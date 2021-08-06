Противник увеличивает интенсивность применения ДРГ и снайперских расчетов, оснащенных современным вооружением российского производства, - ГУР
Командование ВС РФ продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, противник увеличивает интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп и снайперских расчетов, вооруженных современным вооружением российского производства.
Также командование оперативной группировки российских оккупационных войск постоянно проводит тренировки по управлению огнем очередных артиллерийских расчетов, которые скрыто размещены вдоль линии соприкосновения. При этом, в качестве целей используются позиции Объединенных сил.
Кроме того, оккупанты устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе дистанционным минированием местности с применением противопехотных мин ПОМ-2.
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зачем им свою землю портить и людей гробить, когда есть земля Украины и манкурты зомбированные фуйлом
Ему некогда, он за Олимпиадой следит.
В Украине мне укропы сбили спесь...
Выносил я, холодильник и ковёр
Но тут "Точка" - объявила приговор!
Обещали - мне зарплату в сто халяв
Я таскать шматьё чужое, под устал...
Только помню, как летело вдаль яйцо
И менялось у товарища лицо!
Мне сказали - что отныне я певец
Покоритель тонким голосом, сердец...
Здравствуй мама! - Улетела вдаль нога
Обломали нам каратели рога...
Руки тоже - улетели в облака
С нашей роты потекла говна река...
Шлёт повестки - неизвестный военторг
Отмечает этот праздник русский морг!
Президент наш --- говорит что - ИХТАМНЕТ!!!
На полях Донбасса, только кала след...
Приготовь мне мама, соску - нет зубов!
Это память про зло пакостных хохлов...
Да заправь мне - томозухи - стекломой
Возвращаться мне не полностью домой..........
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