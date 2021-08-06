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Moderna заявила об эффективности третьей дозы вакцины против "дельта"-штамма
Компания Moderna заявила, что бустерная (дополнительная) доза вакцины против коронавируса вызывает надежный ответ антител против опасного штамма коронавируса "Дельта".
Сейчас компания находится на втором этапе испытаний бустерной дозы вакцины. В отчете указывается, что третья доза дает устойчивый ответ против трех штаммов коронавируса, включая "Дельту", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В то же время, уже вакцинированным двумя дозами лицам вводили 50 микрограмм препарата, хотя первые две дозы традиционно ввели по 100 мкг.
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+6 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий06.08.2021 07:46
+5 Привет
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Ви ж так всі рапортували бадьоро !
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34289274/ Results: Effectiveness after one dose of vaccine (BNT162b2 or ChAdOx1 nCoV-19) was notably lower among persons with the delta variant (30.7%; 95% confidence interval [CI], 25.2 to 35.7) than among those with the alpha variant (48.7%; 95% CI, 45.5 to 51.7); the results were similar for both vaccines. With the BNT162b2 vaccine, the effectiveness of two doses was 93.7% (95% CI, 91.6 to 95.3) among persons with the alpha variant and 88.0% (95% CI, 85.3 to 90.1) among those with the delta variant. With the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine, the effectiveness of two doses was 74.5% (95% CI, 68.4 to 79.4) among persons with the alpha variant and 67.0% (95% CI, 61.3 to 71.8) among those with the delta variant.
Пациентка заявила, что стала свидетельницей трех пандемий.
После прививки она чувствует себя хорошо.
«Мне больше 100 лет, а жить хочется. Я верю, что прививка защитит меня, поэтому сделала ее. Я хорошо себя чувствую и верю, что проживу еще много лет», - подчеркнула Джорбенадзе. В сообщении отметили, что в Аджарии проживают 64 гражданина старше 100 лет.
Здоровья ей и долгих лет жизни!
У каждого пока есть выбор - лезть на крышу поезда для сэлфи либо нет, выбирать клоуна или выбрать президента, за которого было бы не стыдно....
Если хотите почитать в первоисточнике
Час, четвертий вимір. Звичайно, що покаже. Та й уже як би теж не мало показав.
Але при цьому кожен має право на свою думку. І на життя. І на дотримання своїх прав.
Хтось це бачить винятково у дозволеній для екстреного використання субстанції, а хтось - у її неприйнятті, тим більше, через примус та нав*язування з порушенням усіх законів.
Мені прикро бачити, що Ви ображаєте, принижуєте і ********** тих, хто не поділяє Вашу думку.
На патетику реагую дуже негативно. Організм не сприймає.
Ні, 114. 13.03.2021 - щеплення, 04.06.2021 - смерть.
Canada's oldest person dies at 114 years old in Toronto surrounded by family
On March 13, 2021, just a few days removed from her 114th birthday, Ridgway received her COVID-19 vaccine at Toronto's Sunnybrook Health Sciences Centre. At the time, Ridgway called it a "wonderful experience."
Тому я вірю Науці і Вакцинації! Проти вакцинації COVID може бути тільки неук!
Несите свои денежки...буратины...поле чудес готово...😀