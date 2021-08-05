Білоруська влада проводить заходи щодо дегуманізації Литви, - ЗМІ

Сьогодні вранці мінська влада почала інформаційні заходи щодо дегуманізації Литви. Вранці була вкинута інформація про нібито знайденого поблизу від кордону громадянина Іраку, який "помер буквально на руках у прикордонників". Розганяється теза, що помер від побоїв. Це сталося наступного дня після наказу глави МВС Литви фізично не допускати нелегалів на територію країни.

Про це пише блогер Олексій Копитько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на sprotyv.info.

"Оскільки з боку краще видно, а також з метою фіксації корисного досвіду, продовжуємо спостерігати за атакою нелегальних мігрантів на Литву.

Серія "дегуманізація".

Сьогодні вранці мінська влада почала інформаційні заходи щодо дегуманізації Литви. Вранці була вкинута інформація про нібито знайденого поблизу від кордону громадянина Іраку, який "помер буквально на руках у прикордонників". Розганяється теза, що помер від побоїв. Мається на увазі, що побої нанесені литовцями. Це сталося на наступний день після наказу глави МВС Литви фізично не допускати нелегалів на територію країни.

Сигнал підняли на найвищий рівень. Про "загибель" іракця в контексті "шокуюче вбивство" доповіли Лукашенку, і він дав низку гуманних доручень (знайти родичів, видати візи, допомогти ...).

Глава МВС Литви заявила, що історія з "загибеллю іракця" - дезінформація. Глава Міноборони Литви заявив, що подібні провокації не стали сюрпризом. Ніяких фактів лукашенковці не пред'явили. Зате почався потік сигналів з метою максимального очорнення литовської влади.

Приклади. Завідувач відділом соціології державного управління Інституту соціології НАН РБ кандидат філософських наук Микола Щокін заявив, що "мігранти стали дзеркалом фашиської демократії Заходу і розкрили справжнє обличчя нацистських намірів колективного Заходу". Литва - "концтабір колективного Заходу XXI століття". І багато в подібному ж тоні.

Держсекретар Радбезу Білорусі заявив, що "в ЄС до мігрантів ставляться як до худоби", підкресливши, що нелегалів закривають в таборах без їжі і води (це важлива теза). Сюжет з "вбивством іракця" також згадав тощо.

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Прикордонна служба РБ заявила, що на ділянці Лідського прикордонного загону виявлено групу з 5 нелегалів, яких нібито не пустили в Литву. "Іноземці мали зовнішні ознаки застосування насильства з використанням вогнепальної зброї (!!!) і СЛІДИ УКУСІВ СЛУЖБОВИХ СОБАК" (добре, хоч не сліди укусів литовських прикордонників).

Для контрасту з "фашиськими" литовцями члени Білоруського союзу жінок провели акцію пам'яті про загиблого і засудили політику Литви щодо нелегалів (яка ж дурня ...)

Протягом дня історія померлого стала топ-новиною в РБ, затьмаривши Олімпіаду, і почала обростати неважливими деталями, які не можна перевірити, але які створюють інформаційний шум (свідки описують, звідки і як ішов померлий, як він кашляв, на якому боці він лежав, скільки йому було років і т.д.).

У самій Литві почалася ескалація критики влади.

Литовський Червоний Хрест розкритикував владу за порушення прав людини і створення неналежних умов. Цей сигнал активно підхопили в Білорусі.

Почалося те, про що я вже писав - атаки на владу справа і зліва. Різні політики вимагають відставки глави МВС. Одні за те, що вона реагує недостатньо жорстко і своєчасно, інші - що влада не займається своїми бідними громадянами, а возяться з нелегалами

Сьогодні ж один з основних ресурсів зробив розгорнутий ефір з табору на полігоні Руднинкай, де мігранти скаржилися на 1) те, що їх тримають на огородженій території; 2) погані умови, нестача їжі та води. Коментують на камеру цілком благовидні очкарики гарною англійською мовою.

Що буде далі? Логіка інформаційної картини підказує, що якби хтось хотів розгойдати, то сценарій такий - мігранти вириваються на волю, щоб добути їжі і води.

Незадоволені умовами утримання (про це все вже знають) нелегали тікають з табору і злегка грабують місцевих фермерів. З високою ймовірністю можуть виникнути інциденти з сексуальним насильством ( "Кельнський інцидент" і ін.).

У відповідь "литовські нацисти" (ми вже знаємо, що Литві суцільно нацисти і концтабори) атакують якусь групу мігрантів (максимально нешкідливу) або табір (залежить від кваліфікації підбурювачів).

Починається колективни крик спеціально навчених правозахисників, який таврує владу, за те, що 1) поганими умовами спровокували нещасних мігрантів; 2) не змогли приборкати "нацистів". Сигнал про злодіяння Вільнюса активно розноситься Європою. Що може загальмувати виділення допомоги.

Уже зроблене вкидання під подальше масштабування: ширяться (дуже активно - в російських каналах) повідомлення про лист якогось воїна Аллаха, який вже готується мстити за одновірців, навіть бомби вже нібито закладені в великі торгові центри Вільнюса і громадські будівлі (дуже схоже на "лист ХАМАС "в інциденті з літаком Протасевича). Додатковим елементом масштабування можуть стати акції протесту перед дипмісіями Литви в європейських країнах.

Тобто, все готово для розкручування спіралі дестабілізації. Кожен новий інцидент підливатиме масла у вогонь.

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Негативним фоном для того, що відбувається, є повідомлення про поширення коронавірусу серед нелегалів.

Для довідки.

На поточний момент в Литві зафіксовано 4090 нелегальних мігрантів (за весь минулий рік - 80). З них майже 3000 - з Іраку. І 90 громадян РФ.

2884 перетнули кордон в липні і 543 - в серпні. 1,5 тисячі мігрантів розміщені на прикордонних заставах. Більше 500 - в Центрі реєстрації іноземців. Деякі - в прикордонних школах Медінінкай, а понад 700 - на полігоні Руднинкай. Близько 670 мігрантів були переселені в міські об'єкти. В цілому нелегали розміщені в дванадцяти муніципалітетах.

Ковід виявлено у 49 мігрантів на прикордонних заставах і у 71 жиетлів муніципалітетів. У Литві поступово зростає захворюваність, так що люди не будуть раді таким новинам ...

Який висновок для України? Головне - не можна зволікати.

Зробити все можливе на випередження. Фізично не пускати потік людей, дати всі необхідні повноваження прикордонникам і додатковим силам. Заздалегідь роз'яснити партнерам, що для нас нелегали з країни-окупанта - це диверсанти, їх поява - це акт війни, ми не можемо і не будемо розглядати їх як біженців або навіть економічних мігрантів, а вина за можливі інциденти повністю лежить на країнах, які використовують цивільних для вирішення військових завдань.

Тому що за великим рахунком завдання з дестабілізації Литви ворогами вже багато в чому вирішена. Лукашенко може хоч завтра припинити рейси з Іраку. Попереду Литву чекає кілька місяців гойдалок вже з тими людьми, які перебувають на її території. Це відтягує величезні ресурси, в т.ч. - інформаційні, політичні. Будь-яка заява литовців тепер матиме фоном "а що там з нелегалами" / "а у вас там біженців лінчують".

Тому потрібна позиція на випередження, яку б критику вона не викликала. Ми бачимо, до чого призводить запізніла реакція: провокації і критика однак будуть. Різниця лише в тому, чи в тебе 4К нелегалів в країні, які використовуються для розкачки зсередини, чи ні", - пише Копитько.