Режим Лукашенко использует мигрантов как заложников, - Литва
Белорусские власти, которые заявили о закрытии государственной границы, стремятся использовать мигрантов, которые незаконно переходят из Беларуси в Литву в качестве заложников.
Такое заявление сделали агентству BNS 5 августа в Офисе президента Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Своими последними заявлениями белорусский режим стремится увеличить напряжение, а для нагнетания ситуации, как заложниками, стремится воспользоваться привлеченными им нелегальными мигрантами", - подчеркнули в Вильнюсе.
Согласно заявлению, президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что сейчас для Литвы самое главное - эффективно контролировать свою границу и границу ЕС. "А у международного сообщества есть еще один повод убедиться, что белорусский режим использует людей как средство для достижения своей цели", - отметил глава государства.
Между тем Евросоюз усиливает давление на Минск из-за кризиса мигрантов. Официальный представитель главы верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Набила Массрали сообщила 5 августа, что накануне поверенного в делах представительства Беларуси в Брюсселе вызвали для выражения официального протеста.
Отмечается, что белорусскому дипломату четко заявили об абсолютной недопустимости манипулирования Минском вопросам беженцев и мигрантов. Брюссель настаивает на прекращении подобной практики, а также на выполнении Беларусью своих международных обязательств по борьбе с нелегальной иммиграцией и торговлей людьми.
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Для начала- минные поля на границах, а лучше- сразу 1000 Хиросим в параше.
При не дружніх відносинах СССР із КНДР на одному із учасків кордону наші азіатські друзі,,всі та в один час збирались,знімали штани та показували в наш бік голі задниці.І стрельнути не.можливо і простити теж .Та в один прекрасний день без ніяких силових та політичних дій вони просто не змогли в наш бік показувати свої дупи а знаєте чому?А наші прикордонники просто навтикали на кордоні плакати з фото мавзедуна,,незнаю як правильно написати,, розвернутим в їх бік.
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https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1423253051910017029 8 ч
Хех... Литовськи прикордонники почали зі зброєю агресивно насрачниками завертати нелегалів назад в Білорусь - тут же на найближчі 4 дні сказовані всі рейси Ірак-Білорусь, а Лука почав пінитися і ставити завдання "забезпечити герметичність кордонів і з заходу, і зі сходу країни".
КАЦАПСКИЙ ДУХ ! ( ЯКОБЫ РУССКАЯ ДУША ) ?
Простая русская душа, тупая рожа кацапа алкаша.
Портянки, )(уйло и ЕдРо, в сенях помойное ведро.
Гулянка в будни до утра стекломой и кабачковая икра.
На полке палачу Ленину портрет, по пьянке дворнику минет.
Видон на свалку из окна и вечно битая вонючая жена.
Дочь - *****, сыночек - наркоман, муж лег на зассаный диван.
Обосраны подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.
На свадьбах - драки, мордобой, секс с друга пьяного с женой.
Паленка, гречка, брага, маргарин, закуска русских образин.
Бухнул - под задницу пинка, О ДААА!!РАССЕЯ лапоть вялика!!
Да! Беларусскую державу уже точно, но и чуть и Украину не
превратили москали в бесправную ужасную гадкую колонию паРаши.-