Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту "Киев"

6 августа в международном терминале А аэропорта "Киев" (Жуляны) начал работу пункт вакцинации от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В Минздраве напомнили, что в соответствии с последними изменениями в "карантинное" постановление правительства №1236 от 9 декабря 2020 года, пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из двух документов:

- Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с международными медико-санитарными правилами, или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.

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- Справка 063/о ("Карта профилактических прививок") о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19.

Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев" (Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины от COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-в.

В пункте будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. Больше о вакцине - bit.ly/CoronaVac_MOZ.

График работы пункта на ближайшее время:

С 6 по 8 августа - 17: 00-22: 00.

Вакцинация будет осуществляться в порядке живой очереди.

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Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

"Проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно", - отметили в МОЗ.

Перечень, контакты и график работы пунктов и центров, а также другую информацию о вакцинации от COVID-19 можно получить по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.