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Новости Репрессии в Беларуси
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В Беларуси силовики хотят создать группы офицеров для ликвидации оппозиционеров, - Латушко

В Беларуси силовики хотят создать группы офицеров для ликвидации оппозиционеров, - Латушко

Белорусские силовики хотят создать группы по 30-40 офицеров Генерального разведывательного управления, которые будут ликвидировать оппозиционеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, комментируя гибель главы организации "Белорусский дом" Виталия Шишова.

По его словам, оппозиционеры получают угрозы в свой адрес, даже находясь за рубежом.

"В последнее время мы слышим угрозы в адрес лидеров белорусской оппозиции за рубежом. Польша не является исключением. После того, что произошло с самолетом с Протасевичем, было озвучено, что следующим буду я, что меня в багажнике вывезут за пределы Польши. Каждый день идут угрозы, так что опасность реальна. С другой стороны, это не должно нас демотивировать, потому что когда мы уже встали на этот рискованный путь, надо работать, вернуть право в Беларусь", - отметил Латушко.

Он также напомнил, что об инициативе создания групп для ликвидации оппозиционеров открыто говорили Лукашенко и руководители ряда силовых ведомств.

"Мы обратились в МИД Польши с просьбой обеспечить охрану Народному антикризисному правлению, здесь находятся и члены Координационного совета. Некоторые действия происходят. Надо говорить в интернете о безопасности белорусской оппозиции за пределами Беларуси, прежде всего в соседних странах. У нас есть информация, что в Генеральном штабе Минобороны Беларуси заместитель начальника Генштаба, генерал Павел Муравейко выступает за то, чтобы организовать группы по 30-40 офицеров ГРУ, которые должны заниматься ликвидацией белорусских оппозиционеров. Об этом ранее говорил и глава КГБ Тертель, заместитель главы МВД Карпенков в интервью публично, об этом лично говорил Лукашенко. Так что есть и неофициальные данные, которые мы получаем, и публичные угрозы", - добавил Латушко.

Также читайте: Госдепартамент: США будут следить за расследованием смерти Шишова

Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская о смерти Шишова: Белорусы не могут быть в безопасности даже за границей

Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) Шишов Виталий (41)


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Топ комментарии
+28
Латушко! Так ви ж не захотіли "ліквідовувать силовиків", коли вам половина України пропонувала виходить на "Майдан"!!!Ви на всіх ресурсах (включаючи і "Цензор") верещали "Мы пайдьом другим путьом! Ми - не "майданутые"!
Тепер будуть ліквідовувать ВАС!!! Все цілком логічно! Саме про це вас майже рік тому попереджали!

- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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04.08.2021 09:18
+21
нет, они не хотят Майдана, они будут дарить цвяты и ставать босиком на лавочьки, щоб не пачкать
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04.08.2021 09:18
+16
Так может уже пора оппозиционерам создавать группы для ликвидации силовиков?
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04.08.2021 09:16
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Правила форума Совет форумчан
Гестапо уже выехало за вами....
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04.08.2021 09:09 Ответить
С Бацкой шутки плохи
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04.08.2021 09:11 Ответить
У Бульбофюрера есть официальная справка шо он психопат) выданная ещё при СеРуСеРу...
Так шо он знает что его ждёт максимум психушка....
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04.08.2021 09:14 Ответить
А на Сташинського 8 Пеньковських.
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04.08.2021 11:20 Ответить
так всегда было, на одного патриота - сотня гнид. намёк поняло, гнида?
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04.08.2021 12:27 Ответить
птнпнх
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04.08.2021 13:38 Ответить
Так может уже пора оппозиционерам создавать группы для ликвидации силовиков?
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04.08.2021 09:16 Ответить
нет, они не хотят Майдана, они будут дарить цвяты и ставать босиком на лавочьки, щоб не пачкать
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04.08.2021 09:18 Ответить
Це треба було робить ще восени 2020-го!!! А зараз пізно - вони весь свій "революційний запал" "у свисток" випустили!
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04.08.2021 09:20 Ответить
Хотите сказать, что группы ликвидации до сих пор не созданы?
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04.08.2021 09:17 Ответить
В Беларуси силовики хотят создать группы офицеров для ликвидации оппозиционеров, - Латушко - Цензор.НЕТ 1412
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04.08.2021 09:17 Ответить
Латушко! Так ви ж не захотіли "ліквідовувать силовиків", коли вам половина України пропонувала виходить на "Майдан"!!!Ви на всіх ресурсах (включаючи і "Цензор") верещали "Мы пайдьом другим путьом! Ми - не "майданутые"!
Тепер будуть ліквідовувать ВАС!!! Все цілком логічно! Саме про це вас майже рік тому попереджали!

- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
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04.08.2021 09:18 Ответить
Я їм на "пальцях" пояснив як Молотова зробити,такий гвалт був...
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04.08.2021 10:15 Ответить
Те саме було і зі мною! Я не займався тикими "практичними" питаннями, а просто давав "прогноз розвитку подій", опираючись на знання політології (колись штудіював цей курс у юрВУЗІ) А зараз - коли цей "прогноз" не те що ствердився, а реальність його ще в дечому і "переплюнула", мої "критики" "язики в зад позатягували"!!! Подивися - на форумі практично пощезали ті, хто під червоно-зеленими прапорцями, бундючно надимаючи щоки, "жизні учив" нас шість попередніх років!!!
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04.08.2021 10:44 Ответить
та тут навіть політології не треба вчитись щоб зрозуміти куди все піде далі. Так само як і в нас після 2019
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04.08.2021 14:49 Ответить
Ну так про те, що буде у нас, я писав ще в лютому 2019-го А мені розповідали, у відповідь, про те, як хороше ми тут заживем "без бариги"
Отримав купу прокльонів
Зараз усі "запевнювачі" "язики в сраку позатягували"! Один "Алтер Натор" ще зрідка пробує щось "дзявкать" - мабуть іншого заробітку нема
Після виборів я опублікував тут анекдоти

Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», дійде через півроку після виборів…
До «Зедебілів» дійде наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ буде бачить, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Отримав купу прокльонів
Про наслідки "ліваруції" в Білорусі я став писать через пару тижнів після початку "протестів"Отримав купу прокльонів
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04.08.2021 15:11 Ответить
Проблема не в том, что они тогда не слушали и огрызались в ответ на рекомендации. Настоящая проблема в том, что они до сих пор считают, что всё делали правильно!
Просто Путин почему-то не помог Луку скинуть, а ведь белорусы так надеялись, так просили...
Они и сейчас только за мирный протест! Только переговоры, только хардкор! Вот только Европа вмешается и выразит настоящую озабоченность - и Лука сразу бежит!
Практически ничего не поменялось за год - вот в чём катастрофа.
"Россия нам поможет, США вмешаются, мы не майданутые, переговоры о мирной передаче власти, а что мы могли сделать - у них же пулемёты" и так далее, ровно как и год назад.
Ну и самый хит - "Приедь и покажи как надо!". Кто угодно должен сделать за них работу, только не сами белорусы.
При этом тех, кто показывал как надо - белорусы сами же паковали и.. сдавали ментам(!) как провокаторов.
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04.08.2021 12:43 Ответить
От-от! Коли я писав "гордим нащадкам ВКЛ", що у них "шия з ярмом зрослась" ще з 16 століття -так "жовчю плювалися"! Я "сябров вивчив давно, тому сказав "своїм" у прикордонні, щоб на їх "дружбу" не сподівалися - їх, як скот, посилали на бійню за чужі інтереси, ще з часів повстання Хмельницького Тільки "господарі мінялися: поляки, росіяни, знов поляки (та ще й з французами) , потім знов росіяни .... Це єдина нація в СРСР, яка не мала свого націоналістичного підпілля! Тільки колаборанти, що служили окупаційній владі!!!
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04.08.2021 14:47 Ответить
https://twitter.com/dneprlena
Будуть чи вже діють?

https://twitter.com/dneprlena @dneprlena

Інтєрєсна дєвкі пляшуць ...

(с) Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива...
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года.

Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких.
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04.08.2021 09:26 Ответить
https://twitter.com/chernobaiev
https://twitter.com/chernobaiev @chernobaiev

У 1990-х Коротких навчався в білоруській школі КДБ, потім займав керівні посади в ультраправих організаціях "Російська національна єдність" (РНЄ) та "Націонал-соціалістичне товариство" (НСО), причетних до расових злочинів у Мінську та Москві.
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04.08.2021 09:28 Ответить
Я ще взимку написав тут, що ота "ливаруция васкресенья" - грандіозна ФСБшна провокація, щоб налякать Луку і змусить його швидше зробить Білорусь "федеральним округом РФ Ох і "вонь" тут підняли "сябри"!!! А потім - "РАЗ!" - як тільки Лука Путіну "в ноги впав", усі "бунти" різко припинилися Наче по "зеленому свистку"!
Ну а там і у НЕКСТА зв"язки з силовиками Росії виплили Так що я не дивуюсь і цим "домам" з "альтернативами"
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04.08.2021 11:33 Ответить
Так і є. Навіть шаблон такий самий взяли як у нас - 3 лідери але всі про-російські
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04.08.2021 14:46 Ответить
надо было валить ментов , когда они вас разгоняли, а не цветочки им дарить...
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04.08.2021 09:26 Ответить
Так для начала составляйте списки этимх силовиков.
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04.08.2021 09:27 Ответить
Составляйте списки силовиков, ихних семей, родственников. ЧтобьІ бьІло потом кому отвечать, когда лука сдохнет.
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04.08.2021 09:44 Ответить
вот по этому кавказцев и боятся на раше....те в первую очередь родственников силовиков списки составляют...до поры, до времени и срока давности они не имеют.
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04.08.2021 09:51 Ответить
"я твою маму......" не на пустом месте появилось...
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04.08.2021 10:06 Ответить
Ну я же говорил, ....на нашем канале всегда интересно. Нет смысла переключаться!
То раньше русские убивали русских, собственно они и продолжают. Так теперь белорусы убивают белоруссов...
Устраивайтесь поудобнее, дальше будет интереснее.....
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04.08.2021 09:30 Ответить
не бачу нічого цікавого. Сьогодні вони вбивають білорусів на нашій землі - завтра почнуть полювати за тобою
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04.08.2021 14:43 Ответить
до речі і росіян вони теж не цураються прибирати тут (напр. Воронєнков) як і наших
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04.08.2021 14:44 Ответить
Ага больше надо было ходить и флажками махать с надеждой что Лукашенко принесет власть на блюдечке с голубой каемочкой.
Если не берете власть вы, ее берет другой.
Теперь вся надежда на киберпартизан, чтобы огласили все списки вплоть до адреса проживания упырей
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04.08.2021 09:43 Ответить
для начала пустите слух, что готовятся грохнуть его обоих сыновей...задергается...а значит наделает кучу ошибок..)
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04.08.2021 09:53 Ответить
Произошла Аннексия Бульбароссии,типа под видом "союзное гасударство" двух плешивых КГБистов Хаккиистов...У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 1029
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04.08.2021 10:03 Ответить
Два дебила это сила
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04.08.2021 10:04 Ответить
В переводе с дипломатиского языка... Путлер ждет Украину в сраном Сссре к 24 августа на день Незалежності,в день распада срани советской 24 августа 1991 года... Говноед мавзолейні плачет до сих пор о крупнейшей геополитической катастрофе 20 века...
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04.08.2021 10:07 Ответить
белорусы свой шанс профукали . такой человек без насилия власть не отдает . времена Ганди давно прошли . теперь Лука на всегда . до самой смерти а потом Коля на шею усядется . вот так незаметно у нас под боком появилась еще одна КНДР . а как у нас некоторые восхищались бульбофюрером . какой он распрекрасный и дороги в Беларуси хорошие
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04.08.2021 10:08 Ответить
они его профукали, когда лука начал вырезать оппозицию - им было пох. всё происходящее сейчас, результат их пофигизма в прошлом.
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04.08.2021 12:44 Ответить
нащадки таких груп залишилися зі старих часів.Їх створювати не потрібно, а просто задіяти...
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04.08.2021 10:09 Ответить
РАБссию и Белорашу ждут ПУСТІЕ ПОЛКИ советских магазинов конца 80-х....У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 4362 стадо баранов
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04.08.2021 10:10 Ответить
Бєлорашку можливо, а росію ще не скоро - принаймні допоки купують їхній газ та нафту
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04.08.2021 14:51 Ответить
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 4033
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04.08.2021 10:11 Ответить
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 8192
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04.08.2021 10:13 Ответить
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 3677светлое будущее для дебиловУ Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 3550
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04.08.2021 10:14 Ответить
Этого не будет, успокойся.
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04.08.2021 10:20 Ответить
Тушонки Рузвельта и Ножек Буша больше НЕ БУДЕТ.............У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 5064
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04.08.2021 10:17 Ответить
Внесудебные казни в 21-м веке в Европе, феерически!
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04.08.2021 10:20 Ответить
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 347 Перестройка пришла напмбє ту
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04.08.2021 10:20 Ответить
Потрібно дізнатись ,де живуть ці офіцери і закидать їх будинки квітами.
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04.08.2021 10:24 Ответить
Сын спрашивает меня,Батя а почему ты в молодости в 80-е годы слушал песни Талькова и Цоя?Грю сынок там есть пара фраз в песнях Талькова,где он говорит ...покажите мне такую страну где славят Тирана,где назад означает вперед и наоборот... в такую Срану я не Вернусь и даже через 100 веков в страну баранов и Дураков... Гениальные слова...
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04.08.2021 10:24 Ответить
Тальков сейчас там на Небе ...смотрит на всю эту туфту и ржет... с дебилов современных... 73 % Зели... 80 % Лукашенки... и 104 % Путлера...
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04.08.2021 10:29 Ответить
У Білорусі силовики хочуть створити групи офіцерів для ліквідації опозиціонерів, - Латушко - Цензор.НЕТ 7381
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04.08.2021 10:31 Ответить
Старшему моему сыну 31 год младшему почти 22....и я не хочу чтобы они жили в советском дерьму с пустыми полками в магазинах и скотством что устроили в Белоруси Мавзолейные Шакалы
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04.08.2021 10:36 Ответить
О ЛУКАШЕНКО

Он 5 срок отец народу
И предсидатель на стране
Он в лыжах ездиет на воду
Потом скакаит на коне !!

Потом играит на баяне
Потом не любит голубых
Все знают бело росияне
Что он на деле каждый миг !!

А кто убрать его хотели
Пускай кусают на губе
Он мощну армию заделал
А таг- же флот и КГБ !!

За Лукошенко Я горою
И на обиду не даю
Теперь он доблесным героем
Вошол в Поэзию Мою !!

А кто размазываит сопли
Что он дектатор комунист
Я презераю ихни вопли
И всех за писую на лист !!

Вот как пойду на депутаты
Пускай не плакают как есть
Возьму большие автоматы
И всем на делаю арест !!

Меня пред ставят на награде
Потом на следущем году
Я стану главной в Волгограде
Потом на выборы пойду !!

Я то- же буду президентка
А эти с роду не правы
За Мною Путин Лукошенко
А таг- же всяческие вы !!



.
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04.08.2021 16:19 Ответить
Навіть не гуглив... Кутузова-Желтова?
Стиль Свєтки не можна не впізнати )))))))
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06.08.2021 07:03 Ответить
ми нє майданутиє, у нас мірний протєст.
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04.08.2021 10:39 Ответить
Наивные белорусы думали что колхозник не рискнет сажать пачками и убивать пачками по ночам ловя проотестантов...Правозащитникам и адвокатам в ЕСПЧ еще престоит выяснить сколько за год убито людей в городах Белоруси...а их уже больше тысячи минимум...
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04.08.2021 10:43 Ответить
зе-билл! закрывай границу, идиот!
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04.08.2021 10:47 Ответить
По делу Шишова проверяйте сотрудников Посольства РБ в Украине...
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04.08.2021 13:00 Ответить
Хотят создать? Гений - оно уже давно создано...
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04.08.2021 13:34 Ответить
Головна проблема нашої влади - ''побачили мір в глазах х...ла"!
Вірмен і білорусів, що понадіялись на сраних ''братьєв''!
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04.08.2021 13:42 Ответить
Як казали найкращі з українців:''Нм ніхто не допоможе крім Господа Бога і нас самих!''
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04.08.2021 13:43 Ответить
Тут повинен бути зліт хоплофобів
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04.08.2021 14:41 Ответить
 
 