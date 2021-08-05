Ястремська довела, що не приймала допінг. Речовина потрапила в її організм під час сексу

Чоловік, з яким у тенісистки Даяни Ястремської був секс, приймав метаболіти местеролона і не сказав їй про це.

До такого висновку прийшла Міжнародна федерація тенісу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ. Федерація опублікувала повний звіт стосовно допінгової справи Ястремської.

У документі сказано, що метаболіти местеролона потрапили в організм спортсменки внаслідок сексу з її хлопцем, який приймав відповідний препарат і не повідомив їй про це.

Зазначається, що свідчення тенісистки і її обранця багато в чому збігаються.

Також Даяна пройшла перевірку на поліграфі, який з вірогідністю більш ніж 99% підтвердив, що українка ніколи не приймала допінг навмисно.

Крім того, на аналіз було взято зразок волосся Ястремської. Він дав негативний результат на наявність метаболітів местеролона. Позитивна ж допінг-проба, через яку спортсменку тимчасово відсторонили, показала лише незначну концентрацію забороненої речовини в її організмі.

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Нагадаємо, 22 грудня 2020 року Даяні Ястремській було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил, після чого тенісистку тимчасово відсторонили від змагань.

У рейтингу найкращих тенісисток Ястремська посідає 37-ме місце. Серед українських тенісисток вище Ястремської в рейтингу тільки Еліна Світоліна.

22 червня 2021 року незалежний трибунал зняв з Ястремської дискваліфікацію.