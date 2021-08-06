В Україні можна буде легально розраховуватися криптовалютою, - Мінцифри
Україна готується узаконити криптоактиви і віртуальну гривню. Відповідний законопроєкт вже готується у парламенті до другого читання.
Про це в інтерв'ю "Мінфіну" заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, передає Цензор.НЕТ.
"Власники криптовалют отримають низку переваг. Завдяки тому, що з’явиться законодавче регулювання цієї сфери, вони, як мінімум, зможуть захистити свої статки у віртуальних активах, якщо щось трапиться", - розповів він.
"У нашому законопроєкті чітко прописано, що криптовалюта не є засобом платежу, проте допустимі операції еквайрингу. Сьогодні законодавство в Україні так само не дозволяє розраховуватися доларами, але доларової карткою можна спокійно оплачувати покупки. При оплаті відбувається миттєва конвертація валют. Законопроєкт "Про віртуальні активи "передбачає, що компанії зможуть надавати послуги для таких конвертацій. Тому в Україні цілком легально можна буде розраховуватися криптовалютою, але через посередника", - додав Борняков.
За його словами, зі збільшенням кількості людей, які розраховуються криптовалютою, збільшенням обсягу операцій, буде знижуватися вартість транзакцій.
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Узаконить мыльный пузырь? Да, действительно Украине именно это и было нужно
)))
Это чистой воды "мыльный пузырь" (в отличии от нормальных валют не обеспеченный продукцией) стоимость которого, определяется исключительно спросом. Именно поэтому у разных криптовалют разная цена, в зависимости от разрекламированости и спроса
Если бы все так было просто, то государства с национальных валют, уже давно перешли на криптовалюту. Но вместо этого государство мечется между своими функциями как государства и гаранта и желанием подоить лохов на криптовалюте. Но вы же думаете, что причина в том, что государство не переходи потому что это глобальный заговор.....и просто не хочет чтобы у людей была нормальная валюта
Что касается нематериальных продуктов:
1. Программный продукт - его стоимость определяется его полезностью и то, насколько он может повысить продуктивность выпуска уже материальной продукции, в т.ч. удешевить и получить больше прибыли в конечном итоге
2. Национальные валюты (в т.ч. виртуальные) - стоимость определена объемом выпущенной продукции, как средство ее обмена. Государство делает эмиссию выступает в качестве гаранта что выпущен строго определенный объем (если бабла печатается больше чем выпускаем продукции получаем инфляцию)
3. Акции - Стоимость формирует спросом/предложением и перспективой получения прибыли с данного предприятия, но все же акци,я это твоя личная часть материального актива на которую у тебя есть права
4. Ценные бумаги - тут стоимость определена обязательствами и так же перспективами получения прибыли и чем надежнее эмитент тем выше стоимость
Берем авто у салоні. Його ціна рік назад 25 тис.дол., пів року назад - 25 тис.дол, зараз - 25 тис.дол. У гривні +- коливання курсу в 2-5%.
У біткоїнах - рік назад 2 біткоіна, пів року назад 0,5 біткоїна, зараз 1 біткоїн. Коливання 400%. А через півроку може вартувати і 0,1 біткоїна і 10 біткоїнів. Як економіка , побудована на біткоїнах може взагалі існувати?
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.Бери,бери я тебе ещё нарисую.(к/ф"свадьба в Малиновке)
С того момента,как вас убедили,что перед вами деньги (какой то актив),вас "хлопнули".
Ценность битка как продукта,только в его неуязвимости (пока),как только там пробью брешь,ценностьего будет равна 0,0................ .
Можна не бути наркобаригою чи депутатом Україна (це 2 близьких терміна).ю а просто замислитися о своїй майбутній пенсії і почати відкладати 10% доходів у блокчейн проекти.
А ви, Дмитрий Ч, продовжуйте виказувати почуття гострої соціальної несправедливості і обсирати технологіі, у яких ничого не розумієте.
Как по мне эмиссия - это этакий узаконенный способ грабежа государством граждан (По сути воруют прямо у тебя из кармана). Пример (для простоты сократим границы государства до 2 персонажей и одной продукции, а заработок государства за счет налогов учитывать не будем):
- Изначально, и я и вы имеем 0грн
- я типа государство, вы производитель и вы выпустили 2 телевизора, стоимостью 2*10000. Наш ВВП вырос на 20000 и теперь я, как государство, должен сделать эмиссию на 20000 (чтобы можно было выплачивать з/п и объем продукции соответствовал объему денег как "универсального средства обмена" этой продукции)
- но мне нужно наполнить бюджет и я делаю эмиссию на 40000
- Вам выплачивают з/п 20000 за ваши телевизоры (модель упрощена, прибыль получаете вы же поэтому получаете все деньги). А лишние 20000 я оставляю себе. Все честно вы ж свои 20000 получили
- так как как товара выпущено на 20000, а денег гуляет 40000 случается инфляция и цена на телевизор возрастает до 20000 за единицу.
Как результат: вы вроде как и получили деньги, но по сути я украл у вас половину и если раньше вы могли на эти деньги купить 2 телевизора, то теперь только 1, за то теперь у нас в бюджете есть деньги на мою з/п и я теперь тоже могу купить 1
Стоимость криптовалюты НЕ ОБЕСПЕЧЕНА НИЧЕМ!!!! И как только иссякнет поток желающих ее купить ее стоимость станет 0. Это чисто спекулятивный спрос!
Ви ще почніть їм розповідати про то, для чого з'явилися Ripple, Polkadot чи Iota
Загонят в крипту. Потом за нее купят что нибудь и снова продадут уже за доллары. Вот и вся схема.
Причём афёра глобальная. Через нее уже триллионы отмываются.
Отсюда и "спрос" на крипту. Это удобный инструмент отмывки грязных денег.
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