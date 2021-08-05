Близ Минска строят лагерь для политзаключенных, - CNN. ВИДЕО
Под Минском вблизи поселка Новоколосово вероятно строят лагерь для политических заключенных.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что он расположен в часе езды от столицы Беларуси на месте бывшего советского ракетного хранилища, которое занимает площадь более 80 га. По периметру объекта три уровня забора под напряжением, новые видеокамеры, военная охрана и табличка "Въезд запрещен". Также на его территории находятся отремонтированные бараки, а на окнах - решетки и светоотражающее стекло.
На самой территории никого, кроме военных, не было замечено, передает телеканал.
CNN опубликовал также спутниковое фото объекта под Новоколосово, снятое 17 июля, и видео активистов.
Правительство Беларуси не ответило на запрос о комментарии CNN по данной информации.
Также отмечается, что телеканал не смог получить доступ к тому, как выглядит заведение внутри, поэтому нет никаких признаков, что в лагере находятся заключенные.
Представитель западной разведки заявил телеканалу, что использование этого объекта как лагеря для заключенных "возможно", хотя у них нет прямых доказательств этого.
Военная охрана объекта запрещает местным жителям поселка приближаться к его территории. Двое очевидцев сообщили, что видели там военные патрули.
Белорусские оппозиционные активисты в течение некоторого времени высказывали опасения, что авторитарный режим может использовать такого рода лагеря для содержания политзаключенных, если обычные тюрьмы полностью заполнятся.
Также растет обеспокоенность очередной волны репрессий и арестов в ответ на демонстрации, посвященные годовщине президентских выборов 9 августа, которые вызвали прошлогоднее протестное движение по всей стране. Дальнейшие беспорядки могут произойти относительно конституционного референдума, запланированного на конец этого года или на начало 2022 года, говорится в публикации.
Напомним, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляют выступления, против оппозиции применяются репрессии.
Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко. В Беларуси политическими заключенными признано более 500 человек.
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"мудрому нариду" не мешало бы это помнить на голосовании
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https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1423253051910017029 8 ч
Хех... Литовськи прикордонники почали зі зброєю агресивно насрачниками завертати нелегалів назад в Білорусь - тут же на найближчі 4 дні сказовані всі рейси Ірак-Білорусь, а Лука почав пінитися і ставити завдання "забезпечити герметичність кордонів і з заходу, і зі сходу країни".
але наш недомірок чудово знає, що він сяде одразу як тільки піде з посади.
ото ж буде чіплятися за владу до крові
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фуйло в майнкампфе прочитало и луке подсказало, что строительство лагеря для политзаключенных должно остановить желающих протестовать против фюрера
дебилы, мля
почему не "Около Минска", "Под Минском", "Вблизи Минска"?
Один неадекватний полудурок війни починає, захоплює території. Інший неадекват своїх же громадян катує.
А цивілізований світ мовчки спостерігає.
"А нас-то за что?"
(с) советское
А як вам така новина від американського сайту "Стонк маркет", - "Президент Байден оголосив про те, що американці, які відмовляються від щеплення, будуть відправлені у карантинні табори."