Через парад у Києві перекриють частину вулиць

18, 20 та 22 серпня через репетиції параду військ до Дня Незалежності у Києві перекриватимуть рух. Також рух перекриють 24 серпня.

Про це повідомляє Київська міська адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

18, 20, 22 серпня:

із 15:30 до 18:00 - обмеження руху на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

із 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

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24 серпня:

із 06:00 до 08:00 тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

із 06:00 до 12:00 перекриють рух транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), з 06:00 до 16:00 орієнтовно – на вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), Володимирському узвозі, вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі.

Окремо можливі перекриття руху транспорту під час заходів за участю перших осіб держави:

із 22 до 24 серпня – на Парковій дорозі;

із 06:00 20 серпня до 24 серпня – на вул. Михайла Грушевського;

із 06:00 23 серпня до закінчення заходів – на вул. Володимирській (на ділянці від вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка), вул. Богдана Хмельницького (на ділянці від вул. Леонтовича до вул. Рєпіна), вул. Ярославів Вал (на ділянці від вул. Івана Франка до вул. Володимирської), вул. Миколи Лисенка, вул. Малій Житомирській (на ділянці від Володимирського проїзду до Михайлівського пров.).

Детальний перелік вулиць, де планують перекривати або обмежувати рух, у КМДА обіцяють опублікувати пізніше.

Також 18, 20 і 22 серпня буде перекрито доступ громадян до частини Труханового острова.