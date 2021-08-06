Противник увеличивает интенсивность применения ДРГ и снайперских расчетов, оснащенных современным вооружением российского производства, - ГУР

Командование ВС РФ продолжает мероприятия по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, противник увеличивает интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп и снайперских расчетов, вооруженных современным вооружением российского производства.

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Также командование оперативной группировки российских оккупационных войск постоянно проводит тренировки по управлению огнем очередных артиллерийских расчетов, которые скрыто размещены вдоль линии соприкосновения. При этом, в качестве целей используются позиции Объединенных сил.

Кроме того, оккупанты устанавливают дополнительные минно-взрывные заграждения, в том числе дистанционным минированием местности с применением противопехотных мин ПОМ-2.

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