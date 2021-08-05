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Курс керівництва України - це загроза для Білорусі, - Лукашенко

Курс керівництва України - це загроза для Білорусі, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що політика української влади стала загрожувати безпеці Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на нараді з керівниками силових органів у четвер, 5 серпня.

"Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс там, прийняло орієнтацію на конфронтацію. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід чи Схід йдуть, на Південь - не важливо, це їхня справа визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація, і для нас це додаткова загроза, якої у нас не було раніше", - сказав Лукашенко.

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За його словами, останні події на західних кордонах Білорусі, насампред  з Литвою і навіть Польщею, щонайменше насторожують.

"Думаю, що якщо зіставити всі фактори і факти, які ми спостерігаємо останнім часом, пройшовши сім або вісім етапів так званої кольорової революції, у них в плані нічого не залишилося. Тому повернулися до давно випробуваної тактики- шантажу, тиску. І вже дійшли до силових погроз", - зауважив він.

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Білорусь (7925) кордон (4754) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+30
Всё никак Бульбофюрер не поймёт, что тактика "осаждённой крепости" и "из-за нас 3-я мировая война" сегодня не работают, слишком мир открыт и доступ к Интернету практически у каждого. Тот самый случай, когда на выходные мотаешься пивка попить в Вильнюс, приезжаешь домой, а тебе кукарекают о "танках НАТО на границе" и дивизиях бендеровцев-диверсантов, готовых ради поганого цента, дойти до Гродно...
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05.08.2021 11:58
+27
Та невже?Це коли зеля вагнерівців здав,чи терріторіі відвойовані?Та не відхрещуйся від нашого "руко- водства" ,Лука,бо вони такіж самі як і ти - троянські коняки путлера в Україні.
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05.08.2021 11:55
+26
ти нік свій зміни. ну наприклад на няшка зєбіл звєрь блдь....
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05.08.2021 12:02
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Ну , не дуже то і загроза . Оскільки законодавство України не дозволяє на місці вбивати фашистів , комуністів , терористів , ватніків , рашистів , та мародерів . Потрібен суд . А це не сприяє скороченню популяції цієї всієї наволочі . Україна - демократична держава і її закон захищає права навіть найпаскудніших виродків
, подонків , самозванців та вбивць . А ще у нас є свобода слова . В Україні кожен може назвати путіна - х у й л о м , а лукашенка - п і д а р а с о м . А от в рашці чи в Білорусі , правду говорити заборонено .
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05.08.2021 14:05 Відповісти
колорады уже аннексировали бульбофюрера с востока. и его и всю его бульбу теперь пожрут, эти вечно голодные дети поволжья ))
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05.08.2021 14:34 Відповісти
І нахрена він нам разом з квіточками від "мирних людей"?
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05.08.2021 14:59 Відповісти
Зачем его показывают в сми и берут интервью? Он же никто.
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05.08.2021 15:20 Відповісти
Угроза для Беларуси - это ты, кровавый упырь!
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05.08.2021 15:42 Відповісти
Свобода и демократия в Украине - это угроза для любого диктатора .... ибо диктатор может себе нарисовать 99% голосов и потом избивать своих же граждан ....а в Украине такого нет. Но Янукович пытался .....не фартануло.
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05.08.2021 15:57 Відповісти
Демократія в Україні і є велика загроза насамперед для неї -- це показала ворожа пропаганда, вседозволеність, і маємо що маємо.
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05.08.2021 18:10 Відповісти
Що ти пропонуєш?
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05.08.2021 19:39 Відповісти
В Украине не демократия.
В Украине беззаконие и анархия.
Не путайте демократию и вседозволенность.
В демократической стране за незаконный митинг людей убивают, за штурм Капитолия людей убивают, за беспорядки на улицах людей убивают. Водомётами разгоняют, газовые шашки кидают.
Это и есть демократия.
А теперь - найдите отличие от 2014 года.

Должна быть монополия власти на применение силы. Агрессивное меньшинство не имеет права просто так взять и силой взять власть. Ублюдков надо держать в узде.
Демократия это когда тебе что-то не нравится, ты приходишь и голосуешь за человека, который как тебе кажется это "что-то" исправит.
А не когда ты берёшь дробовик и начинаешь в ментов палить.
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06.08.2021 10:34 Відповісти
Беззаконие - это когда из дробовика менты шмаляют по людям кацап.
В Украине демократия .... так шо пшол нах.
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06.08.2021 16:34 Відповісти
Хахаха...в Украине демократия. Вы в своём уме?
В Украине олигархическая власть.
Никакой демократии тут нет.
Если с вашей точки зрения демократия заключается в том, что любой мудак может взять штурмом Раду и поставить там своих людей, то это АНАРХИЯ, а не демократия.
Это беспредел.
Демократия заключается в выборной власти и её ответственности перед людьми и ответственности людей перед властью.
А что в Украине?
75 процентов выбрали Зелю.
Он начал делать какую-то херню и эти же 75 процентов вместо того, чтобы осознать свою ответственность и причастность к этому решению, начинают говорить - а давайте пойдём помайданим и выберем новую власть.
Вот пока Украина мыслит так - никакой демократии и не будет.
Совок за счастье покажется.
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06.08.2021 19:52 Відповісти
...лол ... даже не читал твой высер - малолетки)))) ... и да не 75% а 73% ... только ты КАЦАПСИНА сцаная об этом не знаешь ... т.к. живёшь где то под мухосранском ... одним ухом услышал , одним лазом прочитал ... одной рукой на недоразвитом полу-срусском йазыге написал ..))) НаКуй иди 4мо ватноЕ!
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07.08.2021 03:39 Відповісти
"Не читал, но осуждаю." Какая же убогая бессильная злоба в Вашем мозгу.
Жаль Вас. Такие как Вы - позор и слабость Украины.
Такие как Вы - то, что тащит её в пропасть.
Такие как Вы - предают и убивают свою страну.
Искренне жаль, что существуют и дышат такие как Вы.
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07.08.2021 11:41 Відповісти
раб не ничал но пофиг ... вывод - можешь пойти на куек еще раз ... ибо раба судьба садиться- ложиться или приседать .... дал бы тебе выбор но у тебя его нет ... так шо садись на ХУ___
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08.08.2021 02:25 Відповісти
С вами всё понятно.
Большое Вам спасибо.
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11.08.2021 18:56 Відповісти
старый ты придурок надо было пеленать коленьку и делать ногы предварительно получив от
запода все гарантии............
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05.08.2021 16:17 Відповісти
Пане Лукашенко явно переел своей бульбы или еще чего то другого,и понес такую ахинею.
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05.08.2021 16:43 Відповісти
Уссатый подплешивышь перепутал себя-3/14дараса и Беларусь?
Это называется шизофрения, кто вкурси?
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05.08.2021 17:03 Відповісти
Буде "вкурсі", якщо з братнього народу зробили ворога, на догоду російським провокаторам.
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05.08.2021 18:03 Відповісти
Курс керівництва України - це загроза для Білорусі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5607 Миротворець,прихвостень *****.
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05.08.2021 17:27 Відповісти
Самозванецев нам не нужно царем будя Я.....!
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05.08.2021 17:52 Відповісти
курс усатого таракана - угроза для всей Европы
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05.08.2021 18:36 Відповісти
короче план понятен. Бульбаш начинает нагнетать про конфронтацию, зовет путлера в страну( хотя он и так там). Путлер начинает уже со стороны Беларуси готовить войска для вторжения. От границы Беларуси до Киева рукой подать. Теперь оба будут заливать про угрозу со стороны Украины. К тому же походу путлер продал бульбашу значек самого плохого парня региона. Бульбаш изо всех сил старается выглядеть хуже путлера, демонстрируя все более дебильное поведение, тем самым делая картинку: Путин не так плох, как некоторые его соседи. Евросоюзу тоже выгоднее гнобить маленькую беззащитную Беларусь, которой что есть что нет, никак на благосостоянии Европы в целом не сказывается. Это ведь не с Газпромом ссориться. Зато можно рапортовать - мы боремся за демократию, гнобим ужасного Лукашенко. А то что в зад путина целуют, то такэ(с)
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05.08.2021 19:08 Відповісти
Да. Через Ченнобыль будет феерическая атака)
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05.08.2021 19:14 Відповісти
Ватный лапоть ,карту купи и посмотри где Чернобыль находится...
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05.08.2021 20:32 Відповісти
Ты дебил.
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09.08.2021 19:14 Відповісти
Московский холуй готовит почву для дачи разрешения росийским войскам атаковать Украину с территории Беларуси . Как же я хочу чтобы эта сипатая московсая скотина сдохла в муках .
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05.08.2021 20:17 Відповісти
Херово дело: придурок надувает повод для атаки с территории Беларуси. Угроза с Украины... Бред сивой кобылы.
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05.08.2021 22:56 Відповісти
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