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Медицинская система Украины готова к волне "дельта"-штамма, - Ляшко
Система здравоохранения Украины готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта".
Украина пока не имеет признаков национальной и региональной вспышек нового штамма вируса, написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что лучшая защита от коронавируса - это вакцинация.
"Наша система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта". Но все зависит от нас, поэтому напоминаю, что лучшая защита от болезни - вакцинация", - отметил Ляшко.
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"Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает, что индийский штамм коронавируса COVID-19 скоро придет в Украину.
Прямая речь: "Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским".
Детали: По словам Степанова, индийский штамм достаточно тяжелый, довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в частности желудка и почек".
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Сільські новини)))
Все готовы, все отлично и тут опа - никогда такого не было и вот опять.
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А люди готовы?
Чим відповів стєпашка??? - нічим... Навіть плащик залишився в нього...
Жодної відповідальності...
Поки що...
" Україна відправляє до Індії 400 концентраторів "
Запускайте штам!