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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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Близ Минска строят лагерь для политзаключенных, - CNN. ВИДЕО

Под Минском вблизи поселка Новоколосово вероятно строят лагерь для политических заключенных.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что он расположен в часе езды от столицы Беларуси на месте бывшего советского ракетного хранилища, которое занимает площадь более 80 га. По периметру объекта три уровня забора под напряжением, новые видеокамеры, военная охрана и табличка "Въезд запрещен". Также на его территории находятся отремонтированные бараки, а на окнах - решетки и светоотражающее стекло.

На самой территории никого, кроме военных, не было замечено, передает телеканал.

CNN опубликовал также спутниковое фото объекта под Новоколосово, снятое 17 июля, и видео активистов.

Правительство Беларуси не ответило на запрос о комментарии CNN по данной информации.

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Также отмечается, что телеканал не смог получить доступ к тому, как выглядит заведение внутри, поэтому нет никаких признаков, что в лагере находятся заключенные.

Близ Минска строят лагерь для политзаключенных, - CNN 01

Представитель западной разведки заявил телеканалу, что использование этого объекта как лагеря для заключенных "возможно", хотя у них нет прямых доказательств этого.

Военная охрана объекта запрещает местным жителям поселка приближаться к его территории. Двое очевидцев сообщили, что видели там военные патрули.

Белорусские оппозиционные активисты в течение некоторого времени высказывали опасения, что авторитарный режим может использовать такого рода лагеря для содержания политзаключенных, если обычные тюрьмы полностью заполнятся.

Также растет обеспокоенность очередной волны репрессий и арестов в ответ на демонстрации, посвященные годовщине президентских выборов 9 августа, которые вызвали прошлогоднее протестное движение по всей стране. Дальнейшие беспорядки могут произойти относительно конституционного референдума, запланированного на конец этого года или на начало 2022 года, говорится в публикации.

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Напомним, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляют выступления, против оппозиции применяются репрессии.

Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко. В Беларуси политическими заключенными признано более 500 человек.

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) политзаключенные (1622)


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Топ комментарии
+46
популизм заканчивается концлагерями


"мудрому нариду" не мешало бы это помнить на голосовании
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05.08.2021 13:00
+25
Ну шо зебилы, Майдан в Украине был зря?!
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05.08.2021 13:07
+23
Така ж тюрма як і за паребріком. Адін же нарот.
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05.08.2021 12:53
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Классика жанра, а как вы хотели?
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05.08.2021 12:47 Ответить
популизм заканчивается концлагерями


"мудрому нариду" не мешало бы это помнить на голосовании
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05.08.2021 13:00 Ответить
свята правда.
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05.08.2021 13:02 Ответить
Не пойму почему белорусы так не любят своего Бацку. Он всё для них делает, даже конц-лагеря
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05.08.2021 13:09 Ответить
А хто сказав, що вони його не *******?
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05.08.2021 21:23 Ответить
Золотые слова!
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05.08.2021 13:35 Ответить
Кто хотел? Ты и хотел.
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05.08.2021 13:18 Ответить
навмисне рамси плутаєш, 73/43%-ний?
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05.08.2021 13:52 Ответить
зелебот, ті паприколу спросил?
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05.08.2021 14:30 Ответить
От бачите, яка турбота від Батьки про опозиціонерів, а казали шо він усіх розстрілює.
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05.08.2021 12:52 Ответить
обыкновенный бульбашизм
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05.08.2021 13:03 Ответить
Така ж тюрма як і за паребріком. Адін же нарот.
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05.08.2021 12:53 Ответить
Чо нам так "везет" с соседями?
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05.08.2021 13:15 Ответить
Бо в людей вороги кращі, аніж в українців "брати"
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05.08.2021 13:39 Ответить
Уточняйте - строится концлагерь со всеми элементами, козематами и так далее.
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05.08.2021 12:54 Ответить
не волнуйся, американцы со спутников сделают даже фото фейсов охранников
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05.08.2021 13:01 Ответить
Був ГУЛАГ ,з"являється БЕЛЛАГ !!!)))
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05.08.2021 13:00 Ответить
луклаг
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05.08.2021 13:07 Ответить
https://mobile.twitter.com/compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon


https://mobile.twitter.com/compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1423253051910017029 8 ч

Хех... Литовськи прикордонники почали зі зброєю агресивно насрачниками завертати нелегалів назад в Білорусь - тут же на найближчі 4 дні сказовані всі рейси Ірак-Білорусь, а Лука почав пінитися і ставити завдання "забезпечити герметичність кордонів і з заходу, і зі сходу країни".
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06.08.2021 00:02 Ответить
главное чтоб оранжереи были! некпременно должны быть оранжереи и много!
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05.08.2021 13:01 Ответить
библиотеки ещё
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05.08.2021 13:07 Ответить
Ага. В'язні заходять до "оранжереї", потім туди закачують "інсектицид" (фосген + іприт)... Ну ви зрозуміли.
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05.08.2021 13:15 Ответить
Відмітка "мені подобається" тут не дуже доречна, розумійте лише як згоду з написаним.
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05.08.2021 13:18 Ответить
Растет бацька, развивается. Вот и ГУЛАГ свой замастырил. Крепкий хозяйственник.
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05.08.2021 13:01 Ответить
Як би там не було, в Україні тюрми закриваються і території продаються інвесторам. Поки що...
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05.08.2021 13:01 Ответить
... поки що.

але наш недомірок чудово знає, що він сяде одразу як тільки піде з посади.
ото ж буде чіплятися за владу до крові

-
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05.08.2021 13:15 Ответить
Мо погукаємо "крепкого хозяйственника" хама донєуцкого?
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05.08.2021 13:41 Ответить
А на гавнорашкаТВ втирают про фейковые концлагеря в Украине.
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05.08.2021 13:01 Ответить
А там так, с утра втирают, в обед подтираются, а вечером канапы все это с удовольствием хавают.
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05.08.2021 13:43 Ответить
а смысл .. между городскими районами протянуть колючую проволоку и пустить ток .. так дешевле
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05.08.2021 13:05 Ответить
Гдевашидаказательства 😁
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05.08.2021 13:13 Ответить
Колюча проволока для овець.
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05.08.2021 14:39 Ответить
Ну шо зебилы, Майдан в Украине был зря?!
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05.08.2021 13:07 Ответить
Лукашенко- кумир зебілів.
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05.08.2021 13:50 Ответить
У народа появился еще один повод поводить хороводы с цветами ......
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05.08.2021 13:07 Ответить
Из рашки? Очень интересное предположение - типа шило на мыло! А крематорий в этом лагере ************ не собирается строить???
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05.08.2021 13:15 Ответить
Крематорії з підвищеним екологічними характеристиками!
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05.08.2021 14:00 Ответить
Ой, наші любителі бацкі зараз будуть в екстазі.Це ж все як вони хотіли. Тут тобі і ковбаса смачна і мороженое і ******** лідер..... і табори. Прям їм молодость повернеться
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05.08.2021 13:12 Ответить
Ваню, може в нас теж створить лагеря перевиховання 73% дятлIв якI за кловуна голосували?
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05.08.2021 13:23 Ответить
Ех Ваня, Ваня.
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05.08.2021 14:39 Ответить
так це ж був би табір для перевиховання з істот в люди.
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05.08.2021 15:23 Ответить
13% недоумків, що залишилось з 27, схоже, вже ніякий табір не перевиховає...
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05.08.2021 21:27 Ответить
А здоров"я у 27% вистачить? Щоб не було тоді: а нас за що?
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05.08.2021 21:25 Ответить
Да уже как то по йух! Думаю шо вистачить! Пойдём ва банк! Тем более шо по моим наблюдениям из 73% более половины дятлов уже поняли какую куйню спороли и с кем после этого имеют дело!
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05.08.2021 23:17 Ответить
З 27% недоумків половина теж протверезіли, залишилось всього 13. Надірветесь...
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05.08.2021 23:41 Ответить
Если ты дятел думаешь что все 27% за певцу голосовали то ты очень ошибаешься. Порох свою каденцию тупо просрал….так шо надрыватся вы дятлы будете, если у вас к выборам ещё кто то из зелёных посипак вообще останется!
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06.08.2021 13:48 Ответить
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07.08.2021 02:30 Ответить
Мы мирные льуди!!!
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05.08.2021 13:14 Ответить
Ми мирні ляді.
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05.08.2021 13:42 Ответить
Мойша, прыміце ў сувязі з гэтым мае віншаванні. Сёння канцлагер у вас ваш Лука будуе, а заўтра ён пабудуе для вас канцлагер з растрельной пакоем, а паслязаўтра канцлагер з газавай камерай. І заўважце, Мойша, ВЫ гэта зрабілі САМІ. Так бывае, Мойша, калі ў галаве ў насельніцтва савок замест дэмакратыі і кветачкі замест Майдана.
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05.08.2021 13:14 Ответить
Чомусь всі хто обіцяє владу-народу; землю-селянам; заводи робочим- закінчують будівництвом крематоріїв в таборах!
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05.08.2021 14:04 Ответить
+100% В яблучко!
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05.08.2021 15:23 Ответить
Самое интересное в том, что учит учит людей история, а люди выводов из истории не делают. Не все конечно, вот в БССР или как она там сейчас называется 99% людей история ни чему не научила, а у нас % конечно поменьше но судя по второму туру 73% таких есть.
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05.08.2021 15:43 Ответить
так в них тоталітарників завжди. Такі місця завжди призначались для позасудових позбавленнь волі. Їх наповнення відбувається виключно за рішенням "компетентного" органу. Строк перебування необмеженний. Рейх ніколи не звільняв з таких місць, потім нквд перейняло досвід не звільняти, а зараз і бульбофюрер мавпує. Видно, не може справитись із ситуацією. В Україні також обговорював Вітя Ростовський такі "превентивні" заходи в 2013 році. А дальше білоруси будуть ходити строем, розбитим на пятірки, щоб легше було рахувати
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05.08.2021 13:14 Ответить
Правильно делает, а то совсем ГУЛАГ стали забывать. Черные воронки надо скупать по всему миру 30 гг, чтобы приезжали к гражданам по ночам. А то всех всё в стране удовлетворяет.
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05.08.2021 13:16 Ответить
Газові камери та крематорії будуть?
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05.08.2021 13:16 Ответить
белараш канал будут строить ))
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05.08.2021 14:30 Ответить
А не лучше просто узнать что это за обьект а не выдвигать версии, предназначение базы под охраной военных может быть разнообразное.
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05.08.2021 13:17 Ответить
типа - новая овощебаза?
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05.08.2021 13:39 Ответить
уверен ,
фуйло в майнкампфе прочитало и луке подсказало, что строительство лагеря для политзаключенных должно остановить желающих протестовать против фюрера
дебилы, мля
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05.08.2021 13:28 Ответить
Белорусы сами виноваты у них был шанс вынести этот режим вперёд ногами.Они игрались и заигрывали .Теперь их выносят вперёд ногами.
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05.08.2021 13:28 Ответить
Точно не відомо,що то за об'єкт.Може військова база,хз.Ось це буде набагато гірше для всіх сусідів.
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05.08.2021 13:29 Ответить
Не перетрольте Лукашенка,а то потім люди і очевидним речам не повірять...
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05.08.2021 13:40 Ответить
заголовки - наше фсё!
почему не "Около Минска", "Под Минском", "Вблизи Минска"?
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05.08.2021 13:47 Ответить
"Рядом с Минском" в конце-концов...
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05.08.2021 13:50 Ответить
"Недалече от Минска"...
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05.08.2021 14:17 Ответить
Щось Джамала не видно. Може уже в Білороссії вертухаєм на вишці во славу свого кумира Лукашенка служить?
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05.08.2021 13:49 Ответить
Може провести кампанію по вербуванню лукафілів-совків в Україні, а їх у нас дойуха, на посади вертухаїв в концтабір. Нам цей шлак навіщо? А так хай звиздують свої до своїх.
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05.08.2021 14:23 Ответить
21 сторіччя на Планеті Земля.
Один неадекватний полудурок війни починає, захоплює території. Інший неадекват своїх же громадян катує.
А цивілізований світ мовчки спостерігає.
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05.08.2021 13:53 Ответить
Стурбований.
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05.08.2021 14:38 Ответить
А чого луди мають впрягатись за бидло? Ты за нього впряжись а воно ще тебе покусає. Кожен народ має оту владу яку заслуговує.
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05.08.2021 14:42 Ответить
Мають, тому що вони ЛЮДИ, а не істоти як путін та лукашенка.
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05.08.2021 15:21 Ответить
А это точно....для политзаключенных????? А не для граждан Ирака возвращающихся обратно в Беларусь!!!!!!????? Иракцы должны знать ...своих героев!!
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05.08.2021 13:54 Ответить
Tam u lukosenka iransi jest s nimi mozet dogovorilsia bazu delat dlia obucenija islamistov,tex budet obucat dlia diversiji.Osobeno Izrael dolzen vziat za zametku dlia buducix celej
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05.08.2021 21:06 Ответить
"Иосиф Виссарионович! Произошла чудовищная ошибка!"
"А нас-то за что?"
(с) советское
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05.08.2021 14:08 Ответить
Грустно вспоминать, но наивными были те беларусы, да и иные, кто считал, что Лука Мудищев в начальной стадии диктаторства просто так восхвалял порядки, которые существовали в Германии при гитлеровском ІІІ Райхе. Не удивлюсь, если там, в Новоколосово, начнут вскорости крематорий строить по Треблинскому, или Освенцимскому проекту.
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05.08.2021 14:18 Ответить
литвин будет там первым поселенцем ))
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05.08.2021 14:28 Ответить
Вертухаем оно там будет. Об этом и мечтает.
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05.08.2021 17:19 Ответить
А квіточки принести до воріт...
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05.08.2021 14:36 Ответить
Гарно побудували, ну чисто як для себе!
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05.08.2021 14:41 Ответить
зато не "майданутые"
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05.08.2021 15:13 Ответить
Ото тарган дав пенделя *****! У того від заздрощів пронос почався.
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05.08.2021 15:30 Ответить
Может это вообще московская военная база
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05.08.2021 15:43 Ответить
Ниче. Они туда будут с цветами поступать, а на территорию заходить босиком чтобы не испачкать и не так, как у "хохлов" было.
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05.08.2021 16:12 Ответить
внутри должна быть ещё теплица для выращивания цветов, среди клиентов много цветоводов должно быть
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05.08.2021 16:29 Ответить
Любит свой народ картофанычь
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05.08.2021 16:46 Ответить
Лукашист готовиться к процессу сдачи Беларуси московскому улусу . В случае протестов и восстания строит временный лагерь для политзеков . Потом их этапируют в Сибирь .
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05.08.2021 19:20 Ответить
Круто.
А як вам така новина від американського сайту "Стонк маркет", - "Президент Байден оголосив про те, що американці, які відмовляються від щеплення, будуть відправлені у карантинні табори."

Поблизу Мінська будують табір для політв'язнів, - CNN - Цензор.НЕТ 7479
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05.08.2021 20:10 Ответить
Поблизу Мінська будують табір для політв'язнів, - CNN - Цензор.НЕТ 9205
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05.08.2021 20:10 Ответить
Але дороги гарні та вулиці чисті. Крєпкій хазяйствєннік.
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05.08.2021 20:23 Ответить
 
 