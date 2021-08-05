Білоруська влада проводить заходи щодо дегуманізації Литви, - ЗМІ
Сьогодні вранці мінська влада почала інформаційні заходи щодо дегуманізації Литви. Вранці була вкинута інформація про нібито знайденого поблизу від кордону громадянина Іраку, який "помер буквально на руках у прикордонників". Розганяється теза, що помер від побоїв. Це сталося наступного дня після наказу глави МВС Литви фізично не допускати нелегалів на територію країни.
Про це пише блогер Олексій Копитько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на sprotyv.info.
"Оскільки з боку краще видно, а також з метою фіксації корисного досвіду, продовжуємо спостерігати за атакою нелегальних мігрантів на Литву.
Серія "дегуманізація".
Сьогодні вранці мінська влада почала інформаційні заходи щодо дегуманізації Литви. Вранці була вкинута інформація про нібито знайденого поблизу від кордону громадянина Іраку, який "помер буквально на руках у прикордонників". Розганяється теза, що помер від побоїв. Мається на увазі, що побої нанесені литовцями. Це сталося на наступний день після наказу глави МВС Литви фізично не допускати нелегалів на територію країни.
Сигнал підняли на найвищий рівень. Про "загибель" іракця в контексті "шокуюче вбивство" доповіли Лукашенку, і він дав низку гуманних доручень (знайти родичів, видати візи, допомогти ...).
Глава МВС Литви заявила, що історія з "загибеллю іракця" - дезінформація. Глава Міноборони Литви заявив, що подібні провокації не стали сюрпризом. Ніяких фактів лукашенковці не пред'явили. Зате почався потік сигналів з метою максимального очорнення литовської влади.
Приклади. Завідувач відділом соціології державного управління Інституту соціології НАН РБ кандидат філософських наук Микола Щокін заявив, що "мігранти стали дзеркалом фашиської демократії Заходу і розкрили справжнє обличчя нацистських намірів колективного Заходу". Литва - "концтабір колективного Заходу XXI століття". І багато в подібному ж тоні.
Держсекретар Радбезу Білорусі заявив, що "в ЄС до мігрантів ставляться як до худоби", підкресливши, що нелегалів закривають в таборах без їжі і води (це важлива теза). Сюжет з "вбивством іракця" також згадав тощо.
Прикордонна служба РБ заявила, що на ділянці Лідського прикордонного загону виявлено групу з 5 нелегалів, яких нібито не пустили в Литву. "Іноземці мали зовнішні ознаки застосування насильства з використанням вогнепальної зброї (!!!) і СЛІДИ УКУСІВ СЛУЖБОВИХ СОБАК" (добре, хоч не сліди укусів литовських прикордонників).
Для контрасту з "фашиськими" литовцями члени Білоруського союзу жінок провели акцію пам'яті про загиблого і засудили політику Литви щодо нелегалів (яка ж дурня ...)
Протягом дня історія померлого стала топ-новиною в РБ, затьмаривши Олімпіаду, і почала обростати неважливими деталями, які не можна перевірити, але які створюють інформаційний шум (свідки описують, звідки і як ішов померлий, як він кашляв, на якому боці він лежав, скільки йому було років і т.д.).
У самій Литві почалася ескалація критики влади.
Литовський Червоний Хрест розкритикував владу за порушення прав людини і створення неналежних умов. Цей сигнал активно підхопили в Білорусі.
Почалося те, про що я вже писав - атаки на владу справа і зліва. Різні політики вимагають відставки глави МВС. Одні за те, що вона реагує недостатньо жорстко і своєчасно, інші - що влада не займається своїми бідними громадянами, а возяться з нелегалами
Сьогодні ж один з основних ресурсів зробив розгорнутий ефір з табору на полігоні Руднинкай, де мігранти скаржилися на 1) те, що їх тримають на огородженій території; 2) погані умови, нестача їжі та води. Коментують на камеру цілком благовидні очкарики гарною англійською мовою.
Що буде далі? Логіка інформаційної картини підказує, що якби хтось хотів розгойдати, то сценарій такий - мігранти вириваються на волю, щоб добути їжі і води.
Незадоволені умовами утримання (про це все вже знають) нелегали тікають з табору і злегка грабують місцевих фермерів. З високою ймовірністю можуть виникнути інциденти з сексуальним насильством ( "Кельнський інцидент" і ін.).
У відповідь "литовські нацисти" (ми вже знаємо, що Литві суцільно нацисти і концтабори) атакують якусь групу мігрантів (максимально нешкідливу) або табір (залежить від кваліфікації підбурювачів).
Починається колективни крик спеціально навчених правозахисників, який таврує владу, за те, що 1) поганими умовами спровокували нещасних мігрантів; 2) не змогли приборкати "нацистів". Сигнал про злодіяння Вільнюса активно розноситься Європою. Що може загальмувати виділення допомоги.
Уже зроблене вкидання під подальше масштабування: ширяться (дуже активно - в російських каналах) повідомлення про лист якогось воїна Аллаха, який вже готується мстити за одновірців, навіть бомби вже нібито закладені в великі торгові центри Вільнюса і громадські будівлі (дуже схоже на "лист ХАМАС "в інциденті з літаком Протасевича). Додатковим елементом масштабування можуть стати акції протесту перед дипмісіями Литви в європейських країнах.
Тобто, все готово для розкручування спіралі дестабілізації. Кожен новий інцидент підливатиме масла у вогонь.
Негативним фоном для того, що відбувається, є повідомлення про поширення коронавірусу серед нелегалів.
Для довідки.
На поточний момент в Литві зафіксовано 4090 нелегальних мігрантів (за весь минулий рік - 80). З них майже 3000 - з Іраку. І 90 громадян РФ.
2884 перетнули кордон в липні і 543 - в серпні. 1,5 тисячі мігрантів розміщені на прикордонних заставах. Більше 500 - в Центрі реєстрації іноземців. Деякі - в прикордонних школах Медінінкай, а понад 700 - на полігоні Руднинкай. Близько 670 мігрантів були переселені в міські об'єкти. В цілому нелегали розміщені в дванадцяти муніципалітетах.
Ковід виявлено у 49 мігрантів на прикордонних заставах і у 71 жиетлів муніципалітетів. У Литві поступово зростає захворюваність, так що люди не будуть раді таким новинам ...
Який висновок для України? Головне - не можна зволікати.
Зробити все можливе на випередження. Фізично не пускати потік людей, дати всі необхідні повноваження прикордонникам і додатковим силам. Заздалегідь роз'яснити партнерам, що для нас нелегали з країни-окупанта - це диверсанти, їх поява - це акт війни, ми не можемо і не будемо розглядати їх як біженців або навіть економічних мігрантів, а вина за можливі інциденти повністю лежить на країнах, які використовують цивільних для вирішення військових завдань.
Тому що за великим рахунком завдання з дестабілізації Литви ворогами вже багато в чому вирішена. Лукашенко може хоч завтра припинити рейси з Іраку. Попереду Литву чекає кілька місяців гойдалок вже з тими людьми, які перебувають на її території. Це відтягує величезні ресурси, в т.ч. - інформаційні, політичні. Будь-яка заява литовців тепер матиме фоном "а що там з нелегалами" / "а у вас там біженців лінчують".
Тому потрібна позиція на випередження, яку б критику вона не викликала. Ми бачимо, до чого призводить запізніла реакція: провокації і критика однак будуть. Різниця лише в тому, чи в тебе 4К нелегалів в країні, які використовуються для розкачки зсередини, чи ні", - пише Копитько.
Будь ласка, зачекайте...
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Оно тебе надо? Тем более будет реально стыдно, если придут и спросят: зачем ты это делал? Ответить будет нечего, гарантирую.
Теперь религия в жутком кризисе. Современное общество переросло ее в том виде, в котором она сохранилась. Она сильно отстала от общества. Практически навсегда. Но не везде пока. Есть еще жаркие страны, где готовы убивать во имя божие.
Нюанс поменьше: Илон Маск так-то атеист. Да Винчи так-то тоже не был религиозен, ибо практиковал анатомию... хоть и не публиковал своих работ, как раз по причине их запрета церковью. То есть он сознательно нарушал тогдашние религиозные догмы...
Во все времена религия (в отличие от Веры) выполняла одну задачу: превратить управляемый народ в послушное стадо. И справлялась с этой задачей, пусть и разными методами (а разве важно ли, как зовут т.н. "пророка" - исус или иса?)
О нет, религия процветает, в том или ином виде. А все потому, что дает ложное чувство возможности возложить развитие (себя, рода, родины) на боженьку/аллаха/ктулху. Вера этого не дает. Там ... в общем сам всяк кует свой удел и сам отвечает за то что там понаковал...
И про послушное стадо согласен, и про про индульгенции помню. И про церковную десятину. И про бабушкины мятые гривеньки тоже. Это все попытка церкви продать нам царствие небесное.
Ладно, засели мы на этой теме. Пошли дальше! В стране многое происходит, пока мы тут о высоких материях...
Суть. Жили себе люди на острове. Почитай в раю. И их боги... даже даровали им шанс (время от времени) приблизиться к ним... на ИХ остров, где бы они жили во всеобщем благоденствии.
И только благодаря двоим усомнившимся (на самом деле одному, Скарлетт там была прицепом) - они поняли что вся их религия была ... жуткой пародией рая. Их там выращивали на органы, скармливая красивые сказки.
Так что можно и нужно. И не говори о вере. Твое - это религия. Вера это иное.
Iraqi Airways, задовольняючи ажіотажний попит на квитки, на додаток до рейсів з Багдада до Мінська, відкрила туди рейси також з Басри, Ербіля і Сулейманії. Попит породжений тим, що білоруський транзит на сьогоднішній день - найвигідніший за витратами, короткий і безпечний маршрут до Європи.
В даний час в Литві накопичилося вже близько чотирьох тисяч мігрантів, а до кінця року МВС Литви прогнозує десять тисяч. Не менш ніж 80% біженців - молоді чоловіки, а жінки і діти там в явній меншості, скоріше для створення фону і, при необхідності, для демонстрації страждань, а то і смертей від поганого поводження. Вислати біженців важко, оскільки тут працює звичайна в таких випадках тактика: вони знищують свій паспорт і не повідомляють про країну, звідки прибули, або повідомляють свідомо невірні відомості, які найчастіше неможливо перевірити. Розрахунок робиться на те, що, після кількох безуспішних спроб їх вислати, влада приймаючої країни плюне на цю справу, і дасть їм вид на проживання.
Масовий потік біженців, що виник на рівному місці, без видимих потрясінь в країні походження, може означати тільки одне - це економічний потік, який побачив зручну лазівку. Але в даному випадку все йде ще гірше, оскільки лазівка сконструйована штучно, білоруськими спецслужбами, що тісно взаємодіють з російськими. Біженці, вийшовши з літака, не розбігаються хто куди, пробираючись до кордону з Литвою, а, організовано, у супроводі працівників білоруських спецслужб, доставляються до кордону, де передаються білоруським прикордонникам і отримують інструкції по його подоланню.
https://www.dsnews.ua/ukr/society/litva-lukashenko-i-migranty-deystviya-minska-i-moskvy-i-vozmozhnye-otvety-litvy-i-es-chto-sleduet-delat-ukraine-03082021-432917
Недофюрер борзеет от безнаказанности и продолжает гибридную войну с странами ЕС и НАТО на их территории.
https://censor.net/ru/user/127449
U nas umnyje sobaki vypolniajet svojiu rabotu Cesno eto zest kak ix vysylajet,tolko deti i zencyni ostavliajet.Bjut silno bjut i zdes
https://censor.net/ru/comments/locate/3280546/01921436-50a5-7073-8e94-486d9572cf59Ответить
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Пожвавилася в Литві і російська п'ята колона, почавши вже пряму розкачку ситуації. Місцевих жителів в різних частинах Литви залякують тим, що поруч із їх селищами будуть розміщені нові табори мігрантів, намагаючись викликати цим спонтанні протести. Сценарій - той самий, що і в історії з ізолятором для хворих на ковід на зорі епідемії в Україні. Завдання - розгойдати ситуацію в Литві, члені НАТО та ЄС, причому про кінцеві цілі цього розгойдування в Росії говорять відверто.
Андрій Стариков, російський політолог, керівник інформаційного агентства Baltnews: Тиск з боку литовського суспільства на владу буде все сильнішим, дії литовської влади далі будуть все більш істеричні, нелогічні, непослідовні і панікерські. Не виключаю, що дійсно все це призведе до дуже серйозної політичної, я думаю, парламентської кризи, може бути, з відходом у відставку міністерств, падінням уряду. Не виключені і внутрішні потрясіння.
Перекладаючи на загальнозрозумілу мову, Кремль робить ставку на повтор сценаріїв 1940 року, коли три країни Балтії були поглинені під прикриттям "народних протестів проти антинародних режимів". Зрозуміло, що міграційна криза - лише перша, початкова частина цієї операції. П'яту колону в країнах Балтії готували десятиліттями, саме для цієї мети. Деталі, зрозуміло, будуть варіюватися - так, якщо в Україні гаслом капітулянтів були і залишаються "просто перестати стріляти" і "подивитися в очі Путіну", то литовцям запропонують "просто перестати санкціонувати Білорусію" і "подивитися в очі Лукашенка".
https://www.dsnews.ua/ukr/society/litva-lukashenko-i-migranty-deystviya-minska-i-moskvy-i-vozmozhnye-otvety-litvy-i-es-chto-sleduet-delat-ukraine-03082021-432917
Бегут от режима Лукашенко! А вы бы не бежали?
Вытолкать всех мигрантов обратно, откуда пришли.
Ставлю на 99% - що за цією супероперацією стоїть усім відоме Чмо , під кличкою *****
Математика затриманих нелегалів у 2020 році та за пів-року 2021 - вражає ( була тут вчора) ...