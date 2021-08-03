Медицинская система Украины готова к волне "дельта"-штамма, - Ляшко

Система здравоохранения Украины готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта".

Украина пока не имеет признаков национальной и региональной вспышек нового штамма вируса, написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что лучшая защита от коронавируса - это вакцинация.

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"Наша система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта". Но все зависит от нас, поэтому напоминаю, что лучшая защита от болезни - вакцинация", - отметил Ляшко.