Вспышка заболеваемости COVID-19 может начаться в любой момент, - Ляшко

В Украине наблюдается постепенный рост заболеваемости коронавирусом, учитывая особенности штамма "дельта" вспышка заболеваемости может произойти в любой момент.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сегодня видим, что количество случаев регистрации коронавирусной болезни увеличивается. Мы видим рост количества госпитализированных. Мы не видим пока вспышки, а постепенный рост.

Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года. Если вспомним, то к концу августа 2020 года у нас было около 2,5 тыс. случаев. В сентябре начался больший подъем, и вспышки были где-то в октябре-ноябре", — сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что угроза остается.

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"У Минздрава есть ряд прогнозов о росте количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть оптимальный, пессимистический и умеренный сценарий течения этой волны. И расчетное количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковидом, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания", — сказал чиновник.

По словам Ляшко, больницы активно запасаются кислородом: "Минздрав к этому готовится, мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации".

"Сегодня у нас есть штамм "дельта" — он значительно интенсивнее поражает людей, передается от человека к человеку, поэтому вспышка может быть в любой момент. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты прививок, центры вакцинации сделать прививку и исключить коллапс системы охраны здоровья, поскольку вакцинированные люди очень редко попадают в больницу, и течение болезни, даже если они инфицируются, проходит легко, люди не попадают в реанимацию", — отметил глава Минздрава.

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