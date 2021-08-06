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Новости Агрессия России против Украины
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Противник увеличивает интенсивность применения ДРГ и снайперских расчетов, оснащенных современным вооружением российского производства, - ГУР

Противник увеличивает интенсивность применения ДРГ и снайперских расчетов, оснащенных современным вооружением российского производства, - ГУР

Командование ВС РФ продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, противник увеличивает интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп и снайперских расчетов, вооруженных современным вооружением российского производства.

Также смотрите: Войска РФ прицельно обстреляли позиции украинских сил из 122-мм артсистем, выпустив 25 снарядов, - разведка. АУДИОперехват

Также командование оперативной группировки российских оккупационных войск постоянно проводит тренировки по управлению огнем очередных артиллерийских расчетов, которые скрыто размещены вдоль линии соприкосновения. При этом, в качестве целей используются позиции Объединенных сил.

Кроме того, оккупанты устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе дистанционным минированием местности с применением противопехотных мин ПОМ-2.

Также смотрите: "Окопная война": "За Украину не нужно умирать, за нее надо жить и уничтожать врагов" - боец 74-го ОРБ. ВИДЕО

Минобороны (9305) разведка (4171) Донбасс (26955)


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это понятно..., на их месте так поступил бы каждый..., а мы что увеличиваем в ответ? у нас есть вообще что увеличивать, когда август вроде как на дворе, а оборонный заказ как бы даже и не принят...
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06.08.2021 16:21 Ответить
Противник збільшує інтенсивність застосування ДРГ і снайперських розрахунків, оснащених сучасним озброєнням російського виробництва, - ГУР - Цензор.НЕТ 2503
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06.08.2021 17:35 Ответить
а шо, неплохой полигончик на земле Украины, кацапы выцарапали себе в 2014 году,
зачем им свою землю портить и людей гробить, когда есть земля Украины и манкурты зомбированные фуйлом
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06.08.2021 16:23 Ответить
Бубочку НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ!
Ему некогда, он за Олимпиадой следит.

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06.08.2021 16:29 Ответить
а мужу первой леди об этом докладывают?
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06.08.2021 16:34 Ответить
В його мізках війна давно закінчилась.
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06.08.2021 16:40 Ответить
так ! закінчилась - бо й не починалась...
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06.08.2021 16:42 Ответить
Здравствуй мама - возвратился я не весь
В Украине мне укропы сбили спесь...
Выносил я, холодильник и ковёр
Но тут "Точка" - объявила приговор!


Обещали - мне зарплату в сто халяв
Я таскать шматьё чужое, под устал...
Только помню, как летело вдаль яйцо
И менялось у товарища лицо!
Мне сказали - что отныне я певец
Покоритель тонким голосом, сердец...


Здравствуй мама! - Улетела вдаль нога
Обломали нам каратели рога...
Руки тоже - улетели в облака
С нашей роты потекла говна река...


Шлёт повестки - неизвестный военторг
Отмечает этот праздник русский морг!
Президент наш --- говорит что - ИХТАМНЕТ!!!
На полях Донбасса, только кала след...


Приготовь мне мама, соску - нет зубов!
Это память про зло пакостных хохлов...
Да заправь мне - томозухи - стекломой
Возвращаться мне не полностью домой..........
..
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06.08.2021 16:51 Ответить
Кацапи роблять свою роь свою роботу методично, а наша суперрозвідка за чаусом в трусах бігає!! Ганьба!!
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06.08.2021 17:25 Ответить
 
 