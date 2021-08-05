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Режим Лукашенко использует мигрантов как заложников, - Литва

Режим Лукашенко использует мигрантов как заложников, - Литва

Белорусские власти, которые заявили о закрытии государственной границы, стремятся использовать мигрантов, которые незаконно переходят из Беларуси в Литву в качестве заложников.


Такое заявление сделали агентству BNS 5 августа в Офисе президента Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Своими последними заявлениями белорусский режим стремится увеличить напряжение, а для нагнетания ситуации, как заложниками, стремится воспользоваться привлеченными им нелегальными мигрантами", - подчеркнули в Вильнюсе.

Согласно заявлению, президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что сейчас для Литвы самое главное - эффективно контролировать свою границу и границу ЕС. "А у международного сообщества есть еще один повод убедиться, что белорусский режим использует людей как средство для достижения своей цели", - отметил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва возобновила возведение стены на границе с Беларусью и намерена отгородиться за два года

Между тем Евросоюз усиливает давление на Минск из-за кризиса мигрантов. Официальный представитель главы верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Набила Массрали сообщила 5 августа, что накануне поверенного в делах представительства Беларуси в Брюсселе вызвали для выражения официального протеста.

Отмечается, что белорусскому дипломату четко заявили об абсолютной недопустимости манипулирования Минском вопросам беженцев и мигрантов. Брюссель настаивает на прекращении подобной практики, а также на выполнении Беларусью своих международных обязательств по борьбе с нелегальной иммиграцией и торговлей людьми.

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Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2448) мигранты (980)


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Топ комментарии
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https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1423253051910017029 8 ч

Хех... Литовськи прикордонники почали зі зброєю агресивно насрачниками завертати нелегалів назад в Білорусь - тут же на найближчі 4 дні сказовані всі рейси Ірак-Білорусь, а Лука почав пінитися і ставити завдання "забезпечити герметичність кордонів і з заходу, і зі сходу країни".
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05.08.2021 23:49
+2
Це лише елемент гібридної війни Московської орди проти євроцивілізаціі !!!)))
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05.08.2021 23:28
+1
То же самое делает }{уйло и в других странах Европы.
Для начала- минные поля на границах, а лучше- сразу 1000 Хиросим в параше.
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05.08.2021 23:27
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Правила форума Совет форумчан
Использует для ддос атаки. Не как заложников!
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05.08.2021 23:20 Ответить
Хакер Лукашенко вышел на новый уровень. Он DDOSист не битами, он DDOSит людьми.
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05.08.2021 23:36 Ответить
То же самое делает }{уйло и в других странах Европы.
Для начала- минные поля на границах, а лучше- сразу 1000 Хиросим в параше.
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05.08.2021 23:27 Ответить
Це лише елемент гібридної війни Московської орди проти євроцивілізаціі !!!)))
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05.08.2021 23:28 Ответить
Элемент гібридної війни?Хто таку херню придумав?Розкажу їз практики.
При не дружніх відносинах СССР із КНДР на одному із учасків кордону наші азіатські друзі,,всі та в один час збирались,знімали штани та показували в наш бік голі задниці.І стрельнути не.можливо і простити теж .Та в один прекрасний день без ніяких силових та політичних дій вони просто не змогли в наш бік показувати свої дупи а знаєте чому?А наші прикордонники просто навтикали на кордоні плакати з фото мавзедуна,,незнаю як правильно написати,, розвернутим в їх бік.
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05.08.2021 23:47 Ответить
Мао ващета в Китае был, а не в КНДР.
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05.08.2021 23:57 Ответить
Дякую за поправку,я так і мав на увазі Китай.
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06.08.2021 00:05 Ответить
Естественно , что дегенератом лукой руководит путлер
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05.08.2021 23:34 Ответить
Путлер им руководит на столько на сколько ему это позволяет руководить мировое сообщество.А очень хорошо видно по Украине на которую всем насрать но ***** так никто ничего так и не предявил кроме личных санкций на тех кого ***** и в лицо даже не видел.
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05.08.2021 23:53 Ответить
https://mobile.twitter.com/compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon


https://mobile.twitter.com/compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1423253051910017029 8 ч

Хех... Литовськи прикордонники почали зі зброєю агресивно насрачниками завертати нелегалів назад в Білорусь - тут же на найближчі 4 дні сказовані всі рейси Ірак-Білорусь, а Лука почав пінитися і ставити завдання "забезпечити герметичність кордонів і з заходу, і зі сходу країни".
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05.08.2021 23:49 Ответить
Уточнення : і з заходу і з півдня..
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06.08.2021 08:44 Ответить

КАЦАПСКИЙ ДУХ ! ( ЯКОБЫ РУССКАЯ ДУША ) ?
Простая русская душа, тупая рожа кацапа алкаша.
Портянки, )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра стекломой и кабачковая икра.
На полке палачу Ленину портрет, по пьянке дворнику минет.
Видон на свалку из окна и вечно битая вонючая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Обосраны подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, брага, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДААА!!РАССЕЯ лапоть вялика!!
Да! Беларусскую державу уже точно, но и чуть и Украину не
превратили москали в бесправную ужасную гадкую колонию паРаши.-
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06.08.2021 07:09 Ответить
Выразили протест - это круто!!!! Лукашенко уже напуган ))))
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06.08.2021 08:43 Ответить
 
 