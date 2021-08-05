Белорусские власти проводят мероприятия по дегуманизации Литвы, - СМИ

Сегодня утром минские власти начали информационные мероприятия по дегуманизации Литвы. Утром была вброшена информация о якобы найденном поблизости от границы гражданине Ирака, который "скончался буквально на руках у пограничников". Разгоняется тезис, что умер от побоев. Это случилось на следующий день после приказа главы МВД Литвы физически не допускать нелегалов на территорию страны.

Об этом пишет блогер Алексей Копытько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на sprotyv.info.

"Поскольку со стороны лучше видно, а также с целью фиксации полезного опыта, продолжаем наблюдать за атакой нелегальными мигрантами на Литву

Серия "Дегуманизация".

Сегодня утром минские власти начали информационные мероприятия по дегуманизации Литвы. Утром была вброшена информация о якобы найденном поблизости от границы гражданине Ирака, который "скончался буквально на руках у пограничников". Разгоняется тезис, что умер от побоев. Подразумевается, что побои нанесены литовцами. Это случилось на следующий день после приказа главы МВД Литвы физически не допускать нелегалов на территорию страны. Сигнал подняли на самый высокий уровень. О "гибели" иракца в контексте "шокирующее убийство" доложили Лукашенко, и он дал ряд гуманных поручений (найти родственников, выдать визы, помочь…). Глава МВД Литвы заявила, что история с "гибелью иракца" — дезинформация. Глава Минобороны Литвы заявил, что подобные провокации не стали сюрпризом. Никаких фактов лукашенковцы не предъявили. Зато начался поток сигналов с целью максимального очернения литовской власти. Примеры. Заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН РБ кандидат философских наук Николай Щекин заявил, что "мигранты стали зеркалом фашиствующей демократии Запада и раскрыли истинное лицо нацистских намерений коллективного Запада". Литва — "концлагерь коллективного Запада XXI века". И много в подобном же тоне.

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Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что "в ЕС к мигрантам относятся как к скотам", подчеркнув, что нелегалов закрывают в лагерях без пищи и воды (это важный тезис). Сюжет с "убийством иракца" также упомянул. И т.д.

Погранслужба РБ заявила, что на участке Лидского пограничного отряда обнаружена группа из 5 нелегалов, которых якобы не пустили в Литву. "Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия (!!!) и СЛЕДЫ УКУСОВ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК" (хорошо, хоть не следы укусов литовских пограничников).

Для контраста с "фашиствующими" литовцами члены Белорусского союза женщин провели акцию памяти о погибшем и осудили политику Литвы в отношении нелегалов (какой же бред…)

В течение дня история умершего стала топ-новостью в РБ, затмив Олимпиаду, и начала обрастать ничего не значащими деталями, которые нельзя проверить, но которые создают информационный шум (свидетели описывают, откуда и как шел умерший, как он кашлял, на каком боку он лежал, сколько ему было лет и т.д.).

В самой Литве началась эскалация критики властей.

Литовский Красный Крест раскритиковал власть за нарушение прав человека и создание ненадлежащих условий. Этот сигнал активно подхватили в Беларуси.

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Началось то, о чем я уже писал — атаки на власть справа и слева. Разные политики требуют отставки главы МВД. Одни за то, что она реагирует недостаточно жестко и своевременно, другие — что власти не занимаются своими бедными гражданами, а возятся с нелегалами.

Сегодня же один из основных ресурсов сделал развернутый эфир из лагеря на полигоне Руднинкай, где мигранты жаловались на 1) то, что их держат на огражденной территории; 2) плохие условия, недостаток еды и воды. Комментируют на камеру вполне благообразные очкарики на хорошем английском языке.

Что будет дальше? Логика информационной картины подсказывает, что если бы кто-то хотел раскачать, то сценарий такой — мигранты вырываются на волю, чтобы добыть еды и воды.

Недовольные условиями содержания (об этом все уже знают) нелегалы убегают из лагеря и слегка грабят местных фермеров. С высокой вероятностью могут возникнуть инциденты с сексуальным насилием ("Кельнский инцидент" и др.). В ответ "литовские нацисты" (мы уже знаем, что Литве сплошь нацисты и концлагеря) атакуют какую-нибудь группу мигрантов (максимально безобидную) или лагерь (зависит от квалификации подстрекателей). Начинается коллективный ор специально обученных правозащитников, который клеймят власти, за то, что 1) плохими условиями спровоцировали несчастных мигрантов; 2) не смогли обуздать "нацистов". Сигнал о злодеяниях Вильнюса активно разносится по Европе. Что может затормозить выделение помощи. Уже сделан вброс под дальнейшее масштабирование: ширятся (очень активно — в российских каналах) сообщения о письме некого воина Аллаха, который уже готовится мстить за единоверцев, даже бомбы уже якобы заложены в крупные торговые центры Вильнюса и общественные здания (очень похоже на "письмо ХАМАС" в инциденте с самолетом Протасевича). Дополнительным элементом масштабирования могут стать акции протеста перед дипмиссиями Литвы в европейских странах.

Т.е., все готово для раскручивания спирали дестабилизации. Каждый новый инцидент будет подливать масла в огонь.

Негативным фоном для происходящего являются сообщения о распространении коронавируса среди нелегалов.

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Для справки.

На текущий момент в Литве зафиксировано 4090 нелегальных мигранта (за весь прошлый год — 80). Из них почти 3000 — из Ирака. И 90 граждан РФ.

2884 пересекли границу в июле и 543 — в августе. 1,5 тысячи мигрантов размещены на погранзаставах. Более 500 — в Центре регистрации иностранцев. Некоторые находятся в приграничных школах Медининкай, а более 700 — на полигоне Руднинкай. Около 670 мигрантов были переселены в городские объекты. В общей сложности нелегалы размещены в двенадцати муниципалитетах.

Ковид выявлен у 49 мигрантов на погранзаставах и у 71 проживающего в муниципалитетах. В Литве постепенно растет заболеваемость, так что люди не будут рады таким новостям…

Какой вывод для Украины? Главное — нельзя медлить.

Сделать все возможное на упреждение. Физически не пускать поток людей, дать все необходимые полномочия пограничникам и дополнительным силам. Заранее разъяснить партнерам, что для нас нелегалы из страны-оккупанта — это диверсанты, их появление — это акт войны, мы не можем и не будем рассматривать их как беженцев или даже экономических мигрантов, а вина за возможные инциденты полностью лежит на странах, которые используют гражданских для решения военных задач.

Потому что по большому счету задача по дестабилизации Литвы врагами уже во многом решена. Лукашенко может хоть завтра прекратить рейсы из Ирака. Впереди Литву ожидает несколько месяцев качелей уже с теми людьми, которые находятся на ее территории. Это оттягивает огромные ресурсы, в т.ч. — информационные, политические. Любое заявление литовцев теперь будет иметь фоном "а что там с нелегалами"/"а у вас там беженцев линчуют".

Поэтому нужна позиция на упреждение, какую бы критику она не вызывала. Мы видим, к чему приводит запоздалая реакция: провокации и критика все равно будут. Разница лишь в том, есть у тебя 4К нелегалов в стране, которые используются для раскачки изнутри, или нет", - пишет Копытько.