого позорища не было! От пловцов, дискометателя, гребцов, велосипедистов ждали медали, в т.ч. золотые. А баскетболисты впервые в истории даже не попали на игры! На словенцах в квалификации споткнулись.... Глава НОК сидит под плинтусом, ни одного интервью или реплики! Словно померла... Её точно надо гнать в шею.
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05.08.2021 15:50 Ответить
ПС, Словенцы с Дончичем нынче как никогда сильны. Только что результаты полуфинала объявили: проиграли 1 очко Франции (90:89)! Вот это обидно!
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05.08.2021 15:57 Ответить
Ну, хіба що у порівнянні з вами, а так навіть у Косово дві золоті медалі.
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05.08.2021 16:39 Ответить
13 медалей это много, но слишком много бронзы, это что называется не фартануло...
Еще бы одну золотую и в целом достойно бы выступили.
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05.08.2021 15:59 Ответить
Навіщо рівнятися на Ріо-2016? Там ми були лузерами, зараз знову ми є невдахами. Вище нас не те що поляки та венгри, а навіть крихітна Грузія. Там що там Грузія, коли навіть у Косово два золота!
Ми двічі брали по 23 медалі, до того ж в Атланті це були 9 золотих медалей. Якщо не буде хоча б ще 2 золотих у Токіо, то буде тотальна ганьба.
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05.08.2021 16:46 Ответить
Будут еще медали. Не переживайте.
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05.08.2021 19:38 Ответить
Я знаю, що будуть, але важливо, щоб це були золоті та срібні. Краще одна золота, ніж ще десяток бронзових.
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05.08.2021 19:43 Ответить
не умничай, иди да завоюй....серебро значит проиграл Чемпиену, бронза, Победил 4 го..чувствуешь разницу!?
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06.08.2021 03:02 Ответить
Кожен має займатися своєю справою, але робити це максимально якісно. Я не працюю руками чи ногами, бо у мене мозок чудово працює, на відміну від спортсменів.
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06.08.2021 11:12 Ответить
А у нас сегодня неожиданно СЕРЕБРО появилось! В пятиборье
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06.08.2021 14:20 Ответить
Так, знаю про це. А ми будемо чекати на вдалий виступ нашого Павла Тимощенка, який у Ріо узяв срібло у п'ятиборстві. Правда, зараз він у значно гірший формі.
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06.08.2021 14:29 Ответить
До речі, ваш Юстінас Кіндеріс зараз йде на 3 місці, тож у нього є непогані шанси узяти хоча б бронзу у підсумку.
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06.08.2021 14:32 Ответить
Спасибо. Следим Удачи и вашему спортсмену!
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06.08.2021 15:28 Ответить
Спасибо, Сандра !
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06.08.2021 06:40 Ответить
Не за что. Всегда болеем за Украину. Во всём! У нас сегодня первое серебро
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06.08.2021 14:25 Ответить
Поздравляю ! И искренне радуюсь ! Желаю еще медалей !
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06.08.2021 17:02 Ответить
Спасибо. Это вряд ли случится, Такого позорного выступления наших спортсменов в истории не было. Все ждут отставки главы НОК
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06.08.2021 17:24 Ответить
Ясно. Держитесь !
Приятньіх вьіходньіх.
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06.08.2021 20:20 Ответить
Спасибо. И Вам тоже
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06.08.2021 21:38 Ответить
"Болгарка" це щось з пилорамного жаргону !
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05.08.2021 15:40 Ответить
Виникла дика думка: -Божечку,зроби чудо, кинь на отой татамі пуцика! Били б,мабуть,усіією олімпійською кагалою і больно би били!
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05.08.2021 15:46 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Українка Терлюга виборола срібло з карате на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 9477

..
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05.08.2021 15:58 Ответить
Молодец Анжелика, Горанова спецефическая спортсменка, очень агрессивная, где то даже слишком "психическая". А серебро очень очень достойная награда, браво Анжелика теперь вся Украина тебя узнала и полюбила!
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05.08.2021 16:56 Ответить
Болгарка чокнутая, психика нарушена конкретно и это видно, украинка спокойная как и полагается для данного вида спорта
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06.08.2021 01:33 Ответить
Машку Захерову прибила бы за 5 секунд...
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05.08.2021 18:10 Ответить
Молодец! А муж у нее наверно очень послушный ну или беззубый.
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05.08.2021 18:48 Ответить
Українка Терлюга виборола срібло з карате на Олімпіаді-2020 - Цензор.НЕТ 6137
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05.08.2021 20:14 Ответить
Подобные хлюпиков в мужья не берут, как правило мужья тоже спортсмены и очень даже серьёзные , женщины не терпят и не уважают мужиков слабее себя ,а уважающий себя но слабый мужик, никогда не согласиться быть под каблуком и получать подзатыльники как последнее чмо
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06.08.2021 00:44 Ответить
МОЛОДЧИНА !!! ТРУДІВНИЦЯ , КРАСУНЯ, ПАТРІОТКА !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!
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05.08.2021 20:41 Ответить
круто, в Японии по каратэ!?
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05.08.2021 20:50 Ответить
Победить азиатку в азиатском единоборстве - дорогого стоит.
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06.08.2021 01:33 Ответить
це звісно ж дуже добре, але ось би ще 2-3 золотих хтось привіз...
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06.08.2021 06:11 Ответить
 
 