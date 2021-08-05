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Режим Лукашенка використовує мігрантів як заручників, - Литва

Режим Лукашенка використовує мігрантів як заручників, - Литва

Білоруська влада, заявивши, що закриває державний кордон, прагне скористатися як заручниками мігрантами, які незаконно переходять з Білорусі в Литву.

Таку заяву агентству BNS зробили 5 серпня в Офісі президента Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Своїми останніми заявами білоруський режим прагне збільшити напругу, а для нагнітання ситуації, ніби заручниками, прагне скористатися залученими ним нелегальними мігрантами", - заявили у Вільнюсі.

Згідно з заявою, президент Литви Гітанас Науседа наголошує, що зараз для Литви найголовніше - ефективно контролювати свій кордон та кордон ЄС. "А в міжнародної спільноти є ще один привід переконатися, що білоруський режим використовує людей як засіб для досягнення своєї мети", - зазначив глава держави.

Читайте також: Литва вирішила побудувати чотириметровий паркан на кордоні з Білоруссю, а Лукашенко наказав "закрити кожен метр кордону" на півдні і заході

Між тим Євросоюз посилює тиск на Мінськ через кризу мігрантів. Офіційна представниця очільника верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля Набіла Массралі повідомила 5 серпня, що напередодні повіреного у справах представництва Білорусі в Брюсселі викликали для висловлення офіційного протесту.

Білоруському дипломату, як зазначається, чітко заявили про абсолютну неприпустимість маніпулювання Мінськом питанням біженців і мігрантів. Брюссель наполягає на припиненні подібної практики, а також на виконанні Білоруссю своїх міжнародних зобов'язань щодо боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею людьми.

Автор: 

Білорусь (7925) Литва (2383) мігранти (1108)


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Топ коментарі
+4
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https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1423253051910017029 8 ч

Хех... Литовськи прикордонники почали зі зброєю агресивно насрачниками завертати нелегалів назад в Білорусь - тут же на найближчі 4 дні сказовані всі рейси Ірак-Білорусь, а Лука почав пінитися і ставити завдання "забезпечити герметичність кордонів і з заходу, і зі сходу країни".
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05.08.2021 23:49
+2
Це лише елемент гібридної війни Московської орди проти євроцивілізаціі !!!)))
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05.08.2021 23:28
+1
То же самое делает }{уйло и в других странах Европы.
Для начала- минные поля на границах, а лучше- сразу 1000 Хиросим в параше.
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05.08.2021 23:27
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Использует для ддос атаки. Не как заложников!
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05.08.2021 23:20 Відповісти
Хакер Лукашенко вышел на новый уровень. Он DDOSист не битами, он DDOSит людьми.
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05.08.2021 23:36 Відповісти
То же самое делает }{уйло и в других странах Европы.
Для начала- минные поля на границах, а лучше- сразу 1000 Хиросим в параше.
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05.08.2021 23:27 Відповісти
Це лише елемент гібридної війни Московської орди проти євроцивілізаціі !!!)))
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05.08.2021 23:28 Відповісти
Элемент гібридної війни?Хто таку херню придумав?Розкажу їз практики.
При не дружніх відносинах СССР із КНДР на одному із учасків кордону наші азіатські друзі,,всі та в один час збирались,знімали штани та показували в наш бік голі задниці.І стрельнути не.можливо і простити теж .Та в один прекрасний день без ніяких силових та політичних дій вони просто не змогли в наш бік показувати свої дупи а знаєте чому?А наші прикордонники просто навтикали на кордоні плакати з фото мавзедуна,,незнаю як правильно написати,, розвернутим в їх бік.
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05.08.2021 23:47 Відповісти
Мао ващета в Китае был, а не в КНДР.
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05.08.2021 23:57 Відповісти
Дякую за поправку,я так і мав на увазі Китай.
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06.08.2021 00:05 Відповісти
Естественно , что дегенератом лукой руководит путлер
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05.08.2021 23:34 Відповісти
Путлер им руководит на столько на сколько ему это позволяет руководить мировое сообщество.А очень хорошо видно по Украине на которую всем насрать но ***** так никто ничего так и не предявил кроме личных санкций на тех кого ***** и в лицо даже не видел.
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05.08.2021 23:53 Відповісти
https://mobile.twitter.com/compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon


https://mobile.twitter.com/compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1423253051910017029 8 ч

Хех... Литовськи прикордонники почали зі зброєю агресивно насрачниками завертати нелегалів назад в Білорусь - тут же на найближчі 4 дні сказовані всі рейси Ірак-Білорусь, а Лука почав пінитися і ставити завдання "забезпечити герметичність кордонів і з заходу, і зі сходу країни".
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05.08.2021 23:49 Відповісти
Уточнення : і з заходу і з півдня..
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06.08.2021 08:44 Відповісти

КАЦАПСКИЙ ДУХ ! ( ЯКОБЫ РУССКАЯ ДУША ) ?
Простая русская душа, тупая рожа кацапа алкаша.
Портянки, )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра стекломой и кабачковая икра.
На полке палачу Ленину портрет, по пьянке дворнику минет.
Видон на свалку из окна и вечно битая вонючая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Обосраны подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, брага, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДААА!!РАССЕЯ лапоть вялика!!
Да! Беларусскую державу уже точно, но и чуть и Украину не
превратили москали в бесправную ужасную гадкую колонию паРаши.-
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06.08.2021 07:09 Відповісти
Выразили протест - это круто!!!! Лукашенко уже напуган ))))
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06.08.2021 08:43 Відповісти
 
 