В Беларуси силовики хотят создать группы офицеров для ликвидации оппозиционеров, - Латушко
Белорусские силовики хотят создать группы по 30-40 офицеров Генерального разведывательного управления, которые будут ликвидировать оппозиционеров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, комментируя гибель главы организации "Белорусский дом" Виталия Шишова.
По его словам, оппозиционеры получают угрозы в свой адрес, даже находясь за рубежом.
"В последнее время мы слышим угрозы в адрес лидеров белорусской оппозиции за рубежом. Польша не является исключением. После того, что произошло с самолетом с Протасевичем, было озвучено, что следующим буду я, что меня в багажнике вывезут за пределы Польши. Каждый день идут угрозы, так что опасность реальна. С другой стороны, это не должно нас демотивировать, потому что когда мы уже встали на этот рискованный путь, надо работать, вернуть право в Беларусь", - отметил Латушко.
Он также напомнил, что об инициативе создания групп для ликвидации оппозиционеров открыто говорили Лукашенко и руководители ряда силовых ведомств.
"Мы обратились в МИД Польши с просьбой обеспечить охрану Народному антикризисному правлению, здесь находятся и члены Координационного совета. Некоторые действия происходят. Надо говорить в интернете о безопасности белорусской оппозиции за пределами Беларуси, прежде всего в соседних странах. У нас есть информация, что в Генеральном штабе Минобороны Беларуси заместитель начальника Генштаба, генерал Павел Муравейко выступает за то, чтобы организовать группы по 30-40 офицеров ГРУ, которые должны заниматься ликвидацией белорусских оппозиционеров. Об этом ранее говорил и глава КГБ Тертель, заместитель главы МВД Карпенков в интервью публично, об этом лично говорил Лукашенко. Так что есть и неофициальные данные, которые мы получаем, и публичные угрозы", - добавил Латушко.
Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.
3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.
Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.
В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.
По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.
Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.
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Так шо он знает что его ждёт максимум психушка....
Тепер будуть ліквідовувать ВАС!!! Все цілком логічно! Саме про це вас майже рік тому попереджали!
- В чому різниця між українцями і білорусами?
- Українці гордяться тим, що їм вистачає мужності і стійкості протистоять російським військам, захищаючи свою країну, а білоруси - що їм вистачає мужності і стійкості , коли їх б»ють і калічать власні «мєнти»
Отримав купу прокльонів…
Зараз усі "запевнювачі" "язики в сраку позатягували"! Один "Алтер Натор" ще зрідка пробує щось "дзявкать" - мабуть іншого заробітку нема
Після виборів я опублікував тут анекдоти
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», дійде через півроку після виборів…
До «Зедебілів» дійде наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
*
Японського імператора, до ХХ століття, піддані не бачили взагалі, доступ був суворо обмежений невеликою кількістю слуг та вищих сановників…
Китайського богдихана народ бачив лише на святкуванні «першої борозни», коли імператор проходив першу борозну, розпочинаючи землеробський цикл і присвячуючи її поклонінню Небу…
Зеленського народ буде бачить, тільки у «відосиках»…
Китайський та японський імператори жерли, пили, спали, срали і трахали наложниць, а керували країною розумні сановники.
Блазень буде робить те саме, за єдиним виключенням - «сановники» у нього такі самі дурні, як і він…
Питання - на якого біса «Зедебіли» його вибирали?...
Отримав купу прокльонів…
Про наслідки "ліваруції" в Білорусі я став писать через пару тижнів після початку "протестів"Отримав купу прокльонів…
Просто Путин почему-то не помог Луку скинуть, а ведь белорусы так надеялись, так просили...
Они и сейчас только за мирный протест! Только переговоры, только хардкор! Вот только Европа вмешается и выразит настоящую озабоченность - и Лука сразу бежит!
Практически ничего не поменялось за год - вот в чём катастрофа.
"Россия нам поможет, США вмешаются, мы не майданутые, переговоры о мирной передаче власти, а что мы могли сделать - у них же пулемёты" и так далее, ровно как и год назад.
Ну и самый хит - "Приедь и покажи как надо!". Кто угодно должен сделать за них работу, только не сами белорусы.
При этом тех, кто показывал как надо - белорусы сами же паковали и.. сдавали ментам(!) как провокаторов.
Будуть чи вже діють?
https://twitter.com/dneprlena @dneprlena
Інтєрєсна дєвкі пляшуць ...
(с) Белорусский дом в Украине и Белорусская альтернатива...
Обе эти организации зарегистрированы в Минюсте в конце 2020 года.
Они связаны с бывшим гражданином Беларуси Сергеем Коротких.
https://twitter.com/chernobaiev @chernobaiev
У 1990-х Коротких навчався в білоруській школі КДБ, потім займав керівні посади в ультраправих організаціях "Російська національна єдність" (РНЄ) та "Націонал-соціалістичне товариство" (НСО), причетних до расових злочинів у Мінську та Москві.
Ну а там і у НЕКСТА зв"язки з силовиками Росії виплили Так що я не дивуюсь і цим "домам" з "альтернативами"
То раньше русские убивали русских, собственно они и продолжают. Так теперь белорусы убивают белоруссов...
Устраивайтесь поудобнее, дальше будет интереснее.....
Если не берете власть вы, ее берет другой.
Теперь вся надежда на киберпартизан, чтобы огласили все списки вплоть до адреса проживания упырей
Он 5 срок отец народу
И предсидатель на стране
Он в лыжах ездиет на воду
Потом скакаит на коне !!
Потом играит на баяне
Потом не любит голубых
Все знают бело росияне
Что он на деле каждый миг !!
А кто убрать его хотели
Пускай кусают на губе
Он мощну армию заделал
А таг- же флот и КГБ !!
За Лукошенко Я горою
И на обиду не даю
Теперь он доблесным героем
Вошол в Поэзию Мою !!
А кто размазываит сопли
Что он дектатор комунист
Я презераю ихни вопли
И всех за писую на лист !!
Вот как пойду на депутаты
Пускай не плакают как есть
Возьму большие автоматы
И всем на делаю арест !!
Меня пред ставят на награде
Потом на следущем году
Я стану главной в Волгограде
Потом на выборы пойду !!
Я то- же буду президентка
А эти с роду не правы
За Мною Путин Лукошенко
А таг- же всяческие вы !!
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Стиль Свєтки не можна не впізнати )))))))
Вірмен і білорусів, що понадіялись на сраних ''братьєв''!