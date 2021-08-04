В Беларуси силовики хотят создать группы офицеров для ликвидации оппозиционеров, - Латушко

Белорусские силовики хотят создать группы по 30-40 офицеров Генерального разведывательного управления, которые будут ликвидировать оппозиционеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, комментируя гибель главы организации "Белорусский дом" Виталия Шишова.

По его словам, оппозиционеры получают угрозы в свой адрес, даже находясь за рубежом.

"В последнее время мы слышим угрозы в адрес лидеров белорусской оппозиции за рубежом. Польша не является исключением. После того, что произошло с самолетом с Протасевичем, было озвучено, что следующим буду я, что меня в багажнике вывезут за пределы Польши. Каждый день идут угрозы, так что опасность реальна. С другой стороны, это не должно нас демотивировать, потому что когда мы уже встали на этот рискованный путь, надо работать, вернуть право в Беларусь", - отметил Латушко.

Он также напомнил, что об инициативе создания групп для ликвидации оппозиционеров открыто говорили Лукашенко и руководители ряда силовых ведомств.

"Мы обратились в МИД Польши с просьбой обеспечить охрану Народному антикризисному правлению, здесь находятся и члены Координационного совета. Некоторые действия происходят. Надо говорить в интернете о безопасности белорусской оппозиции за пределами Беларуси, прежде всего в соседних странах. У нас есть информация, что в Генеральном штабе Минобороны Беларуси заместитель начальника Генштаба, генерал Павел Муравейко выступает за то, чтобы организовать группы по 30-40 офицеров ГРУ, которые должны заниматься ликвидацией белорусских оппозиционеров. Об этом ранее говорил и глава КГБ Тертель, заместитель главы МВД Карпенков в интервью публично, об этом лично говорил Лукашенко. Так что есть и неофициальные данные, которые мы получаем, и публичные угрозы", - добавил Латушко.

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Напомним, утром 2 августа глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся.

3 августа Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Белорусский дом в Украине заявил, что за его главой Виталием Шишовым, которого нашли повешенным в Киеве, велась слежка, и что полиция об этом знала. Вместе с тем, в Нацполиции заявили, что Шишов не обращался в полицию по поводу возможной слежки.

В окружении погибшего Шишова заявили, что он не мог покончить с собой, его смерть - дело рук режима Лукашенко: "Полиция сказала, что у него был сломан нос". Позже правоохранители подтвердили, что эксперты выявили на теле повешенного травмы, характерные для разового падения.

По информации Telegram-канала NEXTA, Шишов занимался верификацией сотрудников КГБ Беларуси, работающих за границей.

Тем временем, в Европарламенте заявили, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.

Bellingcat заявил о проведении своего расследования смерти Шишова.

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