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Новини Коронавірус і карантин
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Пункт вакцинації від COVID-19 відкрився в міжнародному аеропорту "Київ"

Пункт вакцинації від COVID-19 відкрився в міжнародному аеропорту

6 серпня в міжнародному терміналі А аеропорту "Київ" (Жуляни) почав роботу пункт вакцинації від COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

У МОЗ нагадали, що згідно з останніми змінами в "карантинну" постанову уряду №1236 від 9 грудня 2020 року, перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України за наявності одного з двох документів:

- Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ у перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до міжнародних медико-санітарних правил, або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

- Довідка 063/о ("Карта профілактичних щеплень") про перше щеплення за курсом вакцинації від COVID-19.

Українці, які вилітають або прибувають через міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни) і не щеплені жодною дозою вакцини від COVID-19, можуть вакцинуватися в терміналі А і відразу отримати довідку.

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У пункті щепитимуть вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Більше про вакцину - bit.ly/CoronaVac_MOZ.

Графік роботи пункту на найближчий час:

З 6 по 8 серпня - 17:00-22:00.

Вакцинація здійснюватиметься в порядку живої черги

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов'язкова. Потрібно мати з собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

"Проходити обстеження, міряти тиск, здавати аналізи, зокрема ПЛР-тест або тест на антитіла до SARS-CoV-2 не потрібно", - зазначили в МОЗ.

Перелік, контакти і графік роботи пунктів і центрів, а також іншу інформацію про вакцинацію від COVID-19 можна отримати за телефоном контакт-центру 0 800 60 20 19 та на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: 

аеропорт (1850) вакцина (4419) карантин (18172) Київ (19431) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
в третьей кабинке общественного туалета
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06.08.2021 18:20
+2
А нафіга він там? Коронаваком і так можна привитися хоч зараз у будь-якому районі, купа місць вільних. Коронавак нафіг нікому не треба, це за модерною черги!
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06.08.2021 18:06
+2
Moderna призывает к третьей прививке для защиты от новых штаммов и в тот же день компания объявляет о прибыли от вакцины за 2 квартал в размере 4 миллиардов долларов.
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06.08.2021 19:15
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Как и тесты? Внизу по 1800, а этажом выше по 800?
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06.08.2021 18:03 Відповісти
А нафіга він там? Коронаваком і так можна привитися хоч зараз у будь-якому районі, купа місць вільних. Коронавак нафіг нікому не треба, це за модерною черги!
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06.08.2021 18:06 Відповісти
Видимо, ожидался большой трафик с Китаем, а там как раз европейские не очень признают, а свои - пожалуйста...
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06.08.2021 18:09 Відповісти
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1423350554760200197 20 ч

Чорнобиль 2 - це не Фукушіма Дайні. Чорнобиль 2 - це Ухань.
Ще одне місто, що стало символом прогнилості та брехливості кривавого злочинного комуністичного режиму. В обох випадках усе могло бути інакше.

На цьому фоні фактична відмова уряду України від участі у розслідуванні походження китайського вірусу на чолі з Австралією - це ганьба. Знову.
Єрмаки за наші податкові гроші організовують концерти з руснявими співаками, але не хочуть шукати правду, що цікавить українців.
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06.08.2021 18:13 Відповісти
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин.У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе».
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06.08.2021 18:16 Відповісти
в третьей кабинке общественного туалета
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06.08.2021 18:20 Відповісти
...на маршрутках, в обязательном порядке без права всадки/высадки...
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06.08.2021 18:37 Відповісти
Moderna призывает к третьей прививке для защиты от новых штаммов и в тот же день компания объявляет о прибыли от вакцины за 2 квартал в размере 4 миллиардов долларов.
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06.08.2021 19:15 Відповісти
Все правильно они делают...цены подняли...количество прививок увеличивают... пока буратины несут свои монетки этим нужно пользоваться..
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06.08.2021 19:55 Відповісти
Пфайзер на 2002-й год заказал мощности для 3 млрд. вакцин !?!?(это пол населения Планеты !!!) ........хотя они говорили что этот вирус благодаря вакцине победят окончательно уже в 2001-м...
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06.08.2021 20:12 Відповісти
 
 