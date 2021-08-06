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Новости Силовики
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Из-за парада в Киеве перекроют часть улиц

Из-за парада в Киеве перекроют часть улиц

18, 20 и 22 августа из-за репетиции парада войск ко дню Независимости в Киеве будут перекрывать движение. Также движение перекроют 24 августа.

Об этом сообщает Киевская городская администрация, информирует Цензор.НЕТ.

18, 20, 22 августа:

  • с 15:30 до 18:00 – ограничение движения на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

  • с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) – перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричевом спуске, ул. Набережно-Крещатицкой (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

  • с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) – ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

Читайте: По случаю Дня Независимости состоится более 150 событий, их готовят уже год, - замглавы ОП Тимошенко

24 августа:

  • с 6:00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

  • с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик).

  • с 06:00 до 16:00 ориентировочно – на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Смотрите: Первую репетицию парада ко Дню Независимости провели на взлетной полосе ГП "Антонов" в Киеве. ФОТОрепортаж

Также отдельно движение могут перекрывать во время мероприятий с участием первых лиц государства:

  • с 22 до 24 августа – на Парковой дороге;

  • с 6:00 20 августа по 24 августа – на ул. Михаила Грушевского;

  • с 6:00 23 августа до окончания мероприятий – на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до бульвара Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского переулка).

Полный перечень улиц, на которых планируют перекрыть или ограничить движение, в КГГА обещают опубликовать позднее.

Также 18, 20 и 22 августа будет перекрыт доступ граждан к части Труханова острова.

Автор: 

День Независимости (1196) Киев (25490) парад (632) силовики (2798) транспорт (1757)


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Зеленский в Донецке в 2014.
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ЗеМразь ещё та.
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06.08.2021 15:47 Ответить
Надеюсь на еще одно доказательство мужественности наших защитников. Им непросто будет проходить торжественным маршем перед клоуном со своим глазиком в дупе тупина. Удачи, хлопцы, на параде. А киевлянам не гундеть из-за перекрытия улиц. Те парни и девчата, которым вы уступаете дрогу, не дали превратить ваш Киев в киевбад каганата рашистских монголов.
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06.08.2021 16:08 Ответить
А ми і не гундім 🤣😀
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06.08.2021 16:18 Ответить
Да не вопрос, посмотрим на визги по поводу неудобств с перекрытиями движения в центре Киева. А за всех отвечать нужно мужество, удачи Вам в этом неблагодарном деле.
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06.08.2021 16:29 Ответить
 
 