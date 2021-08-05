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Новости
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Белорусские власти проводят мероприятия по дегуманизации Литвы, - СМИ

Белорусские власти проводят мероприятия по дегуманизации Литвы, - СМИ

Сегодня утром минские власти начали информационные мероприятия по дегуманизации Литвы. Утром была вброшена информация о якобы найденном поблизости от границы гражданине Ирака, который "скончался буквально на руках у пограничников". Разгоняется тезис, что умер от побоев. Это случилось на следующий день после приказа главы МВД Литвы физически не допускать нелегалов на территорию страны.

Об этом пишет блогер Алексей Копытько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на sprotyv.info.

"Поскольку со стороны лучше видно, а также с целью фиксации полезного опыта, продолжаем наблюдать за атакой нелегальными мигрантами на Литву

Серия "Дегуманизация".

  1. Сегодня утром минские власти начали информационные мероприятия по дегуманизации Литвы. Утром была вброшена информация о якобы найденном поблизости от границы гражданине Ирака, который "скончался буквально на руках у пограничников". Разгоняется тезис, что умер от побоев. Подразумевается, что побои нанесены литовцами. Это случилось на следующий день после приказа главы МВД Литвы физически не допускать нелегалов на территорию страны.
  2. Сигнал подняли на самый высокий уровень. О "гибели" иракца в контексте "шокирующее убийство" доложили Лукашенко, и он дал ряд гуманных поручений (найти родственников, выдать визы, помочь…).
  3. Глава МВД Литвы заявила, что история с "гибелью иракца" — дезинформация. Глава Минобороны Литвы заявил, что подобные провокации не стали сюрпризом. Никаких фактов лукашенковцы не предъявили. Зато начался поток сигналов с целью максимального очернения литовской власти.
  4. Примеры. Заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН РБ кандидат философских наук Николай Щекин заявил, что "мигранты стали зеркалом фашиствующей демократии Запада и раскрыли истинное лицо нацистских намерений коллективного Запада". Литва — "концлагерь коллективного Запада XXI века". И много в подобном же тоне.

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Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что "в ЕС к мигрантам относятся как к скотам", подчеркнув, что нелегалов закрывают в лагерях без пищи и воды (это важный тезис). Сюжет с "убийством иракца" также упомянул. И т.д.

Погранслужба РБ заявила, что на участке Лидского пограничного отряда обнаружена группа из 5 нелегалов, которых якобы не пустили в Литву. "Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия (!!!) и СЛЕДЫ УКУСОВ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК" (хорошо, хоть не следы укусов литовских пограничников).

Для контраста с "фашиствующими" литовцами члены Белорусского союза женщин провели акцию памяти о погибшем и осудили политику Литвы в отношении нелегалов (какой же бред…)

В течение дня история умершего стала топ-новостью в РБ, затмив Олимпиаду, и начала обрастать ничего не значащими деталями, которые нельзя проверить, но которые создают информационный шум (свидетели описывают, откуда и как шел умерший, как он кашлял, на каком боку он лежал, сколько ему было лет и т.д.).

  1. В самой Литве началась эскалация критики властей.

Литовский Красный Крест раскритиковал власть за нарушение прав человека и создание ненадлежащих условий. Этот сигнал активно подхватили в Беларуси.

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Началось то, о чем я уже писал — атаки на власть справа и слева. Разные политики требуют отставки главы МВД. Одни за то, что она реагирует недостаточно жестко и своевременно, другие — что власти не занимаются своими бедными гражданами, а возятся с нелегалами.

Сегодня же один из основных ресурсов сделал развернутый эфир из лагеря на полигоне Руднинкай, где мигранты жаловались на 1) то, что их держат на огражденной территории; 2) плохие условия, недостаток еды и воды. Комментируют на камеру вполне благообразные очкарики на хорошем английском языке.

Что будет дальше? Логика информационной картины подсказывает, что если бы кто-то хотел раскачать, то сценарий такой — мигранты вырываются на волю, чтобы добыть еды и воды.

  1. Недовольные условиями содержания (об этом все уже знают) нелегалы убегают из лагеря и слегка грабят местных фермеров. С высокой вероятностью могут возникнуть инциденты с сексуальным насилием ("Кельнский инцидент" и др.).
  2. В ответ "литовские нацисты" (мы уже знаем, что Литве сплошь нацисты и концлагеря) атакуют какую-нибудь группу мигрантов (максимально безобидную) или лагерь (зависит от квалификации подстрекателей).
  3. Начинается коллективный ор специально обученных правозащитников, который клеймят власти, за то, что 1) плохими условиями спровоцировали несчастных мигрантов; 2) не смогли обуздать "нацистов". Сигнал о злодеяниях Вильнюса активно разносится по Европе. Что может затормозить выделение помощи.
  4. Уже сделан вброс под дальнейшее масштабирование: ширятся (очень активно — в российских каналах) сообщения о письме некого воина Аллаха, который уже готовится мстить за единоверцев, даже бомбы уже якобы заложены в крупные торговые центры Вильнюса и общественные здания (очень похоже на "письмо ХАМАС" в инциденте с самолетом Протасевича). Дополнительным элементом масштабирования могут стать акции протеста перед дипмиссиями Литвы в европейских странах.

Т.е., все готово для раскручивания спирали дестабилизации. Каждый новый инцидент будет подливать масла в огонь.

Негативным фоном для происходящего являются сообщения о распространении коронавируса среди нелегалов.

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Для справки.

На текущий момент в Литве зафиксировано 4090 нелегальных мигранта (за весь прошлый год — 80). Из них почти 3000 — из Ирака. И 90 граждан РФ.

2884 пересекли границу в июле и 543 — в августе. 1,5 тысячи мигрантов размещены на погранзаставах. Более 500 — в Центре регистрации иностранцев. Некоторые находятся в приграничных школах Медининкай, а более 700 — на полигоне Руднинкай. Около 670 мигрантов были переселены в городские объекты. В общей сложности нелегалы размещены в двенадцати муниципалитетах.

Ковид выявлен у 49 мигрантов на погранзаставах и у 71 проживающего в муниципалитетах. В Литве постепенно растет заболеваемость, так что люди не будут рады таким новостям…

Какой вывод для Украины? Главное — нельзя медлить.

Сделать все возможное на упреждение. Физически не пускать поток людей, дать все необходимые полномочия пограничникам и дополнительным силам. Заранее разъяснить партнерам, что для нас нелегалы из страны-оккупанта — это диверсанты, их появление — это акт войны, мы не можем и не будем рассматривать их как беженцев или даже экономических мигрантов, а вина за возможные инциденты полностью лежит на странах, которые используют гражданских для решения военных задач.

Потому что по большому счету задача по дестабилизации Литвы врагами уже во многом решена. Лукашенко может хоть завтра прекратить рейсы из Ирака. Впереди Литву ожидает несколько месяцев качелей уже с теми людьми, которые находятся на ее территории. Это оттягивает огромные ресурсы, в т.ч. — информационные, политические. Любое заявление литовцев теперь будет иметь фоном "а что там с нелегалами"/"а у вас там беженцев линчуют".

Поэтому нужна позиция на упреждение, какую бы критику она не вызывала. Мы видим, к чему приводит запоздалая реакция: провокации и критика все равно будут. Разница лишь в том, есть у тебя 4К нелегалов в стране, которые используются для раскачки изнутри, или нет", - пишет Копытько.

Автор: 

Беларусь (7888) Литва (2447) мигранты (980) нелегалы (452) россия (95402)


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Топ комментарии
+13
На всю Украину есть только один житель, который извинялся перед дырявым рамзанкой и имя ему бубочка
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05.08.2021 13:53
+10
А кто доктор Литве, что они принимают у чебя черномазых? Развернули, дали подсрачника - пускай чурки дуют к бульбофюрреру. Кто щимится в страну вопреки требований погранцов - стрелять на поражение! К чему эта толерастия?!
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05.08.2021 13:54
+8
У всьому тому цирку жаль лише Литву і литовців.
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05.08.2021 13:50
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На всю Украину есть только один житель, который извинялся перед дырявым рамзанкой и имя ему бубочка
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05.08.2021 13:53 Ответить
Ат ты, значит, пытаешься стать вторым?
Оно тебе надо? Тем более будет реально стыдно, если придут и спросят: зачем ты это делал? Ответить будет нечего, гарантирую.
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05.08.2021 13:55 Ответить
Сам-то ты уже курс обрезания прошел?
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05.08.2021 13:57 Ответить
религиозные фанатики они ж как зебилы, им хрен чего докажешь
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05.08.2021 13:58 Ответить
Вот и не связывайся. Здоровее будешь. Поверь моему опыту, я жил в мусульманской стране.
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05.08.2021 14:08 Ответить
я в курсе. И издательство Шарлей **** тоже в курсе. И печатали карикатуры и дальше, даже после того как их издательство расстреляли вместе с сотрудниками... Но если вера приказывает убивать других людей, то пора бы уже сделать ответный визит в виде крестового туда похода, как делала церковь на протяжении веков
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05.08.2021 14:11 Ответить
Сейчас в разгаре поход в другую сторону. Поэтому так рагулялись те, кто расстреливает редакции и отрезает головы учителям. Одно скажу: в эту кашу не стоит лезть человеку неверующему.
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05.08.2021 14:15 Ответить
Поучи папу любить маму
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06.08.2021 11:53 Ответить
Вроде не дебил... был.
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06.08.2021 12:00 Ответить
Ой да ладно. Сколько уже рассказывают эти сказки про 100500тыщ джигитов которые едут карать за оскорбление аллаха... и все боятся... но почему-то никто не приезжает
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05.08.2021 14:13 Ответить
Я тебя ничем не пугал. Я просто просил не трогать религиозные убеждения людей. Это сложно? Или ума большого требует?
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05.08.2021 14:20 Ответить
Это - глупо. Ты советуешь пройти мимо, видя подлость (то, что ты называешь религией). Обычно подлости только того и надо - чтоб ее не трогали, она могла разрастись и дальше уже принуждать к тому, чтобы в ней не сомневались, чтобы её априори принимали и следовали ей.
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05.08.2021 14:27 Ответить
Это слишком большая тема, чтобы мы ее здесь одолели. Я, например, считаю религию совершенным бизнесом в наше время. Но в разные времена она выполняла разные задачи. Когда-то из диких людоедских племен она сформировала народы. Привила базовые поведенческие реакции. Для примера: тех же мусульман, проживающих преимущественно в жарком климате, религия и сегодня принуждает мыться много раз в день. Согласись, не последнее дело. А наши заповеди: Не убий, не укради и далее - чем плохи? Эти нормы постепенно перешли в мирские законы. Так из лютых дикарей появились Лернардо да Винчи и Илоны Маски. Это не значит, что они не могли бы убить, но они этого не делали, потому что однажды религия этого не одобрила.
Теперь религия в жутком кризисе. Современное общество переросло ее в том виде, в котором она сохранилась. Она сильно отстала от общества. Практически навсегда. Но не везде пока. Есть еще жаркие страны, где готовы убивать во имя божие.
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05.08.2021 14:52 Ответить
Главный нюанс - то, о чем ты говоришь, это не наши заповеди. У нас несколько иные... так, сказать правила. По названию в том числе. А то, о чем ты говоришь - это навязанная нам чужаками религия.
Нюанс поменьше: Илон Маск так-то атеист. Да Винчи так-то тоже не был религиозен, ибо практиковал анатомию... хоть и не публиковал своих работ, как раз по причине их запрета церковью. То есть он сознательно нарушал тогдашние религиозные догмы...
Во все времена религия (в отличие от Веры) выполняла одну задачу: превратить управляемый народ в послушное стадо. И справлялась с этой задачей, пусть и разными методами (а разве важно ли, как зовут т.н. "пророка" - исус или иса?)

О нет, религия процветает, в том или ином виде. А все потому, что дает ложное чувство возможности возложить развитие (себя, рода, родины) на боженьку/аллаха/ктулху. Вера этого не дает. Там ... в общем сам всяк кует свой удел и сам отвечает за то что там понаковал...
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05.08.2021 15:04 Ответить
Ну, давай сейчас к Перунам/Велесам уйдем!
И про послушное стадо согласен, и про про индульгенции помню. И про церковную десятину. И про бабушкины мятые гривеньки тоже. Это все попытка церкви продать нам царствие небесное.
Ладно, засели мы на этой теме. Пошли дальше! В стране многое происходит, пока мы тут о высоких материях...
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05.08.2021 15:14 Ответить
Так в процессе...))
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05.08.2021 15:34 Ответить
Я бы с радостью, Олег, но у меня еще куча дел. Мне очень приятно общаться с умным человеком, но дел реально много.
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05.08.2021 15:42 Ответить
Это ему ещё можно сказать повезло,что дырка его простил и не заставил каждое его публичное выступление начинать с извинений. Фу мля,слов нет какой наш народ конченный,такого ублюдка президентом выбрать.
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05.08.2021 13:56 Ответить
Правильно! Нельзя смеятся над взрослыми людьми верящими в Деда Мороза
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05.08.2021 13:55 Ответить
Можно и так сказать. Но лучше не разрушать веру в красивое.
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05.08.2021 14:21 Ответить
Рекомендую кино. "Остров", довольно старое уже. Но там Скарлетт Йохансон молодая, есть на что посмотреть.
Суть. Жили себе люди на острове. Почитай в раю. И их боги... даже даровали им шанс (время от времени) приблизиться к ним... на ИХ остров, где бы они жили во всеобщем благоденствии.
И только благодаря двоим усомнившимся (на самом деле одному, Скарлетт там была прицепом) - они поняли что вся их религия была ... жуткой пародией рая. Их там выращивали на органы, скармливая красивые сказки.
Так что можно и нужно. И не говори о вере. Твое - это религия. Вера это иное.
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05.08.2021 14:29 Ответить
Я видел этот фильм. Интересная идея. Только отмечу, что я не религиозный человек. Просто за всю свою богатую событиями жизнь видел всякое, поэтому считаю единственно правильным не лезть неверующему в дела религиозные. от слова "никогда". Кстати, я прекрасно понимаю, что такое вера. Согласен, с религией мало общего.
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05.08.2021 14:34 Ответить
Не лезть в религиозные дела, не лезть в политику, вообще никуда не лезть - ты лишнехромосомный раб очевидно?
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06.08.2021 11:55 Ответить
Ты или слепой, или тупой. Ты мои посты видел? Не лезь, млять, в политику...
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06.08.2021 12:12 Ответить
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05.08.2021 15:16 Ответить
а шо,***,только вы умеете распинать мальчиков? Білоруська влада проводить заходи щодо дегуманізації Литви, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3302
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05.08.2021 15:16 Ответить
В связи с переходом режима Лукашенко в режим "международного терроризма", кто отвечает за пропуск и досмотр водного и железнодорожного транспорта с территории Беларуси в Украину?(с)
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05.08.2021 13:48 Ответить
Литовские власти ещё можно чем-то очернить?
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05.08.2021 13:50 Ответить
Интересно, а среди мигрантов русскоговорящие есть?
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05.08.2021 13:50 Ответить
Так в материале написано, что таких там гускапаспортных аж 90 голов.
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05.08.2021 14:01 Ответить
У всьому тому цирку жаль лише Литву і литовців.
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05.08.2021 13:50 Ответить
чем беженцев не устраивает процветающая Белорусская ССР ?
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05.08.2021 13:54 Ответить
Только тем, что не очень процветает.
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05.08.2021 13:56 Ответить
біженці не хочуть жити в процвітаючій - вони дуже хочуть жити в фашиствуючій і загниваючій
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05.08.2021 14:06 Ответить
А кто доктор Литве, что они принимают у чебя черномазых? Развернули, дали подсрачника - пускай чурки дуют к бульбофюрреру. Кто щимится в страну вопреки требований погранцов - стрелять на поражение! К чему эта толерастия?!
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05.08.2021 13:54 Ответить
Просто мир катится в тар-та-ра-ры. Ты помягче пиши, а то забанят, скажут шо ты расист и вообще почему до сих пор не на коленях не извиняешься перед неграми?
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05.08.2021 13:56 Ответить
кацапи якраз хочуть щоб почали стріляти - бо вже напоготові другий етап цієї спецоперації - шахіди
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05.08.2021 14:11 Ответить
Вислати біженців важко, оскільки тут працює звичайна в таких випадках тактика: вони знищують свій паспорт і не повідомляють про країну, звідки прибули, або повідомляють свідомо невірні відомості, які найчастіше неможливо перевірити.

Iraqi Airways, задовольняючи ажіотажний попит на квитки, на додаток до рейсів з Багдада до Мінська, відкрила туди рейси також з Басри, Ербіля і Сулейманії. Попит породжений тим, що білоруський транзит на сьогоднішній день - найвигідніший за витратами, короткий і безпечний маршрут до Європи.
В даний час в Литві накопичилося вже близько чотирьох тисяч мігрантів, а до кінця року МВС Литви прогнозує десять тисяч. Не менш ніж 80% біженців - молоді чоловіки, а жінки і діти там в явній меншості, скоріше для створення фону і, при необхідності, для демонстрації страждань, а то і смертей від поганого поводження. Вислати біженців важко, оскільки тут працює звичайна в таких випадках тактика: вони знищують свій паспорт і не повідомляють про країну, звідки прибули, або повідомляють свідомо невірні відомості, які найчастіше неможливо перевірити. Розрахунок робиться на те, що, після кількох безуспішних спроб їх вислати, влада приймаючої країни плюне на цю справу, і дасть їм вид на проживання.

Масовий потік біженців, що виник на рівному місці, без видимих потрясінь в країні походження, може означати тільки одне - це економічний потік, який побачив зручну лазівку. Але в даному випадку все йде ще гірше, оскільки лазівка сконструйована штучно, білоруськими спецслужбами, що тісно взаємодіють з російськими. Біженці, вийшовши з літака, не розбігаються хто куди, пробираючись до кордону з Литвою, а, організовано, у супроводі працівників білоруських спецслужб, доставляються до кордону, де передаються білоруським прикордонникам і отримують інструкції по його подоланню.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/litva-lukashenko-i-migranty-deystviya-minska-i-moskvy-i-vozmozhnye-otvety-litvy-i-es-chto-sleduet-delat-ukraine-03082021-432917
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05.08.2021 14:38 Ответить
Так если чучела пришли из бульбостана - отправляйте в бульбостан. То что у чурок нет паспорта - их проблемы.
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05.08.2021 18:52 Ответить
А эта Амнисти ******** интернешл там еще не объявилась?
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05.08.2021 13:59 Ответить
Из статьи понятно, что бульбенфюрер сильно обижается, если его бизнес кто-то щемит. В данном случае литовские собаки. Туристы, купившие у луки путевки в Евросоюз и не обогнавшие литовских собак, предъявляют бульбенфюреру и требуют вернуть деньги.
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05.08.2021 14:00 Ответить
Какое значение имеет этот словесный понос сумасшедшего бульбофюрера ? Прикрепите еще новость из Северной Кореи и какого нибудь племени людоедов из Африки, тогда буде читабельно .
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05.08.2021 14:04 Ответить
Европейцы сами виноваты - простили )(уйлу Молдову, Грузию, Украину. Строят северные потоки, торгуют с **********, подпитывают мордор валютой.

Недофюрер борзеет от безнаказанности и продолжает гибридную войну с странами ЕС и НАТО на их территории.
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05.08.2021 14:05 Ответить
однако бульбафюрер совсем чуйку потерял раз такое устроил, все прекрасно помнят как белакацапское гб серьезно лупит своих политоппонентов, а то и вешает на чужой земле, что им мешает для любимого дела забить несчастного мигранта насмерть?
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05.08.2021 14:08 Ответить
Ваши же "погранцы" его и убили. Следующие найденные убитыми "несчастные мигранты" тоже будут убиты лукашенковскими карателями. Трюк старый и примитивный, гляйвицкий инцидент.
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05.08.2021 14:36 Ответить
Хм. А вот здесь мне писали вот что... про собак...

Білоруська влада проводять заходи щодо дегуманізації Литви, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 554 https://censor.net/ru/user/127449

U nas umnyje sobaki vypolniajet svojiu rabotu Білоруська влада проводять заходи щодо дегуманізації Литви, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 554Cesno eto zest kak ix vysylajet,tolko deti i zencyni ostavliajet.Bjut silno bjut i zdes
https://censor.net/ru/comments/locate/3280546/01921436-50a5-7073-8e94-486d9572cf59Ответить
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05.08.2021 14:12 Ответить
По белорусам при пересичении границы будут скоро стрелять с обеих сторон одновременно.
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05.08.2021 14:15 Ответить
Бацька будет мстить всем за то, что он мразь и подонок.
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05.08.2021 14:23 Ответить
Жаль, что это неправда! К тараканам не испытываю "гумманости" /тапком их/
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05.08.2021 14:23 Ответить
У наметовому таборі для мігрантів, недавно обладнаному на полігоні Руднинкай, сталися заворушення, формально - через невдоволення умовами утримання: погані харчування і вода. За фактом же це була спроба розгойдати ситуацію, і, скориставшись втратою контролю над табором, втекти, в розрахунку на просування далі в Європу. При цьому мігранти виявляли добру політичну підкованість і вимагали, аби "Євросоюз побачив", що вони живуть в таборі "наче худоба".
Пожвавилася в Литві і російська п'ята колона, почавши вже пряму розкачку ситуації. Місцевих жителів в різних частинах Литви залякують тим, що поруч із їх селищами будуть розміщені нові табори мігрантів, намагаючись викликати цим спонтанні протести. Сценарій - той самий, що і в історії з ізолятором для хворих на ковід на зорі епідемії в Україні. Завдання - розгойдати ситуацію в Литві, члені НАТО та ЄС, причому про кінцеві цілі цього розгойдування в Росії говорять відверто.
Андрій Стариков, російський політолог, керівник інформаційного агентства Baltnews: Тиск з боку литовського суспільства на владу буде все сильнішим, дії литовської влади далі будуть все більш істеричні, нелогічні, непослідовні і панікерські. Не виключаю, що дійсно все це призведе до дуже серйозної політичної, я думаю, парламентської кризи, може бути, з відходом у відставку міністерств, падінням уряду. Не виключені і внутрішні потрясіння.
Перекладаючи на загальнозрозумілу мову, Кремль робить ставку на повтор сценаріїв 1940 року, коли три країни Балтії були поглинені під прикриттям "народних протестів проти антинародних режимів". Зрозуміло, що міграційна криза - лише перша, початкова частина цієї операції. П'яту колону в країнах Балтії готували десятиліттями, саме для цієї мети. Деталі, зрозуміло, будуть варіюватися - так, якщо в Україні гаслом капітулянтів були і залишаються "просто перестати стріляти" і "подивитися в очі Путіну", то литовцям запропонують "просто перестати санкціонувати Білорусію" і "подивитися в очі Лукашенка".
https://www.dsnews.ua/ukr/society/litva-lukashenko-i-migranty-deystviya-minska-i-moskvy-i-vozmozhnye-otvety-litvy-i-es-chto-sleduet-delat-ukraine-03082021-432917
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05.08.2021 14:31 Ответить
Таракан совсем оборзел! Жаль, что этот ублюдок хитрозачьосаный в детстве К.Чуковского про Тараканища не читал.
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05.08.2021 14:32 Ответить
усатый диктатороподобный клоун
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05.08.2021 15:04 Ответить
Так это не мигранты а беженцы!
Бегут от режима Лукашенко! А вы бы не бежали?
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05.08.2021 14:41 Ответить
скатились на самое дно
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05.08.2021 16:20 Ответить
Здесь только жёсткие меры помогут.
Вытолкать всех мигрантов обратно, откуда пришли.
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05.08.2021 17:35 Ответить
Блін ..., та не Лука це все придумав , організував та керує
Ставлю на 99% - що за цією супероперацією стоїть усім відоме Чмо , під кличкою *****
Математика затриманих нелегалів у 2020 році та за пів-року 2021 - вражає ( була тут вчора) ...
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05.08.2021 21:34 Ответить
 
 