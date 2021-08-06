Moderna заявила об эффективности третьей дозы вакцины против "дельта"-штамма

Компания Moderna заявила, что бустерная (дополнительная) доза вакцины против коронавируса вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавируса "Дельта".

Сейчас компания находится на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины. В отчете указывается, что третья доза дает устойчивый ответ против трех штаммов коронавируса, включая "Дельту", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В то же время, уже вакцинированным двумя дозами лицам вводили 50 микрограмм препарата, хотя первые две дозы традиционно ввели по 100 мкг.

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