УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12473 відвідувача онлайн
Новини Відео
14 168 96

Поблизу Мінська будують табір для політв'язнів, - CNN. ВIДЕО

Під Мінськом поблизу селища Новоколосово ймовірно будують табір для політичних в'язнів.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що він розташований в годині їзди від столиці Білорусі на місці колишнього радянського ракетного сховища, яке займає площу понад 80 га. По периметру об’єкта три рівні паркану під напругою, нові відеокамери, військова охорона та табличка "В’їзд заборонено". Також на його території - відремонтовані бараки, а на вікнах – ґрати та світловідбиваюче скло.

На самій території нікого, окрім військових, не було помічено, передає телеканал.

CNN опублікував також супутникове фото об’єкту під Новоколосовим, зняте 17 липня, та відео активістів.

Уряд Білорусі не відповів на запит про коментар CNN щодо цієї інформації.

Також зазначається, що телеканал не зміг отримати доступ до того, як виглядає заклад всередині, тому немає жодних ознак, що в таборі перебувають ув’язнені.

Поблизу Мінська будують табір для політвязнів, - CNN 01

Представник західної розвідки заявив телеканалу, що використання цього об’єкту як табору для в'язнів "можливе", хоча у них немає прямих доказів цього.

Також читайте: Курс керівництва України - це загроза для Білорусі, - Лукашенко

Військова охорона об`єкту забороняє місцевим жителям селища наближатися до його території. Двоє очевидців повідомили, що бачили там військові патрулі.

Білоруські опозиційні активісти протягом деякого часу висловлювали побоювання, що авторитарний режим може використати такого роду табори для утримання політв’язнів, якщо звичайні в'язниці повністю заповняться.

Також зростає занепокоєння щодо чергової хвилі репресій та арештів у відповідь на демонстрації, присвячені річниці президентських виборів 9 серпня, що викликали минулорічний протестний рух у всій країні. Подальші заворушення можуть статися навколо конституційного референдуму, запланованого на кінець цього року або на початку 2022 року, йдеться у публікації.

Читайте также: Белорусские силовики задержали фотографа "Новага часу" Дмитриева

Нагадаємо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада жорстоко придушує виступи, проти опозиції застосовуються репресії.

Більшість демократичних країн світу, в тому числі Україна, не визнають легітимність режиму Лукашенка.

У Білорусі політичними в’язнями визнано понад 500 осіб.

Білорусь (7930) політв’язні (1355)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+46
популизм заканчивается концлагерями


"мудрому нариду" не мешало бы это помнить на голосовании
показати весь коментар
05.08.2021 13:00
+25
Ну шо зебилы, Майдан в Украине был зря?!
показати весь коментар
05.08.2021 13:07
+23
Така ж тюрма як і за паребріком. Адін же нарот.
показати весь коментар
05.08.2021 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Классика жанра, а как вы хотели?
показати весь коментар
05.08.2021 12:47 Відповісти
популизм заканчивается концлагерями


"мудрому нариду" не мешало бы это помнить на голосовании
показати весь коментар
05.08.2021 13:00 Відповісти
свята правда.
показати весь коментар
05.08.2021 13:02 Відповісти
Не пойму почему белорусы так не любят своего Бацку. Он всё для них делает, даже конц-лагеря
показати весь коментар
05.08.2021 13:09 Відповісти
А хто сказав, що вони його не *******?
показати весь коментар
05.08.2021 21:23 Відповісти
Золотые слова!
показати весь коментар
05.08.2021 13:35 Відповісти
Кто хотел? Ты и хотел.
показати весь коментар
05.08.2021 13:18 Відповісти
навмисне рамси плутаєш, 73/43%-ний?
показати весь коментар
05.08.2021 13:52 Відповісти
зелебот, ті паприколу спросил?
показати весь коментар
05.08.2021 14:30 Відповісти
От бачите, яка турбота від Батьки про опозиціонерів, а казали шо він усіх розстрілює.
показати весь коментар
05.08.2021 12:52 Відповісти
обыкновенный бульбашизм
показати весь коментар
05.08.2021 13:03 Відповісти
Така ж тюрма як і за паребріком. Адін же нарот.
показати весь коментар
05.08.2021 12:53 Відповісти
Чо нам так "везет" с соседями?
показати весь коментар
05.08.2021 13:15 Відповісти
Бо в людей вороги кращі, аніж в українців "брати"
показати весь коментар
05.08.2021 13:39 Відповісти
Уточняйте - строится концлагерь со всеми элементами, козематами и так далее.
показати весь коментар
05.08.2021 12:54 Відповісти
не волнуйся, американцы со спутников сделают даже фото фейсов охранников
показати весь коментар
05.08.2021 13:01 Відповісти
Був ГУЛАГ ,з"являється БЕЛЛАГ !!!)))
показати весь коментар
05.08.2021 13:00 Відповісти
луклаг
показати весь коментар
05.08.2021 13:07 Відповісти
https://mobile.twitter.com/compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon


https://mobile.twitter.com/compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1423253051910017029 8 ч

Хех... Литовськи прикордонники почали зі зброєю агресивно насрачниками завертати нелегалів назад в Білорусь - тут же на найближчі 4 дні сказовані всі рейси Ірак-Білорусь, а Лука почав пінитися і ставити завдання "забезпечити герметичність кордонів і з заходу, і зі сходу країни".
показати весь коментар
06.08.2021 00:02 Відповісти
главное чтоб оранжереи были! некпременно должны быть оранжереи и много!
показати весь коментар
05.08.2021 13:01 Відповісти
библиотеки ещё
показати весь коментар
05.08.2021 13:07 Відповісти
Ага. В'язні заходять до "оранжереї", потім туди закачують "інсектицид" (фосген + іприт)... Ну ви зрозуміли.
показати весь коментар
05.08.2021 13:15 Відповісти
Відмітка "мені подобається" тут не дуже доречна, розумійте лише як згоду з написаним.
показати весь коментар
05.08.2021 13:18 Відповісти
Растет бацька, развивается. Вот и ГУЛАГ свой замастырил. Крепкий хозяйственник.
показати весь коментар
05.08.2021 13:01 Відповісти
Як би там не було, в Україні тюрми закриваються і території продаються інвесторам. Поки що...
показати весь коментар
05.08.2021 13:01 Відповісти
... поки що.

але наш недомірок чудово знає, що він сяде одразу як тільки піде з посади.
ото ж буде чіплятися за владу до крові

-
показати весь коментар
05.08.2021 13:15 Відповісти
Мо погукаємо "крепкого хозяйственника" хама донєуцкого?
показати весь коментар
05.08.2021 13:41 Відповісти
А на гавнорашкаТВ втирают про фейковые концлагеря в Украине.
показати весь коментар
05.08.2021 13:01 Відповісти
А там так, с утра втирают, в обед подтираются, а вечером канапы все это с удовольствием хавают.
показати весь коментар
05.08.2021 13:43 Відповісти
а смысл .. между городскими районами протянуть колючую проволоку и пустить ток .. так дешевле
показати весь коментар
05.08.2021 13:05 Відповісти
Гдевашидаказательства 😁
показати весь коментар
05.08.2021 13:13 Відповісти
Колюча проволока для овець.
показати весь коментар
05.08.2021 14:39 Відповісти
Ну шо зебилы, Майдан в Украине был зря?!
показати весь коментар
05.08.2021 13:07 Відповісти
Лукашенко- кумир зебілів.
показати весь коментар
05.08.2021 13:50 Відповісти
У народа появился еще один повод поводить хороводы с цветами ......
показати весь коментар
05.08.2021 13:07 Відповісти
Из рашки? Очень интересное предположение - типа шило на мыло! А крематорий в этом лагере ************ не собирается строить???
показати весь коментар
05.08.2021 13:15 Відповісти
Крематорії з підвищеним екологічними характеристиками!
показати весь коментар
05.08.2021 14:00 Відповісти
Ой, наші любителі бацкі зараз будуть в екстазі.Це ж все як вони хотіли. Тут тобі і ковбаса смачна і мороженое і ******** лідер..... і табори. Прям їм молодость повернеться
показати весь коментар
05.08.2021 13:12 Відповісти
Ваню, може в нас теж створить лагеря перевиховання 73% дятлIв якI за кловуна голосували?
показати весь коментар
05.08.2021 13:23 Відповісти
Ех Ваня, Ваня.
показати весь коментар
05.08.2021 14:39 Відповісти
так це ж був би табір для перевиховання з істот в люди.
показати весь коментар
05.08.2021 15:23 Відповісти
13% недоумків, що залишилось з 27, схоже, вже ніякий табір не перевиховає...
показати весь коментар
05.08.2021 21:27 Відповісти
А здоров"я у 27% вистачить? Щоб не було тоді: а нас за що?
показати весь коментар
05.08.2021 21:25 Відповісти
Да уже как то по йух! Думаю шо вистачить! Пойдём ва банк! Тем более шо по моим наблюдениям из 73% более половины дятлов уже поняли какую куйню спороли и с кем после этого имеют дело!
показати весь коментар
05.08.2021 23:17 Відповісти
З 27% недоумків половина теж протверезіли, залишилось всього 13. Надірветесь...
показати весь коментар
05.08.2021 23:41 Відповісти
Если ты дятел думаешь что все 27% за певцу голосовали то ты очень ошибаешься. Порох свою каденцию тупо просрал….так шо надрыватся вы дятлы будете, если у вас к выборам ещё кто то из зелёных посипак вообще останется!
показати весь коментар
06.08.2021 13:48 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2021 02:30 Відповісти
Мы мирные льуди!!!
показати весь коментар
05.08.2021 13:14 Відповісти
Ми мирні ляді.
показати весь коментар
05.08.2021 13:42 Відповісти
Мойша, прыміце ў сувязі з гэтым мае віншаванні. Сёння канцлагер у вас ваш Лука будуе, а заўтра ён пабудуе для вас канцлагер з растрельной пакоем, а паслязаўтра канцлагер з газавай камерай. І заўважце, Мойша, ВЫ гэта зрабілі САМІ. Так бывае, Мойша, калі ў галаве ў насельніцтва савок замест дэмакратыі і кветачкі замест Майдана.
показати весь коментар
05.08.2021 13:14 Відповісти
Чомусь всі хто обіцяє владу-народу; землю-селянам; заводи робочим- закінчують будівництвом крематоріїв в таборах!
показати весь коментар
05.08.2021 14:04 Відповісти
+100% В яблучко!
показати весь коментар
05.08.2021 15:23 Відповісти
Самое интересное в том, что учит учит людей история, а люди выводов из истории не делают. Не все конечно, вот в БССР или как она там сейчас называется 99% людей история ни чему не научила, а у нас % конечно поменьше но судя по второму туру 73% таких есть.
показати весь коментар
05.08.2021 15:43 Відповісти
так в них тоталітарників завжди. Такі місця завжди призначались для позасудових позбавленнь волі. Їх наповнення відбувається виключно за рішенням "компетентного" органу. Строк перебування необмеженний. Рейх ніколи не звільняв з таких місць, потім нквд перейняло досвід не звільняти, а зараз і бульбофюрер мавпує. Видно, не може справитись із ситуацією. В Україні також обговорював Вітя Ростовський такі "превентивні" заходи в 2013 році. А дальше білоруси будуть ходити строем, розбитим на пятірки, щоб легше було рахувати
показати весь коментар
05.08.2021 13:14 Відповісти
Правильно делает, а то совсем ГУЛАГ стали забывать. Черные воронки надо скупать по всему миру 30 гг, чтобы приезжали к гражданам по ночам. А то всех всё в стране удовлетворяет.
показати весь коментар
05.08.2021 13:16 Відповісти
Газові камери та крематорії будуть?
показати весь коментар
05.08.2021 13:16 Відповісти
белараш канал будут строить ))
показати весь коментар
05.08.2021 14:30 Відповісти
А не лучше просто узнать что это за обьект а не выдвигать версии, предназначение базы под охраной военных может быть разнообразное.
показати весь коментар
05.08.2021 13:17 Відповісти
типа - новая овощебаза?
показати весь коментар
05.08.2021 13:39 Відповісти
уверен ,
фуйло в майнкампфе прочитало и луке подсказало, что строительство лагеря для политзаключенных должно остановить желающих протестовать против фюрера
дебилы, мля
показати весь коментар
05.08.2021 13:28 Відповісти
Белорусы сами виноваты у них был шанс вынести этот режим вперёд ногами.Они игрались и заигрывали .Теперь их выносят вперёд ногами.
показати весь коментар
05.08.2021 13:28 Відповісти
Точно не відомо,що то за об'єкт.Може військова база,хз.Ось це буде набагато гірше для всіх сусідів.
показати весь коментар
05.08.2021 13:29 Відповісти
Не перетрольте Лукашенка,а то потім люди і очевидним речам не повірять...
показати весь коментар
05.08.2021 13:40 Відповісти
заголовки - наше фсё!
почему не "Около Минска", "Под Минском", "Вблизи Минска"?
показати весь коментар
05.08.2021 13:47 Відповісти
"Рядом с Минском" в конце-концов...
показати весь коментар
05.08.2021 13:50 Відповісти
"Недалече от Минска"...
показати весь коментар
05.08.2021 14:17 Відповісти
Щось Джамала не видно. Може уже в Білороссії вертухаєм на вишці во славу свого кумира Лукашенка служить?
показати весь коментар
05.08.2021 13:49 Відповісти
Може провести кампанію по вербуванню лукафілів-совків в Україні, а їх у нас дойуха, на посади вертухаїв в концтабір. Нам цей шлак навіщо? А так хай звиздують свої до своїх.
показати весь коментар
05.08.2021 14:23 Відповісти
21 сторіччя на Планеті Земля.
Один неадекватний полудурок війни починає, захоплює території. Інший неадекват своїх же громадян катує.
А цивілізований світ мовчки спостерігає.
показати весь коментар
05.08.2021 13:53 Відповісти
Стурбований.
показати весь коментар
05.08.2021 14:38 Відповісти
А чого луди мають впрягатись за бидло? Ты за нього впряжись а воно ще тебе покусає. Кожен народ має оту владу яку заслуговує.
показати весь коментар
05.08.2021 14:42 Відповісти
Мають, тому що вони ЛЮДИ, а не істоти як путін та лукашенка.
показати весь коментар
05.08.2021 15:21 Відповісти
А это точно....для политзаключенных????? А не для граждан Ирака возвращающихся обратно в Беларусь!!!!!!????? Иракцы должны знать ...своих героев!!
показати весь коментар
05.08.2021 13:54 Відповісти
Tam u lukosenka iransi jest s nimi mozet dogovorilsia bazu delat dlia obucenija islamistov,tex budet obucat dlia diversiji.Osobeno Izrael dolzen vziat za zametku dlia buducix celej
показати весь коментар
05.08.2021 21:06 Відповісти
"Иосиф Виссарионович! Произошла чудовищная ошибка!"
"А нас-то за что?"
(с) советское
показати весь коментар
05.08.2021 14:08 Відповісти
Грустно вспоминать, но наивными были те беларусы, да и иные, кто считал, что Лука Мудищев в начальной стадии диктаторства просто так восхвалял порядки, которые существовали в Германии при гитлеровском ІІІ Райхе. Не удивлюсь, если там, в Новоколосово, начнут вскорости крематорий строить по Треблинскому, или Освенцимскому проекту.
показати весь коментар
05.08.2021 14:18 Відповісти
литвин будет там первым поселенцем ))
показати весь коментар
05.08.2021 14:28 Відповісти
Вертухаем оно там будет. Об этом и мечтает.
показати весь коментар
05.08.2021 17:19 Відповісти
А квіточки принести до воріт...
показати весь коментар
05.08.2021 14:36 Відповісти
Гарно побудували, ну чисто як для себе!
показати весь коментар
05.08.2021 14:41 Відповісти
зато не "майданутые"
показати весь коментар
05.08.2021 15:13 Відповісти
Ото тарган дав пенделя *****! У того від заздрощів пронос почався.
показати весь коментар
05.08.2021 15:30 Відповісти
Может это вообще московская военная база
показати весь коментар
05.08.2021 15:43 Відповісти
Ниче. Они туда будут с цветами поступать, а на территорию заходить босиком чтобы не испачкать и не так, как у "хохлов" было.
показати весь коментар
05.08.2021 16:12 Відповісти
внутри должна быть ещё теплица для выращивания цветов, среди клиентов много цветоводов должно быть
показати весь коментар
05.08.2021 16:29 Відповісти
Любит свой народ картофанычь
показати весь коментар
05.08.2021 16:46 Відповісти
Лукашист готовиться к процессу сдачи Беларуси московскому улусу . В случае протестов и восстания строит временный лагерь для политзеков . Потом их этапируют в Сибирь .
показати весь коментар
05.08.2021 19:20 Відповісти
Круто.
А як вам така новина від американського сайту "Стонк маркет", - "Президент Байден оголосив про те, що американці, які відмовляються від щеплення, будуть відправлені у карантинні табори."

Поблизу Мінська будують табір для політв'язнів, - CNN - Цензор.НЕТ 7479
показати весь коментар
05.08.2021 20:10 Відповісти
Поблизу Мінська будують табір для політв'язнів, - CNN - Цензор.НЕТ 9205
показати весь коментар
05.08.2021 20:10 Відповісти
Але дороги гарні та вулиці чисті. Крєпкій хазяйствєннік.
показати весь коментар
05.08.2021 20:23 Відповісти
 
 