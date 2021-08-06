Противник збільшує інтенсивність застосування ДРГ і снайперських розрахунків, оснащених сучасним озброєнням російського виробництва, - ГУР

Командування ЗС РФ продовжує заходи щодо дестабілізації обстановки вздовж лінії зіткнення.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, противник збільшує інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп та снайперських розрахунків, озброєних сучасним озброєнням російського виробництва.

Також командування оперативного угруповання російських окупаційних військ постійно проводить тренування з управління вогнем чергових артилерійських розрахунків, які приховано розміщені вздовж лінії зіткнення. При цьому, як цілі використовуються позиції Об’єднаних сил.

Крім того, окупанти встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження, у тому числі дистанційним мінуванням місцевості із застосуванням протипіхотних мін ПОМ-2.

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