Курс керівництва України - це загроза для Білорусі, - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що політика української влади стала загрожувати безпеці Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на нараді з керівниками силових органів у четвер, 5 серпня.

"Народ близький, народ рідний, але керівництво України, проводячи антинародний курс там, прийняло орієнтацію на конфронтацію. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід чи Схід йдуть, на Південь - не важливо, це їхня справа визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація, і для нас це додаткова загроза, якої у нас не було раніше", - сказав Лукашенко.

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За його словами, останні події на західних кордонах Білорусі, насампред з Литвою і навіть Польщею, щонайменше насторожують.

"Думаю, що якщо зіставити всі фактори і факти, які ми спостерігаємо останнім часом, пройшовши сім або вісім етапів так званої кольорової революції, у них в плані нічого не залишилося. Тому повернулися до давно випробуваної тактики- шантажу, тиску. І вже дійшли до силових погроз", - зауважив він.

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