Курс руководства Украины - это угроза для Беларуси, - Лукашенко
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что политика украинской власти стала угрожать безопасности Беларуси.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал на совещании с руководителями силовых органов в четверг, 5 августа.
"Народ близкий, народ родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, приняло ориентацию на конфронтацию. Мы не говорим, куда они там, на Запад или Восток идут, на Юг - не важно, это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация, и для нас это дополнительная угроза, которой у нас не было раньше", - сказал Лукашенко.
По его словам, последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и даже Польшей, по меньшей мере настораживают.
"Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя семь или восемь этапов так называемой цветной революции, у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробированной тактике - шантажа, давления. И уже дошли до силовых угроз", - заметил он.
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, подонків , самозванців та вбивць . А ще у нас є свобода слова . В Україні кожен може назвати путіна - х у й л о м , а лукашенка - п і д а р а с о м . А от в рашці чи в Білорусі , правду говорити заборонено .
В Украине беззаконие и анархия.
Не путайте демократию и вседозволенность.
В демократической стране за незаконный митинг людей убивают, за штурм Капитолия людей убивают, за беспорядки на улицах людей убивают. Водомётами разгоняют, газовые шашки кидают.
Это и есть демократия.
А теперь - найдите отличие от 2014 года.
Должна быть монополия власти на применение силы. Агрессивное меньшинство не имеет права просто так взять и силой взять власть. Ублюдков надо держать в узде.
Демократия это когда тебе что-то не нравится, ты приходишь и голосуешь за человека, который как тебе кажется это "что-то" исправит.
А не когда ты берёшь дробовик и начинаешь в ментов палить.
В Украине демократия .... так шо пшол нах.
В Украине олигархическая власть.
Никакой демократии тут нет.
Если с вашей точки зрения демократия заключается в том, что любой мудак может взять штурмом Раду и поставить там своих людей, то это АНАРХИЯ, а не демократия.
Это беспредел.
Демократия заключается в выборной власти и её ответственности перед людьми и ответственности людей перед властью.
А что в Украине?
75 процентов выбрали Зелю.
Он начал делать какую-то херню и эти же 75 процентов вместо того, чтобы осознать свою ответственность и причастность к этому решению, начинают говорить - а давайте пойдём помайданим и выберем новую власть.
Вот пока Украина мыслит так - никакой демократии и не будет.
Совок за счастье покажется.
Жаль Вас. Такие как Вы - позор и слабость Украины.
Такие как Вы - то, что тащит её в пропасть.
Такие как Вы - предают и убивают свою страну.
Искренне жаль, что существуют и дышат такие как Вы.
Большое Вам спасибо.
запода все гарантии............
Это называется шизофрения, кто вкурси?