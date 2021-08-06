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Новости Коронавирус и карантин
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Moderna заявила об эффективности третьей дозы вакцины против "дельта"-штамма

Moderna заявила об эффективности третьей дозы вакцины против

Компания Moderna заявила, что бустерная (дополнительная) доза вакцины против коронавируса вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавируса "Дельта".

Сейчас компания находится на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины. В отчете указывается, что третья доза дает устойчивый ответ против трех штаммов коронавируса, включая "Дельту", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В то же время, уже вакцинированным двумя дозами лицам вводили 50 микрограмм препарата, хотя первые две дозы традиционно ввели по 100 мкг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина Moderna через полгода эффективна на 93%, - производитель

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Moderna (58)


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Топ комментарии
+6
В Грузии в четверг, 5 августа, в Батумской республиканской клинической больнице вакцинировали от коронавируса Эмине Джорбенадзе, которой 102 года. Она получила дозу препарата Pfizer.

Пациентка заявила, что стала свидетельницей трех пандемий.

После прививки она чувствует себя хорошо.

«Мне больше 100 лет, а жить хочется. Я верю, что прививка защитит меня, поэтому сделала ее. Я хорошо себя чувствую и верю, что проживу еще много лет», - подчеркнула Джорбенадзе. В сообщении отметили, что в Аджарии проживают 64 гражданина старше 100 лет.
Здоровья ей и долгих лет жизни!
У каждого пока есть выбор - лезть на крышу поезда для сэлфи либо нет, выбирать клоуна или выбрать президента, за которого было бы не стыдно....
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06.08.2021 07:46
+5
Нормально...цены повысили...количество доз увеличили....бабло течет рекой...😀
Несите свои денежки...буратины...поле чудес готово...😀
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06.08.2021 09:20
+4
Так отож. І не лише коротке, а дуже тендітне, якщо так можна сказати.
Час, четвертий вимір. Звичайно, що покаже. Та й уже як би теж не мало показав.

Але при цьому кожен має право на свою думку. І на життя. І на дотримання своїх прав.
Хтось це бачить винятково у дозволеній для екстреного використання субстанції, а хтось - у її неприйнятті, тим більше, через примус та нав*язування з порушенням усіх законів.

Мені прикро бачити, що Ви ображаєте, принижуєте і ********** тих, хто не поділяє Вашу думку.
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06.08.2021 08:21
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Правила форума Совет форумчан
А що з двома попередніми ?
Ви ж так всі рапортували бадьоро !
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06.08.2021 07:34 Ответить
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289274/ Effectiveness of Covid-19 Vaccines against the B.1.617.2 (Delta) Variant

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289274/ Results: Effectiveness after one dose of vaccine (BNT162b2 or ChAdOx1 nCoV-19) was notably lower among persons with the delta variant (30.7%; 95% confidence interval [CI], 25.2 to 35.7) than among those with the alpha variant (48.7%; 95% CI, 45.5 to 51.7); the results were similar for both vaccines. With the BNT162b2 vaccine, the effectiveness of two doses was 93.7% (95% CI, 91.6 to 95.3) among persons with the alpha variant and 88.0% (95% CI, 85.3 to 90.1) among those with the delta variant. With the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine, the effectiveness of two doses was 74.5% (95% CI, 68.4 to 79.4) among persons with the alpha variant and 67.0% (95% CI, 61.3 to 71.8) among those with the delta variant.
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06.08.2021 08:14 Ответить
В Грузии в четверг, 5 августа, в Батумской республиканской клинической больнице вакцинировали от коронавируса Эмине Джорбенадзе, которой 102 года. Она получила дозу препарата Pfizer.

Пациентка заявила, что стала свидетельницей трех пандемий.

После прививки она чувствует себя хорошо.

«Мне больше 100 лет, а жить хочется. Я верю, что прививка защитит меня, поэтому сделала ее. Я хорошо себя чувствую и верю, что проживу еще много лет», - подчеркнула Джорбенадзе. В сообщении отметили, что в Аджарии проживают 64 гражданина старше 100 лет.
Здоровья ей и долгих лет жизни!
У каждого пока есть выбор - лезть на крышу поезда для сэлфи либо нет, выбирать клоуна или выбрать президента, за которого было бы не стыдно....
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06.08.2021 07:46 Ответить
https://www.facebook.com/mohs.adjara/posts/4749695751726259
Если хотите почитать в первоисточнике
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06.08.2021 07:59 Ответить
Тут така сама прищепилася (чи 102, чи 104 роки), а через два місяці померла.
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06.08.2021 08:02 Ответить
взагалі життя раптово коротке. Тенденція, взагалі у суспільстві з яким щодняконтактую почало дуже стрімко змінюватись останні дні. Їзжу багатьма видами транспорту, контактую з багатьма людьми як по роботі так і поза неї - і в багатьох, недовіра та страх перед щепленням почало мінятися ставлення - люди розуміють, що вакцинація , хоча б і має побічки рідкі але може й допомогти у виживанні. Тільки час може сказати , хто був правий а хто ні... але його вже не поверниш!
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06.08.2021 08:14 Ответить
Так отож. І не лише коротке, а дуже тендітне, якщо так можна сказати.
Час, четвертий вимір. Звичайно, що покаже. Та й уже як би теж не мало показав.

Але при цьому кожен має право на свою думку. І на життя. І на дотримання своїх прав.
Хтось це бачить винятково у дозволеній для екстреного використання субстанції, а хтось - у її неприйнятті, тим більше, через примус та нав*язування з порушенням усіх законів.

Мені прикро бачити, що Ви ображаєте, принижуєте і ********** тих, хто не поділяє Вашу думку.
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06.08.2021 08:21 Ответить
Я, навпаки, констатую зростання сказу.
На патетику реагую дуже негативно. Організм не сприймає.
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06.08.2021 08:23 Ответить
Умерла в 102 года, через два месяца после вакцинации? Точно вакцина виновата!
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06.08.2021 09:51 Ответить
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/14/la-*******-du-canada-a-ete-vaccinee

Ні, 114. 13.03.2021 - щеплення, 04.06.2021 - смерть.
Moderna заявила про ефективність третьої дози вакцини проти "дельта"-штаму - Цензор.НЕТ 3026

Canada's oldest person dies at 114 years old in Toronto surrounded by family

On March 13, 2021, just a few days removed from her 114th birthday, Ridgway received her COVID-19 vaccine at Toronto's Sunnybrook Health Sciences Centre. At the time, Ridgway called it a "wonderful experience."
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06.08.2021 08:08 Ответить
Во, разводняк! Это таки Книга Рекордов Гиннеса, не менее! А можэ... а можэ даже Нобелевка???
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06.08.2021 07:46 Ответить
Туварисч, я к вам не обращался. Потому, ничего проверять не собираюсь.
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06.08.2021 07:53 Ответить
а... ок, тут реклама по флаги все закрывает пару раз обновил страницу - таки да сори
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06.08.2021 07:57 Ответить
А ты таварисч часто типа сам с собой общаешься и при этом несёшь всякую хрень.
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06.08.2021 07:58 Ответить
Деточка, не учите меня отписываться на Цензоре, ладно? Вот и хорошо.
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06.08.2021 08:07 Ответить
Деточка болтается у тебя меж ног
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06.08.2021 15:41 Ответить
Moderna заявила об эффективности третьей дозы вакцины против "дельта"-штамма - Цензор.НЕТ 2640
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06.08.2021 07:52 Ответить
А пятой - против гамма!
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06.08.2021 08:36 Ответить
Главное, не останавливаться.
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06.08.2021 09:41 Ответить
Не треба прививатись проти віспи і через 50 років населення Землі зменшиться наполовину!
Тому я вірю Науці і Вакцинації! Проти вакцинації COVID може бути тільки неук!
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06.08.2021 08:42 Ответить
А четверта доза взагалі від усіх болячок захистить.
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06.08.2021 09:11 Ответить
Нормально...цены повысили...количество доз увеличили....бабло течет рекой...😀
Несите свои денежки...буратины...поле чудес готово...😀
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06.08.2021 09:20 Ответить
Готовьтесь загинать пальцы. Продавать то вакцины нужно и дальше. Так что и третья будет и тридцать третья.
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06.08.2021 09:25 Ответить
Вот блин. А я уже Пфайзером раз укололся. В понедельник будет еще раз. И что теперь делать? Модерну требовать?😀 Вот так обломать . Перед самыми выходными.
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06.08.2021 10:22 Ответить
И как прошла от Пфпйзера? Я Модрной - очень тяжело пошла, и у наших в офисе тоже.
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06.08.2021 21:24 Ответить
Да все нормалек. По началу сердечко ускорилось , но это не показатель ( в 12 году перенес тяжелейший инфаркт). Проблему решил 1\2 таблеткой небилета. И сутки плечо болело. Даже не болело , а ныло. Терпимо , без напряга. Через сутки уже забыл об уколе.
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06.08.2021 21:42 Ответить
У меня 94 удара сердце весь день, 39 температура, только таблетки спасали, рука болела сильно и общапя слабость. Провалялся весь день под одеялом. На следующий день 38-37,5 температура, сил добавилось, но пришлось еще дома остаться. НЕ рекомендую модерну никому. На 2 дня полностью выбивает из работы.
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06.08.2021 22:19 Ответить
А четверта замінює https://www.redbull.com/ua-uk/ Red Bull - Надає Крила
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06.08.2021 11:47 Ответить
 
 