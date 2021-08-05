Курс руководства Украины - это угроза для Беларуси, - Лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что политика украинской власти стала угрожать безопасности Беларуси.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на совещании с руководителями силовых органов в четверг, 5 августа.

"Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, приняло ориентацию на конфронтацию. Мы не говорим, куда они там, на Запад или Восток идут, на Юг - не важно, это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация, и для нас это дополнительная угроза, которой у нас не было раньше", - сказал Лукашенко.

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По его словам, последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере настораживают.



"Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз", - заметил он.

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