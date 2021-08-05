Режим Лукашенка використовує мігрантів як заручників, - Литва
Білоруська влада, заявивши, що закриває державний кордон, прагне скористатися як заручниками мігрантами, які незаконно переходять з Білорусі в Литву.
Таку заяву агентству BNS зробили 5 серпня в Офісі президента Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Своїми останніми заявами білоруський режим прагне збільшити напругу, а для нагнітання ситуації, ніби заручниками, прагне скористатися залученими ним нелегальними мігрантами", - заявили у Вільнюсі.
Згідно з заявою, президент Литви Гітанас Науседа наголошує, що зараз для Литви найголовніше - ефективно контролювати свій кордон та кордон ЄС. "А в міжнародної спільноти є ще один привід переконатися, що білоруський режим використовує людей як засіб для досягнення своєї мети", - зазначив глава держави.
Між тим Євросоюз посилює тиск на Мінськ через кризу мігрантів. Офіційна представниця очільника верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля Набіла Массралі повідомила 5 серпня, що напередодні повіреного у справах представництва Білорусі в Брюсселі викликали для висловлення офіційного протесту.
Білоруському дипломату, як зазначається, чітко заявили про абсолютну неприпустимість маніпулювання Мінськом питанням біженців і мігрантів. Брюссель наполягає на припиненні подібної практики, а також на виконанні Білоруссю своїх міжнародних зобов'язань щодо боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею людьми.
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Для начала- минные поля на границах, а лучше- сразу 1000 Хиросим в параше.
При не дружніх відносинах СССР із КНДР на одному із учасків кордону наші азіатські друзі,,всі та в один час збирались,знімали штани та показували в наш бік голі задниці.І стрельнути не.можливо і простити теж .Та в один прекрасний день без ніяких силових та політичних дій вони просто не змогли в наш бік показувати свої дупи а знаєте чому?А наші прикордонники просто навтикали на кордоні плакати з фото мавзедуна,,незнаю як правильно написати,, розвернутим в їх бік.
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https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1423253051910017029 8 ч
Хех... Литовськи прикордонники почали зі зброєю агресивно насрачниками завертати нелегалів назад в Білорусь - тут же на найближчі 4 дні сказовані всі рейси Ірак-Білорусь, а Лука почав пінитися і ставити завдання "забезпечити герметичність кордонів і з заходу, і зі сходу країни".
КАЦАПСКИЙ ДУХ ! ( ЯКОБЫ РУССКАЯ ДУША ) ?
Простая русская душа, тупая рожа кацапа алкаша.
Портянки, )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра стекломой и кабачковая икра.
На полке палачу Ленину портрет, по пьянке дворнику минет.
Видон на свалку из окна и вечно битая вонючая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Обосраны подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, брага, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДААА!!РАССЕЯ лапоть вялика!!
Да! Беларусскую державу уже точно, но и чуть и Украину не
превратили москали в бесправную ужасную гадкую колонию паРаши.-