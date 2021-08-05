Режим Лукашенка використовує мігрантів як заручників, - Литва

Білоруська влада, заявивши, що закриває державний кордон, прагне скористатися як заручниками мігрантами, які незаконно переходять з Білорусі в Литву.

Таку заяву агентству BNS зробили 5 серпня в Офісі президента Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Своїми останніми заявами білоруський режим прагне збільшити напругу, а для нагнітання ситуації, ніби заручниками, прагне скористатися залученими ним нелегальними мігрантами", - заявили у Вільнюсі.

Згідно з заявою, президент Литви Гітанас Науседа наголошує, що зараз для Литви найголовніше - ефективно контролювати свій кордон та кордон ЄС. "А в міжнародної спільноти є ще один привід переконатися, що білоруський режим використовує людей як засіб для досягнення своєї мети", - зазначив глава держави.

Читайте також: Литва вирішила побудувати чотириметровий паркан на кордоні з Білоруссю, а Лукашенко наказав "закрити кожен метр кордону" на півдні і заході

Між тим Євросоюз посилює тиск на Мінськ через кризу мігрантів. Офіційна представниця очільника верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля Набіла Массралі повідомила 5 серпня, що напередодні повіреного у справах представництва Білорусі в Брюсселі викликали для висловлення офіційного протесту.

Білоруському дипломату, як зазначається, чітко заявили про абсолютну неприпустимість маніпулювання Мінськом питанням біженців і мігрантів. Брюссель наполягає на припиненні подібної практики, а також на виконанні Білоруссю своїх міжнародних зобов'язань щодо боротьби з нелегальною імміграцією та торгівлею людьми.