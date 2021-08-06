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В Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютами, - Минцифры

В Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютами, - Минцифры

Украина готовится узаконить криптоактивы и виртуальную гривну. Соответствующий законопроект уже готовится в парламенте ко второму чтению.

Об этом в интервью "Минфину" заявил замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков, передает Цензор.НЕТ.

"Владельцы криптовалют получат ряд преимуществ. Благодаря тому, что появится законодательное регулирование этой сферы, они, как минимум, смогут защитить свое состояние в виртуальных активах, если что-то случится", - рассказал он.

"В нашем законопроекте четко прописано, что криптовалюты не являются средством платежа, однако допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство в Украине так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки. При оплате происходит мгновенная конвертация валют. Законопроект "О виртуальных активах" предполагает, что компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций. Поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютами, но через посредника", - добавил Борняков.

По его словам, с увеличением количества людей, которые рассчитываются криптовалютой, увеличением объема операций, будет снижаться стоимость транзакций.

Также читайте: Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину в рамках проекта IT Relocate, - Минцифры

Автор: 

криптовалюта (92) Минцифры (316) Борняков Александр (6)


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Топ комментарии
+13
Ідіть нафіг.
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06.08.2021 13:22
+9
Что наконец-то?!!!
Узаконить мыльный пузырь? Да, действительно Украине именно это и было нужно
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06.08.2021 13:37
+7
Из за этих передастов не могу внуку нормальную видеокарту взять!
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06.08.2021 13:49
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06.08.2021 13:22 Ответить
ну наконец-то ))))
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06.08.2021 13:22 Ответить
Что наконец-то?!!!
Узаконить мыльный пузырь? Да, действительно Украине именно это и было нужно
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06.08.2021 13:37 Ответить
т.е. ))))) - мало ? надо писать - сарказм?
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06.08.2021 13:39 Ответить
Мало-ли, может вы таким образом, хотели изобразить удовольствие. Смайлик надежнее
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06.08.2021 13:44 Ответить
принято! )))
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06.08.2021 13:45 Ответить
Я бы посоветовал все таки после смайлика в скобках писать (САРКАЗМ)
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06.08.2021 13:47 Ответить
блин...сколько требований...и сарказмить перехочется )))) (сарказм )
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06.08.2021 13:50 Ответить
А ракушки в древности были «мыльным пузырем» ? учите мат часть сударь . Прочитайте в конце концов что такое деньги , что они прямо связаны с верой/доверием , так вот небольшой ликбез для вас , пока хотя бы двое будут считать крипту платежной единицей , она ей и будет , да для них , но тем не мене
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06.08.2021 14:22 Ответить
правильно! треба ж якось гроші за наркоту та незаконні активи з кріпти виводити! при транзакції обовёязково показувати джерело походження коштів!
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06.08.2021 13:24 Ответить
Ще один ідіот що крипту бачить як щось кримінальне.
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06.08.2021 13:36 Ответить
Кроме как использовать крипту для спекуляции и криминала, других назначений у нее нет!
Это чистой воды "мыльный пузырь" (в отличии от нормальных валют не обеспеченный продукцией) стоимость которого, определяется исключительно спросом. Именно поэтому у разных криптовалют разная цена, в зависимости от разрекламированости и спроса
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06.08.2021 13:42 Ответить
Тобі це бабки на лавочці розказали, йти хоч основні терміни осиль і функції крипти, а не брєд пиши. Найбільш криміналізованою валютою взагалі є $, то може і його заборонити
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06.08.2021 13:46 Ответить
Я вообще то финансист по образованию и в отличии от вас понимаю как образуется "стоимость денег"
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06.08.2021 14:04 Ответить
Да ? Серьёзно ? ...не похоже что то
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06.08.2021 14:29 Ответить
А чтобы вам было похоже, я должен прославлять криптовалюту? И только потому что вы сами в нее уверовали?!
Если бы все так было просто, то государства с национальных валют, уже давно перешли на криптовалюту. Но вместо этого государство мечется между своими функциями как государства и гаранта и желанием подоить лохов на криптовалюте. Но вы же думаете, что причина в том, что государство не переходи потому что это глобальный заговор.....и просто не хочет чтобы у людей была нормальная валюта
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06.08.2021 15:23 Ответить
Ну і які функції "крипти"?
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06.08.2021 14:08 Ответить
_Безотносительно к крипте - разве стоимость (не ценность) вообще всего не опрелеяется соотношением спроса и предложения?
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06.08.2021 13:56 Ответить
И да и нет! Ценность изначально определяется материальной стоимостью ресурса и его редкостью доступностью.
Что касается нематериальных продуктов:
1. Программный продукт - его стоимость определяется его полезностью и то, насколько он может повысить продуктивность выпуска уже материальной продукции, в т.ч. удешевить и получить больше прибыли в конечном итоге
2. Национальные валюты (в т.ч. виртуальные) - стоимость определена объемом выпущенной продукции, как средство ее обмена. Государство делает эмиссию выступает в качестве гаранта что выпущен строго определенный объем (если бабла печатается больше чем выпускаем продукции получаем инфляцию)
3. Акции - Стоимость формирует спросом/предложением и перспективой получения прибыли с данного предприятия, но все же акци,я это твоя личная часть материального актива на которую у тебя есть права
4. Ценные бумаги - тут стоимость определена обязательствами и так же перспективами получения прибыли и чем надежнее эмитент тем выше стоимость
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06.08.2021 14:19 Ответить
Касательно крипты: Если, грубо говоря, взять листок бумаги, порвать на несколько кусочков и на каждом, от руки написать какую нибудь уникальную (для этого порванного листка) цифру, то получится полный аналог криптовалюты и все, что останется это убедить толпу, что они обладают стоимостью! И все! А так все признаки криптовалюты присутствуют: Каждый кусочек абсолютно уникальный, сделать из этого же листа еще - нельзя, подделать практически невозможно, гаранта эмиссии нет! Вы такой купите? Лично я Нет!
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06.08.2021 14:26 Ответить
Финансист от боха - деньги в первую очередь это вера , точка, дальше пыль в глаза
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06.08.2021 14:31 Ответить
Ну так выкинь деньги или уверуй, что у тебя в кошельке миллион
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06.08.2021 14:34 Ответить
Віра?
Берем авто у салоні. Його ціна рік назад 25 тис.дол., пів року назад - 25 тис.дол, зараз - 25 тис.дол. У гривні +- коливання курсу в 2-5%.
У біткоїнах - рік назад 2 біткоіна, пів року назад 0,5 біткоїна, зараз 1 біткоїн. Коливання 400%. А через півроку може вартувати і 0,1 біткоїна і 10 біткоїнів. Як економіка , побудована на біткоїнах може взагалі існувати?
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06.08.2021 15:16 Ответить
чепуха , к тому же авто это не валюта , хотя где то еще рогатый скот служит эквивалентом денег так что выдыхай не убедил к тому же ты читаешь между строк . я написал пока какая то часть людей верит/принимает/договорилась что какой то актив это деньги - это деньгами для них и есть . можешь тут кричать что угодно но так это работало работает и будет работать
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06.08.2021 22:16 Ответить
Та ти шо . У моєму прикладі авто - це товар, який не міняв своїх властивостей протягом року)). Адама Сміта не порекомендую, не осилиш. А от Капітал дідуся Маркса прочитати тобі не завадить, хоча б перші 300 сторінок. Він простою мовою і дуже внятно написаний).
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07.08.2021 00:09 Ответить
я написал пока какая то часть людей верит/принимает/договорилась что какой то актив это деньги

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж
.Бери,бери я тебе ещё нарисую.(к/ф"свадьба в Малиновке)
С того момента,как вас убедили,что перед вами деньги (какой то актив),вас "хлопнули".
Ценность битка как продукта,только в его неуязвимости (пока),как только там пробью брешь,ценностьего будет равна 0,0................ .
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08.08.2021 10:02 Ответить
Крипта обеспечивается сложностью её добычи. Моежете что угодно на листке нарисовать, и, если докажете как это было сложно, и подтвердите это блокчейном, что никаких других кусочков никто не нарисует, и вам поверят, то - вперёд
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06.08.2021 18:05 Ответить
Ну шо вам сказати...гривня забезпечена продукцією, і що? Вона забезпечена від інфляціі? Чи долар забезпечений? Люди не розуміють цо таке диверсіфікувати ризики і уникнути інфляції.
Можна не бути наркобаригою чи депутатом Україна (це 2 близьких терміна).ю а просто замислитися о своїй майбутній пенсії і почати відкладати 10% доходів у блокчейн проекти.
А ви, Дмитрий Ч, продовжуйте виказувати почуття гострої соціальної несправедливості і обсирати технологіі, у яких ничого не розумієте.
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06.08.2021 14:31 Ответить
Які технології?
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06.08.2021 15:02 Ответить
Инфляция происходит из за того, что эмиссия превышает выпуск продукции. Государство как гарант должно делать эмиссию соответственно с ростом ВВП, но в силу разных причин (протекционизм, дыра в бюджете....) оно это не делает.
Как по мне эмиссия - это этакий узаконенный способ грабежа государством граждан (По сути воруют прямо у тебя из кармана). Пример (для простоты сократим границы государства до 2 персонажей и одной продукции, а заработок государства за счет налогов учитывать не будем):
- Изначально, и я и вы имеем 0грн
- я типа государство, вы производитель и вы выпустили 2 телевизора, стоимостью 2*10000. Наш ВВП вырос на 20000 и теперь я, как государство, должен сделать эмиссию на 20000 (чтобы можно было выплачивать з/п и объем продукции соответствовал объему денег как "универсального средства обмена" этой продукции)
- но мне нужно наполнить бюджет и я делаю эмиссию на 40000
- Вам выплачивают з/п 20000 за ваши телевизоры (модель упрощена, прибыль получаете вы же поэтому получаете все деньги). А лишние 20000 я оставляю себе. Все честно вы ж свои 20000 получили
- так как как товара выпущено на 20000, а денег гуляет 40000 случается инфляция и цена на телевизор возрастает до 20000 за единицу.
Как результат: вы вроде как и получили деньги, но по сути я украл у вас половину и если раньше вы могли на эти деньги купить 2 телевизора, то теперь только 1, за то теперь у нас в бюджете есть деньги на мою з/п и я теперь тоже могу купить 1
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06.08.2021 15:16 Ответить
Грамотні слова, аж приємно читати!
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06.08.2021 16:03 Ответить
мильну бульбашку нема чого обговорювати. Одна половина краде електроенергію та переробляє її у крипту , яку купують для наркотиків або для мінімізації налогів, або для виведення капіталу. Переїхав з країни у країну та не тягаєш, як янік з собою 3 камази... Інвестиції у це - також в більшості робляться корупційно - на державне підприємство купляються відеокарти - які десь родич чі знайомий розмішує поближче до транчсформатора та й маслає - конвертуючі крадене у начебто легальний прибуток - "намайнив"
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06.08.2021 13:44 Ответить
Відкрию для тебе страшну таємницю- всі фондові ринки і більшість фіатних грошей є мильною бульбашкою, а ти живи в своїй печері ,плати проценти за любий переказ ,а не фантазуй про чужі кВт.
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06.08.2021 13:50 Ответить
Не несите бред! Стоимость ценных бумаг определена гарантиями (государства, компании) а гарантия обеспечена активами! Стоимость Национальных валют обеспечена выпуском продукции в данной стране (если твоя страна выпускает продукции 0, то стоимость ее валюты тоже будет 0, сколько бы ее не выпустили хоть 1 купюру хоть триллион).
Стоимость криптовалюты НЕ ОБЕСПЕЧЕНА НИЧЕМ!!!! И как только иссякнет поток желающих ее купить ее стоимость станет 0. Это чисто спекулятивный спрос!
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06.08.2021 14:33 Ответить
А золото чем обеспечено? Тем, что блестит?! Его также мало как и биткоинов. Разница лишь в том, что его можно подержать физически. И всё!
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06.08.2021 18:11 Ответить
Золото как бы очень даже используется в промышленности. В том числе электронной.
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06.08.2021 22:18 Ответить
Золото это продукт,цена зависит спрос-предложение,но это не виртуальный продукт как биток.
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08.08.2021 09:45 Ответить
"Не тратьте куме сили"
Ви ще почніть їм розповідати про то, для чого з'явилися Ripple, Polkadot чи Iota
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06.08.2021 14:40 Ответить
а людям це - втрати у рахунки, у рахунки! вони оплятять ці втрати а комусь біткоїни!
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06.08.2021 13:53 Ответить
Хоть что-то нужное и необходимиое,...ть...
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06.08.2021 13:30 Ответить
А минцифры не в курсе, что "виртуальную гривну." уже давно узаконили и даже начисляют в ней зарплату, на такие кусочки пластика, называемого "банковская карта"?
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06.08.2021 13:35 Ответить
лучше пейпал разрешите чтобы фрилансить можна было
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06.08.2021 13:39 Ответить
Краще вже склотарою!
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06.08.2021 13:41 Ответить
похоже, кто-то из "минцифры" отжал киллограммы криптовалют и не знает нахрена и что с этим делать. (ну или знакомые минцифры).
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06.08.2021 13:44 Ответить
может они еще берут взятки акциями "МММ"? проверил бы кто.
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06.08.2021 13:45 Ответить
Миллиарды в офшорах надо как-то отмыть/легализовать.
Загонят в крипту. Потом за нее купят что нибудь и снова продадут уже за доллары. Вот и вся схема.
Причём афёра глобальная. Через нее уже триллионы отмываются.
Отсюда и "спрос" на крипту. Это удобный инструмент отмывки грязных денег.
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06.08.2021 13:50 Ответить
Это удобный инструмент отмывки грязных денег.

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100500
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06.08.2021 14:49 Ответить
Из за этих передастов не могу внуку нормальную видеокарту взять!
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06.08.2021 13:49 Ответить
А что внуку мешает за месяц на криптобирже заработать на самую лучшую видеокарту? Религия? Или дед-старовер, думающий, что деньги можно заработать только на заводе?
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06.08.2021 14:46 Ответить
А что тебе мешает заработать на любой бирже,а не сидеть тут и поучать.
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06.08.2021 14:51 Ответить
Дурна ідея на біржі торгувати, бо аби хтось заробив інший має втратити, адже на кожного продавця має бути покупець. Стекінг теж так собі, ну і лишається холд, зараз би купити і холдити 5 років через ведмежий ринок. Завод в 100 разів кращий за ринок бо створює додану вартість, а ринок лише переросприділяє.
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06.08.2021 16:01 Ответить
мав наувазі біржу, а не *ринок.
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06.08.2021 16:05 Ответить
Будемо рахувати гроші яких нема!!!!!! Браво!!!!!
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06.08.2021 14:10 Ответить
Виртуальная гривня -да! Криптовалюты -нет!! Категорически -нет!!!
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06.08.2021 14:10 Ответить
узеленские хотят защитить накраденное и привлечь других мутных иностранных деятелей
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06.08.2021 15:07 Ответить
это коломойша замутила аферу 100%
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06.08.2021 15:12 Ответить
Крипту в ходл
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06.08.2021 15:20 Ответить
Цінність криптовалют по типу XMR в суверенітеті -можна гроші переказати хоч в Північну Корею хоч в ДНР, і ніхто тобі не заборонить і не зможе регулювати твої гроші. Ба більше в крипті можна навіть кредити брати анонімно, тоді як в банку за кожною транзакцією стоїть фінмоніторинг.
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06.08.2021 15:58 Ответить
...-Теперь каждый украинец сможет проводить расчеты в криптовалюте...Где то я уже видел похожее - Теперь каждый украинец сможет выпить кофе в Вене Опять принимают изменения под себя Для того чтобы спрятать концы награбленного..
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06.08.2021 20:58 Ответить
ага, прямо как в сказке про "Буратино", и хлынет поток виртуального "бабла" в https://www.youtube.com/watch?v=0N7PjEZ3ZS0 Поле Чудес , и останемся мы с циферками и буковками на флешке, вместо золото-валютных резервов. дебилы...
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06.08.2021 21:55 Ответить
тут и так деньги исчезают как воздух... а теперь будет совсем полная жопа...
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08.08.2021 09:34 Ответить
 
 