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Новости Коронавирус и карантин
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Медицинская система Украины готова к волне "дельта"-штамма, - Ляшко

Медицинская система Украины готова к волне

Система здравоохранения Украины готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта".

Украина пока не имеет признаков национальной и региональной вспышек нового штамма вируса, написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что лучшая защита от коронавируса - это вакцинация. 

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"Наша система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта". Но все зависит от нас, поэтому напоминаю, что лучшая защита от болезни - вакцинация", - отметил Ляшко.

Медицинская система Украины готова к волне дельта-штамма, - Ляшко 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Он напоминает. Тогда и я напомню: послушай Ляшко, сделай наоборот и Благо тебе будет.
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03.08.2021 07:50
+4
Ванги и Нострадамусы с вас никакие один уже обещал в мае на июнь обязательно индийский штамм на смену тогдашнему британскому но что то пошло не так наоборот минимум заражений границы открыты и локдауна в июне и массового зараженеия не было прошел июль даже как не было и индийского штамма а родилась "дельта"-пятница, 7 мая 2021
"Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает, что индийский штамм коронавируса COVID-19 скоро придет в Украину.
Прямая речь: "Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским".
Детали: По словам Степанова, индийский штамм достаточно тяжелый, довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в частности желудка и почек".
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03.08.2021 07:57
+4
Готова!!! **** слов даже больше нет...... Готова , что б люди Умирали!!! Вчера умерла знакомая от Ковид , Вы думаете ее лечили ? Да нет просто содержали.... в палате .... Только цифры об умерших скрывают раз так в пять. Вот так у нас готова. А эти ЗЕ клоуны только и "лечат" на словах.
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03.08.2021 08:12
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Он напоминает. Тогда и я напомню: послушай Ляшко, сделай наоборот и Благо тебе будет.
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03.08.2021 07:50 Ответить
Не кажи ГОП, проффесор.
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03.08.2021 07:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/488322 "В процентном соотношении больше умирают привитые"

100 % -- на Московии от шмурдяка-спутника-V
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03.08.2021 08:28 Ответить
Российский шмурдяк не признан https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines-safety ВОЗ , в отличии, от скажем, пфайзера или модерны. Слейся на сру-чебурнет, Вася.
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03.08.2021 09:03 Ответить
У вас на лаптестане мрут и "привитые" скотомицином (не признанным людьми за вакцину), и не привитые - все в одной очереди в крематорий. А вот про Израиль ты таки соврал,что для кацапа и естественно
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03.08.2021 09:11 Ответить
Ванги и Нострадамусы с вас никакие один уже обещал в мае на июнь обязательно индийский штамм на смену тогдашнему британскому но что то пошло не так наоборот минимум заражений границы открыты и локдауна в июне и массового зараженеия не было прошел июль даже как не было и индийского штамма а родилась "дельта"-пятница, 7 мая 2021
"Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает, что индийский штамм коронавируса COVID-19 скоро придет в Украину.
Прямая речь: "Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским".
Детали: По словам Степанова, индийский штамм достаточно тяжелый, довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в частности желудка и почек".
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03.08.2021 07:57 Ответить
В Голливкуде когда то сняли сеериал,спецназ- "Отряд Дельта" с крутыми парнями
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03.08.2021 08:08 Ответить
Готова!!! **** слов даже больше нет...... Готова , что б люди Умирали!!! Вчера умерла знакомая от Ковид , Вы думаете ее лечили ? Да нет просто содержали.... в палате .... Только цифры об умерших скрывают раз так в пять. Вот так у нас готова. А эти ЗЕ клоуны только и "лечат" на словах.
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03.08.2021 08:12 Ответить
Лечить надо олегофрению избирателей.
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03.08.2021 10:04 Ответить
Брат вчера из Чехии звонил....грит как с погодой? говорю +40 в тени,а у нас +10,в куртках замерзаем... я говорю,Алексей...,єто глобальное потепление...держись братан...
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03.08.2021 08:13 Ответить
Все йде, йде та ніяк не дойде..."А был ли мальчик?"
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03.08.2021 08:14 Ответить
Єту Аферу с корроновирусом через пару тройку лет никто и не вспомнит...типа проо курячий и свинячий гріпп...
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03.08.2021 08:17 Ответить
Може вона "реагувати" і готова, але впоратися не зможе. Бо вичерпані і сили і засоби (вірніше - розбазарені)
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03.08.2021 08:19 Ответить
Ага, были тут уже перед тобой мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Бубочка подтвердит
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03.08.2021 08:19 Ответить
А ви знаєте,що через два роки після того,як ви вакцинувались ви або помрете,або почнуться страшні проблеми зі здоров'ям або просто всі кістки візьмуть розсипляться

_____________________
Сільські новини)))
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03.08.2021 08:21 Ответить
На улице где живу 167 домов,молодежи нет от слова совсем,самій молодой 48 лет...,остальнім 50 и более...никто не заболел за 2 года,одну бабюсю ложили на 10 дней,но короні не біло...ложная тревога...
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03.08.2021 08:21 Ответить
ну так о чем это говорит? о том, что если не шаройопиться, то и не заразишься осторожней там только смотрите, чтобы к вам Чаус не приехал погостить с заразой
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03.08.2021 08:31 Ответить
ну да, днюхи по скайпу/зуму сначала непривычно праздновать, но потом привыкаешь
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03.08.2021 08:42 Ответить
Хорошо у вас на Марсе.
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03.08.2021 08:44 Ответить
Вполне возможно - если в магазин не ходите и с города продукты не возят а все свое.. Подруга при начале ковида сбедала из города ИТшница в пригород с семьей - благо домик неплохой.. в принципе все хорошо, только в соседнем доме от ковида померли.. в магазин за хлебом ходили.... тьак что вот так... Осторожнее. Конечно, если все свое и не пересекаться с социумом - то шансы есть и без вакцин, а когда ездишь в полном трамвае , тролейбусе и автобусе каждый день с безмасочниками - потенциальными ковидниками - то вакцина, увы , единственный выход.
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03.08.2021 08:56 Ответить
И так уже второй год.

Все готовы, все отлично и тут опа - никогда такого не было и вот опять.
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03.08.2021 08:42 Ответить
А в чем готовность состоит? Вакцинировано полностью у тебя, Ляшко, где-то 1,5 млн. От желаемых и обещаных предшественником Степановым 70% населения, чтоб создать коллективный иммунитет, кагбэ отличается. Может ты о готовности похоронной службы хотел сказать?
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03.08.2021 08:49 Ответить
Чорні мішки закупили з запасом
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03.08.2021 10:25 Ответить
Это дядя так шутит.
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03.08.2021 09:33 Ответить
Медицинская система Украины готова....

--------------------------------------------------------------
А люди готовы?
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03.08.2021 09:55 Ответить
А якщо виявиться, що не готова??? Чим відповісиш???
Чим відповів стєпашка??? - нічим... Навіть плащик залишився в нього...
Жодної відповідальності...
Поки що...
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03.08.2021 10:23 Ответить
Серйозно? Ви наслідки "широкого жесту зЕзідента" відсшкодували, чи сподіваєтесь на Порошенка?
" Україна відправляє до Індії 400 концентраторів "
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03.08.2021 10:38 Ответить
Раз Ляшко сказав, що мед-система готова - значить готова.
Запускайте штам!
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03.08.2021 11:07 Ответить
День Незалежності вони ще відсвяткують в штатному режимі. Занадто багато коштів вже пішло на організацію, і багато чого заплановано в кожному регіоні. А от після 24 числа тримаймося... думаю, нас вже чекають нові "хвилі-цунамі", закриття шкіл і вишів з початком навчального року, новий черговий локдаун...
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03.08.2021 11:13 Ответить
 
 