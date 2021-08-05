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Новости Коронавирус и карантин
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Вспышка заболеваемости COVID-19 может начаться в любой момент, - Ляшко

Вспышка заболеваемости COVID-19 может начаться в любой момент, - Ляшко

В Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом, учитывая особенности штамма "дельта" вспышка заболеваемости может произойти в любой момент.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня видим, что количество случаев регистрации коронавирусной болезни увеличивается. Мы видим рост количества госпитализированных. Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост.

Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года. Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в октябре-ноябре", — сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что угроза остается.

Также читайте: Ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, новая вспышка возможна где угодно, - Кузин

"У Минздрава есть ряд прогнозов о росте количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения этой волны. И расчетное количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковидом, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания", — сказал чиновник.

По словам Ляшко, больницы активно запасаются кислородом: "Минздрав к этому готовится, мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации".

"Сегодня у нас есть штамм "дельта" — он значительно интенсивнее поражает людей, передается от человека к человеку, поэтому вспышка может быть в любой момент. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты прививок, центры вакцинации сделать прививку и исключить коллапс системы охраны здоровья, поскольку вакцинированные люди очень редко попадают в больницу, и течение болезни, даже если они инфицируются, проходит легко, люди не попадают в реанимацию", — отметил глава Минздрава.

Также читайте: Медицинская система Украины готова к волне "дельта"-штамма, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Я не Ванга,но предскажу точно.Через 4-7 дней после 30-го августа.Вся Украину поглынет глубокая пандемия и глубокий запрет на выходы из дома,а все дальнейшее будет проходить по кацапскому сценарию.Наши как всегда опаздывают но повторяются на все 1000%.
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05.08.2021 22:35
+3
У нас что угодно может быть в любой момент. Вон к примеру тарифы на электроэнергию или газ могут в любой момент увеличить и без всяких видимых предпосылок. И что?
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05.08.2021 21:42
+3
судя по кол-ву даунов в метро без масок- скоро ждите.
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05.08.2021 23:07
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Правила форума Совет форумчан
У нас что угодно может быть в любой момент. Вон к примеру тарифы на электроэнергию или газ могут в любой момент увеличить и без всяких видимых предпосылок. И что?
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05.08.2021 21:42 Ответить
От тарифов не умирают так быстро, как от КОВИДа...
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05.08.2021 21:56 Ответить
Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Судя по всеобщему пофигизму, дальше будет достаточно весело...
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05.08.2021 22:05 Ответить
зелебобики сократили количство КОВИДных отделений ВДВОЕ!!! Таки будет весело, особенно антиваксам
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05.08.2021 22:09 Ответить
Ну это уже проблемы "антиваксов"))))))
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07.08.2021 20:06 Ответить
Безусловно!
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07.08.2021 20:11 Ответить
Между прочим, во многих странах уже началось, а у кацапов и не заканчивалось. Так что можешь истерить сколько угодно, а таки готовься...
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05.08.2021 22:14 Ответить
БРЕ ХНЯ ! Хватит БРЕХАТЬ. Никто на Московии не дохнет от ковида.
Дохнут по сугубо своим московитским причинам.
Их у них хватает и без ковида.
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05.08.2021 23:01 Ответить
Хе-хе. И снова ты, лапоть, обоср@тушки

https://www.bbc.com/russian/news-57836211

Спалах захворюваності COVID-19 може початися в будь-який момент, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2334
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06.08.2021 10:21 Ответить
Не может быть! Мы-то с деревни, о многом не слышали...
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05.08.2021 22:32 Ответить
В сытых ,,деревнях,,как всегда все глухие и немые пока самих петух не опетушит.Не Зависимо от флага в коментариях.
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05.08.2021 22:38 Ответить
Я не Ванга,но предскажу точно.Через 4-7 дней после 30-го августа.Вся Украину поглынет глубокая пандемия и глубокий запрет на выходы из дома,а все дальнейшее будет проходить по кацапскому сценарию.Наши как всегда опаздывают но повторяются на все 1000%.
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05.08.2021 22:35 Ответить
P.S.Запомните мой коментарий.
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05.08.2021 22:36 Ответить
Похоже пробирки с дельтой в Украину привезли с опозданием
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05.08.2021 22:46 Ответить
... У меня вопросик - Разве существуют тесты только для дельта-варианта?! И второй вопрос возникающий отсюда - Каким образом они узнают, что большинство новых случаев - это ДЕЛЬТА, когда нет ПРЯМОГО теста на Дельту?!
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05.08.2021 23:44 Ответить
Вспышка также может и не начаться вообще.
Но если в продукты централизованно чего-то добавить - люди начнут болеть.
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05.08.2021 22:59 Ответить
Наприклад? Звісно, є алергійні реакції, схожі з ГРВІ, але нечасто.
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05.08.2021 23:21 Ответить
У меня было не раз: съел кусочек магазинного батона - в течении 10 минут начинает болеть горло, озноб - типичное грипозное состояние. За пол дня проходит. Потом снова съел - и снова те же симптомы. После этого батон шёл птицам. Магазинный хлеб - опасный да и просто вредный продукт.
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05.08.2021 23:34 Ответить
Ну, то вже сильно, зазвичай треба шось таке вдихати і доволі тривалий час.
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06.08.2021 00:00 Ответить
судя по кол-ву даунов в метро без масок- скоро ждите.
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05.08.2021 23:07 Ответить
Як без масок? Другий рік налякати не можете?
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05.08.2021 23:17 Ответить
та да, 50 тыс. неналяканнных уже в земле лежат...
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05.08.2021 23:31 Ответить
Страшне.
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05.08.2021 23:45 Ответить
подчмыхнут как всегда вот и начнется.
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05.08.2021 23:08 Ответить
... так что времени на укол вакциной у вас маловато !!! - Ляшко...
***.. уроды.. а что вы сделали чтобы вспышки не было кроме вакцинации !? и я отвечу - а никуя !!!
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05.08.2021 23:26 Ответить
пока менты в метро стояли - хоть меньше даунов без масок было. Сейчас просто мрак...
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05.08.2021 23:33 Ответить
Да вобщем... как решат что пора начинать так и начнут.пенсы ж ещё не все вымерли.надо продолжать
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06.08.2021 05:37 Ответить
 
 