Moderna заявила про ефективність третьої дози вакцини проти "дельта"-штаму

Компанія Moderna заявила, що бустерна (додаткова) доза вакцини проти коронавірусу викликає надійну відповідь антитіл проти небезпечного штаму коронавірусу "Дельта".

Зараз компанія перебуває на другому етапі випробувань бустерної дози вакцини. У звіті вказується, що третя доза дає стійку відповідь проти трьох штамів коронавірусу, включно з "Дельтою", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Водночас уже вакцинованим двома дозами особам вводили 50 мікрограмів препарату, хоча перші дві дози традиційно ввели по 100 мікрограм.

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