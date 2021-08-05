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Ястремська довела, що не приймала допінг. Речовина потрапила в її організм під час сексу

Ястремська довела, що не приймала допінг. Речовина потрапила в її організм під час сексу

Чоловік, з яким у тенісистки Даяни Ястремської був секс, приймав метаболіти местеролона і не сказав їй про це.

До такого висновку прийшла Міжнародна федерація тенісу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. Федерація опублікувала повний звіт стосовно допінгової справи Ястремської.

У документі сказано, що метаболіти местеролона потрапили в організм спортсменки внаслідок сексу з її хлопцем, який приймав відповідний препарат і не повідомив їй про це.

Зазначається, що свідчення тенісистки і її обранця багато в чому збігаються.

Також Даяна пройшла перевірку на поліграфі, який з вірогідністю більш ніж 99% підтвердив, що українка ніколи не приймала допінг навмисно.

Крім того, на аналіз було взято зразок волосся Ястремської. Він дав негативний результат на наявність метаболітів местеролона. Позитивна ж допінг-проба, через яку спортсменку тимчасово відсторонили, показала лише незначну концентрацію забороненої речовини в її організмі.

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Нагадаємо, 22 грудня 2020 року Даяні Ястремській було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил, після чого тенісистку тимчасово відсторонили від змагань.

У рейтингу найкращих тенісисток Ястремська посідає 37-ме місце. Серед українських тенісисток вище Ястремської в рейтингу тільки Еліна Світоліна.

22 червня 2021 року незалежний трибунал зняв з Ястремської дискваліфікацію.

Автор: 

секс (114) допінг-контроль (242) Ястремська (6)


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Топ коментарі
+60
Треба Мендель теж перевірити, тільки Зе-Лєнці не кажіть.)))
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05.08.2021 16:28
+42
Ястремская доказала, что не принимала допинг. Вещество попало в ее организм во время секса - Цензор.НЕТ 3972
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05.08.2021 16:32
+41
Ястремская доказала, что не принимала допинг. Вещество попало в ее организм во время секса - Цензор.НЕТ 3240
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05.08.2021 16:26
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Ви такі опитні в цьому ділі що мені аж страшно...СМАЧНОГО...
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05.08.2021 23:11 Відповісти
Лайфхак!
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05.08.2021 22:57 Відповісти
Та ні, це міньєт.
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05.08.2021 23:06 Відповісти
У дамы был выбор - промолчать или гордо заявить, что она не виноватая - это всего лишь какой-то обдолбаный допингом чувак кончил ей в рот и таким образом допинг оказался у неё в организме. Он выбрала второе - что ж переходной приз имени Моники Левински теперь у гордой теннисистки! Поздравляем! )))
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05.08.2021 22:59 Відповісти
Це антидепресант. Не знаю чому його спортсменам ніззя.
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06.08.2021 11:46 Відповісти
Дуже дякую Цензору за цей інфопривід, який покращив настрій, ініціював яскраве обговорення і потужно розбурхав фантазію
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05.08.2021 23:33 Відповісти
😂
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06.08.2021 07:22 Відповісти
мне тоже понравилось, вспомнили что мы люди, а то одна политота
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06.08.2021 12:05 Відповісти
Мильдоний покорил РАБссию еще на ОЛЕНЬпияде в Москве 1980 года спарсмэнов ГДР и СССР....а количество мидальев завоеваных тогда поразило даже МОК и Госдеп США а рекорды украинца Анатолия Писаренко в тяжелой атлетике поразили даже Брежнева,помню он тогда хотел поднять полтонны...
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06.08.2021 00:00 Відповісти
любапытненька
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06.08.2021 01:40 Відповісти
А Шарапова от зависти изгрызла свою ракетку.
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06.08.2021 08:05 Відповісти
с кем трахалась с продавцом мельдония ???
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06.08.2021 09:18 Відповісти
Пенісістка?
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06.08.2021 09:44 Відповісти
Тема секса не раскрыта
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06.08.2021 11:22 Відповісти
а была ли табушка?
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06.08.2021 11:42 Відповісти
а с этого места поподробнее...
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06.08.2021 11:42 Відповісти
В следующий раз глотать не будет.
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06.08.2021 13:17 Відповісти
"Партнера и наказывайте" напрашивается
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06.08.2021 15:37 Відповісти
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