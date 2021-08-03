Медична система України готова до хвилі "дельта"-штаму, - Ляшко

Система охорони здоров'я України готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта".

Україна поки не має ознак національного та регіонального спалахів нового штаму вірусу, написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що найкращий захист від коронавірусу - це вакцинація.

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"Наша система охорони здоров'я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта". Але все залежить від нас, тому нагадую, що найкращий захист від хвороби - вакцинація", - зазначив Ляшко.