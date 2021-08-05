Поблизу Мінська будують табір для політв'язнів, - CNN. ВIДЕО

Під Мінськом поблизу селища Новоколосово ймовірно будують табір для політичних в'язнів.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що він розташований в годині їзди від столиці Білорусі на місці колишнього радянського ракетного сховища, яке займає площу понад 80 га. По периметру об’єкта три рівні паркану під напругою, нові відеокамери, військова охорона та табличка "В’їзд заборонено". Також на його території - відремонтовані бараки, а на вікнах – ґрати та світловідбиваюче скло.

На самій території нікого, окрім військових, не було помічено, передає телеканал.

CNN опублікував також супутникове фото об’єкту під Новоколосовим, зняте 17 липня, та відео активістів.

Уряд Білорусі не відповів на запит про коментар CNN щодо цієї інформації.

Також зазначається, що телеканал не зміг отримати доступ до того, як виглядає заклад всередині, тому немає жодних ознак, що в таборі перебувають ув’язнені.

Представник західної розвідки заявив телеканалу, що використання цього об’єкту як табору для в'язнів "можливе", хоча у них немає прямих доказів цього.

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Військова охорона об`єкту забороняє місцевим жителям селища наближатися до його території. Двоє очевидців повідомили, що бачили там військові патрулі.

Білоруські опозиційні активісти протягом деякого часу висловлювали побоювання, що авторитарний режим може використати такого роду табори для утримання політв’язнів, якщо звичайні в'язниці повністю заповняться.

Також зростає занепокоєння щодо чергової хвилі репресій та арештів у відповідь на демонстрації, присвячені річниці президентських виборів 9 серпня, що викликали минулорічний протестний рух у всій країні. Подальші заворушення можуть статися навколо конституційного референдуму, запланованого на кінець цього року або на початку 2022 року, йдеться у публікації.

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Нагадаємо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.

Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.

У Білорусі політичними в’язнями визнано понад 500 осіб.