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Новости Коронавирус и карантин
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Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту "Киев"

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в международном аэропорту

6 августа в международном терминале А аэропорта "Киев" (Жуляны) начал работу пункт вакцинации от COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

В Минздраве напомнили, что в соответствии с последними изменениями в "карантинное" постановление правительства №1236 от 9 декабря 2020 года, пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из двух документов:

- Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с международными медико-санитарными правилами, или в соответствии с заключенными Украиной международными договорами о взаимном признании документов о вакцинации.

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- Справка 063/о ("Карта профилактических прививок") о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19.

Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев" (Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины от COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-в.

В пункте будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. Больше о вакцине - bit.ly/CoronaVac_MOZ.

График работы пункта на ближайшее время:

С 6 по 8 августа - 17: 00-22: 00.

Вакцинация будет осуществляться в порядке живой очереди.

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Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

"Проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно", - отметили в МОЗ.

Перечень, контакты и график работы пунктов и центров, а также другую информацию о вакцинации от COVID-19 можно получить по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19 и на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

аэропорт (1509) вакцина (3815) карантин (16729) Киев (25490) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
в третьей кабинке общественного туалета
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06.08.2021 18:20
+2
А нафіга він там? Коронаваком і так можна привитися хоч зараз у будь-якому районі, купа місць вільних. Коронавак нафіг нікому не треба, це за модерною черги!
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06.08.2021 18:06
+2
Moderna призывает к третьей прививке для защиты от новых штаммов и в тот же день компания объявляет о прибыли от вакцины за 2 квартал в размере 4 миллиардов долларов.
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06.08.2021 19:15
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Правила форума Совет форумчан
Как и тесты? Внизу по 1800, а этажом выше по 800?
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06.08.2021 18:03 Ответить
А нафіга він там? Коронаваком і так можна привитися хоч зараз у будь-якому районі, купа місць вільних. Коронавак нафіг нікому не треба, це за модерною черги!
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06.08.2021 18:06 Ответить
Видимо, ожидался большой трафик с Китаем, а там как раз европейские не очень признают, а свои - пожалуйста...
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06.08.2021 18:09 Ответить
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1423350554760200197 20 ч

Чорнобиль 2 - це не Фукушіма Дайні. Чорнобиль 2 - це Ухань.
Ще одне місто, що стало символом прогнилості та брехливості кривавого злочинного комуністичного режиму. В обох випадках усе могло бути інакше.

На цьому фоні фактична відмова уряду України від участі у розслідуванні походження китайського вірусу на чолі з Австралією - це ганьба. Знову.
Єрмаки за наші податкові гроші організовують концерти з руснявими співаками, але не хочуть шукати правду, що цікавить українців.
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06.08.2021 18:13 Ответить
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/08/05/120078/-COVID-19-putin-vektor-i-kitaj--sensatsionnaya-utechka-odnoj-iz-bashen-kremlya-ili-operatsiya-prikrytiya.shtml Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин.У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в «Векторе».
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06.08.2021 18:16 Ответить
в третьей кабинке общественного туалета
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06.08.2021 18:20 Ответить
...на маршрутках, в обязательном порядке без права всадки/высадки...
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06.08.2021 18:37 Ответить
Moderna призывает к третьей прививке для защиты от новых штаммов и в тот же день компания объявляет о прибыли от вакцины за 2 квартал в размере 4 миллиардов долларов.
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06.08.2021 19:15 Ответить
Все правильно они делают...цены подняли...количество прививок увеличивают... пока буратины несут свои монетки этим нужно пользоваться..
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06.08.2021 19:55 Ответить
Пфайзер на 2002-й год заказал мощности для 3 млрд. вакцин !?!?(это пол населения Планеты !!!) ........хотя они говорили что этот вирус благодаря вакцине победят окончательно уже в 2001-м...
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06.08.2021 20:12 Ответить
 
 