Курс керівництва України - це загроза для Білорусі, - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що політика української влади стала загрожувати безпеці Білорусі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на нараді з керівниками силових органів у четвер, 5 серпня.
"Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс там, прийняло орієнтацію на конфронтацію. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід чи Схід йдуть, на Південь - не важливо, це їхня справа визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація, і для нас це додаткова загроза, якої у нас не було раніше", - сказав Лукашенко.
За його словами, останні події на західних кордонах Білорусі, насампред з Литвою і навіть Польщею, щонайменше насторожують.
"Думаю, що якщо зіставити всі фактори і факти, які ми спостерігаємо останнім часом, пройшовши сім або вісім етапів так званої кольорової революції, у них в плані нічого не залишилося. Тому повернулися до давно випробуваної тактики- шантажу, тиску. І вже дійшли до силових погроз", - зауважив він.
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, подонків , самозванців та вбивць . А ще у нас є свобода слова . В Україні кожен може назвати путіна - х у й л о м , а лукашенка - п і д а р а с о м . А от в рашці чи в Білорусі , правду говорити заборонено .
В Украине беззаконие и анархия.
Не путайте демократию и вседозволенность.
В демократической стране за незаконный митинг людей убивают, за штурм Капитолия людей убивают, за беспорядки на улицах людей убивают. Водомётами разгоняют, газовые шашки кидают.
Это и есть демократия.
А теперь - найдите отличие от 2014 года.
Должна быть монополия власти на применение силы. Агрессивное меньшинство не имеет права просто так взять и силой взять власть. Ублюдков надо держать в узде.
Демократия это когда тебе что-то не нравится, ты приходишь и голосуешь за человека, который как тебе кажется это "что-то" исправит.
А не когда ты берёшь дробовик и начинаешь в ментов палить.
В Украине демократия .... так шо пшол нах.
В Украине олигархическая власть.
Никакой демократии тут нет.
Если с вашей точки зрения демократия заключается в том, что любой мудак может взять штурмом Раду и поставить там своих людей, то это АНАРХИЯ, а не демократия.
Это беспредел.
Демократия заключается в выборной власти и её ответственности перед людьми и ответственности людей перед властью.
А что в Украине?
75 процентов выбрали Зелю.
Он начал делать какую-то херню и эти же 75 процентов вместо того, чтобы осознать свою ответственность и причастность к этому решению, начинают говорить - а давайте пойдём помайданим и выберем новую власть.
Вот пока Украина мыслит так - никакой демократии и не будет.
Совок за счастье покажется.
Жаль Вас. Такие как Вы - позор и слабость Украины.
Такие как Вы - то, что тащит её в пропасть.
Такие как Вы - предают и убивают свою страну.
Искренне жаль, что существуют и дышат такие как Вы.
Большое Вам спасибо.
запода все гарантии............
Это называется шизофрения, кто вкурси?