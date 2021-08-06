Пункт вакцинації від COVID-19 відкрився в міжнародному аеропорту "Київ"

6 серпня в міжнародному терміналі А аеропорту "Київ" (Жуляни) почав роботу пункт вакцинації від COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У МОЗ нагадали, що згідно з останніми змінами в "карантинну" постанову уряду №1236 від 9 грудня 2020 року, перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за наявності одного з двох документів:

- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ у перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до міжнародних медико-санітарних правил, або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

- Довідка 063/о ("Карта профілактичних щеплень") про перше щеплення за курсом вакцинації від COVID-19.

Українці, які вилітають або прибувають через міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) і не щеплені жодною дозою вакцини від COVID-19, можуть вакцинуватися в терміналі А і відразу отримати довідку.

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У пункті щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Більше про вакцину - bit.ly/CoronaVac_MOZ.

Графік роботи пункту на найближчий час:

З 6 по 8 серпня - 17:00-22:00.

Вакцинація здійснюватиметься в порядку живої черги

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов'язкова. Потрібно мати з собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

"Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест або тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно", - зазначили в МОЗ.

Перелік, контакти і графік роботи пунктів і центрів, а також іншу інформацію про вакцинацію від COVID-19 можна отримати за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.