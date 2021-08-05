Близ Минска строят лагерь для политзаключенных, - CNN. ВИДЕО

Под Минском вблизи поселка Новоколосово вероятно строят лагерь для политических заключенных.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что он расположен в часе езды от столицы Беларуси на месте бывшего советского ракетного хранилища, которое занимает площадь более 80 га. По периметру объекта три уровня забора под напряжением, новые видеокамеры, военная охрана и табличка "Въезд запрещен". Также на его территории находятся отремонтированные бараки, а на окнах - решетки и светоотражающее стекло.

На самой территории никого, кроме военных, не было замечено, передает телеканал.

CNN опубликовал также спутниковое фото объекта под Новоколосово, снятое 17 июля, и видео активистов.

Правительство Беларуси не ответило на запрос о комментарии CNN по данной информации.

Читайте также: Курс руководства Украины - это угроза для Беларуси, - Лукашенко

Также отмечается, что телеканал не смог получить доступ к тому, как выглядит заведение внутри, поэтому нет никаких признаков, что в лагере находятся заключенные.

Представитель западной разведки заявил телеканалу, что использование этого объекта как лагеря для заключенных "возможно", хотя у них нет прямых доказательств этого.

Военная охрана объекта запрещает местным жителям поселка приближаться к его территории. Двое очевидцев сообщили, что видели там военные патрули.

Белорусские оппозиционные активисты в течение некоторого времени высказывали опасения, что авторитарный режим может использовать такого рода лагеря для содержания политзаключенных, если обычные тюрьмы полностью заполнятся.

Также растет обеспокоенность очередной волны репрессий и арестов в ответ на демонстрации, посвященные годовщине президентских выборов 9 августа, которые вызвали прошлогоднее протестное движение по всей стране. Дальнейшие беспорядки могут произойти относительно конституционного референдума, запланированного на конец этого года или на начало 2022 года, говорится в публикации.

Читайте также: Белорусские силовики задержали фотографа "Новага часу" Дмитриева

Напомним, в Беларуси с августа 2020 года продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляют выступления, против оппозиции применяются репрессии.

Большинство демократических стран мира, в том числе Украина, не признают легитимность режима Лукашенко. В Беларуси политическими заключенными признано более 500 человек.