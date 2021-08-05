Спалах захворюваності COVID-19 може початися в будь-який момент, - Ляшко
В Україні спостерігається поступове зростання захворюваності на коронавірус, враховуючи особливості штаму "дельта" спалах захворюваності може статися в будь-який момент.
Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні бачимо, що кількість випадків реєстрації коронавірусної хвороби зростає. Ми бачимо зростання кількості госпіталізованих. Ми не бачимо поки що спалаху, а поступове зростання.
Якщо подивитись на нинішню динаміку й порівняти її з динамікою 2020 року, то вона майже ідентична до тієї кількості випадків, що в нас була влітку 2020 року. Якщо згадаємо, то до кінця серпня 2020 року ми мали десь 2,5 тис. випадків. У вересні почався більший підйом, і спалахи були десь у вересні-жовтні", — сказав Ляшко.
Міністр розповів, що загроза залишається.
"МОЗ має низку прогнозів про зростання кількості випадків і щодо потенційної течії нової хвилі. У нас є оптимальний, песимістичний і помірний сценарій перебігу цієї хвилі. І розрахункова кількість ліжок, яка має бути в подальшому відведена для госпіталізації хворих на ковід, також скільки ліжок має бути з киснем і скільки реанімаційних ліжок, якщо раптом важкий перебіг захворювання", - сказав чиновник.
За словами Ляшка, лікарні активно запасаються киснем: "Міністерство охорони здоров'я до цього готується, ми додатково зараз опрацьовуємо, щоб був кисень. В Україні вже закупили 15 тис. кисневих концентраторів, які дозволять лікувати або полегшувати перебіг захворювання на амбулаторному етапі, коли не буде критеріїв для госпіталізації".
"Сьогодні ми маємо штам "Дельта" — він значно інтенсивніше вражає людей, передається від людини до людини, тому спалах може бути будь-якої миті. Користуючись нагодою, запрошую всіх до пунктів щеплень, центрів вакцинації зробити щеплення та унеможливити колапс системи охорони здоров’я, оскільки вакциновані люди дуже рідко потрапляють до лікарні, і перебіг хвороби, навіть якщо вони інфікуються, проходить легко, люди не потрапляють до реанімації", — зазначив голова МОЗ.
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Дохнут по сугубо своим московитским причинам.
Их у них хватает и без ковида.
https://www.bbc.com/russian/news-57836211
Но если в продукты централизованно чего-то добавить - люди начнут болеть.
***.. уроды.. а что вы сделали чтобы вспышки не было кроме вакцинации !? и я отвечу - а никуя !!!