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Украинка Терлюга завоевала серебро по карате на Олимпиаде-2020. ВИДЕО
Украинская каратистка Анжелика Терлюга (весовая категория до 55 кг) завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Токио-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украинка уступила Ивет Горановой из Болгарии в финале турнира - счет 1:5. Таким образом Терлюга стала серебряным призером Олимпиады.
Ранее в полуфинале Терлюга победила китаянку Вэнь Цзы-Юнь. Счет был равным - 4:4, однако судьи отдали победу Терлюге.
Теперь в копилке сборной Украины одна золотая медаль, три серебряных и девять бронзовых.
Напомним, Терлюга с первого места вышла в полуфинал, чем уже гарантировала себе медаль. Украинка не проиграла ни разу в четырех поединках.
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Якого ще "конфликта"?
Еще бы одну золотую и в целом достойно бы выступили.
Ми двічі брали по 23 медалі, до того ж в Атланті це були 9 золотих медалей. Якщо не буде хоча б ще 2 золотих у Токіо, то буде тотальна ганьба.
Приятньіх вьіходньіх.
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