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Медична система України готова до хвилі "дельта"-штаму, - Ляшко
Система охорони здоров'я України готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта".
Україна поки не має ознак національного та регіонального спалахів нового штаму вірусу, написав на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що найкращий захист від коронавірусу - це вакцинація.
"Наша система охорони здоров'я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, викликаної штамом "Дельта". Але все залежить від нас, тому нагадую, що найкращий захист від хвороби - вакцинація", - зазначив Ляшко.
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"Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает, что индийский штамм коронавируса COVID-19 скоро придет в Украину.
Прямая речь: "Мы можем говорить, что он точно будет. И это реальность, и говорить надо правду. Сейчас он уже зафиксирован, в частности, в странах-соседях, это и Чехия, Польша, Румыния. И поэтому понятно, что в конечном итоге он появится и в Украине - как это было с британским штаммом или с южноафриканским".
Детали: По словам Степанова, индийский штамм достаточно тяжелый, довольно агрессивный, более контагиозный, достаточно сложная клиническая картина с поражением различных органов, в частности желудка и почек".
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Сільські новини)))
Все готовы, все отлично и тут опа - никогда такого не было и вот опять.
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А люди готовы?
Чим відповів стєпашка??? - нічим... Навіть плащик залишився в нього...
Жодної відповідальності...
Поки що...
" Україна відправляє до Індії 400 концентраторів "
Запускайте штам!