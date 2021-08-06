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Новини Агресія Росії проти України
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Противник збільшує інтенсивність застосування ДРГ і снайперських розрахунків, оснащених сучасним озброєнням російського виробництва, - ГУР

Противник збільшує інтенсивність застосування ДРГ і снайперських розрахунків, оснащених сучасним озброєнням російського виробництва, - ГУР

Командування ЗС РФ продовжує заходи щодо дестабілізації обстановки вздовж лінії зіткнення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, противник збільшує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп та снайперських розрахунків, озброєних сучасним озброєнням російського виробництва.

Також командування оперативного угруповання російських окупаційних військ постійно проводить тренування з управління вогнем чергових артилерійських розрахунків, які приховано розміщені вздовж лінії зіткнення. При цьому, як цілі використовуються позиції Об’єднаних сил.

Крім того, окупанти встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження, у тому числі дистанційним мінуванням місцевості із застосуванням протипіхотних мін ПОМ-2.

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Міноборони (7332) розвідка (3857) Донбас (22354)


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это понятно..., на их месте так поступил бы каждый..., а мы что увеличиваем в ответ? у нас есть вообще что увеличивать, когда август вроде как на дворе, а оборонный заказ как бы даже и не принят...
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06.08.2021 16:21 Відповісти
Противник збільшує інтенсивність застосування ДРГ і снайперських розрахунків, оснащених сучасним озброєнням російського виробництва, - ГУР - Цензор.НЕТ 2503
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06.08.2021 17:35 Відповісти
а шо, неплохой полигончик на земле Украины, кацапы выцарапали себе в 2014 году,
зачем им свою землю портить и людей гробить, когда есть земля Украины и манкурты зомбированные фуйлом
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06.08.2021 16:23 Відповісти
Бубочку НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ!
Ему некогда, он за Олимпиадой следит.

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06.08.2021 16:29 Відповісти
а мужу первой леди об этом докладывают?
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06.08.2021 16:34 Відповісти
В його мізках війна давно закінчилась.
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06.08.2021 16:40 Відповісти
так ! закінчилась - бо й не починалась...
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06.08.2021 16:42 Відповісти
Здравствуй мама - возвратился я не весь
В Украине мне укропы сбили спесь...
Выносил я, холодильник и ковёр
Но тут "Точка" - объявила приговор!


Обещали - мне зарплату в сто халяв
Я таскать шматьё чужое, под устал...
Только помню, как летело вдаль яйцо
И менялось у товарища лицо!
Мне сказали - что отныне я певец
Покоритель тонким голосом, сердец...


Здравствуй мама! - Улетела вдаль нога
Обломали нам каратели рога...
Руки тоже - улетели в облака
С нашей роты потекла говна река...


Шлёт повестки - неизвестный военторг
Отмечает этот праздник русский морг!
Президент наш --- говорит что - ИХТАМНЕТ!!!
На полях Донбасса, только кала след...


Приготовь мне мама, соску - нет зубов!
Это память про зло пакостных хохлов...
Да заправь мне - томозухи - стекломой
Возвращаться мне не полностью домой..........
..
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06.08.2021 16:51 Відповісти
Кацапи роблять свою роь свою роботу методично, а наша суперрозвідка за чаусом в трусах бігає!! Ганьба!!
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06.08.2021 17:25 Відповісти
 
 