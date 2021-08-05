Режим Лукашенко использует мигрантов как заложников, - Литва

Белорусские власти, которые заявили о закрытии государственной границы, стремятся использовать мигрантов, которые незаконно переходят из Беларуси в Литву в качестве заложников.



Такое заявление сделали агентству BNS 5 августа в Офисе президента Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Своими последними заявлениями белорусский режим стремится увеличить напряжение, а для нагнетания ситуации, как заложниками, стремится воспользоваться привлеченными им нелегальными мигрантами", - подчеркнули в Вильнюсе.

Согласно заявлению, президент Литвы Гитанас Науседа отмечает, что сейчас для Литвы самое главное - эффективно контролировать свою границу и границу ЕС. "А у международного сообщества есть еще один повод убедиться, что белорусский режим использует людей как средство для достижения своей цели", - отметил глава государства.

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Между тем Евросоюз усиливает давление на Минск из-за кризиса мигрантов. Официальный представитель главы верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Набила Массрали сообщила 5 августа, что накануне поверенного в делах представительства Беларуси в Брюсселе вызвали для выражения официального протеста.

Отмечается, что белорусскому дипломату четко заявили об абсолютной недопустимости манипулирования Минском вопросам беженцев и мигрантов. Брюссель настаивает на прекращении подобной практики, а также на выполнении Беларусью своих международных обязательств по борьбе с нелегальной иммиграцией и торговлей людьми.

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