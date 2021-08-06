Противник збільшує інтенсивність застосування ДРГ і снайперських розрахунків, оснащених сучасним озброєнням російського виробництва, - ГУР
Командування ЗС РФ продовжує заходи щодо дестабілізації обстановки вздовж лінії зіткнення.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, противник збільшує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп та снайперських розрахунків, озброєних сучасним озброєнням російського виробництва.
Також командування оперативного угруповання російських окупаційних військ постійно проводить тренування з управління вогнем чергових артилерійських розрахунків, які приховано розміщені вздовж лінії зіткнення. При цьому, як цілі використовуються позиції Об’єднаних сил.
Крім того, окупанти встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження, у тому числі дистанційним мінуванням місцевості із застосуванням протипіхотних мін ПОМ-2.
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зачем им свою землю портить и людей гробить, когда есть земля Украины и манкурты зомбированные фуйлом
Ему некогда, он за Олимпиадой следит.
В Украине мне укропы сбили спесь...
Выносил я, холодильник и ковёр
Но тут "Точка" - объявила приговор!
Обещали - мне зарплату в сто халяв
Я таскать шматьё чужое, под устал...
Только помню, как летело вдаль яйцо
И менялось у товарища лицо!
Мне сказали - что отныне я певец
Покоритель тонким голосом, сердец...
Здравствуй мама! - Улетела вдаль нога
Обломали нам каратели рога...
Руки тоже - улетели в облака
С нашей роты потекла говна река...
Шлёт повестки - неизвестный военторг
Отмечает этот праздник русский морг!
Президент наш --- говорит что - ИХТАМНЕТ!!!
На полях Донбасса, только кала след...
Приготовь мне мама, соску - нет зубов!
Это память про зло пакостных хохлов...
Да заправь мне - томозухи - стекломой
Возвращаться мне не полностью домой..........
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