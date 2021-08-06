В Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютами, - Минцифры

Украина готовится узаконить криптоактивы и виртуальную гривну. Соответствующий законопроект уже готовится в парламенте ко второму чтению.

Об этом в интервью "Минфину" заявил замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, передает Цензор.НЕТ.

"Владельцы криптовалют получат ряд преимуществ. Благодаря тому, что появится законодательное регулирование этой сферы, они, как минимум, смогут защитить свое состояние в виртуальных активах, если что-то случится", - рассказал он.

"В нашем законопроекте четко прописано, что криптовалюты не являются средством платежа, однако допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство в Украине так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки. При оплате происходит мгновенная конвертация валют. Законопроект "О виртуальных активах" предполагает, что компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций. Поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютами, но через посредника", - добавил Борняков.

По его словам, с увеличением количества людей, которые рассчитываются криптовалютой, увеличением объема операций, будет снижаться стоимость транзакций.

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