Белорусские власти проводят мероприятия по дегуманизации Литвы, - СМИ
Сегодня утром минские власти начали информационные мероприятия по дегуманизации Литвы. Утром была вброшена информация о якобы найденном поблизости от границы гражданине Ирака, который "скончался буквально на руках у пограничников". Разгоняется тезис, что умер от побоев. Это случилось на следующий день после приказа главы МВД Литвы физически не допускать нелегалов на территорию страны.
Об этом пишет блогер Алексей Копытько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на sprotyv.info.
"Поскольку со стороны лучше видно, а также с целью фиксации полезного опыта, продолжаем наблюдать за атакой нелегальными мигрантами на Литву
Серия "Дегуманизация".
- Сегодня утром минские власти начали информационные мероприятия по дегуманизации Литвы. Утром была вброшена информация о якобы найденном поблизости от границы гражданине Ирака, который "скончался буквально на руках у пограничников". Разгоняется тезис, что умер от побоев. Подразумевается, что побои нанесены литовцами. Это случилось на следующий день после приказа главы МВД Литвы физически не допускать нелегалов на территорию страны.
- Сигнал подняли на самый высокий уровень. О "гибели" иракца в контексте "шокирующее убийство" доложили Лукашенко, и он дал ряд гуманных поручений (найти родственников, выдать визы, помочь…).
- Глава МВД Литвы заявила, что история с "гибелью иракца" — дезинформация. Глава Минобороны Литвы заявил, что подобные провокации не стали сюрпризом. Никаких фактов лукашенковцы не предъявили. Зато начался поток сигналов с целью максимального очернения литовской власти.
- Примеры. Заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН РБ кандидат философских наук Николай Щекин заявил, что "мигранты стали зеркалом фашиствующей демократии Запада и раскрыли истинное лицо нацистских намерений коллективного Запада". Литва — "концлагерь коллективного Запада XXI века". И много в подобном же тоне.
Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что "в ЕС к мигрантам относятся как к скотам", подчеркнув, что нелегалов закрывают в лагерях без пищи и воды (это важный тезис). Сюжет с "убийством иракца" также упомянул. И т.д.
Погранслужба РБ заявила, что на участке Лидского пограничного отряда обнаружена группа из 5 нелегалов, которых якобы не пустили в Литву. "Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия (!!!) и СЛЕДЫ УКУСОВ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК" (хорошо, хоть не следы укусов литовских пограничников).
Для контраста с "фашиствующими" литовцами члены Белорусского союза женщин провели акцию памяти о погибшем и осудили политику Литвы в отношении нелегалов (какой же бред…)
В течение дня история умершего стала топ-новостью в РБ, затмив Олимпиаду, и начала обрастать ничего не значащими деталями, которые нельзя проверить, но которые создают информационный шум (свидетели описывают, откуда и как шел умерший, как он кашлял, на каком боку он лежал, сколько ему было лет и т.д.).
- В самой Литве началась эскалация критики властей.
Литовский Красный Крест раскритиковал власть за нарушение прав человека и создание ненадлежащих условий. Этот сигнал активно подхватили в Беларуси.
Началось то, о чем я уже писал — атаки на власть справа и слева. Разные политики требуют отставки главы МВД. Одни за то, что она реагирует недостаточно жестко и своевременно, другие — что власти не занимаются своими бедными гражданами, а возятся с нелегалами.
Сегодня же один из основных ресурсов сделал развернутый эфир из лагеря на полигоне Руднинкай, где мигранты жаловались на 1) то, что их держат на огражденной территории; 2) плохие условия, недостаток еды и воды. Комментируют на камеру вполне благообразные очкарики на хорошем английском языке.
Что будет дальше? Логика информационной картины подсказывает, что если бы кто-то хотел раскачать, то сценарий такой — мигранты вырываются на волю, чтобы добыть еды и воды.
- Недовольные условиями содержания (об этом все уже знают) нелегалы убегают из лагеря и слегка грабят местных фермеров. С высокой вероятностью могут возникнуть инциденты с сексуальным насилием ("Кельнский инцидент" и др.).
- В ответ "литовские нацисты" (мы уже знаем, что Литве сплошь нацисты и концлагеря) атакуют какую-нибудь группу мигрантов (максимально безобидную) или лагерь (зависит от квалификации подстрекателей).
- Начинается коллективный ор специально обученных правозащитников, который клеймят власти, за то, что 1) плохими условиями спровоцировали несчастных мигрантов; 2) не смогли обуздать "нацистов". Сигнал о злодеяниях Вильнюса активно разносится по Европе. Что может затормозить выделение помощи.
- Уже сделан вброс под дальнейшее масштабирование: ширятся (очень активно — в российских каналах) сообщения о письме некого воина Аллаха, который уже готовится мстить за единоверцев, даже бомбы уже якобы заложены в крупные торговые центры Вильнюса и общественные здания (очень похоже на "письмо ХАМАС" в инциденте с самолетом Протасевича). Дополнительным элементом масштабирования могут стать акции протеста перед дипмиссиями Литвы в европейских странах.
Т.е., все готово для раскручивания спирали дестабилизации. Каждый новый инцидент будет подливать масла в огонь.
Негативным фоном для происходящего являются сообщения о распространении коронавируса среди нелегалов.
Для справки.
На текущий момент в Литве зафиксировано 4090 нелегальных мигранта (за весь прошлый год — 80). Из них почти 3000 — из Ирака. И 90 граждан РФ.
2884 пересекли границу в июле и 543 — в августе. 1,5 тысячи мигрантов размещены на погранзаставах. Более 500 — в Центре регистрации иностранцев. Некоторые находятся в приграничных школах Медининкай, а более 700 — на полигоне Руднинкай. Около 670 мигрантов были переселены в городские объекты. В общей сложности нелегалы размещены в двенадцати муниципалитетах.
Ковид выявлен у 49 мигрантов на погранзаставах и у 71 проживающего в муниципалитетах. В Литве постепенно растет заболеваемость, так что люди не будут рады таким новостям…
Какой вывод для Украины? Главное — нельзя медлить.
Сделать все возможное на упреждение. Физически не пускать поток людей, дать все необходимые полномочия пограничникам и дополнительным силам. Заранее разъяснить партнерам, что для нас нелегалы из страны-оккупанта — это диверсанты, их появление — это акт войны, мы не можем и не будем рассматривать их как беженцев или даже экономических мигрантов, а вина за возможные инциденты полностью лежит на странах, которые используют гражданских для решения военных задач.
Потому что по большому счету задача по дестабилизации Литвы врагами уже во многом решена. Лукашенко может хоть завтра прекратить рейсы из Ирака. Впереди Литву ожидает несколько месяцев качелей уже с теми людьми, которые находятся на ее территории. Это оттягивает огромные ресурсы, в т.ч. — информационные, политические. Любое заявление литовцев теперь будет иметь фоном "а что там с нелегалами"/"а у вас там беженцев линчуют".
Поэтому нужна позиция на упреждение, какую бы критику она не вызывала. Мы видим, к чему приводит запоздалая реакция: провокации и критика все равно будут. Разница лишь в том, есть у тебя 4К нелегалов в стране, которые используются для раскачки изнутри, или нет", - пишет Копытько.
Пожалуйста, подождите...
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Оно тебе надо? Тем более будет реально стыдно, если придут и спросят: зачем ты это делал? Ответить будет нечего, гарантирую.
Теперь религия в жутком кризисе. Современное общество переросло ее в том виде, в котором она сохранилась. Она сильно отстала от общества. Практически навсегда. Но не везде пока. Есть еще жаркие страны, где готовы убивать во имя божие.
Нюанс поменьше: Илон Маск так-то атеист. Да Винчи так-то тоже не был религиозен, ибо практиковал анатомию... хоть и не публиковал своих работ, как раз по причине их запрета церковью. То есть он сознательно нарушал тогдашние религиозные догмы...
Во все времена религия (в отличие от Веры) выполняла одну задачу: превратить управляемый народ в послушное стадо. И справлялась с этой задачей, пусть и разными методами (а разве важно ли, как зовут т.н. "пророка" - исус или иса?)
О нет, религия процветает, в том или ином виде. А все потому, что дает ложное чувство возможности возложить развитие (себя, рода, родины) на боженьку/аллаха/ктулху. Вера этого не дает. Там ... в общем сам всяк кует свой удел и сам отвечает за то что там понаковал...
И про послушное стадо согласен, и про про индульгенции помню. И про церковную десятину. И про бабушкины мятые гривеньки тоже. Это все попытка церкви продать нам царствие небесное.
Ладно, засели мы на этой теме. Пошли дальше! В стране многое происходит, пока мы тут о высоких материях...
Суть. Жили себе люди на острове. Почитай в раю. И их боги... даже даровали им шанс (время от времени) приблизиться к ним... на ИХ остров, где бы они жили во всеобщем благоденствии.
И только благодаря двоим усомнившимся (на самом деле одному, Скарлетт там была прицепом) - они поняли что вся их религия была ... жуткой пародией рая. Их там выращивали на органы, скармливая красивые сказки.
Так что можно и нужно. И не говори о вере. Твое - это религия. Вера это иное.
Iraqi Airways, задовольняючи ажіотажний попит на квитки, на додаток до рейсів з Багдада до Мінська, відкрила туди рейси також з Басри, Ербіля і Сулейманії. Попит породжений тим, що білоруський транзит на сьогоднішній день - найвигідніший за витратами, короткий і безпечний маршрут до Європи.
В даний час в Литві накопичилося вже близько чотирьох тисяч мігрантів, а до кінця року МВС Литви прогнозує десять тисяч. Не менш ніж 80% біженців - молоді чоловіки, а жінки і діти там в явній меншості, скоріше для створення фону і, при необхідності, для демонстрації страждань, а то і смертей від поганого поводження. Вислати біженців важко, оскільки тут працює звичайна в таких випадках тактика: вони знищують свій паспорт і не повідомляють про країну, звідки прибули, або повідомляють свідомо невірні відомості, які найчастіше неможливо перевірити. Розрахунок робиться на те, що, після кількох безуспішних спроб їх вислати, влада приймаючої країни плюне на цю справу, і дасть їм вид на проживання.
Масовий потік біженців, що виник на рівному місці, без видимих потрясінь в країні походження, може означати тільки одне - це економічний потік, який побачив зручну лазівку. Але в даному випадку все йде ще гірше, оскільки лазівка сконструйована штучно, білоруськими спецслужбами, що тісно взаємодіють з російськими. Біженці, вийшовши з літака, не розбігаються хто куди, пробираючись до кордону з Литвою, а, організовано, у супроводі працівників білоруських спецслужб, доставляються до кордону, де передаються білоруським прикордонникам і отримують інструкції по його подоланню.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/litva-lukashenko-i-migranty-deystviya-minska-i-moskvy-i-vozmozhnye-otvety-litvy-i-es-chto-sleduet-delat-ukraine-03082021-432917
Недофюрер борзеет от безнаказанности и продолжает гибридную войну с странами ЕС и НАТО на их территории.
https://censor.net/ru/user/127449
U nas umnyje sobaki vypolniajet svojiu rabotu Cesno eto zest kak ix vysylajet,tolko deti i zencyni ostavliajet.Bjut silno bjut i zdes
https://censor.net/ru/comments/locate/3280546/01921436-50a5-7073-8e94-486d9572cf59Ответить
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Пожвавилася в Литві і російська п'ята колона, почавши вже пряму розкачку ситуації. Місцевих жителів в різних частинах Литви залякують тим, що поруч із їх селищами будуть розміщені нові табори мігрантів, намагаючись викликати цим спонтанні протести. Сценарій - той самий, що і в історії з ізолятором для хворих на ковід на зорі епідемії в Україні. Завдання - розгойдати ситуацію в Литві, члені НАТО та ЄС, причому про кінцеві цілі цього розгойдування в Росії говорять відверто.
Андрій Стариков, російський політолог, керівник інформаційного агентства Baltnews: Тиск з боку литовського суспільства на владу буде все сильнішим, дії литовської влади далі будуть все більш істеричні, нелогічні, непослідовні і панікерські. Не виключаю, що дійсно все це призведе до дуже серйозної політичної, я думаю, парламентської кризи, може бути, з відходом у відставку міністерств, падінням уряду. Не виключені і внутрішні потрясіння.
Перекладаючи на загальнозрозумілу мову, Кремль робить ставку на повтор сценаріїв 1940 року, коли три країни Балтії були поглинені під прикриттям "народних протестів проти антинародних режимів". Зрозуміло, що міграційна криза - лише перша, початкова частина цієї операції. П'яту колону в країнах Балтії готували десятиліттями, саме для цієї мети. Деталі, зрозуміло, будуть варіюватися - так, якщо в Україні гаслом капітулянтів були і залишаються "просто перестати стріляти" і "подивитися в очі Путіну", то литовцям запропонують "просто перестати санкціонувати Білорусію" і "подивитися в очі Лукашенка".
https://www.dsnews.ua/ukr/society/litva-lukashenko-i-migranty-deystviya-minska-i-moskvy-i-vozmozhnye-otvety-litvy-i-es-chto-sleduet-delat-ukraine-03082021-432917
Бегут от режима Лукашенко! А вы бы не бежали?
Вытолкать всех мигрантов обратно, откуда пришли.
Ставлю на 99% - що за цією супероперацією стоїть усім відоме Чмо , під кличкою *****
Математика затриманих нелегалів у 2020 році та за пів-року 2021 - вражає ( була тут вчора) ...