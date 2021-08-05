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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах захворюваності COVID-19 може початися в будь-який момент, - Ляшко

Спалах захворюваності COVID-19 може початися в будь-який момент, - Ляшко

В Україні спостерігається поступове зростання захворюваності на коронавірус, враховуючи особливості штаму "дельта" спалах захворюваності може статися в будь-який момент.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми сьогодні бачимо, що кількість випадків реєстрації коронавірусної хвороби зростає. Ми бачимо зростання кількості госпіталізованих. Ми не бачимо поки що спалаху, а поступове зростання.

Якщо подивитись на нинішню динаміку й порівняти її з динамікою 2020 року, то вона майже ідентична до тієї кількості випадків, що в нас була влітку 2020 року. Якщо згадаємо, то до кінця серпня 2020 року ми мали десь 2,5 тис. випадків. У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні", — сказав Ляшко.

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Міністр розповів, що загроза залишається.

"МОЗ має низку прогнозів про зростання кількості випадків і щодо потенційної течії нової хвилі. У нас є оптимальний, песимістичний і помірний сценарій перебігу цієї хвилі. І розрахункова кількість ліжок, яка має бути в подальшому відведена для госпіталізації хворих на ковід, також скільки ліжок має бути з киснем і скільки реанімаційних ліжок, якщо раптом важкий перебіг захворювання", - сказав чиновник.

За словами Ляшка, лікарні активно запасаються киснем: "Міністерство охорони здоров'я до цього готується, ми додатково зараз опрацьовуємо, щоб був кисень. В Україні вже закупили 15 тис. кисневих концентраторів, які дозволять лікувати або полегшувати перебіг захворювання на амбулаторному етапі, коли не буде критеріїв для госпіталізації".

"Сьогодні ми маємо штам "Дельта" — він значно інтенсивніше вражає людей, передається від людини до людини, тому спалах може бути будь-якої миті. Користуючись нагодою, запрошую всіх до пунктів щеплень, центрів вакцинації зробити щеплення та унеможливити колапс системи охорони здоров’я, оскільки вакциновані люди дуже рідко потрапляють до лікарні, і перебіг хвороби, навіть якщо вони інфікуються, проходить легко, люди не потрапляють до реанімації", — зазначив голова МОЗ.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Я не Ванга,но предскажу точно.Через 4-7 дней после 30-го августа.Вся Украину поглынет глубокая пандемия и глубокий запрет на выходы из дома,а все дальнейшее будет проходить по кацапскому сценарию.Наши как всегда опаздывают но повторяются на все 1000%.
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05.08.2021 22:35
+3
У нас что угодно может быть в любой момент. Вон к примеру тарифы на электроэнергию или газ могут в любой момент увеличить и без всяких видимых предпосылок. И что?
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05.08.2021 21:42
+3
судя по кол-ву даунов в метро без масок- скоро ждите.
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05.08.2021 23:07
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У нас что угодно может быть в любой момент. Вон к примеру тарифы на электроэнергию или газ могут в любой момент увеличить и без всяких видимых предпосылок. И что?
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05.08.2021 21:42 Відповісти
От тарифов не умирают так быстро, как от КОВИДа...
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05.08.2021 21:56 Відповісти
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Судя по всеобщему пофигизму, дальше будет достаточно весело...
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05.08.2021 22:05 Відповісти
зелебобики сократили количство КОВИДных отделений ВДВОЕ!!! Таки будет весело, особенно антиваксам
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05.08.2021 22:09 Відповісти
Ну это уже проблемы "антиваксов"))))))
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07.08.2021 20:06 Відповісти
Безусловно!
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07.08.2021 20:11 Відповісти
Между прочим, во многих странах уже началось, а у кацапов и не заканчивалось. Так что можешь истерить сколько угодно, а таки готовься...
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05.08.2021 22:14 Відповісти
БРЕ ХНЯ ! Хватит БРЕХАТЬ. Никто на Московии не дохнет от ковида.
Дохнут по сугубо своим московитским причинам.
Их у них хватает и без ковида.
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05.08.2021 23:01 Відповісти
Хе-хе. И снова ты, лапоть, обоср@тушки

https://www.bbc.com/russian/news-57836211

Спалах захворюваності COVID-19 може початися в будь-який момент, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2334
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06.08.2021 10:21 Відповісти
Не может быть! Мы-то с деревни, о многом не слышали...
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05.08.2021 22:32 Відповісти
В сытых ,,деревнях,,как всегда все глухие и немые пока самих петух не опетушит.Не Зависимо от флага в коментариях.
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05.08.2021 22:38 Відповісти
Я не Ванга,но предскажу точно.Через 4-7 дней после 30-го августа.Вся Украину поглынет глубокая пандемия и глубокий запрет на выходы из дома,а все дальнейшее будет проходить по кацапскому сценарию.Наши как всегда опаздывают но повторяются на все 1000%.
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05.08.2021 22:35 Відповісти
P.S.Запомните мой коментарий.
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05.08.2021 22:36 Відповісти
Похоже пробирки с дельтой в Украину привезли с опозданием
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05.08.2021 22:46 Відповісти
... У меня вопросик - Разве существуют тесты только для дельта-варианта?! И второй вопрос возникающий отсюда - Каким образом они узнают, что большинство новых случаев - это ДЕЛЬТА, когда нет ПРЯМОГО теста на Дельту?!
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05.08.2021 23:44 Відповісти
Вспышка также может и не начаться вообще.
Но если в продукты централизованно чего-то добавить - люди начнут болеть.
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05.08.2021 22:59 Відповісти
Наприклад? Звісно, є алергійні реакції, схожі з ГРВІ, але нечасто.
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05.08.2021 23:21 Відповісти
У меня было не раз: съел кусочек магазинного батона - в течении 10 минут начинает болеть горло, озноб - типичное грипозное состояние. За пол дня проходит. Потом снова съел - и снова те же симптомы. После этого батон шёл птицам. Магазинный хлеб - опасный да и просто вредный продукт.
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05.08.2021 23:34 Відповісти
Ну, то вже сильно, зазвичай треба шось таке вдихати і доволі тривалий час.
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06.08.2021 00:00 Відповісти
судя по кол-ву даунов в метро без масок- скоро ждите.
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05.08.2021 23:07 Відповісти
Як без масок? Другий рік налякати не можете?
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05.08.2021 23:17 Відповісти
та да, 50 тыс. неналяканнных уже в земле лежат...
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05.08.2021 23:31 Відповісти
Страшне.
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05.08.2021 23:45 Відповісти
подчмыхнут как всегда вот и начнется.
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05.08.2021 23:08 Відповісти
... так что времени на укол вакциной у вас маловато !!! - Ляшко...
***.. уроды.. а что вы сделали чтобы вспышки не было кроме вакцинации !? и я отвечу - а никуя !!!
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05.08.2021 23:26 Відповісти
пока менты в метро стояли - хоть меньше даунов без масок было. Сейчас просто мрак...
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05.08.2021 23:33 Відповісти
Да вобщем... как решат что пора начинать так и начнут.пенсы ж ещё не все вымерли.надо продолжать
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06.08.2021 05:37 Відповісти
 
 